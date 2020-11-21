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депутат (1577) Львівщина (1928) Європейська Солідарність (1021)

"ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Депутатів "Європейської Солідарності" Андрія Жидачека та Миколу Пущака вигнали з партії після випадку в Путостомитах, коли вони намагалися на позашляховику Mercedes G 500 заїхати східцями під самий під'їзд багатоповерхівки.

Про це йдеться на сайті "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"21 листопада радою Львівської обласної територіальної організації "Європейської Солідарності" прийнято рішення про виключення з лав партії двох її членів: Жидачека Андрія Богдановича, обраного депутатом Пустомитівської міської ради, та Пущака Миколи Зіновійовича, депутата Солонківської сільської ради, за вчинення ганебних дій, які суперечать цінностям партії "Європейська Солідарність", - йдеться в повідомленні.

Водночас рада Львівської обласної організації "ЄС" звернулася до Солонківської ОТГ із вимогою звільнити Миколу Пущака з посади заступника голови ОТГ і закликала Жидачека і Пущака скласти депутатські мандати.

Читайте також: В інциденті з джипом на Львівщині депутати звинуватили водія: "Попри наші прохання і заборону самовільно виїхав на сходи"

Нагадуємо, місцеві депутати від "ЄС" Пущак і Жидаченко намагалися на позашляховику Mercedes G 500 заїхати східцями під під'їзд багатоповерхівки в Путостомитах на Львівщині.
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Топ коментарі
+66
Быстро и оперативно. И никто не стал оправдывать и просить простить.
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21.11.2020 12:18
+31
Теперь путь в слуги открыт
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21.11.2020 12:22
+25
Так держать ЕС.
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21.11.2020 12:26
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Быстро и оперативно. И никто не стал оправдывать и просить простить.
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21.11.2020 12:18 Відповісти
А в суд на них ПЕСики не подали, за те що порочать честь та гідність партії. Де вимоги до прокуратури притягнути однопартійців до кримінальної відповідальності?
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21.11.2020 13:20 Відповісти
Унижать зебилов это святое дело. Тут Порох красавчик конечно. Земрази вчера утверждали что их не исключат...
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21.11.2020 13:34 Відповісти
Цим п'янючим виродкам абсолютно байдуже на порошенка та його ПЕСиків, вибори вони вже виграли і будуть працювати ще 5 років і класти на порошенка як Зеленський на рояль.
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21.11.2020 13:35 Відповісти
Покажи мне нормы законов, которые эти два дебила нарушили? Кроме норм человеческой морали. и ПДД. Их и исключили за не подобающее поведение. И сюсюкаться не стали. А в прокуратуру можешь подать сам, когда придумаешь статью. Только сначала таблетки прими.
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21.11.2020 13:45 Відповісти
Це терористичний акт з використанням автомобіля. П'яні виродки хотіли в'їхати в будинок на машині, щоб настрашити мешканців будинку - самий справжній теракт мафіозного бидла! За цей вчинок - знищення критично важливої інфраструктури, суспільно небезпечним способом їх мають посадити на реальні терміни!
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21.11.2020 13:50 Відповісти
Снова синих перебрал7 Держись.

"ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 6851
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21.11.2020 13:52 Відповісти
не вступай з цим ідіотом в полеміку...)))
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21.11.2020 15:45 Відповісти
тебе гриценко ху*єм по голові бив чи ти таке тупе від народження?)))
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21.11.2020 15:43 Відповісти
"ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 6047 .Де тут кримінал , це звичайна ********* .! А протокол вже склала поліція . Ти що ,навмисно плутаєш грішне з праведним , чи по тупості ?
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21.11.2020 13:47 Відповісти
Винуваті не тому що спалили кантору ,а тому що тих збльовків взяли у ПЄСи! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 6570
Як кажуть у народі - депутати від Голови далеко не кращі, або свій до свого по своє,чи точніше яке їхало таке й здибало! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 5623
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21.11.2020 13:32 Відповісти
мабуть вони "нелюбі друзі", бо просто ідіоти і жлоби
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23.11.2020 22:59 Відповісти
а "любі друзі" мали можливість за Пороха не тільки по сходинках, а і по стінах їздить безкарно
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23.11.2020 23:02 Відповісти
Теперь путь в слуги открыт
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21.11.2020 12:22 Відповісти
А может они и открывали свой путь до слуг этой херньой?! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 509 Бэня-таки проплатил за дескридитацию БПП?! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 2132
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21.11.2020 16:52 Відповісти
Безусловно, виноват во всем Коломойским и Зеленский
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21.11.2020 18:47 Відповісти
Пані Наталю Свята Гутен! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 9182 Звичайно, ані каломойша , ані криворогий ідійот бубачка нівчьому нє увінуваті! Тому, пошльом їх нах растов і забудєм цих ідіотів, як страшний сон! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 9762 Ну і вас заодно! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 6976
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21.11.2020 19:05 Відповісти
покаталися ))))
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21.11.2020 12:22 Відповісти
А ЗЄшмаркля дав би медальки своїм за таке.
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21.11.2020 12:23 Відповісти
Роскажіть тепер мені зібіли яке серед ЄС "суцільне бидло"... "ЕС" исключила из своих рядов депутатов Жидачека и Пущака из-за инцидента с "Гелендвагеном" на Львовщине - Цензор.НЕТ 7548
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21.11.2020 12:23 Відповісти
Строгая партийная дисциплина, билет на стол..
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21.11.2020 12:24 Відповісти
Так держать ЕС.
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21.11.2020 12:26 Відповісти
Так чому ПЕСики не вигонять *старі ригівські кадри * ?
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21.11.2020 12:27 Відповісти
А зачем вас выгонять? Гавкайте себе, вам всё равно не долго осталось. "ЕС" исключила из своих рядов депутатов Жидачека и Пущака из-за инцидента с "Гелендвагеном" на Львовщине - Цензор.НЕТ 8335
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21.11.2020 12:30 Відповісти
"ЕС" исключила из своих рядов депутатов Жидачека и Пущака из-за инцидента с "Гелендвагеном" на Львовщине - Цензор.НЕТ 3784
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21.11.2020 12:29 Відповісти
Ну дык, положи, мля! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 6309
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21.11.2020 16:56 Відповісти
Не проблема,если есть гелик с водителем,то может позволить себе купить у Ермака достойную должность
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21.11.2020 12:29 Відповісти
У Пороха щас не забалуешь.Это у зебилов весь мусор перемалывают,а у Солидарности чистка долбебов-пинком под зад.
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21.11.2020 12:30 Відповісти
У нас местных, полгода назад, пинком под зад Хлань повыгонял) Они неделю покричали о несправедливости и развале партии, и на этих выборах все дружно оказались в "слугах")))
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21.11.2020 13:06 Відповісти
Пусть в слугах сидят.Скоро их сажать пл сизо будут, ещё полгодика/годик...
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21.11.2020 14:43 Відповісти
Сміття швиденько вимітається і викидається на помийку..
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21.11.2020 12:33 Відповісти
