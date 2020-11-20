УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12596 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка Бюджет-2021
1 316 7
бюджет (1203) Железняк Ярослав (390)

Кабмін не зміг затвердити проєкт бюджету-2021 до другого читання, - член бюджетного комітету Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Кабмін не зміг затвердити проєкт бюджету-2021 до другого читання, - член бюджетного комітету Железняк

Кабінет Міністрів України не затвердив проєкт державного бюджету-2021 до другого читання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Бюджет на Кабмін так і не винесли ... і, за моєю інформацією, не винесуть і сьогодні. Планували, але не можуть склеїти", - написав він.

Народний депутат зазначив, що Кабмін порушив пункт 1 статті 158 регламенту Верховної Ради і не передав до парламенту проєкт бюджету впродовж 14 днів після голосування у першому читанні.

"Ну і норму про 10 днів на ознайомлення депутатам ніхто не скасовував", - додав Железняк.

Читайте також: Для медицини критично важливо, щоб бюджет-2021 ухвалили вчасно, - МОЗ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
0пять порох виноват ? .
или карантин ?? - -

-
- -
показати весь коментар
20.11.2020 22:42 Відповісти
3э-CУKИ !! -
-
Выкупите назад (( за свой счет - средства защиты, - которые вы , с целью нажывы продавали в начале эпидемии в рф, Польшу , и дажэ в Израиль )..
.
ВЫПЛАТИТЕ компенсацыи родственникам умерших ( которые первые 2-3 недели не могли купить элементарных масок , а потом 1-2 месяца- по спекулятивных цэнах ),
.
Только за свой счет , а не за деньги народа..
.
.
Тогда -- -ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН !,,
, и..........- ЗАПУСКАЙТЕ на тв мертветчука - - - сериалы СЛУГ НАРОДА !..

Пускай сидят дома - и - - смотрят== = = =КАКИЕ они не ЛОХИ !!,,
,
!!!!!!!!!!!!
.
показати весь коментар
20.11.2020 22:43 Відповісти
Кабмин не смог утвердить проект бюджета-2021 ко второму чтению, - член бюджетного комитета Железняк - Цензор.НЕТ 3134
показати весь коментар
20.11.2020 22:44 Відповісти
Шо ето за пєдік?
показати весь коментар
20.11.2020 22:58 Відповісти
Железняк
показати весь коментар
21.11.2020 11:07 Відповісти
"Мы живем в осажденной крепости которую захватили изнутри ." ... И тут уже кроме не конституционных и революционных действий ничего уже не исправить законным путем..
показати весь коментар
21.11.2020 01:10 Відповісти
Тадаааам!!!

Это МВФ ударил в гонг. Ваше время истекло. Бюджен 2021 не согласован.
Транш МВФ превращается в тыкву. Кабмін не зміг затвердити проєкт бюджету-2021 до другого читання, - член бюджетного комітету Железняк - Цензор.НЕТ 9309
показати весь коментар
21.11.2020 02:39 Відповісти
 
 