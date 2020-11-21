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Прогноз Ґейтса: ще 6-8 місяців пандемії, а потім - "світло в кінці тунелю"

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Прогноз Ґейтса: ще 6-8 місяців пандемії, а потім -

Біл Ґейтс озвучив прогнози щодо пандемії коронавірусу та заперечив усі дивні теорії змови про себе та вакцинування.

Свою позицію Ґейтс озвучив в ефірі The Daily Show, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами Ґейтса, на людство чекає дуже жорстка зима.

"Взимку, коли нам холодніше, вірус більше розмножується, коли ми більше знаходимося в приміщенні, це не дуже добре", - пояснив Ґейтс.

Мільярдер додав: "Упродовж наступних шести-восьми місяців новини будуть переважно поганими. Після цього виробництво вакцини зросте, і в кінці тунелю з’явиться світло".

Читайте також: Пандемія COVID-19 закінчиться до кінця 2021 року - Ґейтс

Фонд Білла та Мелінди Ґейтс підтримав низку програм розподілу вакцин, які допомагають боротися з низкою серйозних хвороб, від туберкульозу та малярії й СНІДу.

Виступ Ґейтса 2015 року на конференції TED, де він попередив, що світ не готовий до наступної великої пандемії, після поширення по всьому світу COVID-19 став дуже популярним та породив низку конспірологічних теорій.

Також читайте: Велика Британія сподівається почати вакцинацію проти COVID-19 через кілька тижнів, - глава МОЗ Хенкок
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Топ коментарі
+9
Судячи з коментарів,антигейтсівська пропаганда процвітає не лише в рф.
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20.11.2020 23:36
+7
Для роств - это зацепка)

Жду истерию про заговор масонов)))
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20.11.2020 23:00
+7
Розумна людина,що жертвує мільйони доларів на боротьбу з хворобами й епідеміями.Знайомого з багатьма найвидатнішими світовими вірусологами-епідеміологами,й іншими вченими. Не вважаєте ж його менш компетентним за якогось міністра Стєпанова ?
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20.11.2020 23:18
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оставляю за собою цей выбир - кому мени писати .
и знову ж мои пардони...
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21.11.2020 06:15 Відповісти
Меценат номер один у світі, який пожертвував 27 мільярдів та має 37% індекс щедрості. Фінансує ВОЗ, тому знає, як боротися з епідеміями і коли приблизно все це закінчиться з ковідом. Людина, яка фінансує серьозні дослідження та проекти і не повинна в усьому розбиратися, для цього є вчені. Він платить, вчені роблять дослідження та рятують людство. Скажіть дякую людині, яка витрачає гроші на корисні справи.
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20.11.2020 22:58 Відповісти
Судячи з коментарів,антигейтсівська пропаганда процвітає не лише в рф.
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20.11.2020 23:36 Відповісти
Як казало ху#ло: «расєя нігдє нє заканчіваєтся». Теж і з пропагандою, вона наче радіація, її не видно, але організм вона вбиває. Так, по коментарям навіть можна судити, хто з якої інформаційної помийки харчується. Шкода, але в інформаційній війні ху#ло таки перемагає.
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20.11.2020 23:44 Відповісти
Для роств - это зацепка)

