Медична система не витримає 30 тис. нових випадків COVID-19 за добу, - Степанов

Медична система України не витримає навантаження у разі збільшення кількості хворих на COVID-19 до 30 тис. за добу. У цьому разі МОЗ зажадає запровадження жорсткіших обмежувальних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо буде загроза повного колапсу медичної системи, то ми наполягатимемо на запровадженні жорсткіших заходів. Для нас головний показник - це кількість людей, яких госпіталізують. З огляду на сьогоднішній відсоток важких хворих, які потрапляють до лікарні, думаю, показник у майже 30 тис. хворих на добу упродовж певного періоду може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему", - сказав Степанов.

Він зазначив, що можливості вітчизняної медичної системи щодо виділення лікарняних ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 наразі становлять 75-80 тис. Станом на 20 листопада в лікарнях перебували 27 902 пацієнти з підозрою або підтвердженим діагнозом "коронавірусна хвороба".

"Ми знайшли можливість збільшити кількість ліжок у лікарнях для прийому хворих на COVID-19. Якщо йшлося про 51 тис. ліжок, то зараз говоримо про те, що загалом у країні може бути розгорнуто до 75-80 тис. ліжко-місць. Тобто потужності медичної системи буде збільшено", - уточнив міністр.

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Він підкреслив, що дотримання встановлених у країні протиепідемічних правил, зокрема передбачених карантином вихідного дня, дозволить уникнути колапсу медичної системи і запровадження повного локдауну.

"Я абсолютно впевнений, і такої ж думки наші епідеміологи, що якщо ми дотримуватимемося заходів, запроваджених у країні, то зможемо сповільнити поширення COVID-19. Якщо зупинимося на 12-13 тис. нових випадків на добу, то наша система це витримає", - підкреслив глава МОЗ.