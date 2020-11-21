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Компанія "Pfizer" спеціально не оголошувала про створення вакцини до закінчення виборів президента США, - Трамп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Компанія

Президент США Дональд Трамп заявив, що компанія Pfizer, на його думку, навмисно до виборів не оголошувала про високу ефективність її вакцини від коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вони чекали, чекали і чекали. А потім вирішили зробити оголошення вже через кілька днів після виборів", - сказав він на брифінгу в Білому домі.

За словами Трампа, великі фармацевтичні компанії не підтримують його, зокрема тому, що він домігся зниження цін на ліки для американців. Він припустив, що саме тому в компанії не хотіли робити таку гучну заяву про вакцину до виборів. Президент США підкреслив, що саме завдяки зусиллям його адміністрації і федеральному фінансуванню американським компаніям вдалося дуже швидко просунутися у створенні вакцини від COVID-19.

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Топ коментарі
+65
То, что ты написал - это цитата з Росбалт, отражающая влажные, но несбыточные мечты рашистов.
Кстати, вчера: сокращены зарплаты в Роскосмосе, на 20%. Сегодня: ликвидированы Роспечать и Россвязь. Полностью.
Чуть раньше: объявили о сокращении расходной части бюджета. В том числе: сокращена Госпрограмма вооружений. Официально "на 5%". Эксперты говорят о 20%, так как расходы хотят сократить на 3 триллиона рублей! И это только в 2021 году! А сокращение объявлено на 2021-2023 годы.
А ещё Китай сократил поставки российской нефти, увеличив поставки саудовской.
С чем вас и поздравляем, товарищ совкопляс.
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21.11.2020 03:05
+55
это влажные мечты кацапов, не стоит повторять эти глупости
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21.11.2020 02:24
+46
русский, прими таблетку. И оставь копипаст с срусь.сру для пьянок по вечерам. Компания "Pfizer" специально не объявляла о создании вакцины до окончания выборов президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 455
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21.11.2020 02:55
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Компания "Pfizer" специально не объявляла о создании вакцины до окончания выборов президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 6796 Компания "Pfizer" специально не объявляла о создании вакцины до окончания выборов президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 9409
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21.11.2020 07:56 Відповісти
Михайлів з Михайлом!
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21.11.2020 08:04 Відповісти
"Трамп, маючи на увазі, що Big Pharma і глобалісти - єдине ціле, сказав, що глобальна банда вирішила почати примусову вакцинацію після виборів у США" - і тебе вони спіймали, в них були страшні *****, але ти їх одразу упізнав, і вони тебе вакційонували!? Компания "Pfizer" специально не объявляла о создании вакцины до окончания выборов президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 9049... Ти про добро друкував - так от дійсно - зроби щось добре - допоможи комусь, а не виявляй тут соросоящурів з темниками
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21.11.2020 08:41 Відповісти
Москалі, мовчіть вже краще.
Чий Крим?
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21.11.2020 12:06 Відповісти
де москалі, худобо, реторичне питання?
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22.11.2020 12:35 Відповісти
Чий Крим?
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23.11.2020 08:05 Відповісти
Лечиться, лечиться, и ещё раз лечиться от сорософобии головного немозга.
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21.11.2020 10:43 Відповісти
Вопрос - кто его заразил - Путин или Лукашенко Компанія "Pfizer" спеціально не оголошувала про створення вакцини до закінчення виборів президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 9339
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21.11.2020 21:02 Відповісти
все верно .
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22.11.2020 04:30 Відповісти
Настоящее рыло рыжего чуба становится все более "привлекательным", а ведь до эвакуации с Белого Дома еще целых два месяца. Как бы это чмо и в самом деле не устроило "маленькую войнушку" под занавес.
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21.11.2020 08:12 Відповісти
Кто уже только тому Трампу в штаны не срал, и демократы и покойный Уго Чавес, а тут еще и фармацевты жиденького подлили Компания "Pfizer" специально не объявляла о создании вакцины до окончания выборов президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 3468
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21.11.2020 08:21 Відповісти
нашел крайних в его поражении на выборах
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21.11.2020 08:26 Відповісти
Ну шо скажеш тепер про авіакатастрофу?

