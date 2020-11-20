Шмигаль чекає від МВФ позитивного сигналу для отримання нового траншу найближчим часом
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Альфредом Каммером зміцнення фінансового співробітництва, проведення реформ в Україні та виконання структурних "маяків", передбачених у меморандумі України з МВФ за програмою Stand-by.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".
Зустріч відбулася 20 листопада у форматі відеоконференції.
Глава українського уряду висловив сподівання, що МВФ дасть позитивний сигнал про підтримку домовленостей між Україною і Європейською комісією для виплати чергового траншу макрофінансової допомоги найближчим часом.
Він також подякував МВФ за підтримку в забезпеченні макрофінансової стабільності України. "Це маркер стабільності для України, всього міжнародного фінансового середовища і банківського ринку", - зазначив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Денег не дают на проценты, а воруют как прежде везде, а отдавать нужно
Почти тоже сказала и Зелемойскому вчера дипломатический ответ и умный
зе и МВФ - противоположные вещи... уйдут зегниль и все наладится автоматически.
...
Настоящий оптимист: не тот кто первый орёт "УРА!!!", а тот кто последний шепнёт "пизсец..."
На сигнал чекає він,
А у ліжку в Феофанії
Кахикає пінгвін.
З під ковдрочкі вовняної
Стирчіть лиш носик-дзьоб.
- А де ж Владімир Санич?
- Він знов в Оман у.об!
Поки сигнал не прийде
Не вернеться до нас.
Кремляді дяді Вови
Дали йому наказ:
"Пока не будет денег,
Не суйся в Киев ти!
Не то как Витя-овощ
Накличешь ти беди!"
Ждем транш уже скоро и еще один до конца года
Ждем транш еще в этом году
Ждем приезда миссии МФВ в Киев
Ждем согласования следующих этапов переговоров с МФВ
Ждем сигнала для получения
=== мы находимся туту =====
Здравствуй опа, Новый Год
Надо еще немножко подождать!
НБУ возглавляет мошенник и коррупционер.
Антикоррупционная реформа провалена.
Предыдущие договоренности похерены.
Полученные ранее деньги растрачены и украдены.
С какого перепугу МВФу что-то давать этим лживым ублюдкам ЗЕкоманды?