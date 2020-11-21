Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу. ВІДЕО+ФОТО
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Президент України Володимир Зеленський у День гідності та свободи вшанував пам'ять героїв Небесної Сотні, а також звернувся до українців із промовою.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України, інформує Цензор.НЕТ.
"Упродовж 29 років незалежності України відбулася низка революцій: українці відстоювали європейський вектор розвитку, захист демократичних цінностей, прав та свобод людини, а також досягнення гідного рівня життя і праці громадян. Непереможним є лише той народ, який по-справжньому цінує свободу й гідність. Ми маємо узагальнити та переосмислити моральний досвід різних поколінь українців, які боролися за демократичні цінності, права та свободи", - цитує Зеленського його пресслужба.
Від імені президента Володимира Зеленського, який зараз перебуває на лікуванні у Феофанії, на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві було встановлено кошик квітів до пам'ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану.
21 листопада в Україні відзначається День гідності та свободи, приурочений до роковин початку Помаранчевої революції (2004 рік) і Революції Гідності (2013 рік). Він відзначався як День свободи з 2005-го до 2011 року включно, проте в період президентства Віктора Януковича фактично його було скасовано. У 2014 році п'ятий президент України Петро Порошенко відновив офіційний статус свята.
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https://replyua.net/politika/233382-politolog-bolshego-svyatotatstva-chem-apellirovanie-zelenskogo-k-cennostyam-maydana-nayti-ochen-slozhno.html
https://censor.net/ru/n3232505
От гівно. Здоров'я тобі і довгих років...і нікуди не тікай - гірше буде
https://m.youtube.com/watch?v=Peb8ZnDBw9k
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·1 ч
Это ужасно,когда Революцию Достоинства называет "своей" Зеленский,который не только не принимал в ней участие,но и шутил про "бить митингующих эбонитовыми палочками"
и это началось еще в 1917 г.
Б. Шоу
Правда, украинский народ и его история для тебя чужие
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А как же принятый и подписанный тобой закон о продаже земли против воли народа?
Власть должна помнить, что у нее нет "своего нврода".
Власть должна помнить, что у народа есть власть.
ЗаБрежневел, малорОслик.