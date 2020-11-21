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Окупанти РФ учора сім разів порушили перемир'я на Донбасі, у ЗСУ без втрат

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти РФ учора сім разів порушили перемир'я на Донбасі, у ЗСУ без втрат

За минулу добу російські найманці на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 20 листопада, в смугах відповідальності українських бригад зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, в районі населеного пункту Шуми ворог застосував стрілецьку зброю, а неподалік Кам’янки, Водяного, Пищевика, Павлополя та Авдіївки - стрілецьку зброю і гранатомети різних систем. Також із боку тимчасово окупованої Ужівки в напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2. Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу ООС у фейсбуці в суботу вранці.

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Від початку поточної доби уздовж всієї лінії розмежування дотримувалися режиму тиші.

"Від початку поточної доби, 21 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - підсумували в штабі ООС.

Окупанти РФ учора сім разів порушили перемиря на Донбасі, у ЗСУ без втрат 01
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Топ коментарі
+27
мне одному кажется, что со сводки необходимо убрать "нарушали перемирие 7 раз"...
перемирие нарушается один раз... и до подписания следующего перемирия (а не каждый день по 7 раз)
реалистичнее - открывали огонь, нарушая все договоренности о перемирии...
(шоб их скотам винторогим свиносабакам... пусто было!!!)
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21.11.2020 08:27
+9
Оккупанты РФ вчера семь раз нарушили перемирие на Донбассе: в ВСУ без потерь - Цензор.НЕТ 7665
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21.11.2020 08:37
+7
Мір все ближче й ближче...
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21.11.2020 08:34
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мне одному кажется, что со сводки необходимо убрать "нарушали перемирие 7 раз"...
перемирие нарушается один раз... и до подписания следующего перемирия (а не каждый день по 7 раз)
реалистичнее - открывали огонь, нарушая все договоренности о перемирии...
(шоб их скотам винторогим свиносабакам... пусто было!!!)
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21.11.2020 08:27 Відповісти
Да, одному. Ни кто перемирие не нарушал. Там же русским по белому написано - "семь раз нарушили режим прекращения огня" ... Причем тут перемирие? Его ни кто и не нарушал
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21.11.2020 11:43 Відповісти
Оккупанты РФ вчера семь раз нарушили перемирие на Донбассе: в ВСУ без потерь..
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21.11.2020 11:50 Відповісти
"За прошедшие сутки, 20 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. .........Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в фейсбуке в субботу утром.Источник: https://censor.net/ru/n3232431

