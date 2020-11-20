В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко

На відміну від нинішньої влади, мільйони українців, громадські діячі, журналісти, дипломати шанують і відзначають День Гідності та Свободи. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

Порошенко наголосив, що вважає День Гідності та Свободи другим днем народження незалежної України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"В українському народі вже на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі, від того, що відбувається в Росії. Ми інші – бо ми дуже високу ціну заплатили за наше право бути незалежними і за наше право бути європейськими", – наголошує Порошенко.

"Українці п`ять років пишалися тим, що ми рухаємося в Європу. Українці вірили в те, що врешті-решт ми набудемо повномаштабного членства в Європейському Союзі", – переконаний Порошенко.

"21 числа – і я дуже добре пам’ятаю цей день – українці вийшли не для того, щоб змінювати владу. Не для того, щоб вимагати підвищення рівня життя – це неправда. Українці вийшли, бо вони не згодні з тим, що у них забрали право рухатися в Європу, вважати себе європейським народом", – наголошує п’ятий президент.

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"Чи підтримка європейського курсу за ці роки стала більша – чи менша? Більша. Що цьому сприяло? П`ять років реформ. Лише безвіз – згадайте, коли 11 червня 2017 року наша команда запроваджувала безвіз, що казали тоді наші критики. Вони казали – він нікому не потрібен, безвізом можуть скористатися тільки декілька тисяч осіб, а решта як сиділи, так і будуть сидіти по своїх хатах. І українці яскраво продемонстрували – ні", – констатує Порошенко.

"Я хочу дуже подякувати українському народові, 70% якого, незважаючи на тотальну кампанію фейкових новин, дискредитацію європейського і євроатлантичного напрямків, твердо переконані, що майбутнє України – у членстві в ЄС. Що безпека України – особливо після брутальної агресії Росії – є тільки в НАТО. Це потужне щеплення проти 70-річного обдурювання, отруєння нашої нації", – наголошує п’ятий Президент.

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