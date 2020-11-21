Результатом карантину вихідного дня має стати вихід на плато за кількістю хворих на COVID-19, - Шмигаль
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Карантин вихідного дня є розумною альтернативою локдауну і діятиме в Україні в ці та наступні вихідні.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Минулі вихідні показали, що люди обмежили свою мобільність, найбільше із часу весняного карантину. Це значить, що зменшилися довготривалі контакти між різними соціальними групами. Відповідно менше шансів, що здорові люди підхопили вірус. Тому, ці та наступні вихідні діятиме карантин "вихідного дня". Після цього ми можемо оцінити його результат", - написав Шмигаль.
За словами Шмигаля, результатом карантину вихідного дня має стати "вихід на плато за кількістю хворих".
Топ коментарі
+8 Frol Fedoroff
показати весь коментар21.11.2020 15:29
+4 Шрек Баблокат
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+2 Игнатьев Фион
показати весь коментар21.11.2020 15:25
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Будь ласка, зачекайте...
Схоронитца никака низзя...
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 в Украине идет по умеренному сценарию и страна приближается к пику или плато, после которого должен начаться спад новых больных.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/7251432/
Шмыгаль, ты за свои слова отвечаешь или просто чешешь помелом?
А дна все не видно и не видно...