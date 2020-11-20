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кнопкодавство (96) ЧЕСНО (98) Слуга народу (2544)

Кнопкодавство в Zoom: замість "слуги народу" Іванова на комітеті ВР 6 разів проголосувала невідома жінка, - "ЧЕСНО". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 18 листопада, яке проходило в режимі відеоконференції, замість мажоритарника СН Володимира Іванова 6 разів проголосувала невідома жінка.

Про це повідомляє рух "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ.

Засідання проходило в режимі відеоконференції на платформі Zoom.

Перед початком засідання голова комітету Андрій Клочко ("Слуга народу") провів перекличку і нарахував, що присутні 22 з 27 членів комітету. Під час переклички Іванов на своє прізвище не відгукнувся, його акаунт у загальній сітці вікон теж не з'явився, але Клочко сказав, що нібито бачить його.

Кнопкодавство в Zoom: замість слуги народу Іванова на комітеті ВР 6 разів проголосувала невідома жінка, - ЧЕСНО 01

Перші півтори години Іванов взагалі ніяк не виявляв присутності на засіданні комітету і пропустив 5 голосувань. Після цього проголосував щодо одного з питань, але тут же вийшов із кімнати з телефоном біля вуха, і до кінця засідання перед камерою більше не з'являвся.

Кнопкодавство в Zoom: замість слуги народу Іванова на комітеті ВР 6 разів проголосувала невідома жінка, - ЧЕСНО 02

Незабаром перед об'єктивом камери Іванова з'явилася невідома жінка. Потім вона зникла з кадру, але проголосувала за Іванова 6 разів. Два з цих шести голосувань стосувалися президентського законопроєкту про всеукраїнський референдум.

Кнопкодавство в Zoom: замість слуги народу Іванова на комітеті ВР 6 разів проголосувала невідома жінка, - ЧЕСНО 03

Відповідно до закону "Про комітети Верховної Ради України", голосування представників комітету має здійснюватися "особисто і відкрито". А ідентичне цьому кнопкодавство в сесійній залі парламенту взагалі вважається порушенням Конституції України, яке віднедавна ще й підпадає під дію Кримінального кодексу.

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"Уже дійшло до того, що голосує замість депутата навіть не народний депутат. Таке ганебне явище в політичній культурі ми спостерігали до цього на рівні обласних рад або Київради, коли помічники проходили в сесійний зал, щоб натискати кнопки замість депутатів", - зазначила координатор Руху "ЧЕСНО" Віта Думанська.
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Топ коментарі
+21
вазелиновая диджитализация
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20.11.2020 21:29
+6
Кнопкодавство в Zoom: вместо "слуги народа" Иванова на комитете ВР 6 раз проголосовала неизвестная женщина, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 6688
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20.11.2020 21:58
+4
Кнопкодавство в Zoom: замість "слуги народу" Іванова на комітеті ВР 6 разів проголосувала невідома жінка, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 6093
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20.11.2020 22:05
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20.11.2020 21:29 Відповісти
Ткое возможно только у нас в Украине, на территории абсолютного бесстыдства и беззакония.
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20.11.2020 21:47 Відповісти
Это прекрасно! В обще смотря правительственные засидания в зум, можно увидеть много интересного... Один сидит в ресторане и жрет, другая глаза красит, а третья лайки в фб ставит...
Так что могло быть и хуже
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20.11.2020 21:31 Відповісти
так это прекрасно....теперь вы знаете,шо у коломойского есть неизвестные женщины..
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20.11.2020 21:33 Відповісти
Этот мудило ИВАНОВ у нас(Каховка) от ЗЕ баллотировался.УПЫРЬ винторогий,как избрали,никто его и не встречал здесь.Сам ХЗ откуда.Под шумок зелени пролез.
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20.11.2020 21:36 Відповісти
Та упростите момент. Хоть заработала тётка чуть. Оно же вирус. А хлебушка охота.
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20.11.2020 21:37 Відповісти
асфальт выдробляє, цо примахались
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20.11.2020 21:42 Відповісти
зе-наманалово, с первой минуты...
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20.11.2020 21:45 Відповісти
Это ж надо было такому случиться - никогда такого не было и вот опять
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20.11.2020 21:47 Відповісти
Чего такой кипиш под парламентом? Вы скоморохов выбрали? Радуйтесь. Ведь признаться , что вы дебилы для вас тяжело.
Мнения / Общество 20-ноя, 18:479 648 0

Так. Сейчас мы вместе с вами покурим тему ФОПов и тех законов, которые сейчас очень срачные в парламенте.

