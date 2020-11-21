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Новини За кордоном Репресії в Білорусі
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Алексієвич відмовилася повертатися в Білорусь: Доки не піде "шалений вбивця" Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруська опозиціонерка і лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич не повернеться в Білорусь, поки не піде "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу.

Про це повідомляє Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

Наразі лауреатка Нобелівської премії з літератури живе в Берліні, куди приїхала для лікування. Алексієвич зазначила в інтерв'ю, що в західних країнах "не розуміють, що відбувається в Білорусі".

На її думку, в Білорусі триває гібридна громадянська війна, в якій прихильники Лукашенка беруть участь проти іншої частини населення. Алексієвич додала, що світ мовчить, поки "маленька горда країна бореться із шаленим вбивцею".

Алексієвич вважає, що запроваджених ЄС санкцій недостатньо, бо Лукашенко і так заборонив високопосадовцям виїжджати з Білорусі. Вона вважає, що Захід міг би виключити країну з міжнародної банківської системи, ввести санкції проти нафтової промисловості.

"Це мало б важкі наслідки для економіки. Проти протестів, які трапилися б потім, Лукашенко був би безсилий", - зазначила письменниця.

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Світлана Алексієвич входить до президії Координаційної ради опозиції Білорусі, вона покинула країну наприкінці вересня. Тоді оточення Алексієвич запевняло агенство Reuters, що її виїзд не пов'язаний з політикою і що вона планує повернутися до Білорусі. Водночас агенція новин dpa інформувала, що письменниця залишила Білорусь із міркувань безпеки.
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Топ коментарі
+18
Но тем не менее она больше к нам приехать не пыталась и язычок свой прикусила. Она кроме нас обвинила всех соседей -- и прибалтов и поляков. Только скромно так умолчала про белорусов и рашенских. Хотелось бы ее сейчас по-простому спросить "А кто это вас так пи.....ит сейчас на улицах? Прибалты, поляки и украинцы, или может быть свои собственные выродки вместе с рашо-братьями?"
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21.11.2020 15:51
+17
пока "маленькая гордая страна борется с бешеным убийцей"
путем дарения цветов ее убийцам - ее никто никогда не поймет....
тот пацан шо мента с горки спустил - намного понятнее чем хороводы с шариками....
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21.11.2020 14:56
+13
Ты отрабатывай вязанку валежника, не отвлекайся.
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21.11.2020 15:04
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и почему я не удивился?
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21.11.2020 14:51 Відповісти
«Светлана Алексиевич была внесена в базу данных "Миротворец" за "пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни, и манипулирование общественно значимой информацией" в ходе выступления в Бруклине в 2016 году»
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21.11.2020 14:51 Відповісти
на несколько часов после того, как она обвинила украинцев в уничтожении евреев. А потом убрали.
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21.11.2020 15:34 Відповісти
Но тем не менее она больше к нам приехать не пыталась и язычок свой прикусила. Она кроме нас обвинила всех соседей -- и прибалтов и поляков. Только скромно так умолчала про белорусов и рашенских. Хотелось бы ее сейчас по-простому спросить "А кто это вас так пи.....ит сейчас на улицах? Прибалты, поляки и украинцы, или может быть свои собственные выродки вместе с рашо-братьями?"
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21.11.2020 15:51 Відповісти
Исписалась Алексеевич., ни черта она уже не создаст, после таких тупорылых НКВД-шных заявлений. И Беларуси она уже ничего дать не в состоянии. Тело живо, а сама Алексеевич уже труп. Вредно при жизни получать Нобелевку.

Еще они лауреат этой премии, некий Бродский уже через год после вручения написал такой ужасный стишок про независимость Украины, что его так нигде и не опубликовали.Стишок получился злым, брутальным и расистским. Если бы подобный стишок какой-то лауреат написал, например, на независимость Израиля, наверняка имел бы тяжелые последствия.

