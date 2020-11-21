Євросоюз застеріг Міносвіти від змін, які загрожують проведеній раніше на гроші ЄС реформі

Представництво України при ЄС отримало сигнал про зміни в структурі Міністерства освіти і науки України, які загрожують проведеним раніше реформам. Про це стало відомо з листа, який представництво направило 17 листопада на ім'я віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанишиной.

Як передає Цензор.НЕТ, лист опублікувала в Фейсбуці колишній державний експерт директорату вищої освіти в МОН Олена Панич.

Йдеться про скорочення посад держекспертів, які з'явилися в структурі міністерства у 2016 році. Тоді в МОН були створені директорати, це було частиною реформи держслужби, зазначила експерт.

"Ідея полягала в тому, що корпус державних службовців мав бути оновлений за рахунок приходу висококваліфікованих фахівців, зокрема, з бізнесу. Мотивувати їх пропонувалося досить високими зарплатами, які фінансувалися переважно з коштів Євросоюзу", - написала Панич.

За її словами, набір на посади фахівців з питань реформ проходив за суворою конкурсною процедурою, яка включала сім етапів. У конкурсі на кожну посаду брало участь від 40 до 60 осіб.

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"Сьогодні в Міністерстві освіти і науки існує шість директоратів, в яких працюють 93 державні експерти разом із керівниками експертних груп і генеральними директорами. Це високопрофесійні та мотивовані люди з різних міст України. Вони принесли з собою іншу професійну етику і багато в чому змінили обличчя міністерства. Звичайно, вони завжди були націлені на проєвропейські реформи", - сказано в пості.