Жду истерию про заговор масонов)))
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20.11.2020 23:00 Відповісти
Тут как-то бы 6-8 месяцев дожить.. хотя понимаешь - может быть и 68..
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20.11.2020 23:45 Відповісти
При словах "Билл Гейтс" мозг постсовка генерирует нарративы российской инфо-помойки.
Прочёл коменты - убедился.(
Пробачте що російською.
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20.11.2020 23:49 Відповісти
Ага, зайшла свіжа нульовка і штампик свій впихнула.
Крім москалів нічого не читала - =убєділась=.
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21.11.2020 00:00 Відповісти
Гейт каже,мол зимою,в холод вірус активніше розмножується,тому шість-вісім місяців ситуація буде хижою,а потім буде це «світло в тунелі»..Але ж через шість-вісім місяців буде травень-липень.Період тепла.Період,коли вірус розмножуватися активно не буде.Цього року як було?Зимою був повний аврал з тою болячкою,який тривав до травня місяця.Потім було відносно спокійне літо.Гейтс каже,що Ковід через вісім місяців зупине вакцина.А може,все таки,це буде-жара?Я раніше думала,що SARS був зупинений вакциною.Але виявляється,що SARS зник сам.Його епідемія тривала півтори роки,почавшись раптово і закінчившись раптово.Літом,коли почалася жара.А може,в Ковід така сама доля?
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21.11.2020 00:10 Відповісти
Парад буде до першої річниці карантину? Паціенти на ліжках, анастезіологи- зі шприцами, реаніматологи - з кисневими апаратами, паталогоанатоми - теж у зведеній колоні.
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21.11.2020 00:29 Відповісти
гейтса как турнули с майкрософт понесло в эзотерику
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21.11.2020 00:40 Відповісти
Каждая, буквально каждая деталь имеет значение. Коронавирус всего лишь одна, одна из граней войны за наше уничтожение. Есть еще остальные, ....которые тоже удобно живут....в тоннеле.
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21.11.2020 06:55 Відповісти
Ну что сказать? Главный "куратор" ( смотри выступления Била) контроля народонаселения Земли знает сколько продлится эта истерия( как при "пандемии" смертность может ПАДАТЬ? ) Совпали цели,вместо войны придумали пандемию,это более гуманно,конечно. И Бил просто попал в поток. Организации ,где заправляет Бил изучают как лучше людей уничтожать. Он точно знает как это делать,контролировать и КАК и КОГДА можно прекратить.
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21.11.2020 08:44 Відповісти
вызови себе санитаров, пока это не сделали другие
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21.11.2020 10:31 Відповісти
Пережившие клиническую смерть говорят, что тоже видели свет в конце тоннеля. Может Гейтс этот тоннель имел в виду? Т.е. через восемь месяцев многие увидят свет в конце тоннеля, но уже не вернутся с него?
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21.11.2020 09:04 Відповісти
Єслі ти з свого балкону бачиш ,як бодрі пацики плотно набиваються в генделик і темпово заливаються сінькой --- передбачити драку не так і важко. Як підтянуться поліцаї --- можна й навангувать закінчення веселощів.Потрібні : гарний огляд,спостережливість, час і децик логіки. Чи є це все в містера Гейтса? Певно що є , а нема то купить.
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21.11.2020 09:16 Відповісти
Теперь всё ясно стало,кто заинтересован в этой пандемии ,и кому это выгодно.Пусть хоть мне 100500 доказывают что этот вирус животного происхождения никогда в жизни не поверю,его спецом вывели в лабалатории .
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21.11.2020 10:00 Відповісти
да из таких как ты идиотов его и вывели
кстати, как считаешь - Земля плоская?
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21.11.2020 10:37 Відповісти
придурок,какая плоская трепецевидная как твой мозг куринный Прогноз Ґейтса: ще 6-8 місяців пандемії, а потім - "світло в кінці тунелю" - Цензор.НЕТ 3332
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21.11.2020 13:40 Відповісти
Пока в США и Европе появится свет в конце туннеля ( 8 месяцев), у нас этот туннель будет уже завален на глухо, забетонирован и заминирован и разбирать преграды и завалы придется по крайней мере года два что бы увидеть хотя бы лучик света где то вдалеке , и то если это будет не мираж и игра воображения в бреду или штольня ведущая в очередной тупик.
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21.11.2020 14:55 Відповісти
"Свет в конце тоннеля",какой-то нехороший намёк. Прогноз Ґейтса: ще 6-8 місяців пандемії, а потім - "світло в кінці тунелю" - Цензор.НЕТ 2683
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21.11.2020 18:15 Відповісти
К тому времени все переболеют и получат иммунитет без всяких вакцин.
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21.11.2020 20:47 Відповісти
имунитета полного и нет Прогноз Ґейтса: ще 6-8 місяців пандемії, а потім - "світло в кінці тунелю" - Цензор.НЕТ 1379
А то что человечество уже не раз переживало побобное ...
% смертности - низок !
Просто тренировка мира перед заразой , у которой смертность может быть 80-90% Прогноз Ґейтса: ще 6-8 місяців пандемії, а потім - "світло в кінці тунелю" - Цензор.НЕТ 334
Как у ***** ...
Но пойдет по всей планете - а абсолютное количество стран к тому и не готово ..
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22.11.2020 01:51 Відповісти
Что за бред, если нет иммунитета - тогда зачем всякие вакцины?
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22.11.2020 03:44 Відповісти
Не митуситесь после инагурации джо бидона ковид исчезнет без всякого света в конце тоннеля . еще повизжат до 20 января и все .
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22.11.2020 04:27 Відповісти
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