Но мы их всех имели ввиду, вся эта постсоветская культура - это та же отрыжка совка, пустое и не важное. Есть люди с горящими газами и в Беларуси и в Украине, это самая важное.
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21.11.2020 17:05 Відповісти
она и раньше писала какую-то туфту. Я читал ее книгу про Чернобыль - куча эмоций, а фактов 0. Например кто-то звонит и говорит что в Минске радиация высокая, и идет истерика на 2 страницы, с заламыванием рук, причитаниями про деток и т.п.
Премию ей дали не потому что она "великий писатель", а по политическим мотивам.
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21.11.2020 18:29 Відповісти
Европа в своей борьбе за демократические ценности и борьбе с Путиным мне сильно напоминает Зеленского. То же самое ни о чем и подковерное коллаборанство.
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21.11.2020 14:53 Відповісти
Я в свое время прочитал ее "Цинковых мальчиков" и " У войны не женское лицо". Не удивлен, что совок лука ее ненавидит.
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21.11.2020 14:54 Відповісти
Светлане до свержения таракана нельзя возвращаться в Беларусь, она как и избранный президент будут в тюрьме.
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21.11.2020 14:55 Відповісти
Премию отрабатывает.
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21.11.2020 14:55 Відповісти
Ты отрабатывай вязанку валежника, не отвлекайся.
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21.11.2020 15:04 Відповісти
пока "маленькая гордая страна борется с бешеным убийцей"
путем дарения цветов ее убийцам - ее никто никогда не поймет....
тот пацан шо мента с горки спустил - намного понятнее чем хороводы с шариками....
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21.11.2020 14:56 Відповісти
квіти вже давно ніхто не дарує
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21.11.2020 20:23 Відповісти
слежу, надеюсь - бесконечно люблю беларусов...
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21.11.2020 20:28 Відповісти
Уважал бы не писал бы про цветы глупости.А голову включил и подумал здраво,что возможностей нет...пока нет брожения в элитах,силовых структурах,военных,нет лидера,денег и мировой поддержки.Он такую вертикаль выстроил.А появятся лапти сразу помощь окажут...луке,не нам.Простой пример для понимания кадыров.Или у чеченцев тоже духа не хватает по твоему?(
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21.11.2020 20:54 Відповісти
ваше дело, ребята, как ситуацию разруливать - нет возможнстей? - сдувайте шарики.
с таким пораженческим настроением не зуй даже выходить никуда.
пока такое впечатлеление, шо когда лука вас метелит вам даже в кайф.
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21.11.2020 21:00 Відповісти
насчет кадыра - умный мальчик и сразу понял, если кoрову нельзя убить,
то доить ее точно можна...
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21.11.2020 21:09 Відповісти
Ты так ничего и не понял.Если бы Овощ не "сбежал",по отмашке куйло,то и в Украине бы долго цветочки носили,стихи рассказывали и на пианино играли.Майдан это был сговор лаптей,янука и ваших медведчуков....без него и "госпереворота липового" бы Крым не украли.Янука бы переизбрали по тихому и все на месте.Зеля уже на головы свой инструмент от пианино на головы кладет....где Майдан??? 6 лет прошло,а вы все прекрываетесь Майданом как лапти победой над Наполеоном....хоть он и сам ушел...Просрали 73% зебилов и Майдан,и Пороха...и даже память парней погибших за свободу.===== а за кадырова просто съезд на корке...наш хитрожоп тоже 26 лет доит....вопрос был в другом,....что даже духовитые вайнахи ничего сделать не могут...
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21.11.2020 21:41 Відповісти
думал диалог закончен.
для особо непонятливых повторяю во второй раз - диалог закончен.
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21.11.2020 21:44 Відповісти
Тогда не суди людей не судим будешь.Не беларусы Крым навинтили и лугандонию.Духа забрать не хватает назад или возможностей? А то вы все атаманы комнатные советы бывалых раздаете.Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны...рабиновичам.ермакам,бойко,шуфричам,кивам и прочей кацапской нечисти в Украине посоветуй....а не способен...бзди в диван.
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21.11.2020 22:17 Відповісти
Все грамотно расписали и по полочкам разложили . Вот только бесполезно . Как бисер метать перед свиньями .
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22.11.2020 04:18 Відповісти
Это не я,это мой дружище(еврей) разложил,как только зеленые человечки появились в 2014.Теперь все понятно стало сказал.Хотя первое подозрение заявил после жесткого разгона студентов.....которые сами от холода уже расходились и Майдан затухал.Янука тоже обманули,3 ярда ему за Севас и базу уплатили,а Крым весь по ходу уже всплыл.И про войну на Донбассе сказал,что кацапы замутили только с одной целью-разменная карта на признание Крыма за ними.И тоже прав оказался..до сих пор не признали.И очень переживал за решение США,хотя был уверен,что не сольют.Храни Бог Америку!!=====а про бисер тоже есть...про савченко тоже он сказал пиарят свою консерву...но скажи и сразу в бан или оскорбления..а теперь оказалось все знали) словами Гумбольдта...каждое открытие проходит 3 стадии..1.какая чушь 2.в этом что-то есть 3.а кто об этом раньше не знал....И большинство в Украине пока на первой стадии,к сожалению.
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22.11.2020 12:33 Відповісти
так или иначе , читать разумный коммент на цензоре это редкость . так что удачи вам .
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23.11.2020 00:25 Відповісти
Це вже якийсь фарс.
Біларуси, чи не здаєця вам, що вас тупо "гасять"?
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21.11.2020 15:02 Відповісти
Причём гасит не Лукашенко.
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21.11.2020 15:04 Відповісти
