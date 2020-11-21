Прогноз Ґейтса: ще 6-8 місяців пандемії, а потім - "світло в кінці тунелю"
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Біл Ґейтс озвучив прогнози щодо пандемії коронавірусу та заперечив усі дивні теорії змови про себе та вакцинування.
Свою позицію Ґейтс озвучив в ефірі The Daily Show, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
За словами Ґейтса, на людство чекає дуже жорстка зима.
"Взимку, коли нам холодніше, вірус більше розмножується, коли ми більше знаходимося в приміщенні, це не дуже добре", - пояснив Ґейтс.
Мільярдер додав: "Упродовж наступних шести-восьми місяців новини будуть переважно поганими. Після цього виробництво вакцини зросте, і в кінці тунелю з’явиться світло".
Фонд Білла та Мелінди Ґейтс підтримав низку програм розподілу вакцин, які допомагають боротися з низкою серйозних хвороб, від туберкульозу та малярії й СНІДу.
Виступ Ґейтса 2015 року на конференції TED, де він попередив, що світ не готовий до наступної великої пандемії, після поширення по всьому світу COVID-19 став дуже популярним та породив низку конспірологічних теорій.
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и знову ж мои пардони...
Жду истерию про заговор масонов)))
Прочёл коменты - убедился.(
Пробачте що російською.
Крім москалів нічого не читала - =убєділась=.
кстати, как считаешь - Земля плоская?
А то что человечество уже не раз переживало побобное ...
% смертности - низок !
Просто тренировка мира перед заразой , у которой смертность может быть 80-90%
Как у ***** ...
Но пойдет по всей планете - а абсолютное количество стран к тому и не готово ..