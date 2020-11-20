Шмигаль чекає від МВФ позитивного сигналу для отримання нового траншу найближчим часом

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Альфредом Каммером зміцнення фінансового співробітництва, проведення реформ в Україні та виконання структурних "маяків", передбачених у меморандумі України з МВФ за програмою Stand-by.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".

Зустріч відбулася 20 листопада у форматі відеоконференції.

Глава українського уряду висловив сподівання, що МВФ дасть позитивний сигнал про підтримку домовленостей між Україною і Європейською комісією для виплати чергового траншу макрофінансової допомоги найближчим часом.

Він також подякував МВФ за підтримку в забезпеченні макрофінансової стабільності України. "Це маркер стабільності для України, всього міжнародного фінансового середовища і банківського ринку", - зазначив Шмигаль.

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