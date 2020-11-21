УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11901 відвідувач онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
10 541 118
карантин (16095) маска (144) штраф (705) COVID-19 (18064) коронавірус (16711) маски (114)

Набув чинності закон про штрафи у розмірі 170-255 грн за перебування без маски в громадських місцях

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Набув чинності закон про штрафи у розмірі 170-255 грн за перебування без маски в громадських місцях

В Україні правоохоронці та уповноважені особи відтепер, 21 листопада, мають право штрафувати громадян за перебування без маски в громадських місцях.

Відповідний закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" №1000-IX Верховна Рада прийняла 6 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав 19 листопада, а 20 листопада він був опублікований у парламентській газеті "Голос України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідно до закону, штрафуватимуть за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту - респіраторів або захисних масок (зокрема виготовлених самостійно), що закривають ніс і рот. Водночас законом встановлено, що респіратор чи захисна маска мають закривати ніс і рот.

Розмір штрафу становить від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 грн). Штрафи можуть виписувати уповноважені представники місцевої влади, поліцейські, а також співробітники Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Читайте також: З 21 листопада почнуть діяти нові санкції за порушення карантину. Поліція працюватиме на профілактику, - Клименко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах - Цензор.НЕТ 8478
показати весь коментар
21.11.2020 01:01
+15
На злобу дня .. Вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах - Цензор.НЕТ 8782
"Я достаю из широких штанин - маску размером с мою хлеборезку.
С ней я позволить себе могу - магазин и метро поездку !!!" (с)
показати весь коментар
21.11.2020 01:02
+14
У поліцаїв з"явився Клондайк.
показати весь коментар
21.11.2020 00:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
штрафи - то магічна штука. при ціні маски зараз від 5-6 грн штраф у 100-200 грн аж бігом понатягає ці самі маски на носа усім, хто до цього їх не мав або втомився їх носити
показати весь коментар
21.11.2020 14:00 Відповісти
Гєра питання не в носінні масок, а в тому що ти добровільно згоджуєшься на карантин без законих на то підстав (НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН) і комненсацію за карантин ні ти, ні твої рідні не отримають за час карантину, файно ?

Так чим ЄС відрізняється від України як що там люди отримали компенсаці. за час карантину?
Може тим що не погоджуються на попрання своїх конституційних прав.
показати весь коментар
21.11.2020 20:30 Відповісти
ЗАЧЕМ закрывать рестораны, бары, дискотеки после 23 ч?
ВАШ ковид именно в это время "выходит на работу"?
показати весь коментар
21.11.2020 22:10 Відповісти
Что бы в субботу не чихать,
Залезьте дома под кровать.
Укутайтесь в три одеяла.
Надеюсь хватит, или мало?
И так сидите там два дня.
Такой совет вам от меня!
показати весь коментар
21.11.2020 12:03 Відповісти
Как Ковид подхватишь, к доктору не ходи, стишки свои читай и вылечишься. Или нет.
показати весь коментар
21.11.2020 15:31 Відповісти
Когда я заболею, то лечится не буду.
Мне плевать на КОВИД, мне плевать на простуду.
Я прокашляюсь тихо, я носик утру,
Я забьюсь в уголочек и молча умру...

(Демусика, рыдая от жалости к себе, уходит от монитора).
показати весь коментар
21.11.2020 16:08 Відповісти
идиоты, не одевайте эти слюнявчики, смотреть противно как здоровые быки в них ходят и ссутся в штанишки от простуды
показати весь коментар
21.11.2020 15:44 Відповісти
я сегодня был в аптеке Т.Центра. думаю 1700 или 2500.грн могут немного напугать 10-20 процентам пообще пох....й ваши постановления и штрафы
показати весь коментар
21.11.2020 16:17 Відповісти
а должны снять все, вам тупое быдло сказало одеть - вы и понатягивали на себя намордники
показати весь коментар
21.11.2020 16:46 Відповісти
Нельзя держать людей в страхе. Это опасно для тех, кто это делает. Даже крыса, загнанная в угол, может прыгать на 2 метра в стрессе и панике. Доведенные до отчаяния люди в страхе, в долгах люди могут стать большой проблемой для издателей короновирусных законов. Человек в страхе деградирует и очень опасен.
показати весь коментар
21.11.2020 22:08 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
21.11.2020 18:23 Відповісти
А що це знову за корупційна вилка 170-255 грн. Коли і кому 170? А коли і кому 200 чи 255? Які умови вилки і хто вирішує кому скільки?
показати весь коментар
21.11.2020 20:08 Відповісти
В Украине правоохранители и уполномоченные лица отныне, 21 ноября, имеют право штрафовать граждан за неношение маски в общественных местах. Источник: https://censor.net/ru/n3232425

ПОСТАНОВА УРЯДУ БЕЗ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ АНТИКОНСТИТУЦІЙНА Набув чинності закон про штрафи у розмірі 170-255 грн за перебування без маски в громадських місцях - Цензор.НЕТ 9521

БЕЗ НАДЗИЧАЙНОГО СТАНУ ЦЕ РЕКОМЕНДАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА І ЗА ЧАС КАРАНТИНУ НІЯКИХ КОМПЕНСАЦІЙ ЛЮДЯМ НЕ БУДЕ ВИПЛАЧУВАТИ ДЕРЖАВА.

