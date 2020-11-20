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Бюджет може заощадити близько 200 млрд грн за рахунок зменшення хабарів і відкатів, - глава НАЗК Новіков
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Зменшення хабарів і відкатів дозволить державному бюджету економити до 200 млрд грн.
Про це глава Національного агентства протидії корупції Олексій Новіков заявив в інтерв'ю виданню "Фокус", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Важливо, щоб усі державні органи стали антикорупційними, щоб корупція була неможлива, а бюджет країни за рахунок зменшення хабарів і відкатів у різних сферах заощадив, за нашими прогнозами, близько 200 млрд грн", - сказав Новіков.
Глава НАЗК вважає, що домогтися цього можна буде, якщо парламент затвердить у другому читанні розроблену його відомством Антикорупційну програму.
Топ коментарі
+12 РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
показати весь коментар20.11.2020 23:01
+7 Власов Сергей b3083465
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+7 время
показати весь коментар20.11.2020 23:12
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Будь ласка, зачекайте...
КАК то
, 3э -не лохи ??.
.
Вы ВЗЯТКИ в БЮДЖЭТ ЗАКЛАДЫВАТЬ ХОТЕЛИ ??,
,
.
А ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ с ОТКАТОВ ??,,
Мрази народа -- что то ЗАПУТАЛИСЬ ?,,
когда много лохов вокруг... с которых можно содрать все это налогами и акцизами и они будут молчать
конечно же без друзей и кумовьев.
т. е. економии с етого боку точна не будет...
може вчителив и ликаришек потрусить новим податком - "за доставку кисня в ликарни"?
тут може дило наповнення казни грошима и хрохи зрушеться....
Антихрист, на святое замахнулся.
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Как-то странно коррелирует размер дыры в бюджете 2019 года и в бюджете 2020 с размером экономии бюджета за счет уменьшения взяток и откатов.