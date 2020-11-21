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Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У День гідності та свободи в Києві відбувся молебень та покладання квітів біля екуменічного храму архістратига Михаїла й українських новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Участь у молебні взяли містяни та гості міста, які також поклали квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні.
Акцію організували громадська організація "Сім'ї Небесної Сотні", Ініціативна група постраждалих на Майдані, Національний музей Революції Гідності.
Фото/відео - Олег Богачук
Топ коментарі
+46 Paulo Kit
показати весь коментар21.11.2020 12:00
+38 Виктор Стеценко 216e0192
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+37 Чайка Київ
показати весь коментар21.11.2020 12:17
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Гідність понад усе!
нагадаю:
"У нас президент - еврей, который первый раз не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Первый раз в истории независимой Украины, что президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Он же еврей - ему не надо. Первый раз… Мы не понимаем....."
Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх
А я ніхто і звуть мене ніяк
Обисрався?
Закортіло українцям халявної долі за дешеві кіловати продали героїв.
А оно слишком жидковатое для лидерства, оно ведомое. Да и Украина для него изначально чужая и непонятная. Просто территория проживания
А таких професійних освічених людей як Яценюк, таких стійких справжніх чоловіків як Парубій, таких гетьманів як Петро.
А зараз державою керують ганебні псевдолідери, які виникли випадково і підуть в історію як тимчасові непорозуміння
Боятся , что и их снесет Майдан. Трусливые крысы
Не с КС требо було починати , а з окружного й апеляційного .
Й взагалі , якщо б Петро не загравав би з Мертветчуком не вважав , що його сила в постійному протиставленні цьому покидьку ... Їм можно було перекрити кисень йще на початку 2015 року .
Суди требо було реформувати в виборні . Хоча б першої інстатнції . Тоді б й ВР , й КС , й апеляційний (окружний требо ліквідувати) формували б колегія виборних судів .
Вечная память героям !