Так чем же так страшен законопроект №4313-д?

Давайте начнём с его предшественника - проекта №4313, за который не захотели голосовать в первом чтении. Там было вполне себе компромиссное решение глав фракций и Разумкова - отложить на год обязательное применение РРО для ФОПов.

Согласно этому компромиссному проекту, проводить операции через РРО (электронно-кассовые или диджитализированные в смартфонах) должны были только те ФОПы, которые торгуют товарами медназначения и всякой электроникой. Оно и понятно, там ответственность чуть глубже. Остальные ФОПы могли пока выдохнуть - до следующей осени.

Гетманцев активно критиковал эти компромиссы, утверждал, что таким образом уничтожается на корню фискальный учёт для всех, и манипулировал именно торговлей медпрепаратами.

Сейчас это очень популярно в мире, всех трогает за голое живое место. А всё почему? А потому, что людьми очень просто манипулировать. Казалось бы, у всех же гугл есть и доступ к любой информации.

Как можно манипулировать человеком, у которого это есть? Но нет. Можно. Потому что про вред от вышек 5G и плоскую Землю все знают, а вот погуглить, что у нас торговля электроникой и товарами медицинского назначения давно отмечены как рисковые и давно учитываются с использованием ЕККА и РРО - не судьба совсем. Кстати, такой учёт введён ещё при Порошенко.

Короче, завалили этот законопроект и отдали его на «доопрацювання» для повторного первого чтения Гетманцеву и Железняку. И получилось то, что получилось. То бишь законопроект №4313-д с новой концепцией и новой редакцией.

Что же они там такого напридумывали? - спросите вы. Чего такой кипиш под парламентом?

А вот что.

В этом законопроекте, который «д», отсрочка применения РРО будет доступна далеко не всем, а расширенный перечень рисковых видов деятельности поражает своими размерами. Например:

• торговля электроникой и товарами медицинского назначения (медпрепаратами). Но мы ж помним, что это у нас с 2014 года так.

Ещё добавили:

• торговля товарами (услугами) через интернет. И это не только «Розетка», которая по сути маркетплейс. Сейчас через интернет можно купить всё от и до. Любой товар. От телевизора до набора суши. Карантин же, просят воздерживаться от посещения всяких разных магазинов и больше сидеть дома. Клондайк, я понимаю.

• реализация ювелирных изделий и всего драгоценного. То есть налогов и отчетности при апробации изделий и их клеймении мало. Давайте ещё геморроя людям добавим. Да, налоги с золота и драгизделий предприниматели платят наперёд, если кто не знал.

• розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах типа секонд-хенд. Самое оно. Там где вещи продают на килограммы. И именно их нужно торбить в кризис, а не Санаханты всякие, где генпрокурорши одеваются.

• деятельность ресторанов, кафе, и прочих заведений быстрого обслуживания. Сейчас у них фискальный чек только на ликёроводочные изделия, если они есть в ассортименте. Но давайте ещё и кофе с пирожным в отчёты добавим. А чего они скучают?

• деятельность туристических агентств и туроператоров. Это сейчас вааще актуально. Добить тех, кому и так жопа. Во всём мире туризм поддерживают и компенсируют потери, у нас - лопатой по е*учке от государства.

• реализация текстиля. Всего. Это не только ткани. Это трикотаж, войлок, всякие изделия из него.

• реализация деталей и оборудования для автотранспортных средств. Все запчасти. Очень рисковый товар, скажу вам. Там просто необходим чек. *сарказм*

Такой расширенный перечень рисковых видов деятельности значит что? Значит то, что уже с нового года под РРО попадают почти все существующие ФОПы в стране. Это не компромисс.

