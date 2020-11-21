Окупанти РФ учора сім разів порушили перемир'я на Донбасі, у ЗСУ без втрат
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За минулу добу російські найманці на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.
Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу, 20 листопада, в смугах відповідальності українських бригад зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, в районі населеного пункту Шуми ворог застосував стрілецьку зброю, а неподалік Кам’янки, Водяного, Пищевика, Павлополя та Авдіївки - стрілецьку зброю і гранатомети різних систем. Також із боку тимчасово окупованої Ужівки в напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2. Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу ООС у фейсбуці в суботу вранці.
Від початку поточної доби уздовж всієї лінії розмежування дотримувалися режиму тиші.
"Від початку поточної доби, 21 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - підсумували в штабі ООС.
Будь ласка, зачекайте...
перемирие нарушается один раз... и до подписания следующего перемирия (а не каждый день по 7 раз)
реалистичнее - открывали огонь, нарушая все договоренности о перемирии...
(шоб их скотам винторогим свиносабакам... пусто было!!!)
1. Не читайте перед едой ЗАГОЛОВКОВ советских газет
2. Тот мой пост, так-то, это сарказм
и мое отношение к 7 разовому нарушению шо перемирия шо прекращения огня не изменилось... (что в заглавии, что в официозе)... не может перемирие продолжаться 100500-й день по версии зе и в тоже время огонь не прекращается ни на одни сутки! (думаю тут Вы со мной согласитесь, отбросив синтаксис и пунктуацию))))
Небоевые потери тоже могут быть как безвозвратными(смерть, тяжелая ивалидность), так и санитарными - когда военный какое-то время просто не сможет исполнять свои обязанности.
На сегодняшний день, это, скорее всего, в большинстве своем карантин из-за положительного теста или явная болезнь из-за COVID-19. Но уж наверняка эти 979 не самоубились или друг-друга перестреляли/перерезали, сгорели от пьянки и т.п.
И среди небоевых 99% возвращаются в строй.
Матиос озвучивал те же цифры и до 2019 года, ничего не поменялось.
...
В областной больнице им. Мечникова медики спасают 21-летнего украинского бойца, который 19 ноября попал в Авдеевке под вражеский обстрел.
Об этом на своей странице в ФБ пишет заместитель главврача больницы Александр Толубеев
«Немирне перемир'я
Микиті всього 21, він 2 роки захищає рідну землю, свою Україну, рідний Маріуполь, своїх батьків.
Авдіївка, 19 листопада, ворожий обстріл. Мінно-вибухове поранення, контузія, акубаротравма, травма ока.
Спрацювали військові медики - госпіталь, евакуація - Дніпро, аеропорт, бригада ОЦЕМП, лікарня Мечникова. Приймальне відділення, огляд всіх фахівців Мечникова і обласної офтальмології.
На щастя, життю хлопця вже нічого не загрожує.
Війна триває»,
Якщо на території Криму і Донбасу діє тількки ординський рубль і роздають ординські аусвайси то це окупація?
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Твари зелёные.