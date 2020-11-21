УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11646 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
19 512 158
Зеленський (17428) Феофанія (40) автопробіг (24)

Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: "У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом:

Активісти громадської організації "Рух опору капітуляції" зберуться сьогодні на Європейській площі і поїдуть у Феофанію, де наразі лікується від COVID-19 президент Володимир Зеленський. Метою заходу є захист національних і громадянських прав українців.

Про це йдеться на сторінці заходу у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Закликаємо всіх 21 листопада о 14:00 зібратися на Європейській площі, звідки ми їдемо у Феофанію, де Зеленський із ВІП-палати записує свої відосики... Прохання приїжджати на акцію автомобілем, брати людей, які не мають своїх транспортних засобів, брати шини і шматки асфальту: ми повернемо президенту те, що він підсунув нам замість ліків і апаратів ШВЛ", - йдеться в анонсі.

Учасники акції висувають низку вимог, зокрема ліквідацію Окружного адмінсуду Києва, повернення повноважень НАЗКА, реформування СБУ та відкликання законопроєкту про референдум.

До пробігу також долучаться активісти Free Riff, які виступають за звільнення Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар, обвинувачених у вбивстві Павла Шеремета.

Дивіться також: Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу. ВІДЕО+ФОТО

Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча 01
Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча 02
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+74
Не удивлюсь,если "больной"- в Омане окажется. Активисты анонсировали автомарш к Зеленскому в Феофанию с шинами и асфальтом: "В 7-ю годовщину Майдана нам не до праздничного вече" - Цензор.НЕТ 5481
показати весь коментар
21.11.2020 11:17
+45
Сейчас Ваву будут лечить асфальтом.
показати весь коментар
21.11.2020 11:18
+36
зря прокатитесь, его там нет. ныкается где то
показати весь коментар
21.11.2020 11:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Зэбил забыл, что зима близко. А зимой украинцы зажравшуюся корумпированную власть любят на вилы сажать. Славная добрая украинская традиция
показати весь коментар
21.11.2020 12:06 Відповісти
Зимою на вилах не так сильно смердить.
показати весь коментар
21.11.2020 12:14 Відповісти
Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: "У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча" - Цензор.НЕТ 9732
показати весь коментар
21.11.2020 12:19 Відповісти
НАШЛИ! НАШЛИ ЗЕЛЕНСКОГО!!!!!
Правда не в Феофании, а в Глевахе. Но какая разница?
Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: "У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча" - Цензор.НЕТ 3273


показати весь коментар
21.11.2020 12:10 Відповісти
Привезіть вже і памперси, бо воно обсереться.
показати весь коментар
21.11.2020 12:10 Відповісти
мог бы и сам проехаться
показати весь коментар
21.11.2020 12:16 Відповісти
Або гроші на памперси пожертвувать...
показати весь коментар
21.11.2020 13:28 Відповісти
Чем скорей погоним зеЛю и его банду - тем лучше для Украины
показати весь коментар
21.11.2020 12:20 Відповісти

"Згідно з нашою інформацією, єдиною причиною чому Порошенко зволікає з підписанням - є вимога таємного протоколу Мінських домовленостей, де було обіцяно, що амністія бійців АТО може відбутися лише разом із сепаратистами та убивцями. Недопустимо порівнювати українських солдатів та сепарських убивць! Суспільство неодноразово демонструвало актуальність цього закону. Закон №4255 "Про амністію в 2016 році" з окремими пунктами щодо українських солдатів був проголосований Верховною Радою України 22 грудня 2016 року.24 березня закон підписаний Головою Верховної Ради України та направлений Президенту України. Порошенко порушує визначений Конституцією термін та досі зволікає із підписанням", - сказано в повідомленні.Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: "У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча" - Цензор.НЕТ 1475 Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: "У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча" - Цензор.НЕТ 2217
показати весь коментар
21.11.2020 12:35 Відповісти
тобі зелень засрала мізки, а Порох штани,тому так смердиш...
показати весь коментар
21.11.2020 12:46 Відповісти
А вместо него кого поставишь,опять Сою?
показати весь коментар
21.11.2020 15:21 Відповісти
Соя це твоя мама , рускій ?
показати весь коментар
21.11.2020 15:30 Відповісти
Александр Довбень,Соя то той дядько,який щикаладом та карамеллю очi тобі засцяв.
показати весь коментар
21.11.2020 15:32 Відповісти
Краще вже в шоколаді жити ніж в лайні. Але бачу вам і в лайні комфортно.
показати весь коментар
21.11.2020 15:42 Відповісти
Щоб знати смак шоколаду,його треба скуштувати, а те,що вам згодовували роками як шоколад,у нормальних людей і країнах лайном зветься.
показати весь коментар
21.11.2020 15:53 Відповісти
Маячня божевільного в стані гарячки
показати весь коментар
21.11.2020 16:04 Відповісти
Що , син Сої , з "вєлікого магучего" на якусь маячню перескочив ?
показати весь коментар
21.11.2020 15:45 Відповісти
Я ж не такий як ти дурниц, можу і на "великому i могучому"
показати весь коментар
21.11.2020 15:55 Відповісти
Клоун, готовься к асфальту
показати весь коментар
21.11.2020 12:47 Відповісти
Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: "У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча" - Цензор.НЕТ 108 Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: "У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча" - Цензор.НЕТ 4470
показати весь коментар
21.11.2020 12:52 Відповісти
Активисты -пародия
показати весь коментар
21.11.2020 12:53 Відповісти
Чем быстрее закатаем это наркоманское недоразумение в асфальт , тем лучше для Украины
показати весь коментар
21.11.2020 13:34 Відповісти
Пилять, на карте прямо план Барбаросса. Клоуны.)
показати весь коментар
21.11.2020 13:34 Відповісти
Клоун твоё ***** любимое, да и ты такое же
показати весь коментар
21.11.2020 13:58 Відповісти
Главное-маски не сказал взять.Не берите.
показати весь коментар
21.11.2020 14:14 Відповісти
Давите зелёную плесень!
показати весь коментар
21.11.2020 13:35 Відповісти
Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: "У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча" - Цензор.НЕТ 6486

