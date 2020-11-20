В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко
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На відміну від нинішньої влади, мільйони українців, громадські діячі, журналісти, дипломати шанують і відзначають День Гідності та Свободи. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.
Порошенко наголосив, що вважає День Гідності та Свободи другим днем народження незалежної України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"В українському народі вже на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі, від того, що відбувається в Росії. Ми інші – бо ми дуже високу ціну заплатили за наше право бути незалежними і за наше право бути європейськими", – наголошує Порошенко.
"Українці п`ять років пишалися тим, що ми рухаємося в Європу. Українці вірили в те, що врешті-решт ми набудемо повномаштабного членства в Європейському Союзі", – переконаний Порошенко.
"21 числа – і я дуже добре пам’ятаю цей день – українці вийшли не для того, щоб змінювати владу. Не для того, щоб вимагати підвищення рівня життя – це неправда. Українці вийшли, бо вони не згодні з тим, що у них забрали право рухатися в Європу, вважати себе європейським народом", – наголошує п’ятий президент.
"Чи підтримка європейського курсу за ці роки стала більша – чи менша? Більша. Що цьому сприяло? П`ять років реформ. Лише безвіз – згадайте, коли 11 червня 2017 року наша команда запроваджувала безвіз, що казали тоді наші критики. Вони казали – він нікому не потрібен, безвізом можуть скористатися тільки декілька тисяч осіб, а решта як сиділи, так і будуть сидіти по своїх хатах. І українці яскраво продемонстрували – ні", – констатує Порошенко.
"Я хочу дуже подякувати українському народові, 70% якого, незважаючи на тотальну кампанію фейкових новин, дискредитацію європейського і євроатлантичного напрямків, твердо переконані, що майбутнє України – у членстві в ЄС. Що безпека України – особливо після брутальної агресії Росії – є тільки в НАТО. Це потужне щеплення проти 70-річного обдурювання, отруєння нашої нації", – наголошує п’ятий Президент.
Будь ласка, зачекайте...
На, читай! Согласно современной науке, даже термин *раса* отнюдь не существует. В связи с миграциями ,,, наших предков и современных поколений. Все гены смешаны! И доминантные, и рецесивные. Практически все расы имеют одинаковые гены.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0
Хотя бы потому, что генетические различия между живущими ныне людьми укладываются в 0.1% генома, что гораздо меньше, чем разница в ДНК между разными расами шимпанзе.
Говорят о разнице в фенотипе и 0,1% генома (но не гена).
Ну а то, о чём говорит гетьман, касается не генов, а культурно-бытовых и социальных различий.
Тоді нехай скасують усі породи свійських тварин.
Гєнетіка, - продажная дєвка імпєріалізьма!
Визивайтє дух акадєміка Лисенка, блєать!
Лівацьке гімно вже дісталося до науки. Куди будуть емігрувати справжні вчені біологи, генетики, які не згодні з втручанням політики в науку? Що скажете, політкомісари толєрантізьма?
Ви навіть поняття зеленого не маєте, що геном, - це загальна сукупність генів. Тобто, це суцільний брєд казати, що різниця в геномі, а не в генах.
Як казав Вовочка, - "і еті люді запрєщают мнє ковирятся в носу?".
А тепер давайте, - про те, "как космічєскіє караблі бараздят Бальшой тєатр..."
Раси людства, як нам розказують, є лише фенотипними відмінностями, які виникли внаслідок різних природно-кліматичних умоов. Але це не зовсім так. Насправді раси, - це різні підвиди одного виду гомо сапієнс. І у них є не лише фенотипні відмінності (колір шкіри і т.д.), а й морфологічні. Наприклад, у койсанської раси (бушмени і готентоти) волосся росте кущиками, а не, як у інших людей, - одна волосина з кожної фолікули. Жопа у жінок-бушменок настільки велика, що на неї можна спокійно ставити склянку з водою і вона не впаде. У негрів особливий запах (схожий на запах кінзи), що пов'язано з відлякуванням тропічних комах-шкідників. І так далі.