У білорусів багато грошей на квіточки, а в нас, вольних українців скоро й на хліб не буде.
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21.11.2020 16:25 Відповісти
Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обвинила украинцев в причастности к Холокосту. Как пишет «Апостроф», об этом Алексиевич заявила на выступлении в Бруклине, видео с которого опубликовано в YouTube.
«Я вам больше скажу. В той же, например, каратели, которые работали на территории Белоруссии, они были все из Украины. И больше того, не только в Литве, там, Латвии уничтожили, сами уничтожили евреев еще до того, как успели прийти немцы. Но это было и на Украине», - сказала писательница.
«И вы знаете, что делала Польша с евреями. Есть разное время, и сегодня люди, живущие в Латвии, несут ли они ответственность за то, что делали их родители? В высшем смысле - несут! В высшем смысле несут! Но я знаю, один из моих знакомых журналистов в Польше написал, что поляки делали с евреями. Поляки хуже всех относились к евреям. И в этом ксендзы прямо проповеди произносили: «Убей еврея!»» - добавила нобелевский лауреат.
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21.11.2020 15:02 Відповісти
это было и на Украине
Те кто говорит НА Украине идут сразу НА @уй. Если конешно єто цитата, а не перепевка козломордой "прессы"
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21.11.2020 15:16 Відповісти
Нет, перед тем, как это постить из Миротворца, я ее послушал (видео в фейсбуке).
Именно так она и сказала.
"На"
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21.11.2020 15:36 Відповісти
И по ходу жизни кроме нас успела еще оскорбить поляков и прибалтов.
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21.11.2020 15:53 Відповісти
про поляков и прибалтов она правду сказала. Поляки устроили погром евреев, с убийствами, в Варшаве в 1945. Прибалты начали громить евреев и расстреливать их еще до прихода немцев, есть много воспоминаний раша-солдат как они драпали из Прибалтики а по городу выстрелы - прибалты гоняли есвреев.
Но осуждать их за это нельзя. Красные когда зашли в Прибалтику в 1940, они опирались на еврейское коммунистическое подполье. Соответственно "из местных" в ограны власти поназначались евреи, они же учавствовали в составлении списков тех кого надо выслать в Сибирь. Так что, как говорится - "по делам воздастся".
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21.11.2020 18:36 Відповісти
Это было поголовно, куда дошел совок и фашизм. И так в копаниях можно до времен Батыя дойти. А осуждать своих соседей, "скромно" умалчивая про белорусов и россиян, по крайней мере, очень непорядочно. За что и получила "бан" Миротворца и "любовь" украинцев.
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21.11.2020 18:44 Відповісти
Тарас Григорович тоже говорил "на". Ты его тоже пошлешь?
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21.11.2020 18:31 Відповісти
Тарас Григорович писав коли Україна була лише краєм імперії, а не незалежною державою.
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21.11.2020 18:45 Відповісти
гарна спроба, але - ні. тарас Григорович писав про Україну як про окремий край, як про матінку, як про Батьківщину, як про кохану жінку, а не як про один зі шматків Імперії.
Ось для кого Україна = шматок Імперії - то це Гоголь.
Так що відмазка не проходить.
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22.11.2020 21:38 Відповісти
Тарас Григорович геній - йому можна.
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21.11.2020 20:47 Відповісти
было-было. Интересно, что никто из украинских журналистов ей об этих высказываниях ни одного вопроса не задал.
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21.11.2020 15:36 Відповісти
"Бей жидов -- спасай Россию", був такий лозунг на Росії.
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21.11.2020 16:31 Відповісти
Обещала вернуться и нас поддерживать в первых рядах. Грустно, господа.
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21.11.2020 15:04 Відповісти
Так а в чём поддержать?!
Убийцу не убедишь уговорами и цветами!
"ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ С КУЛАКАМИ!"
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21.11.2020 15:11 Відповісти
В чём поддержать ? Кроме "Геть Лукашенко " ,ничего программного от
оппозиции мир не услышал.
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21.11.2020 15:37 Відповісти
Ну, обещали каждому дом, машину, квартиру(правда у меня все это есть). Свободу писать в интернете, что хочу. Так я и на Цензоре пишу свободно, что думаю .
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21.11.2020 15:56 Відповісти
Им что всё это старший брат путин пообещал ? Врёт ,этот брат ,как дышит.
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21.11.2020 16:46 Відповісти
На выступлении в Бруклине Алексиевич заявила, что "каратели, которые работали на территории Белоруссии, были все из Украины". Алексієвич відмовилася повертатися в Білорусь: Доки не піде "шалений вбивця" Лукашенко - Цензор.НЕТ 8636
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21.11.2020 15:38 Відповісти
Что ты от этом думаешь цекотроф?
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21.11.2020 15:41 Відповісти
Алексієвич відмовилася повертатися в Білорусь: Доки не піде "шалений вбивця" Лукашенко - Цензор.НЕТ 855
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21.11.2020 15:47 Відповісти
белорусы, пока не МАЙДАНЕТЕСЬ, кина у вас не будет .
это правда жизни: или ты их, или они тебя.
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21.11.2020 17:11 Відповісти
Вперёд, орлы, а я - за вами. Уж постою я головой за вашими спинами.
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21.11.2020 16:09 Відповісти
Запад мог бы исключить страну из международной банковской системы, ввести санкции против нефтяной промышленности. "Это имело бы тяжелые последствия для экономики. Против протестов, которые произошли бы потом, Лукашенко был бы бессилен", - отметила писательница.

