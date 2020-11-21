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У ЗСУ за добу зареєстровано 264 нові випадки COVID-19, хворіє 2 757 осіб, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

У ЗСУ за добу зареєстровано 264 нові випадки COVID-19, хворіє 2 757 осіб, - Міноборони

За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 264 нові випадки захворювання на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"За минулу добу зареєстровано 264 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони здоров'я госпіталізовано 41 особу", - йдеться в повідомленні. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 223 особи.

Станом на 10:00 21 листопада в ЗСУ на COVID-19 хворіє 2 757 осіб.

Загалом за час пандемії одужали 6 096 осіб, летальних випадків - 25.

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На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 393 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція упродовж найближчих трьох діб, - 68 осіб.
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це все дуже прикро, але якби міноборони терміново звільняло захворівших з лав ЗСУ, то мало б такий шанс урочисто звітувати про "відсутність втрат" від коронавірусу
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21.11.2020 12:31 Відповісти
"На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 223 человека". Вдома це де - в казармі чи в окопах?Источник:https://censor.net/ru/n3232447
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21.11.2020 12:34 Відповісти
 
 