Для прикладу, - леопарди, ягуари і пуми, - це різні підвиди одного виду. І зовні вони дуже відрізняються. Зебри, віслюки і коні, - це вже різні види. Але вони можуть схрещуватися і давати потомство. Тобто, не все так однозначно.
А нам втокмачують, що ми всі однакові. Ні, ми різні. В тому числі й на генному рівні, - різні раси мають як різну морфологію, так і різну когнітивну здатність. Тобто, інтелект також генетично обумовлений у різних рас не на однаковому рівні. Але про це тепер заборонено говорити в силу ідеологічних догм нового більшовизму толєрантності.
"Революція Гідності - це точно не про зміну влади, це про майбутнє. Майбутнє, яке має наша держава. І це майбутнє є точно в ЄС, і це майбутнє є точно в НАТО", - зазначив Порошенко.
За його словами, північноатлантичний безпековий альянс є гарантією незворотності змін в Україні.
"Є гарантія, що ми точно не повернемося в радянську імперію. І коли ми питаємо, на скільки незворотними є наші процеси, на жаль, поки що ця точка неповернення ще не пройдена. Сьогодні я можу сказати точно, що точкою неповернення є членство України в НАТО, точкою неповернення є членство України в ЄС",- наголосив Порошенко.
П'ятий президент також подякував українському народу, який переконаний в майбутньому України.
"Я хочу дуже подякувати, український народ, де 70% якого, незважаючи на тотальну фейкову компанію фейкових новин, дискредитацію європейських та євроатлантичних напрямків, 70% українців твердо переконані - майбутнє України є в членстві в ЄС, що безпека України, особливо, після брутальної агресії Росії є тільки в НАТО", - додав Порошенко.
Так не буває.
Втім, навіть тебе пов'язати - то потрібні докази; а не просто так, шо я подумав на тебе. Я не зебіл, як ти.
Буває. В цивилизованных европейских странах, где с госслужбы уходят даже не за факт, а за ПОДОЗРЕНИЕ в коррупции. Не говоря уже о тюремных сроках. А у вас, петьков, всегда "народ плохой", а "царь"- "хороший".
Вот когда я увеличу своё "состояние" на несколько лярдов, "служа народу Украины" на госслужбе, во время войны и народного обнищания, вот тогда и сможешь меня "подозревать". А пока- сходи погуляй.
Жаль, что вы "не видите разницы". Потому мы и живём до сих пор в дерьме.
Да мы и сами знаем, что на "генетическом уровне" отличаемся от кацапов и белокацапов. Вот только наши "правители" одинаковые. Воры "на генетическом уровне".
https://www.youtube.com/watch?v=-_3dc6X-Iwo&ab_channel=DepecheModeVEVO
Depeche Mode- Personal Jesus
И сколько проголосовало на местных выборах за слуг-уродов, опзж, петушариев, за життя?!
Баранам не Европа нужна, а жизнь по принципу: "пускай ****, лишь бы не били"!
https://www.youtube.com/watch?v=YJdOOJ-rmho&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B92
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Очевидно, у відповідь на завтрашню акцію.
"Моя відповідь буде абсолютно чіткою - український народ не дозволить скасувати День Революції Гідності. День Гідності і Свободи. В українському народі вже на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії", - заявив Петро Порошенко.
Він наголосив, що вважає День Гідності та Свободи другим днем народження незалежної України.
Одна тільки біда - рейтинги у Бариги не ростуть.
Вот только президентская булава Петру Алесеевичу Порошенко, на радость всем порохоботам, светит не больше, чем его любимому куманьку Гнусавому Мессии Ющенко.
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В Беларуси -- -в тыссчыа раз больше возможностей создать КАЗАЧЕССКУЮ СЕЧЬ ..
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-- На росцити -- казаки -- -----
НКВД-царей..
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