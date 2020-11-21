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Медична система не витримає 30 тис. нових випадків COVID-19 за добу, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Медична система не витримає 30 тис. нових випадків COVID-19 за добу, - Степанов

Медична система України не витримає навантаження у разі збільшення кількості хворих на COVID-19 до 30 тис. за добу. У цьому разі МОЗ зажадає запровадження жорсткіших обмежувальних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо буде загроза повного колапсу медичної системи, то ми наполягатимемо на запровадженні жорсткіших заходів. Для нас головний показник - це кількість людей, яких госпіталізують. З огляду на сьогоднішній відсоток важких хворих, які потрапляють до лікарні, думаю, показник у майже 30 тис. хворих на добу упродовж певного періоду може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему", - сказав Степанов.

Він зазначив, що можливості вітчизняної медичної системи щодо виділення лікарняних ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 наразі становлять 75-80 тис. Станом на 20 листопада в лікарнях перебували 27 902 пацієнти з підозрою або підтвердженим діагнозом "коронавірусна хвороба".

"Ми знайшли можливість збільшити кількість ліжок у лікарнях для прийому хворих на COVID-19. Якщо йшлося про 51 тис. ліжок, то зараз говоримо про те, що загалом у країні може бути розгорнуто до 75-80 тис. ліжко-місць. Тобто потужності медичної системи буде збільшено", - уточнив міністр.

Дивіться також: Ефективний чи ні карантин вихідного дня, зрозуміємо через два тижні, - Степанов. ВIДЕО

Він підкреслив, що дотримання встановлених у країні протиепідемічних правил, зокрема передбачених карантином вихідного дня, дозволить уникнути колапсу медичної системи і запровадження повного локдауну.

"Я абсолютно впевнений, і такої ж думки наші епідеміологи, що якщо ми дотримуватимемося заходів, запроваджених у країні, то зможемо сповільнити поширення COVID-19. Якщо зупинимося на 12-13 тис. нових випадків на добу, то наша система це витримає", - підкреслив глава МОЗ.

Медична система не витримає 30 тис. нових випадків COVID-19 за добу, - Степанов 01
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Топ коментарі
+9
Вас, Степашка , надо посадить . И Ляшко туда же .
Вам доверили медицину большой страны, а Вы упустили элементарный кислород Медицинская система не выдержит 30 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 4955
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21.11.2020 15:27
+9
Я точно, абсолютно точно помню, что на прошлой неделе речь шла о 20 тыщщах.

Заметте, эти же самые брехуны рассказывает о пользе масок и карантина на выходных.
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21.11.2020 15:38
+6
- Пришло время усыпить это больное животное
- Можно подумать, ваш Порошенко был лучше
- Доктор, это я про хомячка
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21.11.2020 15:31
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Вас, Степашка , надо посадить . И Ляшко туда же .
Вам доверили медицину большой страны, а Вы упустили элементарный кислород Медицинская система не выдержит 30 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 4955
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21.11.2020 15:27 Відповісти
Вот именно: надо адаптивный карантин обратно вводить - к кого-то пусто, а у кого-то густо. А у кого-то 15 минут кислорода в день.
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21.11.2020 16:24 Відповісти
Да какая разница?
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21.11.2020 15:27 Відповісти
Супруншу взад!!
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21.11.2020 15:28 Відповісти
Збоченець? 😊Подобаються рольові ігри садо-мазо? А якщо ролі міняються, як себе почуваєш? 😁
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21.11.2020 15:31 Відповісти
Шукаєш кому лишню хромосому передати,пацак??
Вам на форуми з доменом сRU..))
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21.11.2020 15:38 Відповісти
Це мені пише Ботяра з кольоровим прапором маловідомох країни? 😁 А під кацапським страшно на український форум заходити?
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21.11.2020 15:44 Відповісти
по тоб1 й видно
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21.11.2020 15:55 Відповісти
Не завдяки патріота, а завдяки антиукраїнській позиції. Напевне вже дорослий, мав би розуміти. 😊
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21.11.2020 15:56 Відповісти
Я на цьому "форумі" вже 10(!!)років мінімум..
І не Вам визначати Мою позицію..

