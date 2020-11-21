"ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині

Депутатів "Європейської Солідарності" Андрія Жидачека та Миколу Пущака вигнали з партії після випадку в Путостомитах, коли вони намагалися на позашляховику Mercedes G 500 заїхати східцями під самий під'їзд багатоповерхівки.

Про це йдеться на сайті "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"21 листопада радою Львівської обласної територіальної організації "Європейської Солідарності" прийнято рішення про виключення з лав партії двох її членів: Жидачека Андрія Богдановича, обраного депутатом Пустомитівської міської ради, та Пущака Миколи Зіновійовича, депутата Солонківської сільської ради, за вчинення ганебних дій, які суперечать цінностям партії "Європейська Солідарність", - йдеться в повідомленні.

Водночас рада Львівської обласної організації "ЄС" звернулася до Солонківської ОТГ із вимогою звільнити Миколу Пущака з посади заступника голови ОТГ і закликала Жидачека і Пущака скласти депутатські мандати.

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Нагадуємо, місцеві депутати від "ЄС" Пущак і Жидаченко намагалися на позашляховику Mercedes G 500 заїхати східцями під під'їзд багатоповерхівки в Путостомитах на Львівщині.