Кнопкодавство в Zoom: замість "слуги народу" Іванова на комітеті ВР 6 разів проголосувала невідома жінка, - "ЧЕСНО". ВIДЕО
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На засіданні Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 18 листопада, яке проходило в режимі відеоконференції, замість мажоритарника СН Володимира Іванова 6 разів проголосувала невідома жінка.
Про це повідомляє рух "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ.
Засідання проходило в режимі відеоконференції на платформі Zoom.
Перед початком засідання голова комітету Андрій Клочко ("Слуга народу") провів перекличку і нарахував, що присутні 22 з 27 членів комітету. Під час переклички Іванов на своє прізвище не відгукнувся, його акаунт у загальній сітці вікон теж не з'явився, але Клочко сказав, що нібито бачить його.
Перші півтори години Іванов взагалі ніяк не виявляв присутності на засіданні комітету і пропустив 5 голосувань. Після цього проголосував щодо одного з питань, але тут же вийшов із кімнати з телефоном біля вуха, і до кінця засідання перед камерою більше не з'являвся.
Незабаром перед об'єктивом камери Іванова з'явилася невідома жінка. Потім вона зникла з кадру, але проголосувала за Іванова 6 разів. Два з цих шести голосувань стосувалися президентського законопроєкту про всеукраїнський референдум.
Відповідно до закону "Про комітети Верховної Ради України", голосування представників комітету має здійснюватися "особисто і відкрито". А ідентичне цьому кнопкодавство в сесійній залі парламенту взагалі вважається порушенням Конституції України, яке віднедавна ще й підпадає під дію Кримінального кодексу.
"Уже дійшло до того, що голосує замість депутата навіть не народний депутат. Таке ганебне явище в політичній культурі ми спостерігали до цього на рівні обласних рад або Київради, коли помічники проходили в сесійний зал, щоб натискати кнопки замість депутатів", - зазначила координатор Руху "ЧЕСНО" Віта Думанська.
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Так что могло быть и хуже
Мнения / Общество 20-ноя, 18:479 648 0
Так. Сейчас мы вместе с вами покурим тему ФОПов и тех законов, которые сейчас очень срачные в парламенте.
Так чем же так страшен законопроект №4313-д?
Давайте начнём с его предшественника - проекта №4313, за который не захотели голосовать в первом чтении. Там было вполне себе компромиссное решение глав фракций и Разумкова - отложить на год обязательное применение РРО для ФОПов.
Согласно этому компромиссному проекту, проводить операции через РРО (электронно-кассовые или диджитализированные в смартфонах) должны были только те ФОПы, которые торгуют товарами медназначения и всякой электроникой. Оно и понятно, там ответственность чуть глубже. Остальные ФОПы могли пока выдохнуть - до следующей осени.
Гетманцев активно критиковал эти компромиссы, утверждал, что таким образом уничтожается на корню фискальный учёт для всех, и манипулировал именно торговлей медпрепаратами.
Сейчас это очень популярно в мире, всех трогает за голое живое место. А всё почему? А потому, что людьми очень просто манипулировать. Казалось бы, у всех же гугл есть и доступ к любой информации.
Как можно манипулировать человеком, у которого это есть? Но нет. Можно. Потому что про вред от вышек 5G и плоскую Землю все знают, а вот погуглить, что у нас торговля электроникой и товарами медицинского назначения давно отмечены как рисковые и давно учитываются с использованием ЕККА и РРО - не судьба совсем. Кстати, такой учёт введён ещё при Порошенко.
Короче, завалили этот законопроект и отдали его на «доопрацювання» для повторного первого чтения Гетманцеву и Железняку. И получилось то, что получилось. То бишь законопроект №4313-д с новой концепцией и новой редакцией.
Что же они там такого напридумывали? - спросите вы. Чего такой кипиш под парламентом?
А вот что.
В этом законопроекте, который «д», отсрочка применения РРО будет доступна далеко не всем, а расширенный перечень рисковых видов деятельности поражает своими размерами. Например:
• торговля электроникой и товарами медицинского назначения (медпрепаратами). Но мы ж помним, что это у нас с 2014 года так.
Ещё добавили:
• торговля товарами (услугами) через интернет. И это не только «Розетка», которая по сути маркетплейс. Сейчас через интернет можно купить всё от и до. Любой товар. От телевизора до набора суши. Карантин же, просят воздерживаться от посещения всяких разных магазинов и больше сидеть дома. Клондайк, я понимаю.
• реализация ювелирных изделий и всего драгоценного. То есть налогов и отчетности при апробации изделий и их клеймении мало. Давайте ещё геморроя людям добавим. Да, налоги с золота и драгизделий предприниматели платят наперёд, если кто не знал.
• розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах типа секонд-хенд. Самое оно. Там где вещи продают на килограммы. И именно их нужно торбить в кризис, а не Санаханты всякие, где генпрокурорши одеваются.
• деятельность ресторанов, кафе, и прочих заведений быстрого обслуживания. Сейчас у них фискальный чек только на ликёроводочные изделия, если они есть в ассортименте. Но давайте ещё и кофе с пирожным в отчёты добавим. А чего они скучают?
• деятельность туристических агентств и туроператоров. Это сейчас вааще актуально. Добить тех, кому и так жопа. Во всём мире туризм поддерживают и компенсируют потери, у нас - лопатой по е*учке от государства.
• реализация текстиля. Всего. Это не только ткани. Это трикотаж, войлок, всякие изделия из него.
• реализация деталей и оборудования для автотранспортных средств. Все запчасти. Очень рисковый товар, скажу вам. Там просто необходим чек. *сарказм*
Такой расширенный перечень рисковых видов деятельности значит что? Значит то, что уже с нового года под РРО попадают почти все существующие ФОПы в стране. Это не компромисс.
Это хитровые*анность и чистое лобби для больших ТРЦ и сетевых магазинов. Кстати, ТРЦ, которых у нас ещё строится дофига, сделали преференции. Тем, кто на упрощёнке (уже нонсенс, правда? ТРЦ на упрощёнке…), разрешили сдавать в аренду нежилые помещения. Квартиры на упрощёнке нельзя, а нежилые - пожалуйста.
РРО - это не просто чек. Это нормы и отчётность. Это ответственность за ошибку. То есть, вместо упрощения ведения деятельности ФОПы получают полную задницу огурцов от новых лиц у власти.
Не обошлось и без коррупционной составляющей, заложенной прям в законопроекте в виде конфетки для налоговиков. ФОП первой группы смогут вести деятельность только при условии ограничения по площади торгового зала. 40 кв. м для города и 60 кв. м для села.
Замеры площадей будут проводить… тадам… сотрудники налоговой инспекции лично. Рулетка станет замечательным орудием добычи пропитания - масла и икры. И рябчиков.
Поправки от оппозиции товарищем Гетманцевым игнорируются. В его задачи явно не входит упрощение жизни предпринимателей. У него другие цели.
И тут можно было бы позлорадствовать, вспоминая выбор большинства, но я не буду. Мы в одной лодке, к сожалению. У нас одна страна, мы летим в жопу вместе, крепко взявшись за руки.
Я на своём Майдане уже была. 3 раза.
Ребят, теперь ваша очередь. Боритесь, я желаю вам успехов. И больше не выбирайте для поржать. Давайте жить достойно и ржать не с парламента, а в концертном зале.
Бо смех получился так себе. Со слезами и горьким опытом.
поинтересовались бы у его жены...сразу б стало известно )))