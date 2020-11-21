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Міністерка освіти Естонії подала у відставку через скандал зі службовою машиною: Возила дітей до школи та на гуртки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міністерка освіти Естонії подала у відставку через скандал зі службовою машиною: Возила дітей до школи та на гуртки

Президент Естонії Керсті Кальюлайд звільнила в суботу з обійманої посади міністерку освіти і науки Майліс Репс, яка виховує шістьох неповнолітніх дітей, за використання службової машини в особистих цілях.

Про це йдеться в поширеному в суботу повідомленні пресслужби глави держави, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я підписала сьогодні рішення, яким звільняю за пропозицією прем'єр-міністра з обійманої посади міністерку освіти та науки", - йдеться в тексті.

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Репс подала в п'ятницю заяву про відставку у зв'язку з тиском із боку ЗМІ, які з'ясували, що вона возила дітей службовою машиною в школу і на гуртки.

"Я потрапила під шалений тиск у зв'язку із суміщенням ролі міністерки і матері. Я визнаю, що зробила помилку, і прошу вибачення", - написала Репс у соціальних мережах.

Вона зазначила, що хоче забезпечити своїм дітям спокійне середовище, де вони могли б зростати і виховуватися, а також заявила про готовність "взяти на себе відповідальність за свої помилки в тому, що поєднала свою робочу і сімейне життя".

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Прем'єр-міністр Юрі Ратас (Juri Ratas) висловив жаль, що уряд покине "по-справжньому компетентна, яка до дрібниць знає підвідомчу їй сферу, неймовірно працездатна і віддана своїй справі міністерка".

Він підкреслив, що Репс чотири рази обіймала пост міністра освіти і науки в Естонії, була неодноразово членом парламенту і є членом правління провідної правлячої партії Центру.

