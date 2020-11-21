УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5502 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниПодії Місцеві вибори-2020
451 4
місцеві вибори (1000) Нацполіція (13921)

За фактами порушень виборчого законодавства на місцевих виборах відкрито 1 154 кримінальні провадження, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

За фактами порушень виборчого законодавства на місцевих виборах відкрито 1 154 кримінальні провадження, - Нацполіція

Від початку виборчої кампанії відкрито 1 154 кримінальні провадження через порушення виборчого законодавства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Від початку виборчої кампанії в органи Національної поліції надійшло 16 664 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства. Загалом органами поліції складено 2 480 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із порушенням виборчого законодавства. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 1 154 кримінальні провадження", - йдеться в повідомленні.

За фактами порушень виборчого законодавства на місцевих виборах відкрито 1 154 кримінальні провадження, - Нацполіція 01

Зокрема, 737 справ порушено за фактами порушення виборчого законодавства і 417 - пов'язаних із виборчим процесом.

Читайте також: У Бердянську незаконно надрукували 90 тис. бюлетенів до другого туру виборів

Нагадуємо, місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня, повторні вибори в окремих містах - 15 і 22 листопада.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Среди них есть хоть по одному на опзж и зелень?
показати весь коментар
21.11.2020 14:20 Відповісти
Как говорится это все до Дупы ,у Сабакова все эти дела заканчиваются пшиком
показати весь коментар
21.11.2020 14:45 Відповісти
Как открыло, так и закроют.
показати весь коментар
21.11.2020 18:57 Відповісти
Колись ми рахували гуманітарні конвої з РФ на окуповані території,а потім перестали,тому що нічого в цьому питані не зробили.Тут буде так само.
показати весь коментар
21.11.2020 19:11 Відповісти
 
 