Это хитровые*анность и чистое лобби для больших ТРЦ и сетевых магазинов. Кстати, ТРЦ, которых у нас ещё строится дофига, сделали преференции. Тем, кто на упрощёнке (уже нонсенс, правда? ТРЦ на упрощёнке…), разрешили сдавать в аренду нежилые помещения. Квартиры на упрощёнке нельзя, а нежилые - пожалуйста.

РРО - это не просто чек. Это нормы и отчётность. Это ответственность за ошибку. То есть, вместо упрощения ведения деятельности ФОПы получают полную задницу огурцов от новых лиц у власти.

Не обошлось и без коррупционной составляющей, заложенной прям в законопроекте в виде конфетки для налоговиков. ФОП первой группы смогут вести деятельность только при условии ограничения по площади торгового зала. 40 кв. м для города и 60 кв. м для села.

Замеры площадей будут проводить… тадам… сотрудники налоговой инспекции лично. Рулетка станет замечательным орудием добычи пропитания - масла и икры. И рябчиков.

Поправки от оппозиции товарищем Гетманцевым игнорируются. В его задачи явно не входит упрощение жизни предпринимателей. У него другие цели.

И тут можно было бы позлорадствовать, вспоминая выбор большинства, но я не буду. Мы в одной лодке, к сожалению. У нас одна страна, мы летим в жопу вместе, крепко взявшись за руки.

Я на своём Майдане уже была. 3 раза.

Ребят, теперь ваша очередь. Боритесь, я желаю вам успехов. И больше не выбирайте для поржать. Давайте жить достойно и ржать не с парламента, а в концертном зале.

Бо смех получился так себе. Со слезами и горьким опытом.
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20.11.2020 21:48 Відповісти
неизвестная женщина...у депутата...
поинтересовались бы у его жены...сразу б стало известно )))
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20.11.2020 21:50 Відповісти
Кнопкодавство в Zoom: вместо "слуги народа" Иванова на комитете ВР 6 раз проголосовала неизвестная женщина, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 4064
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20.11.2020 21:51 Відповісти
а мона мне макакачку бубочку купить по дешевке плиз скидку 73 % Кнопкодавство в Zoom: замість "слуги народу" Іванова на комітеті ВР 6 разів проголосувала невідома жінка, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 7913
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20.11.2020 22:10 Відповісти
Законодавці шахраї і злодії безкарні. Їх за грати, замість Ради.
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20.11.2020 21:58 Відповісти
Кнопкодавство в Zoom: вместо "слуги народа" Иванова на комитете ВР 6 раз проголосовала неизвестная женщина, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 6688
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20.11.2020 21:58 Відповісти
Кнопкодавство в Zoom: замість "слуги народу" Іванова на комітеті ВР 6 разів проголосувала невідома жінка, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 6093
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20.11.2020 22:05 Відповісти
Ждем заяву корабельной сосны, что Иванов в это время волонтерил в инфекционке.
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20.11.2020 22:09 Відповісти
Кнопкодавство в Zoom: замість "слуги народу" Іванова на комітеті ВР 6 разів проголосувала невідома жінка, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 5356
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20.11.2020 22:12 Відповісти
ЗЕбилы такое не смотрят. Для них это тяжело и не понятно.
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21.11.2020 02:40 Відповісти
Ну почему же неизвестная. Скорее всего "по вызову" наняли.
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20.11.2020 23:06 Відповісти
"...голосование представителей комитета должно осуществляться "лично и открыто""- якщо це показати відкрито, можна строк за розповсюдження порнографії схлопотати. А депутат ще той "голо-сунь" - аж 6 разів голосунув.
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20.11.2020 23:28 Відповісти
а вместо Ларисы Билозир какая-то кукла сидит тоже (3 скрина - вообще ничего не меняется в ее камере)
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21.11.2020 10:29 Відповісти
За депутата голосувала прибиральниця. А замість президента - гнусавий блазень. Зебіли - ви це зробили!
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21.11.2020 12:19 Відповісти
 
 