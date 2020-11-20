У Бердянську незаконно надрукували 90 тис. бюлетенів до другого туру виборів

У Бердянську Запорізької області міська територіальна виборча комісія незаконно замовила 90 тис. бюлетенів для другого туру виборів мера. Поліція заарештувала бланки для голосування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 20 листопада повідомило Суспільне з посиланням на заяву представника громадської організації "Сармат" Олега Маджарова.

За інформацією видання, 18 листопада члени комісії звернулися в управління Національної поліції Бердянська з повідомленням про незаконний друк бюлетенів.

Маджар заявив, що в місто Бельмак Запорізької області вирушили два члени міськвиборчкому, включно з т.в.о. голови комісії, щоб домовитися про друк 90 тис. бюлетенів.

Спостерігач громадянської мережі "Опора" повідомив виданню, що за друк бланків в м. Бельмак комісія не голосувала, а тому глава виборчкому не могла сама домовлятися про замовлення бюлетенів. 19 листопада комісія затвердила друк партії бюлетенів для виборів, які замовили в запорізькій друкарні.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом неправомірних дій голови тервиборчкому за ст. 356 Кримінального кодексу України (самоправство).

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