У Росії пасажира маршрутки вбили за прохання надягти маску в громадському транспорті
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У російському Санкт-Петербурзі вбили пасажира маршрутки після того, як він попросив двох інших пасажирів надягти маски. Підозрюваного у скоєнні злочину затримали.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.
Увечері 17 листопада 53-річний чоловік повертався додому на маршрутці, де у нього виник конфлікт із двома пасажирами, зазначили в Міністерстві внутрішніх справ РФ.
За даними слідства, пасажир зробив зауваження чоловікові і жінці і попросив їх надягти захисні маски, які обов'язково потрібно носити у громадському транспорті міста. Конфлікт продовжився на вулиці.
Пасажира, який зробив зауваження, вбили ножем у спину, зазначають слідчі. Підозрюваного в нападі вже затримали. У МВС запевняють, що затриманого вже судили за незаконний збут наркотиків і навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю.
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https://korrespondent.net/city/lvov/4255014-vo-lvove-voznykla-draka-yz-za-masky
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https://kyiv.24tv.ua/ru/voditel_marshrutki_ustroil_draku_na_glazah_u_passazhirov_video_n1281959
https://newsone.ua/news/accidents/v-khmelnitskoj-oblasti-ljudi-zabrosali-kamnjami-avtobus-voditel-otkazalsja-ot-perevozok.html
https://strana.ua/news/248585-pojavilos-video-zhestokoho-izbienija-parnej-v-kharkovskom-trollejbuse.html
поетому он пытается всех своим дерьмом обляпать...
ПС. Нас это тоже касается.
Или вы все забыли новость, как в апреле у нас пассажиры избили до полу-смерти водителя троллейбуса, который отказался их пускать без масок??
чем мы лучше кацапов в таком случае?? едешь в транспорте - половина таких же дегенератов.