Водночас він сказав, що розуміє і приймає рішення Репс.
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Топ коментарі
+72
А уж как смеется Венедиктова со своим муженьком. Министр образования Эстонии подала в отставку из-за скандала со служебной машиной: Возила детей в школу и на кружки - Цензор.НЕТ 689
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21.11.2020 12:39
+52
Представляю как смеется Аваков над такими новостями.
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21.11.2020 12:32
+47
Как параллельная реальность,правда?После того хауса и беззакония,что в Украине сейчас,даже как то дико звучит,что из-за такого могут уволить высокого чиновника.
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21.11.2020 12:32
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Представляю как смеется Аваков над такими новостями.
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21.11.2020 12:32 Відповісти
А уж как смеется Венедиктова со своим муженьком. Министр образования Эстонии подала в отставку из-за скандала со служебной машиной: Возила детей в школу и на кружки - Цензор.НЕТ 689
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21.11.2020 12:39 Відповісти
Так получается правильно делают что ржут. Над кем?
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21.11.2020 12:53 Відповісти
Ну да а Югик возил на служебной машине генпрокуратуры Украины парикмахершу прическу делать невесте сыну Луценко есть расследование журналистов
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21.11.2020 13:06 Відповісти
сколько можно ныть про попередников . на 1+1 четко и ясно доказали что они гады и нехристи . поэтому зебилы выбирали новых улучшенных . сколько крику было что слуги такого не допустят . ан нет допустили . модернизировали и улучшили Міністерка освіти Естонії подала у відставку через скандал зі службовою машиною: Возила дітей до школи та на гуртки - Цензор.НЕТ 8106
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21.11.2020 13:28 Відповісти
Нити, що все погане, що є у країні, з'явилося лише зараз, а до того все було прекрасно, виглядає не менш дебільно.
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21.11.2020 14:56 Відповісти
не всхлипывай Міністерка освіти Естонії подала у відставку через скандал зі службовою машиною: Возила дітей до школи та на гуртки - Цензор.НЕТ 4738 все прекрасно понимают что было не идеально . фактически стояли на месте и если двигались вперед то не шагом а ползком . но благодаря дибильному большинству мы теперь сделали шаг назад . и если про президентство Пороха можно сказать потерянное время то про президентство Зельки это возвращение во времена Ющенка . на следующих выборах идиоты проголосуют за крепких хозяйственников ( с российскими паспортами в кармане ) и пойдем по кругу
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21.11.2020 15:06 Відповісти
Настоящих журналистов как и порядочных людей во власти, к сожалению очень мало. В основном журнашлюхи, за бабло какое хоШ расследование типа проведут...
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21.11.2020 14:10 Відповісти
Это тык чему? К тому, что она подала в отставку из-за того, что "журнашлюхи, за бабло какое хоШ расследование" провели?
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21.11.2020 16:41 Відповісти
Над нами, украинцами.
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21.11.2020 21:36 Відповісти
Как параллельная реальность,правда?После того хауса и беззакония,что в Украине сейчас,даже как то дико звучит,что из-за такого могут уволить высокого чиновника.
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21.11.2020 12:32 Відповісти
Просто в Европе чиновник ето обычный госслужащий работающий за зарплату. А в Украине госчиновник ето статус, чья то любовница, или ставленник, поставленный для того чтобы отрывать куски от бюджетного пирога и передавать своему хозяину.
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21.11.2020 12:58 Відповісти
Проблема не в чиновниках а в мудром нариде.
Чиновник в ЕС сразу поняла шо теперь у нее шансов на власть нету, потому что не проголосуют. А тут у ишака 30% фанов даже после такой невероятной ссанины в глаза.
Вот и вся причина...
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21.11.2020 13:02 Відповісти
Точно👍
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21.11.2020 21:38 Відповісти
В ОП и министры преЗЕдента давно так не смеялись.... Министр образования Эстонии подала в отставку из-за скандала со служебной машиной: Возила детей в школу и на кружки - Цензор.НЕТ 4485
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21.11.2020 12:33 Відповісти
Порошенко сегодня исключил из партии ЕС двух депутатов, которые на машине пробовали подъехать по ступенькам к дому.
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21.11.2020 12:46 Відповісти
мабуть вони були "нелюбі друзі"
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21.11.2020 12:53 Відповісти
Только вот Свинарчука, который грабил при помощи сына армию, он что то так и не тронул.
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21.11.2020 15:30 Відповісти
А кто-то доказал, что они грабили армию и преЗЕдент их посадил?... Міністерка освіти Естонії подала у відставку через скандал зі службовою машиною: Возила дітей до школи та на гуртки - Цензор.НЕТ 1810
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21.11.2020 15:32 Відповісти
Гугл в помощь,если не забанили.
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21.11.2020 15:34 Відповісти
А кого він посадив крім торнадовцiв ??? (вірніше не він особисто а його шістки на чолі з алканавтом плокулолом) Може діамантових прокурорів? Або може кого з керівництва Мін оборони за Іловайськ і Дебальцеве ??
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21.11.2020 16:44 Відповісти
Валерий , исключить мало , мандат пускай сложат , но на такие действия нет закона , да и порох будет против
так че твои слова - пустой треп , пороху как и зеле верить нельзя
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21.11.2020 18:32 Відповісти
Мандати склали.
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22.11.2020 12:24 Відповісти
А Буратіна возить за собою увесь квартал кортежем і нічо.
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21.11.2020 12:33 Відповісти
И справедливости ради я ниразу не видел у Зеленского огромных кортежей на шикарных машинах. По крайней мере не больше чем у Петьки. Или ты хошь чтобы президент на маршрутке ездил или купил Ладу Калину в Петином автосалоне?
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21.11.2020 12:53 Відповісти
Шо ти там мог видеть из под коломойшиного хвоста)
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21.11.2020 12:57 Відповісти
Как президент Украины Владимир Зеленский посетил Чернигов
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21.11.2020 13:01 Відповісти
Ну и что ты порохнявая мне скинула за ссылку? Колона из старых шкод и тоет и всего лишь один мерседес времен царя Гороха который от Петьки остался. Кстати так и не увидел где мерседесы которые Петька закупил за бюджетные деньги? Он что с собой их забрал?
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21.11.2020 13:13 Відповісти
Яка ж ти жалюгідна істеричка! Міністерка освіти Естонії подала у відставку через скандал зі службовою машиною: Возила дітей до школи та на гуртки - Цензор.НЕТ 9402
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21.11.2020 13:17 Відповісти
тогда зачем меняли Петьку на Вовку если размер кортежа не изменился ? Міністерка освіти Естонії подала у відставку через скандал зі службовою машиною: Возила дітей до школи та на гуртки - Цензор.НЕТ 1140
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21.11.2020 13:31 Відповісти
Ну это наверное потому, что кортеж - вещь статусная, и определяют её лица, приближённые к телу. Это вроде того, как письками мерятся, у кого длинее. )))
Хотя в сексе размер не самое главное, а важна сама техника, чтобы был положительный результат. У нас же в государстве превалирует длина.
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21.11.2020 13:58 Відповісти
А у нас в.о. міністра освіти (уламок ригоаналів) - бидло-плагіатор. І все норм.
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21.11.2020 12:36 Відповісти
Тогда все наши министры должны харакири себе сделать, а Зе - самосожжение.
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21.11.2020 12:40 Відповісти
Нам так не жить.Думали отстали на 50 лет,оказалось навсегда(с)
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21.11.2020 12:50 Відповісти
причому і міністри усіх колишніх кабмінів і колишні гаранти..
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21.11.2020 14:09 Відповісти
Це Європа, пані та панове.
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21.11.2020 12:42 Відповісти
Кальюланд для особистого використання подарувала кловуну лісапет. Порядок повинен бути у всьому.

