Прогноз Ґейтса: ще 6-8 місяців пандемії, а потім - "світло в кінці тунелю"

Біл Ґейтс озвучив прогнози щодо пандемії коронавірусу та заперечив усі дивні теорії змови про себе та вакцинування.

Свою позицію Ґейтс озвучив в ефірі The Daily Show, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами Ґейтса, на людство чекає дуже жорстка зима.

"Взимку, коли нам холодніше, вірус більше розмножується, коли ми більше знаходимося в приміщенні, це не дуже добре", - пояснив Ґейтс.

Мільярдер додав: "Упродовж наступних шести-восьми місяців новини будуть переважно поганими. Після цього виробництво вакцини зросте, і в кінці тунелю з’явиться світло".

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Фонд Білла та Мелінди Ґейтс підтримав низку програм розподілу вакцин, які допомагають боротися з низкою серйозних хвороб, від туберкульозу та малярії й СНІДу.

Виступ Ґейтса 2015 року на конференції TED, де він попередив, що світ не готовий до наступної великої пандемії, після поширення по всьому світу COVID-19 став дуже популярним та породив низку конспірологічних теорій.

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