😁
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21.11.2020 16:02 Відповісти
С заглавной буквы обращения пишут только в приватной переписке или поздравлениях-приглашениях. В остальных случаях это безграмотная попытка изобразить грамоту.
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21.11.2020 16:22 Відповісти
Общим правилом является следующее: с прописной буквы пишется Вы и Ваш при вежливом обращении к одному человеку; со строчной - при обращении к нескольким лицам. Ошибкой будет употребление прописной буквы в случае обращения к нескольким лицам. Так же пишутся местоимения Вы и Ваш в текстах анкет, рекламы, листовок.
*******. UA - культурный человек, а попал к нам на Цензор.
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21.11.2020 16:34 Відповісти
Таки так, шановний Пане!!
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21.11.2020 16:37 Відповісти
Таки так, шановний Пане!! Медична система не витримає 30 тис. нових випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 2537 Виктория Ермолова 85bf4d73
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21.11.2020 16:45 Відповісти
Уклінно вибачте шановна Пані!!
Щиро дякую за розуміння!!
Хай завжди Вам щастить!!
😁
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21.11.2020 17:35 Відповісти
Дякую.Медична система не витримає 30 тис. нових випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 5471
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21.11.2020 17:41 Відповісти
Вы привели давно устаревшие правила, где не существовало публичной переписки.Сейчас эпистолярий делится на публичный и приватный и для каждого есть свои нормы. Ознакомьтесь с ними, а потом умничайте.Писать обращения в чате по правилам 19 века - анахронизм и безграмотность. В том числе заглавные при обращении. "Примите уверения в совершеннейшем к Вам почтении..."
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21.11.2020 17:04 Відповісти
Публицистический эпистолярный текст забирает в себя совокупность признаков, характерных как для публицистического текста, так и для письма:

