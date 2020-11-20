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В інциденті з джипом на Львівщині депутати звинуватили водія: "Попри наші прохання і заборону самовільно виїхав на сходи"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

В інциденті з джипом на Львівщині депутати звинуватили водія:

Інцидент у Пустомитах на Львівщині, коли джип із двома місцевими депутатами в салоні виїхав по сходах під під'їзд багатоповерхівки, стався з вини водія одного з них.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив депутат Андрій Жидачек, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумно, що водій мого друга Миколи Пущака, який був за кермом, не вислухав ні мене, ні Миколу та, незважаючи на наші прохання і заборону, самовільно виїхав на сходи... Проте, ми цього так не залишимо! Вже сьогодні на водія заявлено у поліцію, (протокол неодмінно опублікую, коли отримаю)", - написав Жидачек.

Депутат вибачився за те, що трапилося.

Дивіться також: Двоє місцевих депутатів на "Гелендвагені" штурмували сходи ґанку багатоповерхівки на Львівщині. ВIДЕО

"Стосовно інциденту, який стався вночі, я приношу щирі вибачення за скоєне. Кошти на відновлення пошкодженого майна будинку уже передані та, сподіваюсь, найближчим часом і сліду не залишиться від шкоди", - зазначив він.

Нагадуємо, місцеві депутати від "ЄС" Пущак і Жидачек намагалися на позашляховику Mercedes G 500 заїхати по сходах під під'їзд багатоповерхівки в Путостомитах на Львівщині.

В інциденті з джипом на Львівщині депутати звинуватили водія: Попри наші прохання і заборону самовільно виїхав на сходи 01
В інциденті з джипом на Львівщині депутати звинуватили водія: Попри наші прохання і заборону самовільно виїхав на сходи 02
В інциденті з джипом на Львівщині депутати звинуватили водія: Попри наші прохання і заборону самовільно виїхав на сходи 03
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Топ коментарі
+25
Я не я, и хата не моя.... уроды
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20.11.2020 22:08
+18
Уже сегодня на водителя заявлено в полицию, (протокол непременно опубликую, когда получу)", - написал Жидачек. Источник: https://censor.net/ru/n3232412

В инциденте с джипом на Львовщине депутаты обвинили водителя: "Несмотря на наши просьбы и запрет самовольно выехал на лестницу" - Цензор.НЕТ 130 Вот это правильно! И на строителей, которые с какого-то хера там лестницу влепили, тоже протокол.
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20.11.2020 22:10
+12
Боже, коли ця бидлота скінчиться у владі? Яка Європа світить Україні? Через 100 років мабуть
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20.11.2020 22:26
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Я не я, и хата не моя.... уроды
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20.11.2020 22:08 Відповісти
Виноваты 73% избирателей Зеленского,они не там лестницу с домом построили.
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20.11.2020 22:15 Відповісти
да избиратели Зеленского вообще не обсуждаются, они родились идиотами В інциденті з джипом на Львівщині депутати звинуватили водія: "Попри наші прохання і заборону самовільно виїхав на сходи" - Цензор.НЕТ 3644
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20.11.2020 23:36 Відповісти
От Шарикова ,успел же пес семя бросить ,пока назад не переделали.
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21.11.2020 07:40 Відповісти
Тобто этот мандатец своего водилу не уволил, а подал на него заяву в полицию ?
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20.11.2020 22:09 Відповісти
Уже сегодня на водителя заявлено в полицию, (протокол непременно опубликую, когда получу)", - написал Жидачек. Источник: https://censor.net/ru/n3232412

В инциденте с джипом на Львовщине депутаты обвинили водителя: "Несмотря на наши просьбы и запрет самовольно выехал на лестницу" - Цензор.НЕТ 130 Вот это правильно! И на строителей, которые с какого-то хера там лестницу влепили, тоже протокол.
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20.11.2020 22:10 Відповісти
Ну авжеж, воділа винен. А якщо буде опиратися йому очну ставку з Гелендвагеном влаштують той вже співпрацює зі слідством
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20.11.2020 22:11 Відповісти
Быдло дорвалось до власти.
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20.11.2020 22:12 Відповісти
Что по этому поводу скажут шоколадные? Представляю что бы началось в ветке,если бы это были ЗЕленые депутаты.
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20.11.2020 22:12 Відповісти
Скажут вывсеврете
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20.11.2020 22:15 Відповісти
ясно, виноват водила и ступеньки... В инциденте с джипом на Львовщине депутаты обвинили водителя: "Несмотря на наши просьбы и запрет самовольно выехал на лестницу" - Цензор.НЕТ 9066
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20.11.2020 22:13 Відповісти
У селі Жирівка Пустомитівського району сталася бійка між сільським головою Миколою Пущаком та колишнім солдатом Нацгвардії Ярославом Біликом. Конфлікт стався у середу, 3 червня, близько 11:00. Свідок події зняв бійку на телефон та виклав відео в інтернет.

