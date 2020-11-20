В інциденті з джипом на Львівщині депутати звинуватили водія: "Попри наші прохання і заборону самовільно виїхав на сходи"
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Інцидент у Пустомитах на Львівщині, коли джип із двома місцевими депутатами в салоні виїхав по сходах під під'їзд багатоповерхівки, стався з вини водія одного з них.
Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив депутат Андрій Жидачек, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумно, що водій мого друга Миколи Пущака, який був за кермом, не вислухав ні мене, ні Миколу та, незважаючи на наші прохання і заборону, самовільно виїхав на сходи... Проте, ми цього так не залишимо! Вже сьогодні на водія заявлено у поліцію, (протокол неодмінно опублікую, коли отримаю)", - написав Жидачек.
Депутат вибачився за те, що трапилося.
"Стосовно інциденту, який стався вночі, я приношу щирі вибачення за скоєне. Кошти на відновлення пошкодженого майна будинку уже передані та, сподіваюсь, найближчим часом і сліду не залишиться від шкоди", - зазначив він.
Нагадуємо, місцеві депутати від "ЄС" Пущак і Жидачек намагалися на позашляховику Mercedes G 500 заїхати по сходах під під'їзд багатоповерхівки в Путостомитах на Львівщині.
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Вот это правильно! И на строителей, которые с какого-то хера там лестницу влепили, тоже протокол.
https://zaxid.net/u_seli_bilya_lvova_viyt_pobivsya_z_vodiyem_cherez_perevishhennya_shvidkosti_n1503148
Источник: https://censor.net/ru/n3232412
Прямо персонажи Николая Васильевича Гоголя.
Назначили естественно водилу