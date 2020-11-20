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Карантин вихідного дня - це навіть не карантин, - головний лікар госпіталю МВС Сак

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Карантин вихідного дня - це навіть не карантин, - головний лікар госпіталю МВС Сак

Для того, щоб розірвати ланцюжок передачі коронавірусу, потрібно ввести більш жорсткі обмежувальні заходи, ніж карантин вихідного дня.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив головний лікар госпіталю МВС Київської області Юрій Сак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, локдаун є найефективнішим способом зниження темпів поширення COVID-19.

"Так, це боляче для економіки. Будь-який економіст зараз вступить зі мною, як із лікарем, у дискусію. І скаже: ні, хвилиночку! Давайте поговоримо про те, що ми угробимо економіку, і державі буде дуже важко. Але на сьогодні, якщо ми говоримо про життя людей, то, дійсно, потрібно застосовувати рішучіші заходи, жорсткіші", - заявив він.

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Навесні Сак із делегацією українських лікарів побував в охопленій пандемією Італії і каже, що тоді там існували набагато жорсткіші обмеження, ніж зараз в Україні.

"Карантин вихідного дня - це навіть не карантин. Це просто якісь обмеження в роботі якихось... Це навіть не напівзахід порівняно з тим, що було в Італії. В Італії не можна було вийти, і зараз точно так само, тому що дуже жорсткі заходи вживає держава. Це штраф від 500 євро і вище. Це обмеження роботи всіх закладів", - розповів він.

Сак вважає, що запроваджувати локдаун потрібно не чекаючи показника 15 тис. нових випадків COVID-19 за добу.

"Я би про локдаун говорив тижні за 2 до цього ефіру. Для того, щоб розірвати ось цей ланцюжок епідеміологічного процесу і, можливо, збити зараз навантаження на медичні установи. ... Якщо не буде жорстких обмежувальних заходів - наша медична система не витримає такої кількості пацієнтів. ... Без локдауна ми не впораємося зараз із ситуацією", - пояснив лікар.

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Топ коментарі
+11
А с ним вообще полная жопа.
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20.11.2020 21:52
+7
скорее полный и безоговорочный пи#дец ...
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20.11.2020 22:02
+5
Гибридный президент, гибридный карантин
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20.11.2020 21:56
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Без ВСЕОБЩЕГО ,ПОЛНОГО карантина боюсь Украину ждут хреновые дела ...
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20.11.2020 21:47 Відповісти
А с ним вообще полная жопа.
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20.11.2020 21:52 Відповісти
скорее полный и безоговорочный пи#дец ...
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20.11.2020 22:02 Відповісти
Они ее в любом случае ждут. Без вариантов. Хуже и быть не могло. Нужно объявлять локдаун на пару месяцев. А денег нет ни у населения, ни у государства... Зато местами "улицы заасфальтированы и освещены"(с).
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20.11.2020 21:56 Відповісти
Ничто не ново под луной...

В 1932-1933 годах применили заградительные отряды для сдерживания перемещения голодающих людей.

Просто окружали села и убивали каждого, кто пытался нарушить территорию карантина.

Полный карантин возможен только в том случае, если людям есть что пожрать.
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20.11.2020 22:02 Відповісти
133133 Зараз такого точно не буде.А от громадянський конфлікт,чи війна,більш вірогідно.
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20.11.2020 22:17 Відповісти
Не буде чого саме ?

Якшо батько залишиться без грошей і дітям нічого буде їсти в прямому значенні цього слова то є два варіанти :

- від буде разом з помираючими від голоду дітьми сидіти вдома і дотримуватись карантину;

- від піде грабувати сусідів, можливо навіть з вбивством
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20.11.2020 22:31 Відповісти
133133 То батьки просто будуть йти грабувати.Це в свою чергу переросте у війну.Якою москалі скористаються.І буде щось подібне до Сирії.Але це не Голодомор.
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20.11.2020 22:35 Відповісти
.Але це не Голодомор


залишити людей примусовими методами доступу до продуктів харчування - це не голодомор ?

а шо ж тоді в твоєму розумінні голодомор ?
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20.11.2020 22:38 Відповісти
133133 Війна це не Голодомор.
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20.11.2020 22:41 Відповісти
с такими жопоруководяшими по любому Всякая нечисть каждый день несет всякую угрозу и никакого дельного совета никакого умного решения пиарщики хреновы Карантин вихідного дня - це навіть не карантин, - головний лікар госпіталю МВС Сак - Цензор.НЕТ 731
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20.11.2020 22:17 Відповісти
Коронавирус в Австрии: местные жители активно скупают оружие

