Щоб отримати гроші від МВФ, влада має до Різдва "відремонтувати поламане" і не утнути "чергову дикість", - нардеп "Голосу" Железняк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк зазначає, що на тлі відсутності нового траншу від МВФ в Україні вже спостерігається прояв тотального дефіциту бюджету.
Про це він пише у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, за словами нардепа, у влади є два сценарії виходу із ситуації, що склалася: "Що зламали, потрібно відремонтувати (хоча б частково), чортів далі не призначати, гроші знову не розтринькати на всякий популізм і ще щось не зламати. Місія важка, але здійсненна. Якщо встигнемо до середини грудня на останнє засідання МВФ перед Різдвом все виконати і знову десь не накосячити".
Железняк також перелічує те, що потрібно буде зробити: "1) Прийняти Бюджет у рамках адекватного дефіциту (чув про цифри від 5,3 до 5,7%). 2) Внести технічні зміни в законодавство про НАБУ і забезпечити незалежність САП. 3) Забезпечити незалежність Нацбанку. 4) Показати прогрес у поверненні електронних декларацій".
"Альтернативний сценарій: тотальне недофінансування всіх витрат і великий "касовий розрив" у бюджеті. Загалом ми перші його прояви вже спостерігаємо", - зазначає Железняк.
Як підтвердження він наводить дані сайту Казначейства.
"Поки ми перевірили тільки наявну інформацію на сайті Казначейства. І там теж чудеса: "Наявні неоплачені фінансові зобов'язання (простою мовою - платіжки, які треба оплатити, але не оплатили) різко зросли. Понад 7 млрд гривень. А це рекорд цього року. І це 15 листопада. Зважаючи на кількість скарг (на непроведення Казначейством платежів. - Ред.), зараз уже цифра більша", - зазначає Железняк.
Будь ласка, зачекайте...
" Мы летим в пропасть.
Бюджет пуст, на едином казначейском счету денег почти нет, Минфин фактически не платит по незащищенным статьям с 6 ноября. Нужны больше 150 миллиардов, без учета налогов. То есть, государство гарантированно провалит целую кучу программ и кинет бизнес на миллиарды. Но есть проблемы с выплатами и по защищенным статьям. Для финансирования критических выплат из бюджета нужны деньги. Их неоткуда взять - или МВФ, или печатный станок со всеми его последствиями, не хочу их даже описывать. " (с)
.
...
можно смело умножать на два и получится три золотовалютных запаса ...
28 травня 2019 Зеленський зустрівся з місією МВФ - співпраця буде продовжена
21 вересня 2019 Зеленський обговорив з МВФ програму підтримки "амбітного порядку денного"
8 грудня 2019 Зеленський заявив, що Україна та МВФ досягли домовленості з приводу нової програми співпраці
16 березня 2020 Зеленський просить Мінфін почати переговори з МВФ про допомогу через коронавірус
18 листопада 2020 Глава МВФ після розмови з Зеленським: Перегляду програми має передувати повне взаєморозуміння у кроках
не косячить эти наркоманы не умеют....
а даже если и даст их проедят, а новых то не будет )) хахах