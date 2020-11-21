Алексієвич відмовилася повертатися в Білорусь: Доки не піде "шалений вбивця" Лукашенко

Білоруська опозиціонерка і лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич не повернеться в Білорусь, поки не піде "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу.

Про це повідомляє Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

Наразі лауреатка Нобелівської премії з літератури живе в Берліні, куди приїхала для лікування. Алексієвич зазначила в інтерв'ю, що в західних країнах "не розуміють, що відбувається в Білорусі".

На її думку, в Білорусі триває гібридна громадянська війна, в якій прихильники Лукашенка беруть участь проти іншої частини населення. Алексієвич додала, що світ мовчить, поки "маленька горда країна бореться із шаленим вбивцею".

Алексієвич вважає, що запроваджених ЄС санкцій недостатньо, бо Лукашенко і так заборонив високопосадовцям виїжджати з Білорусі. Вона вважає, що Захід міг би виключити країну з міжнародної банківської системи, ввести санкції проти нафтової промисловості.

"Це мало б важкі наслідки для економіки. Проти протестів, які трапилися б потім, Лукашенко був би безсилий", - зазначила письменниця.

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Світлана Алексієвич входить до президії Координаційної ради опозиції Білорусі, вона покинула країну наприкінці вересня. Тоді оточення Алексієвич запевняло агенство Reuters, що її виїзд не пов'язаний з політикою і що вона планує повернутися до Білорусі. Водночас агенція новин dpa інформувала, що письменниця залишила Білорусь із міркувань безпеки.