Люди беспокоятся, что из-за быстрого распространения инфекции могут прекратиться поставки электричества и тепла и начнутся грабежи, объясняет владелец магазина. Оружие в шкафу, по выражению Швайгера, дает им чувство безопасности. Подобное уже было в Австрии во времена миграционного кризиса несколько дел назад, когда, опасаясь наплыва беженцев, австрийцы приобретали для личного пользования по 1400 единиц оружия в неделю.
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20.11.2020 22:31 Відповісти
А нам, два пана з "нагородними" пстолетами, Звезданутий і Шкіряк казали що не можна населенню зброю давати... Карантин вихідного дня - це навіть не карантин, - головний лікар госпіталю МВС Сак - Цензор.НЕТ 7063
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21.11.2020 08:24 Відповісти
Так может и второй тур выюоров отмените? Это же из- за выборов ыспышка. И может быть обратно адаптивный карантин вернете? Не везде же одинаково?
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20.11.2020 21:48 Відповісти
Карантин выходного дня - это даже не карантин, - главврач госпиталя МВД Сак - Цензор.НЕТ 9418 Карантин выходного дня - это даже не карантин, - главврач госпиталя МВД Сак - Цензор.НЕТ 2392
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20.11.2020 21:51 Відповісти
Карантин выходного дня - это даже не карантин, - главврач госпиталя МВД Сак - Цензор.НЕТ 2206
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20.11.2020 21:50 Відповісти
Гибридный президент, гибридный карантин
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20.11.2020 21:56 Відповісти
ясно, шо шо то делать надо.
согласен - карантин выходного дня не выход, а имитациция бривистками и клоунами борьбы с пандемией.
полный локдаун, особенно на продолжительное время - тоже не выход.
и тут мы пошли на 2й круг... - шо то делать надо.
но никто не знает шо, ваш клован поет про выходные дни,
наш про пандемии нет и все муйня...

може все таки учененьких поспрашивать, рекомендации там прогнозы...
и клоунов с обоих полюсов аккуратно, копняками, вытолкать на обочину?
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20.11.2020 21:59 Відповісти
Ты если в с вой выходной день будешь дома сидеть, то в этот день ты не заразишься, не обратишься за медицинской помощью. НО это не ваш вариант...
Ваш вариант - на зло маме уши отморожу.
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20.11.2020 22:07 Відповісти
вы внимательно прочли мой мессадже? понимаю, трудно, многа буков.
шоб вы так писать не читаючи уставали, как устаете перед ответом прочесть и подумать.
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20.11.2020 22:12 Відповісти
кароче дохтор топит за рузкэ вакцину..
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20.11.2020 21:59 Відповісти
какими именно словами ?
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20.11.2020 22:03 Відповісти
бред, де вы ето увидели?
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20.11.2020 22:04 Відповісти
надо сменить ник на бредман.. Карантин выходного дня - это даже не карантин, - главврач госпиталя МВД Сак - Цензор.НЕТ 6247
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20.11.2020 22:10 Відповісти
Доктор Комаровский о карантине выходного дня.

Особенно мне понравилось где он перечисляет институты и количество ученых медиков в Украине. Но с которыми никто не советуется.
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20.11.2020 22:09 Відповісти
Що з коновала взяти? Може закрити поліцію на карантин? Толку з них Україні ні якого.
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20.11.2020 22:11 Відповісти
Карантин вихідного дня - це навіть не карантин, - головний лікар госпіталю МВС Сак - Цензор.НЕТ 7316 Карантин вихідного дня - це навіть не карантин, - головний лікар госпіталю МВС Сак - Цензор.НЕТ 7719
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20.11.2020 22:13 Відповісти
3э-CУKИ !! -
-
Выкупите назад (( за свой счет - средства защиты, - которые вы , с целью нажывы продавали в начале эпидемии в рф, Польшу , и дажэ в Израиль )..
.
ВЫПЛАТИТЕ компенсацыи родственникам умерших ( которые первые 2-3 недели не могли купить элементарных масок , а потом 1-2 месяца- по спекулятивных цэнах ),
.
Только за свой счет , а не за деньги народа..
.
.
Тогда -- -ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН !,,
, и..........- ЗАПУСКАЙТЕ на тв мертветчука - - - сериалы СЛУГ НАРОДА !..

Пускай сидят дома - и - - смотрят== = = =КАКИЕ они не ЛОХИ !!,,
,
!
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20.11.2020 22:41 Відповісти
Вот повылазили всякие "специалисты" типа бубочкиной команды (шоблы). Ну и главврачи типа вздумали, что они тоже типа врачи. Только непонятно в каких болезнях. Кроме текущих унитазов в больнице и денег за коммуналку. Это тело говорит: "...нужно применять более решительные меры, более жесткие". Так давай родной расстреливать заболевших! И через пару недель эпидемия будет побеждена.
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20.11.2020 22:45 Відповісти
... навіть це не привід аби вводити локдаун, бо економіка постраждає...
Карантин вихідного дня - це навіть не карантин, - головний лікар госпіталю МВС Сак - Цензор.НЕТ 4592
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20.11.2020 22:49 Відповісти
Давайте всі вимагати негайної беззастережної капітуляції Зеленського і вводу локдаун для освіти, промисловість і торгівлю не трогати!!! Головне джерело зараження це діти і молодь з безсимптомним протіканням короновірусу.
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21.11.2020 00:14 Відповісти
Карантин выходного дня - это даже не карантин, -

Карантин вихідного дня - це навіть не карантин, - головний лікар госпіталю МВС Сак - Цензор.НЕТ 1490
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21.11.2020 01:08 Відповісти
 
 