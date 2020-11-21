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Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У День гідності та свободи в Києві відбувся молебень та покладання квітів біля екуменічного храму архістратига Михаїла й українських новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Участь у молебні взяли містяни та гості міста, які також поклали квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні.

Акцію організували громадська організація "Сім'ї Небесної Сотні", Ініціативна група постраждалих на Майдані, Національний музей Революції Гідності.

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Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 01
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 02Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 03
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 04
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 05
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 06
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 07
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 08
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 09
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 10
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 11

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Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 12
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 13
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 14
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 15
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 16
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 17
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 18
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 19
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 20
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 21

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Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 22
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 23
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 24
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 25Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні 26

Фото/відео - Олег Богачук
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Топ коментарі
+46
Зі святом,українці!
Гідність понад усе!
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21.11.2020 12:00
+38
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 2523
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21.11.2020 11:58
+37
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 201
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21.11.2020 12:17
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Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 2523
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21.11.2020 11:58 Відповісти
Зі святом,українці!
Гідність понад усе!
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21.11.2020 12:00 Відповісти
А де ж не голена зелень?
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21.11.2020 12:01 Відповісти
А ЗЕ в Украине вобще?
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21.11.2020 12:03 Відповісти
Він живе на іншій планеті.
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21.11.2020 12:05 Відповісти
Хіба перший раз він нехтує памяттю українців ?
нагадаю:
"У нас президент - еврей, который первый раз не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Первый раз в истории независимой Украины, что президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Он же еврей - ему не надо. Первый раз… Мы не понимаем....."
Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх
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21.11.2020 13:19 Відповісти
Та воно не риба, ні мясо. І еврей з нього так собі. А українець взагалі ніякий. Скоріше антиукраїнець.
А я ніхто і звуть мене ніяк
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22.11.2020 02:37 Відповісти
Зеленський не українець і не християнин. Йому "нєт разніци"...
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21.11.2020 19:25 Відповісти
Важко працює над записом нового відосика з обіцянками
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21.11.2020 12:04 Відповісти
замість "шановні українці" виходить "бодай вас трясця побила з вашим Порошенком"
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21.11.2020 12:08 Відповісти
о це так вірно
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21.11.2020 13:20 Відповісти
А де кияни...
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21.11.2020 18:30 Відповісти
А иде же хидрант?
Обисрався?
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21.11.2020 12:06 Відповісти
"вирваний з контексту" або ж як п*яте колесо до воза.
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21.11.2020 12:32 Відповісти
Сховався у Фофанії
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22.11.2020 02:38 Відповісти
Упокой Господи душі загиблих за демократію в Україні та воздай всім причетним до їх загибелі по заслугах
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21.11.2020 12:14 Відповісти
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 201
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21.11.2020 12:17 Відповісти
Видя то, что происходит в стране, невольно возникает мысль, что люди погибли понапрасну. Те кто отдал свои жизни на майдане, не так представляли себе итоги революции. Жаль. Соболезную родственникам погибших.
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21.11.2020 12:24 Відповісти
Никто не отомщен. Плакать хочется
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21.11.2020 12:49 Відповісти
Реалії сьогодення - "слуги" стали прислугами олігархату, а в замін Революції Гідності -повзе контрреволюція підлості. Хочу вірити, що ця напасть не надовго.
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21.11.2020 13:05 Відповісти
контрреволюція почалася задовго до обрання зєлі..
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21.11.2020 13:09 Відповісти
Точно. С тех пор, как рыговский сывочол залез на грейдер....
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21.11.2020 13:24 Відповісти
не думаю..можливо відверто почалася з призначення ложкіна главою ап..
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21.11.2020 13:27 Відповісти
Ну дак а кто ж его призначив? Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 3101
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21.11.2020 13:39 Відповісти
тут це божество не можна називати у сує.. Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 2839
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21.11.2020 13:41 Відповісти
між іншим Ви праві, він якраз відмовляв людей від подальшого штурму Банкової, бо в плани так званих "лідерів Майдану" не входило зробити все одним махом і можливо з таким варіантом при якому вони не потрапили б у владу...
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21.11.2020 19:42 Відповісти
скориш за все планувалось лише трохи полякати хама..але народ сприйняв усе буквально..але у планах кодла ніяких глобальних змін не було..тому вони до останньої можливості стримували протестувальників, бо розуміли, що можуть і їх знести..потім на допомогу прийшов верховний пахан з масквабаду і найбільш гарячі голову ломанулись на боротьбу з зовнішнім ворогом, де їх було частково знищено..вибори..одного їз кодла вибирають..і упс.. революцію нівелювано до бунту..
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22.11.2020 15:30 Відповісти
от це точно. "Обрання" кабміну на Майдані пригадуєте? Я був просто шокований коли пролунали ті прізвища, а головне хто його очолив... А дал вже справа техніки. Між іншим на місцях теж було за сценарієм Києва, замість змін у влади там лишились всі, а далі були вибори і знову перефарбовані опинились у владі... Якось так. А от зелена влада це дійсно справжній реванш. Правда от знову страждають не Пеця з Кулею та компанією, а рядові нікому не відомі волонтери, активісти тощо.
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22.11.2020 16:35 Відповісти
народ окремо, небожителі окремо..як завжди..ні однієї елітної пики не видно..
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21.11.2020 13:07 Відповісти
Елітні пики за 4-х м парканами, такого в Європі немає.
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21.11.2020 18:34 Відповісти
Зеля заранее лег в больницу, чтобы не светится у мемориала погибшим? Креативный туды его.
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21.11.2020 13:38 Відповісти
Трусливый туды его. Закрыл как ребенок глаза руцями и считает, что его никто не видит
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22.11.2020 02:30 Відповісти
зате якщо його прихопить недуг по-справжньому - то лікуватись доведеться тайно, бо інакше буде диво з подвійним ураженням однієї людини )))
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22.11.2020 09:16 Відповісти
тільки побачила перші фото, вже сльози на очі навернулися. Ніхто не загинув марно. Велике бачиться на відстані
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21.11.2020 14:03 Відповісти
Скільки життів покладено, а потім ворогам подарували абсолютну владу. Дуже мало в нас націоналізму, українці. Вчіться в євреїв.
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21.11.2020 17:01 Відповісти
Та хоч в будь-якій країні -- в Польщі, Румунії чи Вірменії -- повсюди національно свідомі народи живуть. Тільки в Україні 73% проголосували проти України, за своїх споконвічних ворогів.
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21.11.2020 18:41 Відповісти
То хто ж подарував? "Мудрый" український нарід...
Закортіло українцям халявної долі за дешеві кіловати продали героїв.
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22.11.2020 02:33 Відповісти
Кацапів в цій гілці мінімально.
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21.11.2020 17:07 Відповісти
малувато коментарів.. От так і гідність... Сподіваюсь наступний Майдан все ж не буде висувати більше всіляких Куль в лоб, Парубіїв, Пець та інших ганебних псевдолідерів.
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21.11.2020 17:12 Відповісти
Интересно, а кого вы бы, при определённых условиях, могли бы порекомендовать для лидеров бушующих Майданов.
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21.11.2020 18:40 Відповісти
Свідомих українців і кримських татар з "ЄС". А також Сенцова, і військових з ЗСУ. Тільки не з поліції, цих -- НІТ.
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21.11.2020 18:57 Відповісти
військових? Та ні боже збав, вони не одного метра української земілі не звільнили.
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21.11.2020 19:39 Відповісти
час покаже але не таких як Парасюк чи той козак, де вони? Це так, маленькі люди на великій дорозі.
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21.11.2020 19:40 Відповісти
Вообще-то лидеров не назначают. Разве что Каломойша назначил псевдолидером Зюзика.
А оно слишком жидковатое для лидерства, оно ведомое. Да и Украина для него изначально чужая и непонятная. Просто территория проживания
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22.11.2020 02:29 Відповісти
волошин, ТИ ЧИЇХ ХОЛОП, ЧИ ТО ПАК, касаб будеш? мацкаль, зєльоний чи, просто па-жизні - мудак? Відкрий личико, чи то пак , іпало, не стидайся, боляче не буде.
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21.11.2020 23:13 Відповісти
Звичайно,воно кацап,срана свинособака та провокатор.
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22.11.2020 00:39 Відповісти
Сподіваюсь наступний Майдан все ж не буде висувати більше клоунів, хламідій, дубінсько - -бужанських та іншої антиукраїнської наволочі.

