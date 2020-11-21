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Результатом карантину вихідного дня має стати вихід на плато за кількістю хворих на COVID-19, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Результатом карантину вихідного дня має стати вихід на плато за кількістю хворих на COVID-19, - Шмигаль

Карантин вихідного дня є розумною альтернативою локдауну і діятиме в Україні в ці та наступні вихідні.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулі вихідні показали, що люди обмежили свою мобільність, найбільше із часу весняного карантину. Це значить, що зменшилися довготривалі контакти між різними соціальними групами. Відповідно менше шансів, що здорові люди підхопили вірус. Тому, ці та наступні вихідні  діятиме карантин "вихідного дня". Після цього ми можемо оцінити його результат", - написав Шмигаль.

За словами Шмигаля, результатом карантину вихідного дня має стати "вихід на плато за кількістю хворих".

Також читайте: Жорсткий карантин - це "план Б", він розробляється, але точної дати його запровадження немає, - Шмигаль
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Топ коментарі
+8
За один этот термин Шмыргаля надо гнать с поста премьера. У тупого ублюдка нет ничего своего, даже слов. И термин "плато" он просто взял (украл) из кремлевских СМИ. Любой образованный человек сказал бы про стабилизацию обстановки, а не рассказывал про ландшафты местности Результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству заболевших COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5333
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21.11.2020 15:29
+4
Результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству заболевших COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8037
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21.11.2020 15:27
+2
Вихід на плаху буде.
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21.11.2020 15:25
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ну.. шмыгалю то виднее...
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21.11.2020 15:22 Відповісти
На бумаге может и получится а в реале как всегда
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21.11.2020 15:24 Відповісти
Вихід на плаху буде.
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21.11.2020 15:25 Відповісти
Результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству заболевших COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8037
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21.11.2020 15:27 Відповісти
За один этот термин Шмыргаля надо гнать с поста премьера. У тупого ублюдка нет ничего своего, даже слов. И термин "плато" он просто взял (украл) из кремлевских СМИ. Любой образованный человек сказал бы про стабилизацию обстановки, а не рассказывал про ландшафты местности Результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству заболевших COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5333
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21.11.2020 15:29 Відповісти
есть чёткое понимание данная ситуация. И вот мы взяли эту проблему в налаженный механизм тех кто нам мешает.
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22.11.2020 08:04 Відповісти
На"плато" легче расстрелять..
Схоронитца никака низзя...
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21.11.2020 15:31 Відповісти
він вже обіцяв "плато" в 13 тисяч. А вже є 14,5
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21.11.2020 15:36 Відповісти
Кому должен? Лична шмыгалю?
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21.11.2020 15:42 Відповісти
Среда, 13 мая 2020, 10:53

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 в Украине идет по умеренному сценарию и страна приближается к пику или плато, после которого должен начаться спад новых больных.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/7251432/

Шмыгаль, ты за свои слова отвечаешь или просто чешешь помелом?
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21.11.2020 15:42 Відповісти
Опять плато. Результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству заболевших COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9599

А дна все не видно и не видно...
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21.11.2020 15:48 Відповісти
Нужно просто перестать тестировать, как в Луганской области, и всё наладится, и будет вам плато.
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21.11.2020 15:50 Відповісти
COVID-19 Шмыгалю лично должен и обещал ?
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21.11.2020 15:52 Відповісти
тупой дядя
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21.11.2020 15:53 Відповісти
Та вы вже задовбали своими припущеннями. Дайте гроши медікам, сукі.
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21.11.2020 17:21 Відповісти
Чому Епіцентр працює, а інші будівельні магазини ні?
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21.11.2020 17:26 Відповісти
У эпидемиологов такого термина плато нет. Но шмыгаль лучше их знает куда мы идем. Сусанин ахметовский. Невиглас и брехун як и вся влада.
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21.11.2020 17:42 Відповісти
Этот "карантин выходного дня" - полный пшик. Завтра народ пойдёт голосовать и через 2 недели у нас будет по 50000 больных в день.
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21.11.2020 18:21 Відповісти
Даже ишаку понятно,что никакого плато не будет, и соблюдение карантина никто не контролирует.
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21.11.2020 18:21 Відповісти
 
 