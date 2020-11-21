Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: "У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча"
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Активісти громадської організації "Рух опору капітуляції" зберуться сьогодні на Європейській площі і поїдуть у Феофанію, де наразі лікується від COVID-19 президент Володимир Зеленський. Метою заходу є захист національних і громадянських прав українців.
Про це йдеться на сторінці заходу у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Закликаємо всіх 21 листопада о 14:00 зібратися на Європейській площі, звідки ми їдемо у Феофанію, де Зеленський із ВІП-палати записує свої відосики... Прохання приїжджати на акцію автомобілем, брати людей, які не мають своїх транспортних засобів, брати шини і шматки асфальту: ми повернемо президенту те, що він підсунув нам замість ліків і апаратів ШВЛ", - йдеться в анонсі.
Учасники акції висувають низку вимог, зокрема ліквідацію Окружного адмінсуду Києва, повернення повноважень НАЗКА, реформування СБУ та відкликання законопроєкту про референдум.
До пробігу також долучаться активісти Free Riff, які виступають за звільнення Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар, обвинувачених у вбивстві Павла Шеремета.
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Правда не в Феофании, а в Глевахе. Но какая разница?
"Згідно з нашою інформацією, єдиною причиною чому Порошенко зволікає з підписанням - є вимога таємного протоколу Мінських домовленостей, де було обіцяно, що амністія бійців АТО може відбутися лише разом із сепаратистами та убивцями. Недопустимо порівнювати українських солдатів та сепарських убивць! Суспільство неодноразово демонструвало актуальність цього закону. Закон №4255 "Про амністію в 2016 році" з окремими пунктами щодо українських солдатів був проголосований Верховною Радою України 22 грудня 2016 року.24 березня закон підписаний Головою Верховної Ради України та направлений Президенту України. Порошенко порушує визначений Конституцією термін та досі зволікає із підписанням", - сказано в повідомленні.
НЕ ЗАБЫВАЙ ПРИЗеДЕНТ!!!
СТРИМ
Мародера Порошенка колеги. "як і 7 років тому вкрали право на зміни!"
Учасники автопробігу "Майдан - Феофанія" приїхали до президента України Володимира Зеленського до лікарні де він лежить з коронавірусом. Учасники автопробігу привезли до "Феофанії" шини та шматки асфальту, які, за словами учасників акції з Рух опору капітуляції, символізують, що Зеленський "підсунув українцям замість ліків та апаратів ШВЛ".