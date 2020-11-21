Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії
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У Департаменті кіберполіції пояснили обставини звільнення та поновлення на роботі чоловіка Генерального прокурора Ірини Венедіктової Дениса Колесника.
Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Раніше, завдяки розслідуванню Bihus.info, стало відомо, що чоловік Венедіктової звільнився з кіберполіції і отримав понад 750 тисяч гривень матеріальної допомоги. Однак вже через 10 днів після цього він поновився на роботі.
"Поліцейський у разі звільнення має здати посаду, здати наявну службову документацію, спеціальні засоби, зброю, матеріальні цінності, закріплені за поліцейським, не пізніше ніж через місяць від дня отримання витягу з наказу. Виходячи з цього, Денис Колесник після звільнення перебував на території департаменту кіберполіції (ДКП) для реалізації зазначених вимог, а також під час проходження співбесіди на здобуття вакантної посади заступника керівника ДКП", - відповіли в кіберполіції виданню.
У департаменті також пояснили, що "з метою наближення підрозділів кіберполіції до громадськості, насамперед відходу від стереотипу "каральної функції" поліції", посаду Колесника після його звільнення перевели в категорію "держслужбовця". І саме з цієї категорії його знову взяли на роботу.
Також у департаменті повідомили, що Колесника звільнили зі служби в Нацполіції 30 вересня "у зв'язку зі скороченням обійманої посади, а також наявною вислугою понад 25 років для призначення пенсії". 1 жовтня на його посаду, вже кваліфіковану як "державна служба", оголосили конкурс, у якому Колесник і переміг.
У зв’язку з чим Колесник після звільнення отримав 750 тисяч гривень допомоги, у кіберполіції не відповіли.
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ликвидировалиперекрасили и заново приняли на новенькую, еще пахнущую краской, должность, новенького, ни разу не мента, а совсем даже наоборот - гражданского госслужащего.
А пособие по КЗоТу положено в случае сокращения. Должен же человек как-то поддерживать свое существование пока безработствует
Никаким сокращением тут и не пахнет ...
Там еще не пахло, а тут уже пахнет
Также в департаменте сообщили, что Колесника уволили со службы в Нацполиции 30 сентября "в связи с сокращением занимаемой должности, а также имеющейся выслуге более 25 лет для назначения пенсии". 1 октября на его должность, уже квалифицированную как "государственная служба", объявили конкурс, в котором Колесник и победил.Источник: https://censor.net/ru/n3232455
Спросите лучше сколько фраеров. получили "отходную" шару до мужа Венедиктовой!
Это система! Просто жлобье на виду, не просчитало ситуацию и тупо засветилось.
Это они еще потрудились, могли просто прямо сказать "да мы уху ели и что?" и даю 100%, что кроме митинга десятка неравнодушных человек перед их богодельней ничего бы не произошло. Так для кого им напрягаться?
Вы хоть бы поинтересовались что это за "закон" и когда он был принят!
ЗЕлень конечно говно, но не они его принимали!
которые не задекларировал, очень честный палицай, как и супруга - прокурорчиха!
Вот и возникает вопрос: а бенядиктовна не в сговоре с тупицкиным???
-Слушай , ничего красть не надо , ты уволься с работы , получи выходное пособие , и восстановись там снова .!! Всё будет законно ,, как прокурор тебе говорю .
-Гениально милашка .!! .
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Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплёл -
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол
Уже только ЭТО есть нарушение !
Так как, должность по го.службы ДОЛЖНА БЫТЬ ВАКАНТНА не менее 30 сток ! Объявление о вакансии должно быть опубликовано ! А только ПОТОМ проводится конкурс !
А раз это "его же должность" которую вывели из ментовки, значит она только появилась и никак не могла быть соблюдена установлена законом процедура вакантности и конкурса, прохождения проверок и согласований !
Её создали специально под него с целью вывода гос.средств и незаконного получения должности !
А в его случае- на лицо признак преступления по предварительному сговору группы лиц !
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Людмила Свирская. Конотоп (Кузьки) [email protected]
0970437084
Я крайне возмущена или тупыми Законами или вашей издевательской ложью! Пишу во все возможные адреса..
Ложь и ложь - во всем власть нагло врет.
Дорогие люди, ну не может в мире такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
Я не имея никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге - есть справка медкомиссии о не трудоспособности) в 59 лет и 6 мес. мне в Конотопе сказали пенсии не дадим, я обратилась весной за помощью в центр занятости , где мне в мае помогли 1 раз…! 1000гр., ну COVID - 19 и... и я им не ответила по телефону.. они сняли все со штрафом еще (два года не появлятся к ним , легкой работы не будет)!
Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Это же издевательство
Ладно дотянула, уже исполнилось 60 лет, при подсчете стажа подтвердили только 22 года и не признают упорно ёще 4 года, когда то фирма "Маркет Трейд" в Кривом Роге супермаркет Делви неплатила налог 2004 г. - откуда я моргла это контролировать, незащитали 1 год, то цыферка не так написана..и еще надо в Подольск ехать или писать Штирлицу, я не знаю. Но уже есть подтверждение,... не не тут то было, оказывается надо ещё подтверждать что я в ГДР с мужем ездила с 1987 г по 1992 г -
вот вам и страна в издевательском смартфоне!? Проголосовала ...спасибо ЗЕ системе
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам, в связи с военной службой мужа… Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания,
имея стаж 26 лет и 60 лет возраста - спасибо за эпоху нищеты, «затерли» положенную пенсию, у мужа пенсия 3103, за газ отдали и в яме… он с диабетом… субсидии нет сын прописан, где то в охране прячется от кредитных долгов.
Обратилась к вам за помощью думала помогут, так они мне проблем бесконечных нашли
В селе хату купили как дальше? А дальше все - некуда!
Власть приговорила меня к 8 годам «каторги» в 55 пенсию отменили и, в 60 не дали - а только в 63 и то может быть, я три года до минималки не дотяну, а говорят что уже в 65…
Все бы ничего если бы всем война но, одним сотни тысяч а для других и милостыню зажмотили. Я буду писать везде, к президенту в Верховную раду, писать во все газеты и каналы в Европу,
в космос - я предам этот шок широкой огласке! Потому что на местах творят безпредел. Я уверена что нас хотят просто выморить. Пусть власть которую мы выбирали и народ знает что их ждет
И еще, я что помолодела или пандемия ушла что сняли этих 1000 гр. ? А потом, почему мне уже в 60 не дали пенсию и ганяют по надуманым проверкам? Во время эпидемии..! Что за отношение к населению ?? Я написала обращение к вам в пенсионный в Киев, ответ спустили в Конотоп, здесь даже юрист сказал , что я им ничего не докажу, у них вказивка…
Как я жила вчера и сегодня?
Завтра у меня нет.
Сейчас мне 61 -й год. После обращения в пенсионный фонд Украины, ко мне усилили придирки по трудовому стажу, что мне ждать от державы Украина?
Они мне отказали во всем, просто в существовании…, говорят подтверждайте все потом посмотрим, и после встречи в пенс. отделе Конотопа, я в больнице с сердцем пролежала 12 дней и, кроме неуважения у меня ничего не осталось...средств на жизнь тоже.