довести белорусов до нищеты и голода и смертоубийства, а самой отсидется на Западе - умно, по-нобелевски Алексієвич відмовилася повертатися в Білорусь: Доки не піде "шалений вбивця" Лукашенко - Цензор.НЕТ 3926
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21.11.2020 16:09 Відповісти
Да ей и нобелевку то дали что бы позлить Лукашенко. Уже давно большинство людей в мире считает что нобелевки по литературе, философии, мире, то есть не по фундаментальным наукам раздаются в угоду политической конъюнктуре. То есть премии эти липовые и ничем не обоснованые, а только как результат закулисной политической борьбы.
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21.11.2020 16:22 Відповісти
Это, мля, возмутительно. Оспорь сие.
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21.11.2020 17:11 Відповісти
Алексієвич дали "нобелівського лауреата", як Надії Савченко Героя України, -- з якогось переляку.
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21.11.2020 16:43 Відповісти
Нобелівську премію мали дати Василю Бикову а не Алєксієвіч. Він був дійсно незламний борець і писав твори рідною мовою. Вона лише свідок подій.
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21.11.2020 16:10 Відповісти
пока "маленькая гордая страна борется с бешеным убийцей".

Алексієвич відмовилася повертатися в Білорусь: Доки не піде "шалений вбивця" Лукашенко - Цензор.НЕТ 5505 Алексієвич відмовилася повертатися в Білорусь: Доки не піде "шалений вбивця" Лукашенко - Цензор.НЕТ 5505 Алексієвич відмовилася повертатися в Білорусь: Доки не піде "шалений вбивця" Лукашенко - Цензор.НЕТ 9307

Маленькая гордая страна не занималась политикой 30 лет. Маленькая гордая страна не понимала для чего нужна сменяемость власти. Маленькая гордая страна пустила все на самотек взамен на корыто с дешевыми помоями, которые можно чавкать и "стабильность".
Маленькую гордую страну не смутили первые махинации с выборами. Маленькая гордая страна молчала, когда Лукашенко зачищал оппозицию убийствами, похищениями, надуманными уголовными делами. Маленькая гордая страна придумывала остроумные шутки о выборах в то время, когда уже пора было сбрасывать нелегитимный режим.
Маленькая гордая страна ДО СИХ ПОР не сделала ничего, кроме бессмысленного хождения непонятно куда и зачем.
И тут мир должен взять и что-то сделать, чтоб маленькой гордой стране стало хорошо?
Идите на х...!
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21.11.2020 16:18 Відповісти
Трусливая баба Настоящие лилеры так не могут Спряталась и вякает
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21.11.2020 16:37 Відповісти
цій совковій "алєкчієвіч" більше пасувала б "москва". Не носіться з цим шматком совкового лайна.
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21.11.2020 17:10 Відповісти
Белорусские оппозиционеры очень странные. Они все как один просят экономических санкций против своей же страны.
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21.11.2020 18:37 Відповісти
Интересно, а про Пукина она сможет сказать "бешеный убийца"? Или "это другое, понимать надо!"?
Вот это и был бы тест на ее смелость и честность.
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21.11.2020 18:38 Відповісти
Ну не глупая же бабка, чего это она должна уезжать из Берлина в какой-то Минск.
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21.11.2020 20:11 Відповісти
яка там вона письменниця не знаю не читав але коли Нобелівська лауреатка самозванця що захопив владу називає вбивцею - світ це почує і це добре
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21.11.2020 20:32 Відповісти
а ничего, что она член Реввоенсовета? и будет отсиживаться за границей
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21.11.2020 21:47 Відповісти
Не далее как месяцев 8 тому назад Света клялась что единственный последовательный защитник независимости Беларуси это лукашенко . А тут вон как повернулось все .
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22.11.2020 04:21 Відповісти
Сикуха і кур.а вона "нобелівська", вякає з Берліну. Хай би на майдани білоруські йшла закликати і гуртувати білорусів проти режиму "убивці". Ага...
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22.11.2020 13:59 Відповісти
 
 