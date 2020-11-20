Уряд наполягатиме на локдауні при більш ніж 30 тис. хворих на добу, - Степанов
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При більш ніж 30 тис. хворих на COVID-19 за добу уряд наполягатиме на введенні більш жорстких карантинних заходів.
Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо буде загроза повного локдауну саме медичної системи, ми будемо наполягати на тому, що треба вводити більш жорсткі заходи", - сказав Степанов.
За його словами, якщо кількість хворих буде понад 30 тис. на добу, це може завалити медичну систему.
"Коли ми говоримо про кількість хворих, я ще раз хочу наголосити, для нас головне - це кількість людей, які потрапляють до лікарні, тобто госпіталізуються. Якщо виходити з нинішнього відсотка важких хворих, які потрапляють до лікарні, я думаю, що це вже понад 30 тис. хворих на добу в певному періоді. Тоді це може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему", - пояснив Степанов.
Він зазначив, що на ранок п'ятниці в лікарнях перебуває 27 тис. 902 хворих на Covid-19.
"Для нас це є найбільш критичним і серйозним показником", - наголосив міністр.
Степанов додав, що якщо громадяни будуть дотримуватися карантину вихідного дня, це дозволить зупинити зростання кількості хворих.
"Я абсолютно впевнений разом із нашими експертами-епідеміологами, якщо ми будемо дотримуватися тих заходів, які введені в країні, зокрема карантину вихідного дня, ми зможемо зупинити таке велике зростання. Якщо ми зупинимося на тих цифрах, які є на сьогодні, навіть трохи менше, до 12-13 тис., наша медична система витримуватиме таке навантаження", - повідомив глава МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
при 5-ти тысячах
при 7 тысячах
при 10 тысячах
при 15 тысячах
при 20 тысячах
СЕЙЧАС ПРИ 30 ТЫСЯЧАХ
через неделю при 50 тысячах
через две недели при 100 тысячах
через месяц при миллионе в сутки
Это ты их выбрал.
Но равняемся на Францию.
И легких пациентов не нужно лечить, и тестировать их тоже не нужно (разве что у государства есть лишние деньги для тестирования на дому).Ну нет лекарства от короны, совсем нет! До сих пор не доходит? Это уроды типа Степанова накупили фуфломицинов и назначают всем подряд. А оно совсем не нужно. Лечение есть лишь для тяжелых состояний.
15 минут, как у нас ?
а шо ж говорить про остальных ...
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Выкупите назад (( за свой счет - средства защиты, - которые вы , с целью нажывы продавали в начале эпидемии в рф, Польшу , и дажэ в Израиль )..
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Только за свой счет , а не за деньги народа..
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Тогда -- -ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН !,,
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Маски продавал Радуцкий.
А ты, типа, не знало ?
ні буде 30 тисяч чи краще нехай - 100 тисяч - какая разница.
СУКИ !-
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3э -и к0 -- разбогатели в 86 раз..
ШУЧУ..
-- НО НАЖЫЛИСЬ НЕ МАЛО !,,
10000
15000
30000
?
Может 60000
базу данных голосовавших за ЗЕ надо создать
"Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны - это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет", - заявил Клюге...."
Могу поспорить что завтра этот куйистр будет пис..теть тоже что и Клюге...
- Шо-о-о?
- Одягніть будь ласка маску....
- Шо?
.....
- БЕЗ МАСКИ!
и вводить его было нужно еще позавчера
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Выкупите назад (( за свой счет - средства защиты, - которые вы , с целью нажывы продавали в начале эпидемии в рф, Польшу , и дажэ в Израиль )..
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Только за свой счет , а не за деньги народа..
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Тогда -- -ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН !,,
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Выплатите компенсацыи ПОСТРАДАВШИМ от вашей спекуляцыи на кРовид ..
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