Конец XX - начало XXI вв. выводит эпистолярию на уровень элиты русской интеллигенции, поскольку СМИ в основном переходит на разговорно-бытовой язык, и художественность эпистолярного публицистического текста сдает позиции в пользу разговорного языка, и вместе с тем вновь нарастает градус экспрессии, эмоциональности и социальной оценки.
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21.11.2020 17:34 Відповісти
вы сами подтведили мои слова - эпистолярий сдаёт позиции, соответственно для публичной переписки в новых реалиях есть другие правила - "вы" рекомендуется писать с маленькой буквы, где единственное число подразумевают из контекста переписки двух особ, а не из заглавной буквы.Тем более что правила для обращения к важным персонам теперь используют лишь в контесте сарказма и следование им считается не культурой, а троллингом оппонента.
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21.11.2020 18:16 Відповісти
Це, напевно, з англійської залишилося в Мене..
Та і повага до опппонента і до Себе Самого..))
Ваша Панська справа бути Паном чи бидлом..
Вибачаюсь,що торкнув ніжні струни Вашої Душі..))
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21.11.2020 16:35 Відповісти
Це напевно, ваша особиста справа - кривлятися на граматичне зауваження як клоун, чи подякувати.
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21.11.2020 16:52 Відповісти
Ні.. Це Я , якому Ви лайки ставите під Моїм ніком
і я Вам теж..
Зараз два бана... за добу.. рекорд аж ШІСТЬ було..
Всього найкращого..з повагою..
😁
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21.11.2020 16:57 Відповісти
Я вам лайки не ставил, тренируйте память.
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21.11.2020 17:05 Відповісти
Други раз в бані,читайте вище..
Мене Ви добре знаєте..без бана..
Зараз під проксі...знову.. і нік новий(старий)...))
З повагою...
😁
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21.11.2020 17:13 Відповісти
Хто в бане? Кто на ком стоял?Какой прокси, не знаю даже что это. У вас мания преследования?
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21.11.2020 18:06 Відповісти
З бана вийду-нагадаю..))
Паранойя у Вас, шановний Пане...
Чіпляєтеся як реп'ях...
Напевно вже ослобонили!!
Мій логотип -🤑..
😁
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21.11.2020 18:16 Відповісти
Медична система не витримає 30 тис. нових випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7991
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21.11.2020 18:31 Відповісти
Не витрачайте на любителів "нових правил" свої нерви , вони собі за ними преЗЕдента обрали , а Ви намагаєтеся їх правилам хорошого тону навчити це ж діти тих , хто тата і маму "предками" називали
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21.11.2020 21:20 Відповісти
За десять років окремі боти заробляють величезні гроші. Ви напевне все зароблені на ігрових автоматах спускпєте, чи то просто патологічна пристрасть? І так, я не визначають і повірте, не маю бажання визначати вашу позицію. Напевне у вас є партнери, які її, цю позицію вам і визначають. 😊
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21.11.2020 17:10 Відповісти
Вам можу повспівчувати і тільки..
Не знаю ліків від Ваш проблем..
Може те що Вам не вистачає -сили Волі?
Бувайте і не хворійте!
Може,після бану,Я "личико" відкрию..
😷
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21.11.2020 17:22 Відповісти
Як я вже писав, пацієнти психлікарні хворими вважають власне лікарів. Що ви і демонструєте. 😊 Навіть слова таки про хворобу. 😁
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21.11.2020 22:16 Відповісти
Це мені пише Ботяра з кольоровим прапором маловідомох країни?
Медична система не витримає 30 тис. нових випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7738 +++++
Диванчик плюш, болванчик из Китая и опахало неизвестной мне страны,
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21.11.2020 16:30 Відповісти
5й єлемєнт і це не фільм юлять бо я гнусавий ******** (с) кусок зебіла
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21.11.2020 15:29 Відповісти
Степаша, ваша зелена Хрюша заявила, що все - окей, і що він і ви витримає е все, бо є чемпіонами по боротьбі з КОВІДом. Правда, я маю підозру, що ви - лише ляльки лялькового театру і у Ваших дупах стирчать дві водохаті лапи. От лише це лапи не одного олігарха, а декількох. Тому і звіздите кожен по-іншому.
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21.11.2020 15:29 Відповісти
30 тысяч очень много для Украины, локдаун объявите как будет 100 000 в сутки?
Или пусть хохлы повыздыхают, работать китайцев навезём?
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21.11.2020 15:30 Відповісти
это типа местным евреям, мокшам и вепсам работать западло?
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21.11.2020 16:54 Відповісти
весь, меря, мурома, коми, мордва.
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21.11.2020 18:25 Відповісти
Зебіл...
А кілька сотень померлих вже зараз тебе не хвилює?
Уяви, скільки їх буде при 30 тис інфікованих!!
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21.11.2020 15:31 Відповісти
- Пришло время усыпить это больное животное
- Можно подумать, ваш Порошенко был лучше
- Доктор, это я про хомячка
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21.11.2020 15:31 Відповісти
А разве не он говорил что не выдержит 20 тысяч?
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21.11.2020 15:33 Відповісти
5000
10000
15000
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21.11.2020 15:34 Відповісти
Никак тот "карантин" выходного дня не поможет. - Только что вернулся домой, - куча народу в магазинах, на улице. При чем если часть магазинов закрыта то все посетители скопом вперлись в открытые. У одних бонусы, другим минусы...
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21.11.2020 15:33 Відповісти
Медицинская система не выдержит 30 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 2747
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21.11.2020 15:34 Відповісти
Я точно, абсолютно точно помню, что на прошлой неделе речь шла о 20 тыщщах.

Заметте, эти же самые брехуны рассказывает о пользе масок и карантина на выходных.
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21.11.2020 15:38 Відповісти
the coronavirus is no more deadly or dangerous than seasonal flu.
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21.11.2020 15:38 Відповісти
завдяки таким писакам люди плюють на обережність і соціальну дистанцію, підсумок на кінець цієї зими буде страшним
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21.11.2020 15:44 Відповісти
Это воз сто раз в день меняет интерпретации.
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21.11.2020 15:57 Відповісти
не знаю хто там шо міняє, але у твого інформ ресурса ноги ростуть з козлостану, не здивуюсь шо спеціально такі вкиди робите шоб нас тут побільше повмирало
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21.11.2020 16:01 Відповісти
ВОЗ может оповещать, что ему вздумается. Медики и немедики могут с этим соглашаться или нет. Правительства не всегда принимают меры согласно директивам ВОЗ. Чаще - согласно выводам мин. здрава и региональной обстановки. Простым гражданам, однако, следует меньше тусоваться в толпе, носить маски и дистанцироваться один от другого.
Но при чём здесь казластан?
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21.11.2020 16:25 Відповісти
до того шо оффгардіан кацапська помийка де постять статті про фашистів неонацистів в Україні
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21.11.2020 16:31 Відповісти
Our editors & admins are based in the US, UK & Europe.