НЕ ЗАБЫВАЙ ПРИЗеДЕНТ!!!
показати весь коментар
21.11.2020 13:44 Відповісти
Зеленський точно у Феофанії?
показати весь коментар
21.11.2020 13:50 Відповісти
квартальне чмо, вже одягло три памперса і сховалось під ліжко.
показати весь коментар
21.11.2020 14:03 Відповісти
карта как к взятию берлина нано армиями антирейхсвермахта
показати весь коментар
21.11.2020 14:04 Відповісти
Рускій , а дєдиваєвалє ?
показати весь коментар
21.11.2020 15:51 Відповісти
А где куски асфальта брать ? Разбить ломом дорогу у дома.? Потужно...
показати весь коментар
21.11.2020 14:15 Відповісти
https://www.facebook.com/333464614190315/videos/673230793360881/

СТРИМ
показати весь коментар
21.11.2020 14:21 Відповісти
А расценки почему не пишут ? Это шо ж получается, "небайдужi громадяни" потратят несколько часов своего времени с риском подхватить вирусяку, и даже не знют сколько по итогу заплатят.
показати весь коментар
21.11.2020 14:48 Відповісти
Я сам скинусь на те , щоб твое зе згинуло .
показати весь коментар
21.11.2020 15:49 Відповісти
ЗЕбилам не понятно это все... Сами поедут. Еще и денег не получат за это. Как так можно...
показати весь коментар
21.11.2020 15:50 Відповісти
Раньше Вова развлекал народ, а теперь все стало да наоборот.
показати весь коментар
21.11.2020 15:03 Відповісти
Петя беснуется,люмпенов подсылает,не может смириться с тем, что просрал доверие которое дал ему народ в 2014м.
показати весь коментар
21.11.2020 15:20 Відповісти
Не сци , рускій , ніхто нікого не посилає - сам поїду і побратими теж . Щоб швидше вже всю прокацапню повикидати з України .
показати весь коментар
21.11.2020 15:34 Відповісти
Так не кизди на форумі,а їдь, на зворотньому шляху заїдь на Рошен за розрахунком,не забудь пачку "Шаленної бджілки" забрати.
показати весь коментар
21.11.2020 15:40 Відповісти
Уймись З.********.
показати весь коментар
21.11.2020 16:03 Відповісти
Семимесячный,а у тебя еще варианты кроме "Зе банутого "есть? Или для вас,соевых, в списке только 2 кандидата были? Не удивительно,что вы ,порохоботолюбы, выборы слили клоуну с Кривого Рога.
показати весь коментар
21.11.2020 17:17 Відповісти
Не опускаюсь до дискусий с адийотами,чтобы самому не стать на их нижайший уровень.
показати весь коментар
26.11.2020 10:01 Відповісти
Не підтримую жодного пункту.
Мародера Порошенка колеги. "як і 7 років тому вкрали право на зміни!"
показати весь коментар
21.11.2020 16:13 Відповісти
Дивіться наживо Автомарш "Майдан - Феофанія", ставте лайки, коментуйте. Слава Україні! Героям слава! https://www.youtube.com/watch?v=fGjNFb8t8aU
показати весь коментар
21.11.2020 16:33 Відповісти
Вова тікає з Феофанії. Вова pisdue до Ростова https://www.youtube.com/watch?v=OBGMX6nsOlY
показати весь коментар
21.11.2020 16:51 Відповісти
Активистам силы, воли, здоровья! Хай вам Бог помагає!
показати весь коментар
21.11.2020 16:54 Відповісти
і кулемета, щоб застрелити ту гундосну тварюку
показати весь коментар
21.11.2020 17:04 Відповісти
----- А щоб збудить Хиренну волю. треба миром. Громадою обух сталить. Та добре вигострить сокиру. Та й заходиться вже будить... /Тарас-- Я нездужаю.../ Синки ! Успіху Вам: Лупайте сю скалу...Щоб цій кремлівській гидоті тошно було !!! Прикро...не всі можуть долучитися і підтримати Вас ---довели вже . до таких злиднів що і на квиток .до Києва немає...
показати весь коментар
21.11.2020 17:40 Відповісти
Зеленському до Феофанії привезли шини та шматки асфальту. ФОТОРЕПОРТАЖ -

Учасники автопробігу "Майдан - Феофанія" приїхали до президента України Володимира Зеленського до лікарні де він лежить з коронавірусом. Учасники автопробігу привезли до "Феофанії" шини та шматки асфальту, які, за словами учасників акції з Рух опору капітуляції, символізують, що Зеленський "підсунув українцям замість ліків та апаратів ШВЛ".
показати весь коментар
21.11.2020 17:42 Відповісти
платные глюкозно-фруктозные.
показати весь коментар
21.11.2020 19:40 Відповісти
сахароза?
показати весь коментар
21.11.2020 21:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 