ua I'm Conscious
А Я говорю это с ПЗРК сбили ,с одним двигателем он бы сел если не было повреждено крыло , отчего самолет резко повернул вправо
26.09.2020 14:11
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21.11.2020 09:32 Відповісти
сказать можно... - пшел нах. или в трещину кобыле... фантазии и домыслы оставь в дупе и не вынимай, урод копеечный.
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21.11.2020 13:37 Відповісти
Трампофобию затевают гады!
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21.11.2020 08:36 Відповісти
ага, зелебобіки та порохоботи
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21.11.2020 11:52 Відповісти
Надо было объявлять что российскую "вакцину" сделали благодаря тебе...
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21.11.2020 08:42 Відповісти
Байден начнет расследование и выяснит, кто запустил вирус на планете и зачем. Я думаю, что все это создавалось вместе с новичком.
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21.11.2020 09:00 Відповісти
Кто скажет в защиту чубатого? А ведь никто не утешает,а ведь за 4 года такие кучи дерьма разложил...все с нетерпением ждут,пока он уже свалит.обидели мышку- написали в норку
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21.11.2020 09:01 Відповісти
Змова жідомасонов-рєптілоїдов ? На фоні рудого,навіть Зєля адекватом виглядає.
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21.11.2020 09:25 Відповісти
Совсем крыша у деда поехала.
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21.11.2020 09:30 Відповісти
Хорошо, что у нас олигархи не влияют на выборы!
Компания "Pfizer" специально не объявляла о создании вакцины до окончания выборов президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 441
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21.11.2020 09:32 Відповісти
Шоб там не брехал путлерский презик, а пиисесть всеиравно придется.
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21.11.2020 09:48 Відповісти
Возможно, пожалеют рыжего. Как бывшего президента.
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21.11.2020 10:46 Відповісти
Клоун жаждущий власти... цепляется когтями и зубами, брешет, шантажирует и манипулирует... кричит "гоп" не перескочивши... Уйти по людски не может - мелочно-ничтожное в своей сути чувырло, хоть было и президентом Великой страны.
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21.11.2020 11:03 Відповісти
с нашим кловуном не путать.
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21.11.2020 11:04 Відповісти
ревнуете таки - та не, наш был круче, кловунее я бы сказал.
сейчас последняя гастроль... - спешите не опоздать, дали буде....
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21.11.2020 12:24 Відповісти
ну ошиблись мы, хлопцы, но при первой же возможности все поправили....
чем больше етих рыжих взбрыков - тем больше понимаю, все павильно сделали,
вынос - пока корни не пустил и - ей, мистер - ваша зубная паста....
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21.11.2020 12:16 Відповісти
бедный Трамп, а ведь немного позже станет еще беднее
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21.11.2020 11:23 Відповісти
О нещасний Трампушка, як ми тебе розуміємо...Прийми"щирі наші співчуття... Компанія "Pfizer" спеціально не оголошувала про створення вакцини до закінчення виборів президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 3314 Компанія "Pfizer" спеціально не оголошувала про створення вакцини до закінчення виборів президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 9316
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21.11.2020 13:00 Відповісти
Трампа на царство ! Він наш спаситель! А ті хто вакцину розробив на його думку ніхто , пил підворітний Влада людину іноді таки паскудить
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21.11.2020 13:58 Відповісти
фраза - "та перекашляем как нибуть" в период пандемии набирает особый, сакральный смысл...
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21.11.2020 14:31 Відповісти
Не объявили и правильно сделали) Не хватало что бы путинский Трамп еще и вакцину себе присвоил)
Вот мы жалуемся на 73% , а ведь это жертвы российских полтиттехнологов, по большому счету. Даже США не смогли в 2016 устоять перед влиянием РФ и выбрали кремлевского дружка. Хотя Зе не Трамп, и казалось ни один технолог не сможет сделать из ВИП-Петрушки хотя бы среднего уровня политика. Таки сделали, правда получился Петрушка в образе политика, но публика проголосовала.
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21.11.2020 16:37 Відповісти
Кстати, таки Сурков сделал ЗЕ президентом, но ЗЕ не вы выполнил обязательств и поэтому Суркова сняли в феврале 2020. Но он еще может вернуться (не дай Боже)
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21.11.2020 16:40 Відповісти
***** вчера обоссалось - а не обнулить ли его?
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21.11.2020 17:56 Відповісти
Прямо в эфре? Компанія "Pfizer" спеціально не оголошувала про створення вакцини до закінчення виборів президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 6045
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21.11.2020 20:44 Відповісти
Трамп - толковый Президент. Вот только против него сыграла закулисная команда гловалисто-соросято-либерастов.
Ну и ошибка Трампа была в том, что вовремя не осознал масштаб угрозы Ковид-19
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21.11.2020 23:14 Відповісти
Тут заслуга не столько ковида сколько системы подсчета голосов Доминион и массовый вбросы бюллетеней от несуществующих избирателей . В пяти штатах количество проголосовавших превышает 100% от зарегистирированных . Весь день Трамп лидировал во всех свинговых штатах и вдруг вночь рекордная цифра проголосовавших за байдена в 6 утра и ни одного за Трампа .
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22.11.2020 04:38 Відповісти
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