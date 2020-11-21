Алексієвич відмовилася повертатися в Білорусь: Доки не піде "шалений вбивця" Лукашенко
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Білоруська опозиціонерка і лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич не повернеться в Білорусь, поки не піде "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу.
Про це повідомляє Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.
Наразі лауреатка Нобелівської премії з літератури живе в Берліні, куди приїхала для лікування. Алексієвич зазначила в інтерв'ю, що в західних країнах "не розуміють, що відбувається в Білорусі".
На її думку, в Білорусі триває гібридна громадянська війна, в якій прихильники Лукашенка беруть участь проти іншої частини населення. Алексієвич додала, що світ мовчить, поки "маленька горда країна бореться із шаленим вбивцею".
Алексієвич вважає, що запроваджених ЄС санкцій недостатньо, бо Лукашенко і так заборонив високопосадовцям виїжджати з Білорусі. Вона вважає, що Захід міг би виключити країну з міжнародної банківської системи, ввести санкції проти нафтової промисловості.
"Це мало б важкі наслідки для економіки. Проти протестів, які трапилися б потім, Лукашенко був би безсилий", - зазначила письменниця.
Світлана Алексієвич входить до президії Координаційної ради опозиції Білорусі, вона покинула країну наприкінці вересня. Тоді оточення Алексієвич запевняло агенство Reuters, що її виїзд не пов'язаний з політикою і що вона планує повернутися до Білорусі. Водночас агенція новин dpa інформувала, що письменниця залишила Білорусь із міркувань безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Еще они лауреат этой премии, некий Бродский уже через год после вручения написал такой ужасный стишок про независимость Украины, что его так нигде и не опубликовали.Стишок получился злым, брутальным и расистским. Если бы подобный стишок какой-то лауреат написал, например, на независимость Израиля, наверняка имел бы тяжелые последствия.
Но мы их всех имели ввиду, вся эта постсоветская культура - это та же отрыжка совка, пустое и не важное. Есть люди с горящими газами и в Беларуси и в Украине, это самая важное.
Премию ей дали не потому что она "великий писатель", а по политическим мотивам.
путем дарения цветов ее убийцам - ее никто никогда не поймет....
тот пацан шо мента с горки спустил - намного понятнее чем хороводы с шариками....
с таким пораженческим настроением не зуй даже выходить никуда.
пока такое впечатлеление, шо когда лука вас метелит вам даже в кайф.
то доить ее точно можна...
для особо непонятливых повторяю во второй раз - диалог закончен.
Біларуси, чи не здаєця вам, що вас тупо "гасять"?
«Я вам больше скажу. В той же, например, каратели, которые работали на территории Белоруссии, они были все из Украины. И больше того, не только в Литве, там, Латвии уничтожили, сами уничтожили евреев еще до того, как успели прийти немцы. Но это было и на Украине», - сказала писательница.
«И вы знаете, что делала Польша с евреями. Есть разное время, и сегодня люди, живущие в Латвии, несут ли они ответственность за то, что делали их родители? В высшем смысле - несут! В высшем смысле несут! Но я знаю, один из моих знакомых журналистов в Польше написал, что поляки делали с евреями. Поляки хуже всех относились к евреям. И в этом ксендзы прямо проповеди произносили: «Убей еврея!»» - добавила нобелевский лауреат.
Те кто говорит НА Украине идут сразу НА @уй. Если конешно єто цитата, а не перепевка козломордой "прессы"
Именно так она и сказала.
"На"
Но осуждать их за это нельзя. Красные когда зашли в Прибалтику в 1940, они опирались на еврейское коммунистическое подполье. Соответственно "из местных" в ограны власти поназначались евреи, они же учавствовали в составлении списков тех кого надо выслать в Сибирь. Так что, как говорится - "по делам воздастся".
Ось для кого Україна = шматок Імперії - то це Гоголь.
Так що відмазка не проходить.
Убийцу не убедишь уговорами и цветами!
"ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ С КУЛАКАМИ!"
оппозиции мир не услышал.
это правда жизни: или ты их, или они тебя.
довести белорусов до нищеты и голода и смертоубийства, а самой отсидется на Западе - умно, по-нобелевски
Маленькая гордая страна не занималась политикой 30 лет. Маленькая гордая страна не понимала для чего нужна сменяемость власти. Маленькая гордая страна пустила все на самотек взамен на корыто с дешевыми помоями, которые можно чавкать и "стабильность".
Маленькую гордую страну не смутили первые махинации с выборами. Маленькая гордая страна молчала, когда Лукашенко зачищал оппозицию убийствами, похищениями, надуманными уголовными делами. Маленькая гордая страна придумывала остроумные шутки о выборах в то время, когда уже пора было сбрасывать нелегитимный режим.
Маленькая гордая страна ДО СИХ ПОР не сделала ничего, кроме бессмысленного хождения непонятно куда и зачем.
И тут мир должен взять и что-то сделать, чтоб маленькой гордой стране стало хорошо?
Идите на х...!
Вот это и был бы тест на ее смелость и честность.