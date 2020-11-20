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МВФ (1343) Денис Шмигаль (2699)

Шмигаль чекає від МВФ позитивного сигналу для отримання нового траншу найближчим часом

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Шмигаль чекає від МВФ позитивного сигналу для отримання нового траншу найближчим часом

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Альфредом Каммером зміцнення фінансового співробітництва, проведення реформ в Україні та виконання структурних "маяків", передбачених у меморандумі України з МВФ за програмою Stand-by.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".

Зустріч відбулася 20 листопада у форматі відеоконференції.

Глава українського уряду висловив сподівання, що МВФ дасть позитивний сигнал про підтримку домовленостей між Україною і Європейською комісією для виплати чергового траншу макрофінансової допомоги найближчим часом.

Він також подякував МВФ за підтримку в забезпеченні макрофінансової стабільності України. "Це маркер стабільності для України, всього міжнародного фінансового середовища і банківського ринку", - зазначив Шмигаль.

Читайте також: Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан
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Топ коментарі
+24
Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 6183
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20.11.2020 21:09
+17
Хер ему на всю морду. У Ахметова пусть возьмет.
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20.11.2020 21:05
+15
А МВФ ждёт от шайки швондеров зелёных отчета, за раграбленные миллиарды
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20.11.2020 22:28
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Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 4996
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20.11.2020 21:04 Відповісти
А МВФ ждёт от шайки швондеров зелёных отчета, за раграбленные миллиарды
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20.11.2020 22:28 Відповісти
Я бы советовал этим придорам зеленым ни чего не давать ,зелень вся меня учила ,надо быть независимыми ,нами Америка руководит ,а пусть без нее ощутят независимость ,при 100 гр за долл. При хлебе в 50 гр .Холодильником учить И желудком.
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21.11.2020 07:50 Відповісти
Хер ему на всю морду. У Ахметова пусть возьмет.
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20.11.2020 21:05 Відповісти
ахметовЫ привыкли брать...- а не давать...
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20.11.2020 21:12 Відповісти
Так Ахметов уже по 2 млн usd тратит на доплаты конвертах ОПы. Зато главный акционер -Игорь Валерьич на такое предложение может обидиться и Вову в угол поставить.
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20.11.2020 21:58 Відповісти
Причем, раком 😜
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21.11.2020 06:13 Відповісти
Дадут 1 доллар на Фуфлофанию Зели Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 9794
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20.11.2020 21:05 Відповісти
ЕС не банкомат.
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20.11.2020 21:09 Відповісти
Не дождется. Обломают...
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20.11.2020 21:09 Відповісти
Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 6183
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20.11.2020 21:09 Відповісти
Минус 7 а мы дороги строим па дешовке... Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 8180ковид мы пабедили еще ранней весной
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20.11.2020 21:09 Відповісти
Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 1834
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20.11.2020 21:10 Відповісти
Сигнал? Стоп-сигнал? Зачем Ослу стопсигнал?
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20.11.2020 21:10 Відповісти
осел вечно накуренный, без стопов
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20.11.2020 21:13 Відповісти
Що ззаду не вжарили😁 Хоча цьому ослу це вже не допоможе. 😊
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20.11.2020 21:23 Відповісти
а шо такое - шо, нема чем здачу давати.... Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 941
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20.11.2020 21:10 Відповісти
я не ослышался, шмыгаль ждет от мвф, а не мвф ждет от шмыгаля? 8-\
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20.11.2020 21:11 Відповісти
МВФ від Шмиги нічого не чекає. МВФ чекає, коли Шмига со товаріщі покличе дорослих і піде гратись у пісочниці.
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20.11.2020 21:26 Відповісти
какие д-*** эти фотографы, Господи...
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20.11.2020 21:12 Відповісти
да он шо, это что такое, аааа, это по заветам бобика-осликамол утром просит, днём просит и вечером, готова Украина принять в любом количестве и со всех сторон, ведь бубочка так говорил на Юрмале. Кстати за такую шутка его в Латвие даже ватники призерать начали.
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20.11.2020 21:14 Відповісти
Бедный Шмыгаль, креститься хоть умеет или в синагогу ходит?
Денег не дают на проценты, а воруют как прежде везде, а отдавать нужно
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20.11.2020 21:15 Відповісти
Шмигаль до синагоги справді не має ніякого стосунку. І хреститься дуже непогано. У Львові, в усякому разі. Тільки Господь до грошей ставиться вкрай негативно. 😊 Тму у цьому випадку Він не допоможе. Тут допоможе лише чесне виконання меморандуму, укладено у між МВФ і Урядом України. Точне виконання. Без кварталівський імпровізацій. Тільки біда - кварталівці без імпровізації не можуть. Патологічної. Тому Шмигалю чекати нічого.
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20.11.2020 21:32 Відповісти
По итогам визит в Казахстан 18 ноября директор МВФ Кристалина Георгиева сказала : мы рады сотрудничеству с таким надежным финансовым партнером...
Почти тоже сказала и Зелемойскому вчера Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 7323дипломатический ответ и умный
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20.11.2020 21:18 Відповісти
хе-хе. Или ха-ха. Как правильно?
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20.11.2020 21:18 Відповісти
а сайте кабмина изначальног была вот такая картинка
Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 8777
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20.11.2020 21:18 Відповісти
шмыгаль торбу держит открытой...могут не только насыпать,но и увести...
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20.11.2020 21:19 Відповісти
Майдан точно дочекаються шакали
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20.11.2020 21:21 Відповісти
Печатный станок включен,в декабре будет очередное дорожание...хлеба и молока тоже..а доллар подскочит до 40...
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20.11.2020 21:22 Відповісти
Хватит стонать,станок никогда не останавливался.
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20.11.2020 21:46 Відповісти
Усохни, зепил
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21.11.2020 06:16 Відповісти
Тебя рогопил не спросили.
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21.11.2020 11:43 Відповісти
Шмыгаль лучше бы думал как развивать экономику, а не баблишко в долг брать.
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20.11.2020 21:22 Відповісти
Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 4079
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20.11.2020 21:22 Відповісти
Украина получит от МВФ прибор Зеленского на котором он играл на рояле, клоунам и дебилам никто не даст транш сосите прибор Зеленского или пойдите покривите за деньги клоуна или его ху..са Аристовича "Порошенко ты не гетьман", какие же вы убогие, жадные и завистливые противно смотреть видосики дебила Зеленского
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20.11.2020 21:23 Відповісти
Денька-почекун)))
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20.11.2020 21:25 Відповісти
зелень схавает....
зе и МВФ - противоположные вещи... уйдут зегниль и все наладится автоматически.
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20.11.2020 21:27 Відповісти
Схема воровства проста,правительство выкупит облигаций на сумму 2 ярда долларов у банкиров,рефинансирование получили почти все банки,долю каждого определят по той же схеме,нашим Коломойским все,врагам закон...и низкие проценты... Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 4392
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20.11.2020 21:28 Відповісти
На днях пан Зеленський особисто вів перемови з головою МВФ, яка йому чітко дала зрозуміть, що поки Україна не виконає 3 основних умови надання траншу, , транша не буде. А основна умова- боротьба з корупцією, яка остаточно накрилась мідним тазом після продажного рішення КСУ , коли цей суд відмінив покарання за недостовірне декларування статків високопосадовців. Таке рішення КСУ - пряма зрада національних інтересів, за що цих суддів треба самих судить, а цей суд шкідників і дармоїдів негайно повністю ліквідувать.
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20.11.2020 21:31 Відповісти
А навіщо нас кредитувати, коли вони вже поставили Країну на коліна?
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20.11.2020 21:33 Відповісти
Это вас , зепердов, криворагульный кандом бабушки Бени ставит раком
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21.11.2020 06:19 Відповісти
круто він до мвф -ви ДОЛЖНІ Шмигаль чекає від МВФ позитивного сигналу для отримання нового траншу найближчим часом - Цензор.НЕТ 1067
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20.11.2020 21:35 Відповісти
от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время

