Медична система не витримає 30 тис. нових випадків COVID-19 за добу, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Медична система України не витримає навантаження у разі збільшення кількості хворих на COVID-19 до 30 тис. за добу. У цьому разі МОЗ зажадає запровадження жорсткіших обмежувальних заходів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Якщо буде загроза повного колапсу медичної системи, то ми наполягатимемо на запровадженні жорсткіших заходів. Для нас головний показник - це кількість людей, яких госпіталізують. З огляду на сьогоднішній відсоток важких хворих, які потрапляють до лікарні, думаю, показник у майже 30 тис. хворих на добу упродовж певного періоду може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему", - сказав Степанов.
Він зазначив, що можливості вітчизняної медичної системи щодо виділення лікарняних ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 наразі становлять 75-80 тис. Станом на 20 листопада в лікарнях перебували 27 902 пацієнти з підозрою або підтвердженим діагнозом "коронавірусна хвороба".
"Ми знайшли можливість збільшити кількість ліжок у лікарнях для прийому хворих на COVID-19. Якщо йшлося про 51 тис. ліжок, то зараз говоримо про те, що загалом у країні може бути розгорнуто до 75-80 тис. ліжко-місць. Тобто потужності медичної системи буде збільшено", - уточнив міністр.
Він підкреслив, що дотримання встановлених у країні протиепідемічних правил, зокрема передбачених карантином вихідного дня, дозволить уникнути колапсу медичної системи і запровадження повного локдауну.
"Я абсолютно впевнений, і такої ж думки наші епідеміологи, що якщо ми дотримуватимемося заходів, запроваджених у країні, то зможемо сповільнити поширення COVID-19. Якщо зупинимося на 12-13 тис. нових випадків на добу, то наша система це витримає", - підкреслив глава МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Вам доверили медицину большой страны, а Вы упустили элементарный кислород
Вам на форуми з доменом сRU..))
І не Вам визначати Мою позицію..
😁
*******. UA - культурный человек, а попал к нам на Цензор.
Щиро дякую за розуміння!!
Хай завжди Вам щастить!!
😁
Конец XX - начало XXI вв. выводит эпистолярию на уровень элиты русской интеллигенции, поскольку СМИ в основном переходит на разговорно-бытовой язык, и художественность эпистолярного публицистического текста сдает позиции в пользу разговорного языка, и вместе с тем вновь нарастает градус экспрессии, эмоциональности и социальной оценки.
Та і повага до опппонента і до Себе Самого..))
Ваша Панська справа бути Паном чи бидлом..
Вибачаюсь,що торкнув ніжні струни Вашої Душі..))
і я Вам теж..
Зараз два бана... за добу.. рекорд аж ШІСТЬ було..
Всього найкращого..з повагою..
😁
Мене Ви добре знаєте..без бана..
Зараз під проксі...знову.. і нік новий(старий)...))
З повагою...
😁
Паранойя у Вас, шановний Пане...
Чіпляєтеся як реп'ях...
Напевно вже ослобонили!!
Мій логотип -🤑..
😁
Не знаю ліків від Ваш проблем..
Може те що Вам не вистачає -сили Волі?
Бувайте і не хворійте!
Може,після бану,Я "личико" відкрию..
😷
+++++
Диванчик плюш, болванчик из Китая и опахало неизвестной мне страны,
Или пусть хохлы повыздыхают, работать китайцев навезём?
А кілька сотень померлих вже зараз тебе не хвилює?
Уяви, скільки їх буде при 30 тис інфікованих!!
- Можно подумать, ваш Порошенко был лучше
- Доктор, это я про хомячка
10000
15000
Заметте, эти же самые брехуны рассказывает о пользе масок и карантина на выходных.
Но при чём здесь казластан?
Владеешь english? Или тебе лишь бы про цапов поговорить? Что не пост - в помойку. О чем не речь - в помойку. Кроме помойки, ничего не знаешь?
На, читай Вики. Там ни слова о Гвардиан от параши вашей.
https://wikispooks.com/wiki/OffGuardian
Почему так много умирает врачей ?
Потому что ПЛОХО ОРГАНИЗОВАН ПРОТОКОЛ ПРО АНТИСЕПТИК
ВИРУС , как И радиация , не пахнет - потому небрежность приводит к выносу его с заражённых зон
В середине октября президент Владимир Зеленский предусматривал жесткий карантин, если число новых больных превысит показатель 9500. Он сказал, что эта отметка станет критической для системы здравоохранения страны. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/*******-v-ukraine-pri-kakih-usloviyah-kabmin-usilit-karantinnye-meropriyatiya-1663177.html - шо то у них семь пятниц на неделе.