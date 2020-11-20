У ДТП на Вінниччині загинув секретар суду, прокурора та ще двох осіб забрала швидка

Адвокат Лариса Криворучко оприлюднив інформацію про страшну ДТП у Вінницькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Адвокатка зазначила: "Під Баром аварія. Секретар судового засідання - труп. Прокурора забрала швидка. І ще двох дівчаток забрала швидка. За попередньою інформацією: всі п'яні (секретар, прокурор).

Бідні люди. Не ганяйте зараз".

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