РОБИТИ ТАК ВЖЕ ПО ЗАКОНУ, А НЕ ХИТРОДУПО ШОБ Зе ВЛАДА КРАЛА ГРОЩІ З КОВІД ФОНДІВ (ПОДАТКИ ГРОМАДЯН), А ЛЮДИ БУЛИ У МІНУСІ
показати весь коментар
21.11.2020 20:25 Відповісти
"Я НЕ БУДУ НОСИТЬ МАСКУ".
И это НЕ ЗНАЧИТ, что я кого-то не уважаю! Просто маразм должен прекратиться.
Набув чинності закон про штрафи у розмірі 170-255 грн за перебування без маски в громадських місцях - Цензор.НЕТ 3739Я достаточно образован для того, чтобы интерпретировать данные, согласно которым принципиальная вероятность встретить инфицированного коронавирусом человека в настоящее время стремится к нулю.
Набув чинності закон про штрафи у розмірі 170-255 грн за перебування без маски в громадських місцях - Цензор.НЕТ 3739 Я не поддаюсь на попытки манипулировать мной с помощью драматически растущих чисел позитивных тестов PCR, вместо этого я соотношу эти цифры с возросшим за последнее время числом проведённых тестов, и тогда получается, что доля позитивных по-прежнему составляет значительно меньше 1%.
Набув чинності закон про штрафи у розмірі 170-255 грн за перебування без маски в громадських місцях - Цензор.НЕТ 3739 Я разобрался и понял, как именно рассчитывается значение индекса заражаемости вируса (R-Wert). Им можно как угодно манипулировать даже только лишь с помощью возросшего количества проведённых тестов. При том, что доля позитивных результатов в действительности не возросла бы.
Набув чинності закон про штрафи у розмірі 170-255 грн за перебування без маски в громадських місцях - Цензор.НЕТ 3739 Я считаю, что обязанность носить маски это сознательное поддержание в людях состояния страха - каждый должен ежедневно ощущать постоянное присутствие опасности, даже если она не существует в реальности.
Набув чинності закон про штрафи у розмірі 170-255 грн за перебування без маски в громадських місцях - Цензор.НЕТ 3739 Я знаю, что вероятность заразиться от кого-то, у кого отсутствуют симптомы, чрезвычайно незначительна - если вообще существует.
Набув чинності закон про штрафи у розмірі 170-255 грн за перебування без маски в громадських місцях - Цензор.НЕТ 3739 Я озаботился получением информации не только из мэйнстимных медиа и я сравниваю количество инфицированных и умерших в разных странах в отношении к всему населению.
Набув чинності закон про штрафи у розмірі 170-255 грн за перебування без маски в громадських місцях - Цензор.НЕТ 3739 Я сравниваю количество умерших ОТ Covid-19 / при наличии Covid-19 - с другими заболеваниями/причинами смерти и со средними показателями смертности в каждой стране и смотрю, как они соотносятся между собой. Я не позволяю СМИ манипулировать мной при помощи абсолютных цифр.
Набув чинності закон про штрафи у розмірі 170-255 грн за перебування без маски в громадських місцях - Цензор.НЕТ 3739 Я действую с оглядкой на других людей, поэтому я остаюсь дома, когда имею симптомы заболеваний. А если это невозможно, я держу дистанцию от посторонних, часто мою руки и кашляю/чихаю в рукав или в платок - точно так же, как я это делал всегда до 2020. При этом в таких обстоятельствах я бы добровольно носил маску.
Набув чинності закон про штрафи у розмірі 170-255 грн за перебування без маски в громадських місцях - Цензор.НЕТ 3739 Если же ты носишь маску в общественных местах с целью защитить окружающих, так как ты думаешь, что ты можешь быть заразным и при отсутствии симптомов, я хочу тебя спросить: носишь ли ты маску также и у себя дома - для защиты своей семьи?
показати весь коментар
21.11.2020 21:08 Відповісти
http://www.glasnaroda.online/form/petition/confirmation?fbclid=IwAR3k8Yhb9D-KSsW-_Zb1DLK24BFC_B9hBvQfGoIVpHqpXgxT9hu4kOfrQJ4#.X7fYGwi9NXo.facebook

Декларация против паники и массового ограничения прав
показати весь коментар
21.11.2020 21:57 Відповісти
За всё хорошее,против всего плохого? Набув чинності закон про штрафи у розмірі 170-255 грн за перебування без маски в громадських місцях - Цензор.НЕТ 7157
показати весь коментар
21.11.2020 22:42 Відповісти
Интересные вещи проходят по всему миру.
Вирус вирусом, под соусом борьбы с пандемией идёт совершеннейшее оболванивание населения, попирание прав и свобод, прописанных в Конституциях а так же душегубка в плане мед.обслуживания.
Логично,что не каждый человек,кого лишили пропитания и дела всей жизни мылит верёвку,есть и такие,которые хватаются за вилы и идут на протест.И что мы видим?
Те,которые на нас вешают"звёзды Давида"зовут протестующих "правыми"и"фашистами"!! Это раньше наблюдалось так же со стороны агрессора России:украинцы,которые любят свою родину,язык и не симпатизируют политике Путина автоматически "фашисты"и "бендеровцы".
Очень странная тенденция перевёртывания понятий...И самое ужасное,что у народа жива память и страх перед"фашизмом"(оно и правильно)и они,на кого пальцем ткнут-сразу зовут "фашистами"но самого фашизма со стороны якобы"левых"отказываются воспринимать.
Всё якобы во имя"науки",но не забывайте, что концлагеря тоже были созданы "во имя науки"как и атомную бомбу создали учёные, потому "научный подход"это не значит правильный и справедливый!
показати весь коментар
23.11.2020 21:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 