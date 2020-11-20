У ДТП на Вінниччині загинув секретар суду, прокурора та ще двох осіб забрала швидка
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Адвокат Лариса Криворучко оприлюднив інформацію про страшну ДТП у Вінницькій області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Адвокатка зазначила: "Під Баром аварія. Секретар судового засідання - труп. Прокурора забрала швидка. І ще двох дівчаток забрала швидка. За попередньою інформацією: всі п'яні (секретар, прокурор).
Бідні люди. Не ганяйте зараз".
Топ коментарі
+32 ALEX SUROVV
показати весь коментар20.11.2020 21:39
+19 Ольга Жмудовська
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+19 цукер берг
показати весь коментар20.11.2020 21:46
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Ну тупа...
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Та бедные, как раз, и не гоняют.
Добре . що всі люди залишились живими
А...... такої швалі...... на будь-якій кільцевій, біля кожногшо міста - знайдеться ще