Министр образования Эстонии подала в отставку из-за скандала со служебной машиной: Возила детей в школу и на кружки - Цензор.НЕТ 3266
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21.11.2020 12:42 Відповісти
хороший байчик, тільки якийсь трошки застарілий, без понтів, а це для президента западло
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21.11.2020 12:46 Відповісти
Помнится, премьер-министр Швеции тоже подала в отставку из-за того что использовала служебную кредитную карточку при покупке колготок, поплатилась местом из-за 15 Евро..
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21.11.2020 12:45 Відповісти
хрюцькі би сказали, що це "язви прогнилой дєрьмократії"
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21.11.2020 12:48 Відповісти
...проблема була не у факті купівля взагалі, а саме колготок. Політика толерантности та "рівноправ'я статей" не дозволяє купувати такий суто жіночий аксесуар (Жарт)
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21.11.2020 13:32 Відповісти
Уровень демократии в Эстонии и у нас явно отличается) Даже не верится, что такая мелочь может привести к отставке...
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21.11.2020 12:47 Відповісти
тут вам не там (с)
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21.11.2020 12:49 Відповісти
В оригинале "тут вам не здесь"
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21.11.2020 17:02 Відповісти
дакакаяразница
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21.11.2020 17:30 Відповісти
може це мій власний копірайт
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21.11.2020 17:32 Відповісти
Даже дикие кацапы отправили министра в отставку за использование чартера.
Мы богатая страна, можем себе позволить, не чета этим нищебродам.
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21.11.2020 12:49 Відповісти
..Теперь интересно как поведет себя президент Эстонии, она тоже частенько возила своих детей то в кино, то в ресторан, подаст в отставку? Её в Эстонии не очень-то любят из-за активной поддержки всяких там меньшинств....
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21.11.2020 12:51 Відповісти
Як вона стала президентом? Чи її обирає парламент?
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21.11.2020 13:29 Відповісти
то что мама и министр, то её дела, путать не стоит и эстонцы не обязаны платить за поездки её детей - пусть тепрь и компенсирует в буджет в тройном размере - а так и будет по решению суда.
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21.11.2020 12:56 Відповісти
Милые наивные байки про Европу. Это целый совковый жанр.
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21.11.2020 13:05 Відповісти
меня всегда удивляет руснявая тупость и стоикость тупости, это характерно только у этой категории - министр уходит с поста, а лишнехромосомные говорят что это байка и не верят.
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21.11.2020 13:10 Відповісти
Все просто - кацапам неймовірно складно в це повірити що таке взагалі можливо в їхніх Мухосранськах
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21.11.2020 16:53 Відповісти
Да мы знаем, что там детишек на завтраки едят, а не в кружки возят. Нас, учившихся в эсесесере, не проведешь!
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21.11.2020 14:56 Відповісти
Пора бы уже вырасти из этих инфантильных анекдотов про срущий радугой Запад.
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21.11.2020 15:28 Відповісти
Ляксандр, байки це коли один кацап розповідає іншому кацаповi - Чо там у хахлов, а тут прості факти які спростувати ну ніяк не можливо
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21.11.2020 16:48 Відповісти
Ну, тут есть такой нюанс что у министра образования, которая ещё мать-одиночка - 6 детей!
И до работы ей нужно крутиться, одних - в детский сад, других - в школу, и после работы - такая же ситуация, многие - за неё, т.к. эстонцев в Эстонии остается всё меньше и меньше, а оппозиция, которая тоже активно поддерживаем бездетных *********, настояла на том чтобы она подала в отставку.. Да ей медаль нужло дать и бесплатный автомобиль! Парадокс..
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21.11.2020 13:08 Відповісти
ой, про пид... есть статья, как руцкии бггатирь подалься в пид....

Нил Ушаков присоединился к влиятельной межгруппе Европарламента по правам ЛГБТИ

а так дысал, так дысал и был против пид....

