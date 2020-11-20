Карантин вихідного дня - це навіть не карантин, - головний лікар госпіталю МВС Сак
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Для того, щоб розірвати ланцюжок передачі коронавірусу, потрібно ввести більш жорсткі обмежувальні заходи, ніж карантин вихідного дня.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив головний лікар госпіталю МВС Київської області Юрій Сак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, локдаун є найефективнішим способом зниження темпів поширення COVID-19.
"Так, це боляче для економіки. Будь-який економіст зараз вступить зі мною, як із лікарем, у дискусію. І скаже: ні, хвилиночку! Давайте поговоримо про те, що ми угробимо економіку, і державі буде дуже важко. Але на сьогодні, якщо ми говоримо про життя людей, то, дійсно, потрібно застосовувати рішучіші заходи, жорсткіші", - заявив він.
Навесні Сак із делегацією українських лікарів побував в охопленій пандемією Італії і каже, що тоді там існували набагато жорсткіші обмеження, ніж зараз в Україні.
"Карантин вихідного дня - це навіть не карантин. Це просто якісь обмеження в роботі якихось... Це навіть не напівзахід порівняно з тим, що було в Італії. В Італії не можна було вийти, і зараз точно так само, тому що дуже жорсткі заходи вживає держава. Це штраф від 500 євро і вище. Це обмеження роботи всіх закладів", - розповів він.
Сак вважає, що запроваджувати локдаун потрібно не чекаючи показника 15 тис. нових випадків COVID-19 за добу.
"Я би про локдаун говорив тижні за 2 до цього ефіру. Для того, щоб розірвати ось цей ланцюжок епідеміологічного процесу і, можливо, збити зараз навантаження на медичні установи. ... Якщо не буде жорстких обмежувальних заходів - наша медична система не витримає такої кількості пацієнтів. ... Без локдауна ми не впораємося зараз із ситуацією", - пояснив лікар.
Будь ласка, зачекайте...
В 1932-1933 годах применили заградительные отряды для сдерживания перемещения голодающих людей.
Просто окружали села и убивали каждого, кто пытался нарушить территорию карантина.
Полный карантин возможен только в том случае, если людям есть что пожрать.
Якшо батько залишиться без грошей і дітям нічого буде їсти в прямому значенні цього слова то є два варіанти :
- від буде разом з помираючими від голоду дітьми сидіти вдома і дотримуватись карантину;
- від піде грабувати сусідів, можливо навіть з вбивством
залишити людей примусовими методами доступу до продуктів харчування - це не голодомор ?
а шо ж тоді в твоєму розумінні голодомор ?
Люди беспокоятся, что из-за быстрого распространения инфекции могут прекратиться поставки электричества и тепла и начнутся грабежи, объясняет владелец магазина. Оружие в шкафу, по выражению Швайгера, дает им чувство безопасности. Подобное уже было в Австрии во времена миграционного кризиса несколько дел назад, когда, опасаясь наплыва беженцев, австрийцы приобретали для личного пользования по 1400 единиц оружия в неделю.
согласен - карантин выходного дня не выход, а имитациция бривистками и клоунами борьбы с пандемией.
полный локдаун, особенно на продолжительное время - тоже не выход.
и тут мы пошли на 2й круг... - шо то делать надо.
но никто не знает шо, ваш клован поет про выходные дни,
наш про пандемии нет и все муйня...
може все таки учененьких поспрашивать, рекомендации там прогнозы...
и клоунов с обоих полюсов аккуратно, копняками, вытолкать на обочину?
Ваш вариант - на зло маме уши отморожу.
шоб вы так писать не читаючи уставали, как устаете перед ответом прочесть и подумать.
Особенно мне понравилось где он перечисляет институты и количество ученых медиков в Украине. Но с которыми никто не советуется.
-
Выкупите назад (( за свой счет - средства защиты, - которые вы , с целью нажывы продавали в начале эпидемии в рф, Польшу , и дажэ в Израиль )..
.
ВЫПЛАТИТЕ компенсацыи родственникам умерших ( которые первые 2-3 недели не могли купить элементарных масок , а потом 1-2 месяца- по спекулятивных цэнах ),
.
Только за свой счет , а не за деньги народа..
.
.
Тогда -- -ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН !,,
, и..........- ЗАПУСКАЙТЕ на тв мертветчука - - - сериалы СЛУГ НАРОДА !..
Пускай сидят дома - и - - смотрят== = = =КАКИЕ они не ЛОХИ !!,,
,
!