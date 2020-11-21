"ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині
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Депутатів "Європейської Солідарності" Андрія Жидачека та Миколу Пущака вигнали з партії після випадку в Путостомитах, коли вони намагалися на позашляховику Mercedes G 500 заїхати східцями під самий під'їзд багатоповерхівки.
Про це йдеться на сайті "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
"21 листопада радою Львівської обласної територіальної організації "Європейської Солідарності" прийнято рішення про виключення з лав партії двох її членів: Жидачека Андрія Богдановича, обраного депутатом Пустомитівської міської ради, та Пущака Миколи Зіновійовича, депутата Солонківської сільської ради, за вчинення ганебних дій, які суперечать цінностям партії "Європейська Солідарність", - йдеться в повідомленні.
Водночас рада Львівської обласної організації "ЄС" звернулася до Солонківської ОТГ із вимогою звільнити Миколу Пущака з посади заступника голови ОТГ і закликала Жидачека і Пущака скласти депутатські мандати.
Нагадуємо, місцеві депутати від "ЄС" Пущак і Жидаченко намагалися на позашляховику Mercedes G 500 заїхати східцями під під'їзд багатоповерхівки в Путостомитах на Львівщині.
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Як кажуть у народі - депутати від Голови далеко не кращі, або свій до свого по своє,чи точніше яке їхало таке й здибало!
..Особливо коли ПРацював на ригівського Йолку !
Ну ти і ....Гурман, ля.
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣
І навіть не поцікавився звідки узялись такі "тачили".
Сидели себе вдвоём на заднем сиденье гелика ( мамин, наверное), обнимались и даже не подозревали, что водила-гад их по ступенькам дома катает.
Также можно смело предположить, что до этого случая эти двое дебилов были примерными Пэтюшками )))
Если коллега зашкварился, то нужно его изгонять, увольнять от себя, а не отмазывать своим 100% прокурором