Шмигаль чекає від МВФ позитивного сигналу для отримання нового траншу найближчим часом - Цензор.НЕТ 9863

...
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20.11.2020 21:37 Відповісти
Транш получит уже следующий президент.
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20.11.2020 21:50 Відповісти
А что, шмыгаль мне нравится, настоящий оптимист!
Настоящий оптимист: не тот кто первый орёт "УРА!!!", а тот кто последний шепнёт "пизсец..."
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20.11.2020 21:59 Відповісти
Шмигаль чекає від МВФ позитивного сигналу для отримання нового траншу найближчим часом - Цензор.НЕТ 8446
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20.11.2020 22:00 Відповісти
В кріслі прем'єра
На сигнал чекає він,
А у ліжку в Феофанії
Кахикає пінгвін.
З під ковдрочкі вовняної
Стирчіть лиш носик-дзьоб.
- А де ж Владімир Санич?
- Він знов в Оман у.об!
Поки сигнал не прийде
Не вернеться до нас.
Кремляді дяді Вови
Дали йому наказ:
"Пока не будет денег,
Не суйся в Киев ти!
Не то как Витя-овощ
Накличешь ти беди!"
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20.11.2020 22:00 Відповісти
нам не хватало своего Ждуна Задрали дебилы Шмигаль чекає від МВФ позитивного сигналу для отримання нового траншу найближчим часом - Цензор.НЕТ 6187
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20.11.2020 22:12 Відповісти
мвф не давай этим врунам не копейки.
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20.11.2020 22:12 Відповісти
Мвф, уже давно сказало зеленым бабуинам - пнх!
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20.11.2020 22:35 Відповісти
МВФу воно брехало ( ЗЕВОНО) шо у нас все ок і з обіцянками і з цяцянками , народу перед 21-им обісра...(побоя) лось - підставило Шмигаля .
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20.11.2020 22:44 Відповісти
Этот ЖДУН дождется... Курс валюты то видали? Ждите!
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20.11.2020 22:44 Відповісти
А что с курсом не так?
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21.11.2020 00:11 Відповісти
пусть гудок погудит шмыгалю а не транш Вам
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20.11.2020 23:03 Відповісти
Да хрен тебе, нечего по карманам распихивать бабло, да и зарплаты себе делать космические, тогда не будешь ждать милостыню от МВФ.
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20.11.2020 23:44 Відповісти
Клоуни без цирку.
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20.11.2020 23:45 Відповісти
Шмыгаль будет получать одни "сигналы". Денег ему никто не даст, работает "по-дыбильному", сказал бы Добкин.
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21.11.2020 01:30 Відповісти
Как выглядит динамика плодотворных переговоров от нашего криворуких правительства и президента:
Ждем транш уже скоро и еще один до конца года

Ждем транш еще в этом году
Ждем приезда миссии МФВ в Киев
Ждем согласования следующих этапов переговоров с МФВ
Ждем сигнала для получения
=== мы находимся туту =====
Здравствуй опа, Новый Год

Надо еще немножко подождать!
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21.11.2020 02:14 Відповісти
Бюджет 2021 не согласован.
НБУ возглавляет мошенник и коррупционер.
Антикоррупционная реформа провалена.
Предыдущие договоренности похерены.
Полученные ранее деньги растрачены и украдены.

С какого перепугу МВФу что-то давать этим лживым ублюдкам ЗЕкоманды?
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21.11.2020 02:44 Відповісти
 
 