А таких професійних освічених людей як Яценюк, таких стійких справжніх чоловіків як Парубій, таких гетьманів як Петро.
А зараз державою керують ганебні псевдолідери, які виникли випадково і підуть в історію як тимчасові непорозуміння
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22.11.2020 02:22 Відповісти
переліченні вами люди вже показали своє справжнє обличчя зрадників та нездар
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22.11.2020 12:38 Відповісти
Эти суки, ну зелёные, спецом на койку слягли - шоб ни как не показывать своё отношение к трагическим событиям Революции Достоинства.
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21.11.2020 18:42 Відповісти
Они думают, что об этом никто не догадывается.Трусливо попрятались.
Боятся , что и их снесет Майдан. Трусливые крысы
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22.11.2020 02:25 Відповісти
Я так понимаю , раз сняли с Януковича заочный арест , то эти все жертвы были зря Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 6587 Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 3842 Там не цветы надо , возлагать , ка Белорусы , а ставить люстраторы и Люстрировать всю верхушку вместе с судьями , первыми конечно Ермака и Зеленского Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 3852
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21.11.2020 21:52 Відповісти
Ніт, ще один арешт за янучарою залишився по іншій справі , та й це рішення суду "про зняття" теж оскаржують
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21.11.2020 23:16 Відповісти
Не оскаржувати требо , а апеляцийний суд підпалювать !
Не с КС требо було починати , а з окружного й апеляційного .

Й взагалі , якщо б Петро не загравав би з Мертветчуком не вважав , що його сила в постійному протиставленні цьому покидьку ... Їм можно було перекрити кисень йще на початку 2015 року .
Суди требо було реформувати в виборні . Хоча б першої інстатнції . Тоді б й ВР , й КС , й апеляційний (окружний требо ліквідувати) формували б колегія виборних судів .
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22.11.2020 16:35 Відповісти
Слава Героям, полеглим і живим і ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ВДЯЧНИХ НАЩАДКІВ.
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21.11.2020 23:10 Відповісти
Щось на майдані святкуючих дуже мало. Напевне прибавки гідності в результаті майдану не відчувають.
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22.11.2020 13:50 Відповісти
Обидно , что так мало пришло ...

Вечная память героям !
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22.11.2020 16:28 Відповісти
Підозрюю, що там навіть родичів загиблих нема. Розчарування.
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22.11.2020 17:30 Відповісти
Смотрите,смотрите кацапы что вы уроды сотворили из миролюбивой страны Украина.Это все благодаря вашему молчаливому согласию *****.
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22.11.2020 22:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4EUBBSe6kTA
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22.11.2020 22:23 Відповісти
 
 