Компанія "Pfizer" спеціально не оголошувала про створення вакцини до закінчення виборів президента США, - Трамп
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Дональд Трамп заявив, що компанія Pfizer, на його думку, навмисно до виборів не оголошувала про високу ефективність її вакцини від коронавірусу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Вони чекали, чекали і чекали. А потім вирішили зробити оголошення вже через кілька днів після виборів", - сказав він на брифінгу в Білому домі.
За словами Трампа, великі фармацевтичні компанії не підтримують його, зокрема тому, що він домігся зниження цін на ліки для американців. Він припустив, що саме тому в компанії не хотіли робити таку гучну заяву про вакцину до виборів. Президент США підкреслив, що саме завдяки зусиллям його адміністрації і федеральному фінансуванню американським компаніям вдалося дуже швидко просунутися у створенні вакцини від COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Чий Крим?
ua I'm Conscious
А Я говорю это с ПЗРК сбили ,с одним двигателем он бы сел если не было повреждено крыло , отчего самолет резко повернул вправо
26.09.2020 14:11
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сейчас последняя гастроль... - спешите не опоздать, дали буде....
чем больше етих рыжих взбрыков - тем больше понимаю, все павильно сделали,
вынос - пока корни не пустил и - ей, мистер - ваша зубная паста....
Вот мы жалуемся на 73% , а ведь это жертвы российских полтиттехнологов, по большому счету. Даже США не смогли в 2016 устоять перед влиянием РФ и выбрали кремлевского дружка. Хотя Зе не Трамп, и казалось ни один технолог не сможет сделать из ВИП-Петрушки хотя бы среднего уровня политика. Таки сделали, правда получился Петрушка в образе политика, но публика проголосовала.
Ну и ошибка Трампа была в том, что вовремя не осознал масштаб угрозы Ковид-19