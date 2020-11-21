В Україні виявлено рекордні 14 580 нових випадків COVID-19, померли 215 осіб, 7 989 - одужали

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 14 580 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали 7 989 осіб, померли 215 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 листопада 2020 року. Зокрема, захворіло 610 дітей і 590 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 1 761 людину, летальних випадків - 215, одужало 7 989 осіб", - написав Степанов у фейсбуці в суботу вранці.

Днем раніше, 20 листопада, в Україні зафіксовано 14 575 нових випадків інфікування коронавірусом, 19 листопада було зафіксовано 13 357 нових випадків, 18 листопада було 12 496 хворих, 17 листопада - 11 968 нових випадків захворювання.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок суботи становить 612 665 осіб, 10 813 людей померли від COVID-19, одужало 282 313 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській області (1 342), у Києві (1 213), Сумській (961), Київській (953) і Запорізькій (810) областях.

Читайте також: Набув чинності закон про штрафи у розмірі 170-255 грн за перебування без маски в громадських місцях



