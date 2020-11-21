Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У День гідності та свободи в Києві відбувся молебень та покладання квітів біля екуменічного храму архістратига Михаїла й українських новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Участь у молебні взяли містяни та гості міста, які також поклали квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні.

Акцію організували громадська організація "Сім'ї Небесної Сотні", Ініціативна група постраждалих на Майдані, Національний музей Революції Гідності.

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Фото/відео - Олег Богачук