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/nil-ushakov-prisoedinilsya-k-vliyatelnoj-mezhgruppe-evroparlamenta-po-pravam-lgbti.d?id=52677473
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21.11.2020 13:15 Відповісти
У меня тоже диссонанс возник, вообще не понимаю как одной можно успеть и на работу и детей в школу-кружки. Хорошо мои пехом ходят, а как плохая погода уже напряг мне: то туда отвези, то подвези. Ещё с утра снежок убери, масло тосол проверь. Я бы на её месте журналюг попросил денёк помотаться с её детьми, сразу бы в другом свете эту "министру" б описали.
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21.11.2020 13:16 Відповісти
От і добре.Тепер вона зможе приділити увагу дітям. Я так розумію, що в Естонії можуть знайти людину на посаду міністра менш зайняту сімейними справами?
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21.11.2020 13:28 Відповісти
Если спуститься с "розовых облаков", в том смысле "вот бы у нас так же...", то решение очень простое: Все можно прописать в законах. НО! Законы у нас принимает кто? Правильно. А пчелы, как известно, против меда не бывают.
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21.11.2020 13:17 Відповісти
Ну, ту ещё такой парадокс и в том что почти все государственные СМИ, радио, телевидение и печать находятся в руках оппозиции (!), там почти все члены правления гос. СМИ - оппозиционеры и поддерживающие **********, вот поэтому заказные статейки в таком же духе и подобные расследования сейчас не такая уж редкость..
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21.11.2020 13:28 Відповісти
Естественно, в эстонии комуняцкая пандемия случилась в 40-х, а в Украине в 1917, считайте плюс два поколения потенциальных людей уничтожены, а в эстонии к 1991г были еще живые свидетели нормальных человеческих взаимоотношений.
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21.11.2020 13:35 Відповісти
когда то была передача очевидное невероятное. она была тогда но о сегодняней жизни Украины
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21.11.2020 13:37 Відповісти
Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств. 17.06.20. Для воров кодлана Коломойского это самое то и "Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования ".
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21.11.2020 13:39 Відповісти
Ну так пример - дубинка у вас есть, типа, "что, мы хуже Европейских стран что-ли", и колотите теперь на законном основании всех нерадивых.. )
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21.11.2020 13:51 Відповісти
в Україні головних антикорупціонерів ловлять на корупції (Ситник), а вони й досі роками на посаді після цього. Які висновки і який приклад для інших посадовців?
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21.11.2020 15:41 Відповісти
Ну хіба це корупція? Це взагалі ніщо.В нас корупціонер.на корупціонері і нічого.Саме тому,ми так фігово живемо.Хоча країна,найбагатіша надрами в Європі.Ми вже самі звикли до корупції і її виправдовуємо і плекаємо.
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21.11.2020 13:46 Відповісти
Это верно, до войны уровень жизни в Эстонии был выше чем в Финляндии, а когда в 39.м оккупационные войска вошли на территорию страны, все были поражены качеством жизни народа, отличными дорогами, магазины были заполнены товарами, не сравнить было с ихними сельпо и т.д, а ведь до сих пор кое-где крутят байку о добровольном вступлении..
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21.11.2020 13:46 Відповісти
Да она святая...
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21.11.2020 14:07 Відповісти
вот гадина
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21.11.2020 14:09 Відповісти
Це просто афігєть... Нам до такого,мабудь,ще років 100 рости.І то не факт. Що доростемо...
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21.11.2020 14:11 Відповісти
Живут же люди в цивилизации 😭😭😭
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21.11.2020 14:18 Відповісти
це з якої планети новина?
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21.11.2020 14:32 Відповісти
С нашей, с нашей.. ))
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21.11.2020 14:41 Відповісти
А нужно было всего лишь послать всё совково-российское в 91-ом.
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21.11.2020 14:42 Відповісти
Дивні люди там, а слабо їй звільнитись з роботи отримати 26 000 баксів (типу, ну прощай на вік ) і через 10 діб поновитись на посаді, як один лягавий начальник це успішно провернув в зелено-злиденній Україні.
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21.11.2020 15:00 Відповісти
Была бы это однополая семья, врядли ее кто бы тронул. Европа "поехала мозгами" и Эстония тоже: в стране сокращается коренное население, а тут многодетная семья, могли бы даже пойти навстречу за воспитание будушего поколения.
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21.11.2020 15:09 Відповісти
