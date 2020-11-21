Набув чинності закон про штрафи у розмірі 170-255 грн за перебування без маски в громадських місцях
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В Україні правоохоронці та уповноважені особи відтепер, 21 листопада, мають право штрафувати громадян за перебування без маски в громадських місцях.
Відповідний закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" №1000-IX Верховна Рада прийняла 6 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав 19 листопада, а 20 листопада він був опублікований у парламентській газеті "Голос України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідно до закону, штрафуватимуть за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту - респіраторів або захисних масок (зокрема виготовлених самостійно), що закривають ніс і рот. Водночас законом встановлено, що респіратор чи захисна маска мають закривати ніс і рот.
Розмір штрафу становить від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 грн). Штрафи можуть виписувати уповноважені представники місцевої влади, поліцейські, а також співробітники Державної санітарно-епідеміологічної служби.
Будь ласка, зачекайте...
Так чим ЄС відрізняється від України як що там люди отримали компенсаці. за час карантину?
Може тим що не погоджуються на попрання своїх конституційних прав.
ВАШ ковид именно в это время "выходит на работу"?
Залезьте дома под кровать.
Укутайтесь в три одеяла.
Надеюсь хватит, или мало?
И так сидите там два дня.
Такой совет вам от меня!
Мне плевать на КОВИД, мне плевать на простуду.
Я прокашляюсь тихо, я носик утру,
Я забьюсь в уголочек и молча умру...
(Демусика, рыдая от жалости к себе, уходит от монитора).
ПОСТАНОВА УРЯДУ БЕЗ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ АНТИКОНСТИТУЦІЙНА
БЕЗ НАДЗИЧАЙНОГО СТАНУ ЦЕ РЕКОМЕНДАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА І ЗА ЧАС КАРАНТИНУ НІЯКИХ КОМПЕНСАЦІЙ ЛЮДЯМ НЕ БУДЕ ВИПЛАЧУВАТИ ДЕРЖАВА.
РОБИТИ ТАК ВЖЕ ПО ЗАКОНУ, А НЕ ХИТРОДУПО ШОБ Зе ВЛАДА КРАЛА ГРОЩІ З КОВІД ФОНДІВ (ПОДАТКИ ГРОМАДЯН), А ЛЮДИ БУЛИ У МІНУСІ
И это НЕ ЗНАЧИТ, что я кого-то не уважаю! Просто маразм должен прекратиться.
Я достаточно образован для того, чтобы интерпретировать данные, согласно которым принципиальная вероятность встретить инфицированного коронавирусом человека в настоящее время стремится к нулю.
Я не поддаюсь на попытки манипулировать мной с помощью драматически растущих чисел позитивных тестов PCR, вместо этого я соотношу эти цифры с возросшим за последнее время числом проведённых тестов, и тогда получается, что доля позитивных по-прежнему составляет значительно меньше 1%.
Я разобрался и понял, как именно рассчитывается значение индекса заражаемости вируса (R-Wert). Им можно как угодно манипулировать даже только лишь с помощью возросшего количества проведённых тестов. При том, что доля позитивных результатов в действительности не возросла бы.
Я считаю, что обязанность носить маски это сознательное поддержание в людях состояния страха - каждый должен ежедневно ощущать постоянное присутствие опасности, даже если она не существует в реальности.
Я знаю, что вероятность заразиться от кого-то, у кого отсутствуют симптомы, чрезвычайно незначительна - если вообще существует.
Я озаботился получением информации не только из мэйнстимных медиа и я сравниваю количество инфицированных и умерших в разных странах в отношении к всему населению.
Я сравниваю количество умерших ОТ Covid-19 / при наличии Covid-19 - с другими заболеваниями/причинами смерти и со средними показателями смертности в каждой стране и смотрю, как они соотносятся между собой. Я не позволяю СМИ манипулировать мной при помощи абсолютных цифр.
Я действую с оглядкой на других людей, поэтому я остаюсь дома, когда имею симптомы заболеваний. А если это невозможно, я держу дистанцию от посторонних, часто мою руки и кашляю/чихаю в рукав или в платок - точно так же, как я это делал всегда до 2020. При этом в таких обстоятельствах я бы добровольно носил маску.
Если же ты носишь маску в общественных местах с целью защитить окружающих, так как ты думаешь, что ты можешь быть заразным и при отсутствии симптомов, я хочу тебя спросить: носишь ли ты маску также и у себя дома - для защиты своей семьи?
Декларация против паники и массового ограничения прав
Вирус вирусом, под соусом борьбы с пандемией идёт совершеннейшее оболванивание населения, попирание прав и свобод, прописанных в Конституциях а так же душегубка в плане мед.обслуживания.
Логично,что не каждый человек,кого лишили пропитания и дела всей жизни мылит верёвку,есть и такие,которые хватаются за вилы и идут на протест.И что мы видим?
Те,которые на нас вешают"звёзды Давида"зовут протестующих "правыми"и"фашистами"!! Это раньше наблюдалось так же со стороны агрессора России:украинцы,которые любят свою родину,язык и не симпатизируют политике Путина автоматически "фашисты"и "бендеровцы".
Очень странная тенденция перевёртывания понятий...И самое ужасное,что у народа жива память и страх перед"фашизмом"(оно и правильно)и они,на кого пальцем ткнут-сразу зовут "фашистами"но самого фашизма со стороны якобы"левых"отказываются воспринимать.
Всё якобы во имя"науки",но не забывайте, что концлагеря тоже были созданы "во имя науки"как и атомную бомбу создали учёные, потому "научный подход"это не значит правильный и справедливый!