Міністерка освіти Естонії подала у відставку через скандал зі службовою машиною: Возила дітей до школи та на гуртки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Естонії Керсті Кальюлайд звільнила в суботу з обійманої посади міністерку освіти і науки Майліс Репс, яка виховує шістьох неповнолітніх дітей, за використання службової машини в особистих цілях.
Про це йдеться в поширеному в суботу повідомленні пресслужби глави держави, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я підписала сьогодні рішення, яким звільняю за пропозицією прем'єр-міністра з обійманої посади міністерку освіти та науки", - йдеться в тексті.
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Репс подала в п'ятницю заяву про відставку у зв'язку з тиском із боку ЗМІ, які з'ясували, що вона возила дітей службовою машиною в школу і на гуртки.
"Я потрапила під шалений тиск у зв'язку із суміщенням ролі міністерки і матері. Я визнаю, що зробила помилку, і прошу вибачення", - написала Репс у соціальних мережах.
Вона зазначила, що хоче забезпечити своїм дітям спокійне середовище, де вони могли б зростати і виховуватися, а також заявила про готовність "взяти на себе відповідальність за свої помилки в тому, що поєднала свою робочу і сімейне життя".
Прем'єр-міністр Юрі Ратас (Juri Ratas) висловив жаль, що уряд покине "по-справжньому компетентна, яка до дрібниць знає підвідомчу їй сферу, неймовірно працездатна і віддана своїй справі міністерка".
Він підкреслив, що Репс чотири рази обіймала пост міністра освіти і науки в Естонії, була неодноразово членом парламенту і є членом правління провідної правлячої партії Центру.
Водночас він сказав, що розуміє і приймає рішення Репс.
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Чиновник в ЕС сразу поняла шо теперь у нее шансов на власть нету, потому что не проголосуют. А тут у ишака 30% фанов даже после такой невероятной ссанины в глаза.
Вот и вся причина...
так че твои слова - пустой треп , пороху как и зеле верить нельзя
Хотя в сексе размер не самое главное, а важна сама техника, чтобы был положительный результат. У нас же в государстве превалирует длина.
Мы богатая страна, можем себе позволить, не чета этим нищебродам.
И до работы ей нужно крутиться, одних - в детский сад, других - в школу, и после работы - такая же ситуация, многие - за неё, т.к. эстонцев в Эстонии остается всё меньше и меньше, а оппозиция, которая тоже активно поддерживаем бездетных *********, настояла на том чтобы она подала в отставку.. Да ей медаль нужло дать и бесплатный автомобиль! Парадокс..
Нил Ушаков присоединился к влиятельной межгруппе Европарламента по правам ЛГБТИ
а так дысал, так дысал и был против пид....
https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/nil-ushakov-prisoedinilsya-k-vliyatelnoj-mezhgruppe-evroparlamenta-po-pravam-lgbti.d?id=52677473