Владеешь english? Или тебе лишь бы про цапов поговорить? Что не пост - в помойку. О чем не речь - в помойку. Кроме помойки, ничего не знаешь?
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21.11.2020 16:42 Відповісти
алекс джонс теж бейсед ін америка, але це не заважає йому лизати дупку пукіну і обсирати свій уряд, та і ти схоже шо не зовсім італієць Медична система не витримає 30 тис. нових випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 9614 так шо скажешь, чому там брехня про фашистів в Україні, громадянську війну, та брехливий фільм про майдан?
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21.11.2020 16:47 Відповісти
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Guardian

На, читай Вики. Там ни слова о Гвардиан от параши вашей.
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21.11.2020 16:45 Відповісти
чому там брехня про фашистів в Україні, громадянську війну, та брехливий фільм про майдан, підкреслені всі наративи кремля?
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21.11.2020 16:48 Відповісти
ти дісно дурень чи прикалуєшся, той сайт на який ти скинув посилання називається офф-гардіан, то не газета британська ахахахха
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21.11.2020 16:51 Відповісти
Да-да, прекрасный источник. LieNews ещё предложите.
https://wikispooks.com/wiki/OffGuardian
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21.11.2020 15:54 Відповісти
Медицинская система не выдержит/ Но Зеленский говорит другое.Качество лечения больных COVID-19 в Украине выше, чем в других странах Европы, - Зеленский/ Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом / Мы готовы ко второй волне коронавируса, Зеленский. /Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом". /А Зеленского избрало большинство и сейчас ему доверяют 46% украинцев.Он обмануть не может.
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21.11.2020 15:40 Відповісти
Да, и Зеленский сам сейчас проверяет медицину на качество. В Феофании. И говорит, что всё хорошо и всего хватает в медицине.
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21.11.2020 16:29 Відповісти
Хорошо хоть кофидно-дорожный ЗеМародер в безопасности кутит в своем новом пансионате "Феофания"

Медицинская система не выдержит 30 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 9874
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21.11.2020 15:41 Відповісти
Повторим урок про дезинфекцию
Почему так много умирает врачей ?

Потому что ПЛОХО ОРГАНИЗОВАН ПРОТОКОЛ ПРО АНТИСЕПТИК
ВИРУС , как И радиация , не пахнет - потому небрежность приводит к выносу его с заражённых зон
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21.11.2020 15:46 Відповісти
Это случайное фото просто все объясняет - пляжные шлепки в реанимации на носки при надетом противочумном костюме
Медицинская система не выдержит 30 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 1761
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21.11.2020 15:49 Відповісти
Украинские врачи убеждены, что все микробы, вирусы и бактерии строго соблюдают правил 5 секунд. Медична система не витримає 30 тис. нових випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 6075
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21.11.2020 16:33 Відповісти
Что уже говорить о медицинской системе, когда народ (да похоже и население) не выдерживают властную систему, которая и так в системном кризисе.
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21.11.2020 16:26 Відповісти
1. твоя система уже давно глубоко в жоппе. 2 мед системы в Украине не существует. есть нечто плавающее только за щет простых медиков и персонала. все кто выше, от зав. отделением и до министра, воры и коррупционеры
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21.11.2020 16:26 Відповісти
Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что сейчас система здравоохранения способна выдержать 15-20 тысяч больных в сутки, но даже такого сценария лучше не допустить.
В середине октября президент Владимир Зеленский предусматривал жесткий карантин, если число новых больных превысит показатель 9500. Он сказал, что эта отметка станет критической для системы здравоохранения страны. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/*******-v-ukraine-pri-kakih-usloviyah-kabmin-usilit-karantinnye-meropriyatiya-1663177.html - шо то у них семь пятниц на неделе.
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21.11.2020 17:38 Відповісти
объяснит кто-нибудь этому идиоту что мощность медицинской системы - это не количество койко-мест!!!....
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21.11.2020 17:58 Відповісти
Да да, 30тыс в сутки. От же врет ****, и не краснеет. А в Италии, а в Италии! Порядок в Италии, был и есть! Простуда раз, простуда два, и порядок. Пнх со своими вирусами ,сами в низх верьте. Гейтс и так пообещал не больше года этой срани.
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21.11.2020 19:42 Відповісти
Придурок она уже не выдерживает, тебя судить будут
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21.11.2020 21:11 Відповісти
Медична система не витримає 30 тис. нових випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 2177
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27.11.2020 20:50 Відповісти
 
 