1. Не читайте перед едой ЗАГОЛОВКОВ советских газет
2. Тот мой пост, так-то, это сарказм
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21.11.2020 12:21 Відповісти
за сарказм надо как-то намекать... хотя бы - ))))
и мое отношение к 7 разовому нарушению шо перемирия шо прекращения огня не изменилось... (что в заглавии, что в официозе)... не может перемирие продолжаться 100500-й день по версии зе и в тоже время огонь не прекращается ни на одни сутки! (думаю тут Вы со мной согласитесь, отбросив синтаксис и пунктуацию))))
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21.11.2020 12:28 Відповісти
Мір все ближче й ближче...
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21.11.2020 08:34 Відповісти
Як камунізьма, до якої савєцкій нарот йшов сємімільнимі шагамі.(Кукурузник)
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21.11.2020 08:58 Відповісти
Я про ;хрюсскій мір;.
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21.11.2020 10:52 Відповісти
Піди поплач на вигрібну яму, в котру перетворили могилку героя Новоотсоссії Мотороли.
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21.11.2020 15:39 Відповісти
Оккупанты РФ вчера семь раз нарушили перемирие на Донбассе: в ВСУ без потерь - Цензор.НЕТ 7665
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21.11.2020 08:37 Відповісти
Я боюся в це повірити.
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21.11.2020 08:57 Відповісти
не надо в это верить - брехня
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21.11.2020 10:06 Відповісти
тебе вже звільнили - від розуму.
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21.11.2020 15:44 Відповісти
Не боевые потери это болезни, травмы. Военная служба в поле, она такая... Хотя по 150 человек в месяц это много, вероятно они в небоевые потери внесли насморк, головную боль и царицу полевых болезней диарею.
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21.11.2020 11:38 Відповісти
Легкие ранения - оторвало пулей или осколком палец/содрало пулей или осколком кожный покров и т.п. - это тоже потери, так как солдат на какое-то время все-равно выбывает из строя, и тоже боевые, если ранения получены в боевых условиях.
Небоевые потери тоже могут быть как безвозвратными(смерть, тяжелая ивалидность), так и санитарными - когда военный какое-то время просто не сможет исполнять свои обязанности.
На сегодняшний день, это, скорее всего, в большинстве своем карантин из-за положительного теста или явная болезнь из-за COVID-19. Но уж наверняка эти 979 не самоубились или друг-друга перестреляли/перерезали, сгорели от пьянки и т.п.
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21.11.2020 12:10 Відповісти
небоевые - это болячки, травмы, и т.д.
И среди небоевых 99% возвращаются в строй.
Матиос озвучивал те же цифры и до 2019 года, ничего не поменялось.
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21.11.2020 18:26 Відповісти
Героям Слава !!!
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21.11.2020 08:41 Відповісти
Говнокомандуючому слава.
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21.11.2020 08:59 Відповісти
Та то таке .. Головне що Вова почувається добре , в Феофанії . І дЄрьмак . Окупанти РФ учора сім разів порушили перемир'я на Донбасі, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 5409 .
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21.11.2020 08:59 Відповісти
Главное, что-бы по "Феофании" не стрельнули.
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21.11.2020 09:13 Відповісти
Ну що Кравчук невже вибори в березні ?
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21.11.2020 09:44 Відповісти
Нерицільні постреліванія виборам не завадять.
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21.11.2020 09:46 Відповісти
обычное рашист поздравление.Люди цветами- рашист снарядами
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21.11.2020 10:00 Відповісти
Минобороны бесхребетное сборище дерьма как , хотя какой избиратель такая и система
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21.11.2020 10:25 Відповісти
Ну какие тут комментарии? В народе это давно называется---ты умный, я дурак.
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21.11.2020 10:27 Відповісти
Окупанти РФ учора сім разів порушили перемир'я на Донбасі, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 2019

...
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21.11.2020 10:32 Відповісти
Окупанти РФ учора сім разів порушили перемир'я на Донбасі, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 7218
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21.11.2020 11:21 Відповісти
С русского языка
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21.11.2020 11:39 Відповісти
Окупанти РФ учора сім разів порушили перемир'я на Донбасі, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 469
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21.11.2020 15:32 Відповісти
Окупанти РФ учора сім разів порушили перемир'я на Донбасі, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 5975
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21.11.2020 15:43 Відповісти
Мордва, скоро я в своєму рідному Донецьку так і зроблю.
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21.11.2020 15:46 Відповісти
///
В областной больнице им. Мечникова медики спасают 21-летнего украинского бойца, который 19 ноября попал в Авдеевке под вражеский обстрел.
Об этом на своей странице в ФБ пишет заместитель главврача больницы Александр Толубеев
«Немирне перемир'я
Микиті всього 21, він 2 роки захищає рідну землю, свою Україну, рідний Маріуполь, своїх батьків.
Авдіївка, 19 листопада, ворожий обстріл. Мінно-вибухове поранення, контузія, акубаротравма, травма ока.
Спрацювали військові медики - госпіталь, евакуація - Дніпро, аеропорт, бригада ОЦЕМП, лікарня Мечникова. Приймальне відділення, огляд всіх фахівців Мечникова і обласної офтальмології.
На щастя, життю хлопця вже нічого не загрожує.
Війна триває»,
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21.11.2020 15:25 Відповісти
Мордва, Роз'ясни нам:
Якщо на території Криму і Донбасу діє тількки ординський рубль і роздають ординські аусвайси то це окупація?
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21.11.2020 15:37 Відповісти
Вот эти доклады между строк читаются примерно так: Во время обстрела терпилы из ВСУ не пострадали.
===========
Твари зелёные.
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21.11.2020 16:38 Відповісти
 
 