Кабмін не зміг затвердити проєкт бюджету-2021 до другого читання, - член бюджетного комітету Железняк
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Кабінет Міністрів України не затвердив проєкт державного бюджету-2021 до другого читання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
"Бюджет на Кабмін так і не винесли ... і, за моєю інформацією, не винесуть і сьогодні. Планували, але не можуть склеїти", - написав він.
Народний депутат зазначив, що Кабмін порушив пункт 1 статті 158 регламенту Верховної Ради і не передав до парламенту проєкт бюджету впродовж 14 днів після голосування у першому читанні.
"Ну і норму про 10 днів на ознайомлення депутатам ніхто не скасовував", - додав Железняк.
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Будь ласка, зачекайте...
или карантин ?? - -
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Выкупите назад (( за свой счет - средства защиты, - которые вы , с целью нажывы продавали в начале эпидемии в рф, Польшу , и дажэ в Израиль )..
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ВЫПЛАТИТЕ компенсацыи родственникам умерших ( которые первые 2-3 недели не могли купить элементарных масок , а потом 1-2 месяца- по спекулятивных цэнах ),
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Только за свой счет , а не за деньги народа..
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Тогда -- -ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН !,,
, и..........- ЗАПУСКАЙТЕ на тв мертветчука - - - сериалы СЛУГ НАРОДА !..
Пускай сидят дома - и - - смотрят== = = =КАКИЕ они не ЛОХИ !!,,
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Это МВФ ударил в гонг. Ваше время истекло. Бюджен 2021 не согласован.
Транш МВФ превращается в тыкву.