https://zaxid.net/u_seli_bilya_lvova_viyt_pobivsya_z_vodiyem_cherez_perevishhennya_shvidkosti_n1503148
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20.11.2020 22:13 Відповісти
В инциденте с джипом на Львовщине депутаты обвинили водителя: "Несмотря на наши просьбы и запрет самовольно выехал на лестницу" - Цензор.НЕТ 8835
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20.11.2020 22:14 Відповісти
на самом деле виновата компания "Мерседес" ! Ведь "Таврия" на такое никогда бы сподобилась!))
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20.11.2020 22:14 Відповісти
А также виноваты строители лестницы....Была бы она деревянная стремянка, машина бы на ней не поместилась ...
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20.11.2020 22:20 Відповісти
Все всё прекрасно поняли - бухие до усирачки "народные избранники" заставили, принудили своего водилу, угрожая пистолетом, промчаться по лестнице к подъезду и по дороге сбить какого-нибудь жильца или ребёнка....Для смеха...По приколу.... Судить надо всех троих.... Депутатам - пожизненное, а водилу расстрелять..... Чтобы не работал на подонков и козлов....
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20.11.2020 22:18 Відповісти
не креативно...я бы приплёл дух анунаков..
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20.11.2020 22:19 Відповісти
вік 6 років ...не більше (по розумових здібностях)
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20.11.2020 22:19 Відповісти
навеняка водиле орали - ну ка давай к самой двери, нам все по юух мы слуги народа! бухие ведь были! а может и водилы не было асм слуга за кермом сидел! в любом случае - быдлота есть быдлота... я бы таких в депутаты не брал.....
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20.11.2020 22:20 Відповісти
А кого бы Вы брали? Неужели порядочных , законопослушных и трезвых?
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20.11.2020 22:23 Відповісти
уже избрал и не поверишь - честный и порядочный и не пьяница, молодец шо прошел, партия "Голос". хотя и первый раз идёт, но надеюсь что оправдает.
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20.11.2020 22:41 Відповісти
Очень рад за Вас.....
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20.11.2020 22:48 Відповісти
могу ответить только - благодарю.
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20.11.2020 23:07 Відповісти
какие депутаты, такой и водитель. они же на работу брали..
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20.11.2020 22:22 Відповісти
Ну, в принципе водитель в машине самый главный. Когда я рулю, даже теща молчит.
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20.11.2020 22:24 Відповісти
Боже, коли ця бидлота скінчиться у владі? Яка Європа світить Україні? Через 100 років мабуть
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20.11.2020 22:26 Відповісти
Что вы там гоните клоуны кто там просил бы водителя ! Вы для водилы цари и боги и сейчас его терпилой сделаете перед сми а потом с мусорами порешаете!или компенсируете там либо отмашку дали на слабо либо сам кто рулил да вот нежданчик-камера. Вы с жиру беситесь и должны на столбах болтаться
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20.11.2020 22:26 Відповісти
Зебня на їх місці навіть розмовляти не стала... Не кажучи вже за вибачення та відшкодування збитків...
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20.11.2020 22:29 Відповісти
тобто ця бидлота - герої метценати в твоїх запливших зеньках?
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20.11.2020 23:10 Відповісти
Любой депутат, любого уровня -это безпринципная, брехливая, самовлюбленная тварь.
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20.11.2020 22:34 Відповісти
Однако, мы этого так не оставим! Уже сегодня на водителя заявлено в полицию, протокол непременно опубликую...
Источник: https://censor.net/ru/n3232412

Прямо персонажи Николая Васильевича Гоголя.
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20.11.2020 22:47 Відповісти
и в штаны им насрал...
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20.11.2020 22:57 Відповісти
а ты шо не понял? теперь же и водиле башлять придется чтобы молчал.... я больше чем уверен шо водилы в то время с ними не было. ты бы полез на лестницу на дорогой машине чтобы её потом самому чинить? вот и я думаю что нет... а у этих пьяныць видимо грошей как у дурня махорки поэтому и вы.буються.... та быдлота местечковая, по другому не скажешь.
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20.11.2020 23:12 Відповісти
вот что значит 3,14дары!! да и водила тоже презерватив... и маму родную продаст за своих хозяев..гидота
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20.11.2020 23:09 Відповісти
Соя мозку
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20.11.2020 23:10 Відповісти
Ипать же ж позорище!
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20.11.2020 23:26 Відповісти
Охоронець Димінського також ствержував, що він був за кермом коли вбили людину, а потім виявилось що він збрехав.
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20.11.2020 23:29 Відповісти
Депутат Андрей оправдал свою фамилию.
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21.11.2020 01:26 Відповісти
Гниди
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21.11.2020 06:56 Відповісти
Сумно
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21.11.2020 08:21 Відповісти
Если забыть про саму ситуацию (хотя они ох...е в край), то бесит, когда джипом называют любой внедорожник.
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21.11.2020 09:18 Відповісти
Шопаделать, стало именем нарицательным, как и ксероксом называю любой копир )))))
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21.11.2020 09:42 Відповісти
Ок. Потом сразу обыск у водилы. Бабло поискать, просто интересно дали на откуп...
Назначили естественно водилу
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21.11.2020 09:57 Відповісти
Який ще протокол цей мажор хоче оприлюднити?
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21.11.2020 10:08 Відповісти
Клоун парашенківський!
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21.11.2020 11:03 Відповісти
...ска... жлобов надо мочить, и наших и ваших.. они уже давно "лягли и просют"..
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21.11.2020 15:32 Відповісти
Вже цих депутатів з партії вигнали.
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21.11.2020 15:49 Відповісти
 
 