Порох показал разницу между европейских подходом к подобным ситуациям и криворожскими понтами для лохтората... "ЕС" исключила из своих рядов депутатов Жидачека и Пущака из-за инцидента с "Гелендвагеном" на Львовщине - Цензор.НЕТ 4631
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21.11.2020 12:35 Відповісти
..Так так .
..Особливо коли ПРацював на ригівського Йолку ! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 847
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21.11.2020 12:38 Відповісти
Дімасику, ти і досі лайна не наївся?
Ну ти і ....Гурман, ля.
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21.11.2020 12:43 Відповісти
Из классики: "Давай будем делать по-ихнему, чтобы получалось по-нашему", иногда приходится играть по-чужим правилам, так не каждый сможет. Так что то, что вы хотите поставить "Пороху" в недостаток, оказывается продолжением его достоинств.
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21.11.2020 12:45 Відповісти
Яких *достоїнств * ?...Політична ПРофурсетка !?
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21.11.2020 12:47 Відповісти
1,5 года прошло,а Порох у тебя по прежнему лапти крадет из сарая?(
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21.11.2020 13:00 Відповісти
И штаны, штаны пасхальные опять обосрал ему, нелюдь...
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21.11.2020 13:49 Відповісти
Хто з них ? Чи обоє .? "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 3177.
"ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 5474 .
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21.11.2020 13:52 Відповісти
Усі у минулому житті на когось працювали
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21.11.2020 12:46 Відповісти
А то , что шут гороховый отрабатывал на рыговских корпоративах, это для вас конечно ничего не значит? Ваши политические взгляды всегда были такими как сегодня?
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21.11.2020 12:51 Відповісти
...по квоте оппозиции, манипулятор ты набутылочный "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 7933
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21.11.2020 13:28 Відповісти
зебілятко,якщо ти про татарова і ко....так вони ваші... "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 9393
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21.11.2020 15:49 Відповісти
Особливо коли працював в команді Януковичя
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21.11.2020 17:59 Відповісти
але ж "почитатели" рогуле з Кривого Рога це не прочитають. І не зрозуміють.
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21.11.2020 12:38 Відповісти
"ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 7029
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21.11.2020 12:39 Відповісти
А дизайн упаковки достаточно креативен, стоит сохранить, не сомневаюсь, скоро он будет востребован. Очень скоро.
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21.11.2020 12:42 Відповісти
Та вже час. Бо буде пізно.
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21.11.2020 12:45 Відповісти
Ха-ха-ха, угадайте, какая политическая помойка примет к себе этих ублюдков？ А Петр Алексеевич молодец, давно бы так, если бы так и во время президенства гнал всякую шушеоу, глядишь, и зеленая шмаркля не стала бы перезидентом.
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21.11.2020 12:39 Відповісти
С учетом того что в стране 73% дебилов, где других взять?
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21.11.2020 13:06 Відповісти
В данном случае, партии легче откреститься от двух, ничего особо не значащих для неё рагулей-депутатиков, чем терять общую репутацию. Заодно и в какой-то мере пиар, мол, смотрите какие мы честные и принципиальные, гоним взашей утративших доверие членов.)
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21.11.2020 13:32 Відповісти
Его репутацию уже ничто не спасет
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21.11.2020 18:52 Відповісти
Круті чуваки "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 1332.
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21.11.2020 12:40 Відповісти
Ти про Кіпрські офшори Зеленського на 45 000 000 доларів?
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21.11.2020 12:44 Відповісти
Та вже більше стало, напевно більше.
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21.11.2020 17:34 Відповісти
Кумедні 00-зеботи, на кшталт, 00-Ольга Людмила - це щоб облікувати "коментарі" вас так обзивають? "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 532
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21.11.2020 12:47 Відповісти
Банківський кухар Фьодоров інтелектом не блище...
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21.11.2020 12:58 Відповісти
Освіта - Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. Кандидат наук, доцент. м. КиївНа последних президентских выборах я голосовал за:Петра Порошенка..

🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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21.11.2020 13:27 Відповісти
бл., це вже вобще!!! а жідасіка за що??? ето какой то безпрєдєл.... волкі в цьому ЄС сидять.... ніякого співчуття до пацанів. вони (поцики) ж були у тому містечку\селі хозяєва жизні а зараз шо? опущені? нє ну це дійсно безпрєдєл......
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21.11.2020 12:59 Відповісти
Ага і вони, як "джентельмени" відразу побігли відмовлятись від депутатства Прям щас
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21.11.2020 12:59 Відповісти
Если из партии исключают, депутат автоматом должен мандат сдавать. Так как на выборах многие голосовали за партию, а не за личность.
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21.11.2020 12:59 Відповісти
"ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 4862
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21.11.2020 13:10 Відповісти
а они жалобу в полицию напишут по этому поводу ?
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21.11.2020 12:59 Відповісти
Любая система дает сбой. Важнейшая характеристика для определения качества системы - это скорость и глубина реакции на ошибку.
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21.11.2020 13:03 Відповісти
Вова! Вот так с быдлом поступают конкуренты. Учись, лишенец...
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21.11.2020 13:04 Відповісти
А якби вони були на місці Іванісова чи Халимона, та і в іншій партії.....
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21.11.2020 13:08 Відповісти
ну и что? а депутатами они остались. "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 16
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21.11.2020 13:11 Відповісти
Та й "Мерса-500" і "Гелентвагена" ніхто не відібрав.
І навіть не поцікавився звідки узялись такі "тачили".
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23.11.2020 12:05 Відповісти
"ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 7044
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23.11.2020 13:31 Відповісти
та чого ви пристали до хлопців!??((( не вони були за кермом!! а за кермом була МАМА !! пані Люба!!))))яка не змогла зупинити гелік та й знаку візд заборонений там не було.. НЕВИННІ)))
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21.11.2020 13:14 Відповісти
Что не сделаешь для своего избирателя, когда ты не президент, а избиратель, смотрите смотрите какой он честный и принципиальный, а кто это честный и принципиальный не скажу, сразу из своих рядов нерадивых выгоняет
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21.11.2020 13:15 Відповісти
Так "я" відосік для флешмоба снимал...потерпевший же анонсировал, чего вы в самом деле?! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 9489
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21.11.2020 13:17 Відповісти
"Инцидента с Гелентвагеном ..."?! Замечу, что это депутаты СЕЛЬСОВЕТОВ. Украины, а не США. На Гелентвагене. Т.е. если бы не эти покатушки, то все норм?
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21.11.2020 13:24 Відповісти
Не оправдали оказанного им высокого доверия )
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21.11.2020 13:27 Відповісти
Это вам не обдолбаный клоун который не видит как зеленая плесень разворовывает Украину
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21.11.2020 13:29 Відповісти
За что????
Сидели себе вдвоём на заднем сиденье гелика ( мамин, наверное), обнимались и даже не подозревали, что водила-гад их по ступенькам дома катает.
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21.11.2020 13:30 Відповісти
Ну вважай Синютка "вийграв вибори" у Львові, завдяки цим двом підарасам.
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21.11.2020 13:32 Відповісти
Ой братці, всіх би жидачеків з нашої політии вигнать - може б і запанували на своїй землі...
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21.11.2020 13:48 Відповісти
Кащачки то заслание.
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21.11.2020 13:53 Відповісти
"ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 3277
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21.11.2020 14:53 Відповісти
Кому здесь ещё не понятно, что ПАП просто не мог "закручивать гайки". После предательства Садового, Жульки, верхушки НФ, Ляшка каждый голос был на счету, каждый шаг поднимал вой против "узурпации", наезд на любое СМИ типа "вестей" - обвинения в преследовании адептов свободы слова. Только опыт и интеллект ПАПа могли обеспечить необходимые голоса при принятии реформаторских решений. И никто из украинских президентов с их абсолютной управляемостью не сделал для страны больше
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21.11.2020 14:14 Відповісти
А Садовой его предал, наверно, после того, как порошенко приказал весь Львов мусором завалить?
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21.11.2020 18:56 Відповісти
А к кому у тебя доверие осталось? Давай, называй партию, за которую ты проголосовал недавно.
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21.11.2020 16:08 Відповісти
"ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 5916 угадай з одного разу
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21.11.2020 16:15 Відповісти
Теперь после такого креативного видео им прямая дорога в "слуги народа".
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21.11.2020 15:34 Відповісти
Кароче, бэня проплатил двух идиотов, шоб скомпроментировать Пороха! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 4178 Но получилось - не очень! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 57 Мы ж все, Порохоботы, не только президенты, а еще немножко и Станиславские! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 4896
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21.11.2020 17:10 Відповісти
У вас замечательная фантазия: Беня проплатил двух Петиных идиотов, чтоб они наложили ему в штаны "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 1540
Также можно смело предположить, что до этого случая эти двое дебилов были примерными Пэтюшками )))
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21.11.2020 20:25 Відповісти
какие гандоны ныне приходят во власть!! Жуть!! одни воры , пьяницы и бандиты!
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22.11.2020 12:04 Відповісти
Учись зеленомордая мразь у ЕС и Порошенко!

Если коллега зашкварился, то нужно его изгонять, увольнять от себя, а не отмазывать своим 100% прокурором
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22.11.2020 16:15 Відповісти
 
 