..Ну, насчет того что Эстония "поехала мозгами" это не совсем правильно, у народа мозги есть и он прекрасно понимает и видит что происходит и, конечно, он против однополых браков, это оппозиция пытается навязать все эти прелести, но у неё ничего не получится..
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21.11.2020 18:24 Відповісти
Тому Естонія і в ЄС, бо для людей у владі існують певні червоні лінії. Сьогодні одна посадовець подала у відставку на здавалося б такій за мірками України дрібниці але не це головне, головне - її приклад, а потім практика і звичай наслідування іншими чиновниками її прикладу в подібних скандальних ситуаціях. Скільки адміністративних протоколів про корупцію складено в Україні відносно посадовців всіх рангів, від верху до низу, до посадовців місцевого самоврядування, таких що набули чинності, тобто вина у корупційному діянні доведена? Їх десятки тисяч випадків. Хоч одна курва подала у відставку? Я не знаю таких випадків, дріб,язкові штрафи зплачують і займають посади далі. Хоча як можна залишати людину на посаді, коли вона визнана корупціонером, нехай навіть за дрібну корурцію?
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21.11.2020 15:34 Відповісти
..только тогда, когда у нас, в Украине, за подобное "успешных" из Ылиты начнут отстреливать, ЭТИ "успешные", типа украинские существа, начнут что-то подозревать и чухать репу.. 73%ные зебилы, хоть и поредевшие (прозревшие или отупевшие на волне мертечуков), дают им такую фору и доси..(
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21.11.2020 17:04 Відповісти
Просто воровала бы понемногу из образовательного бюджета и на эти деньги наняла бы соседа чтобы он ей детей развозил по школам и садикам, и всё было бы нормально Міністерка освіти Естонії подала у відставку через скандал зі службовою машиною: Возила дітей до школи та на гуртки - Цензор.НЕТ 5004
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21.11.2020 17:42 Відповісти
..Тут воровать никак не получится так как нужно потом отсчитаться за каждый бюджетный потраченный Евро, и если если доблестная контрольная комиссия что-то где-то недосчитает, то всё, каюк, могут и посадить, за 20 Евро, или выслать из страны, может даже в Украину.. )
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21.11.2020 18:06 Відповісти
Там перед смайликом, невидимыми чернилами написано в скобках (ирония)
Міністерка освіти Естонії подала у відставку через скандал зі службовою машиною: Возила дітей до школи та на гуртки - Цензор.НЕТ 4413
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21.11.2020 19:20 Відповісти
Вот настоящее ДОСТОИНСТВО. А в Украине ГАРУЛИ,паразитирующие на национальной беде( убийства на Майдане) считают что ИХ ,УРОДОВ,крадущих из бюджета,оправдывает место,где они пристроились. ВСЕ ВОРЫ в государстве должны сидеть в ТЮРЬМЕ- судьи,прокуроры,полиция,госчиновники,ВСЕ кто НЕ сможет объяснить происхождения денег -В ТЮРЬМУ. И ни место сидения( музей революции,кабмин,Верховный суд,СБУ,генпрокуратура... МЕРЫ) НЕ должны исключать ответственность за воровство!!!!! Пока на флагах общества не будет звучать Саакашвили!!!( РЕЗУЛЬТАТ,а не пиз..ж) не поверю что общество выздоравливает. Пока мы больны,все остальное( жопа ВЕЗДЕ) -не желание лечиться.
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21.11.2020 21:02 Відповісти
финансируемые за деньги путина эстонские СМИ и раздули этот скандал. Министр была категорическим противником преподавания русского языка в Эстонии
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21.11.2020 21:19 Відповісти
Ты что, товарисч, дебил? Все основные эстонские СМИ (ERR) финансируются эстонскими налогоплательщиками, а раздули этот скандал оппозиция и члены правления ERR, которые тоже подчиняются оппозиции. В русских школах преподают на русском и частично на эстонском языках, но не помешало бы преподавать только на эстонском языке, т.к. иначе русскоязычные не обучились бы эстонскому языку а на своем русском они общаются дома и вне школы и ничего бы с их языком не случилось..
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21.11.2020 21:54 Відповісти
тю.. А наші лохмодєї возять своїх шльондр, своїх вилупків, своїх мам-пап-свекрух-свекрів куди завгодно, самі бовтаються на службових автівках по повіях, по ресторанах, по сходках та по банях, і нічо, ніхто у відставку не подає. Навіть після оприлюднення випадків шахрайства на 750 тисяч гривень та інших, ніхто з них не переймається, а ні керівництво структури, а ні службовець, про якого на всю країну сказали що він крадій !! Бо всі пов'язані, одні дозволяють, другий отримує та ділиться потім з тими, хто йому призначив такі "компенсації"... І так весь час ! Ми запізнились назавжди..
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21.11.2020 22:28 Відповісти
её эстонцы на руках по очереди должны носить, пока минимум 3 детей не родят. А уволят за разбазаривание народных среств.
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22.11.2020 10:15 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ НА ЕЁ МЕСТО НЕ ПРИШЁЛ КАКОЙ ТО ИВАНОВ !!!
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22.11.2020 23:11 Відповісти
 
 