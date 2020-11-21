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Жорсткий карантин - це "план Б", він розробляється, але точної дати його запровадження немає, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Жорсткий карантин - це

План запровадження жорсткішого карантину в Україні для протидії пандемії COVID-19 розробляється, проте його буде запроваджено лише в тому разі, якщо не спрацює карантин вихідного дня.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щодо запровадження жорсткішого карантину. Цей план справді розробляється, але це "план Б", якщо не спрацює карантин вихідного дня. Ми почали публічне обговорення цього "плану Б", щоб вся країна розуміла його. Ми хочемо, щоб наші кроки були зрозумілими і передбачуваними для людей і бізнесу.

Тому цього тижня ми двічі зустрічалися з міськими головами. Відбулася зустріч із Радою церков. Зустріч та обговорення з бізнесом. Міським головам розсилається опитування про те, які протиепідемічні правила і обмеження вони вважають оптимальними. Обмеження для яких місць скупчення людей краще застосувати. Відбуваються щоденні консультації з епідеміологами й інфекціоністами. Аналізується ситуація щодо кожного регіону. Все це ми робимо зараз, щоб напрацювати спільний, зважений і підтриманий усіма план", - написав Шмигаль.

Читайте також: Жорсткого локдауну ми не хочемо, а в питанні посилення карантину готові вислухати ваші поради, - Шмигаль провів зустріч з мерами

Прем'єр підкреслив, що точної дати запровадження в Україні жорсткішого карантину наразі немає.

Жорсткий карантин - це план Б, він розробляється, але точної дати його запровадження немає, - Шмигаль 01
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Топ коментарі
+22
Всё очень просто, жёсткий карантин будет тогда когда народ подыматься клоуна скидать! Вот и весь план Б.
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21.11.2020 15:35
+14
Цікаво, як там долларовий мільйонер, топ-менеджер Ахметівського ДТЕКа Шмигаль? мабуть теж затягнув паски, не доїдає, не може дітям зимовий одяг купити і оплатити рахунки?
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21.11.2020 15:37
+11
Шмыгаль вообще в курсе что в районах происходит ?Решить проблему тупо закрыть все это неандертальский выход из решения проблемы ...А в то время чиновники под шумок воруют бабло схемы откаты прокладки а нам про жёсткий карантин рассказывает . Ну -ну
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21.11.2020 15:37
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Що там обсуждать. Локдаун ще тиждень тому треба було робити.
Раньше сядем-раньше вийдем!

Якби ви, зелені су...и, потрапили в провінційну лікарню, ви б по іншому заспівали
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21.11.2020 15:33 Відповісти
оце якраз і бісить, - весною закривали метро коли захворівших було 200 чоловік на країну.

Тепер би той карантин був якраз в тему але срані "чемпіони" чомусь передумали...
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21.11.2020 15:38 Відповісти
Всё очень просто, жёсткий карантин будет тогда когда народ подыматься клоуна скидать! Вот и весь план Б.
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21.11.2020 15:35 Відповісти
Цікаво, як там долларовий мільйонер, топ-менеджер Ахметівського ДТЕКа Шмигаль? мабуть теж затягнув паски, не доїдає, не може дітям зимовий одяг купити і оплатити рахунки?
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21.11.2020 15:37 Відповісти
Шмыгаль вообще в курсе что в районах происходит ?Решить проблему тупо закрыть все это неандертальский выход из решения проблемы ...А в то время чиновники под шумок воруют бабло схемы откаты прокладки а нам про жёсткий карантин рассказывает . Ну -ну
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21.11.2020 15:37 Відповісти
Да, мне тоже расказывали, что региональная власть гребёт сейчас подсебя во всю
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21.11.2020 15:42 Відповісти
Не забувайте-шмигаль людина ахмета. Отак банда аліка грека підгребла під себе Україну. Спочатку - ресурси, потім - державу. Ахмет - наглядач від ***** за общаком мафії в Україні. Приїхали - виходьте.
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21.11.2020 15:46 Відповісти
Алика взорвали на стадионе во время матча Шахтер-Таврия в 1995 году ,опознали по часах ...Но бытует мнение что это сделал Лазаренко Юлькин дружбан ..
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21.11.2020 15:57 Відповісти
...а потім зробив пластичну операцію під "ахметова" щоб успадкувати всю зомбаську кримінальну імперію. Звісно, що прийшлося "ахметова" апґрейдити в "лазаренка" Жорсткий карантин - це "план Б", він розробляється, але точної дати його запровадження немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 124
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21.11.2020 19:04 Відповісти
Нещодавно ти був проти напівмір і навіть дітей, казав, до школи не пустиш. Чого ти прагнеш?
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21.11.2020 16:03 Відповісти
какой "план"? у зеленой шмаркли и Ко знают только одно значение "план", и оно явно относится к биологии Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 267
п.с. сначала они "имели план ввести жесткий карантин когда число заразившихся достигнет 10 тысяч"..
потом - "когда достигнет 15 000 заразившихся в день"..
сейчас у них "новый" план - когда "достигнет 50 000 в день"))..
Иных планов они не имеют... бо "конец эпохи зубожиння и уже не будет" Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 267
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21.11.2020 15:38 Відповісти
Не, пока ещё 30 000. Это уже с запасом до января.
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21.11.2020 15:40 Відповісти
30 тысяч получат уже к 10 декабря, с гарантией т.с...
по факту идет прирост +1000 в день.. так что может быть и раньше... если лаборатории справятся объемами тестирования и денег у людей хватит
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21.11.2020 16:53 Відповісти
Робимо ставки, керманичі.
Приякій Цифрі вводимо карантин.
Шмигаль: 10 тисяч
ЗЄбанат: 15 тисяч
МВС: 20 тисяч
Стеанов: 30 тисяч
Шановні учасники аукціону, хто більше?
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21.11.2020 15:42 Відповісти
Зеленский: Если в Украине будет более 9,5 тысяч инфицированных день - снова будет жесткий карантин | 19.10.2020
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21.11.2020 15:48 Відповісти
Тю, так месяц уже прошёл, зебилы настолько долго только про барыгу помнят Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2117
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21.11.2020 15:49 Відповісти
22 октября, 2020
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21.11.2020 15:52 Відповісти
А це не "Битва екстрасенсів"?
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21.11.2020 17:14 Відповісти
Свято наближається...
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21.11.2020 15:38 Відповісти
Слава Великому Строителю Дорог!

Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2131
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21.11.2020 15:38 Відповісти
Много пространства свободного, ещё поместятся там и жаба и гадюка. И рояль в кустах
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21.11.2020 15:41 Відповісти
СВСД foreva Жорсткий карантин - це "план Б", він розробляється, але точної дати його запровадження немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4565
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21.11.2020 16:11 Відповісти
даже не сомневаюсь - ногтистки по ногам, с клованом во главе и беременной мендельсонихе, все правильно сделают - как и до сих пор делали...
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21.11.2020 15:39 Відповісти
Жёсткий карантин , Шмыгаль, - это перестать Вам всем ( депутаты, чиновникам , министрам) платить зарплату за такой бардак в медицине .
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21.11.2020 15:40 Відповісти
Вже говорять, що з 10 грудня буде локдаун.
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21.11.2020 15:41 Відповісти
Локдаун нужно было вводить как и было предусмотрено изначально ( ну если не при 9,5 тыс как говорил Зепрезидент, то уж точно как объявил министр при 12 тысячах. и вводить на три недели, потом смотреть по ситуации и возможно чередовать три недели локдаунта с более слабым карантином тоже на три недели и чередовать так до апреля 2021. Строжайший масочный режим и карантин выходного дня нужно было вводить при 8-9 тысячах выявленных зараженных в сутки. с жестким контролем ( кстати перенеся местные выборы на весну). Страшилки про голодомор и т.д. несусветная чушь. У нас после весенне и начально летнего карантина когда все рассказывали чуть ли о голодающих и т.д. , закончилось тем что сразу же после отмены карантина все ломанулись на моря и курорты или отовариваться.. Так что до "голода" еще ой как далеко. А разговоры о 20, и уже 30 тысячах в сутки это уже попахивает государственным преступлением повлекшим гибель большого количества людей. Власть и существует для того что бы в опасный момент вводить непопулярные меры и спасать страну, а не только для того что бы собирать налоги.
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21.11.2020 15:48 Відповісти
пока квартал свои корпоративы не отыграет, локдауна не будет.
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21.11.2020 15:51 Відповісти
Лучше назвать его План Ы
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21.11.2020 15:54 Відповісти
А може послати їх на план Х?
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21.11.2020 17:22 Відповісти
Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2070
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21.11.2020 15:55 Відповісти
Хочу вернуться к вопросу воровства бюджета
Вот такие трубочки для кислорода стоят дешевле маски , но покупают почему то маски ( Видно на фото в СМИ )

Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1099
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21.11.2020 15:57 Відповісти
А на фото из украинских больниц такие маски
Жорсткий карантин - це "план Б", він розробляється, але точної дати його запровадження немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1815
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21.11.2020 15:58 Відповісти
А нельзя ограничится этим: "Идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами"? А уже потом мэры и бизнес? Учитывая то, о чём наговорили с медиками?
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21.11.2020 16:05 Відповісти
локдаун в любом случае придется вводить
это факт
но можно его ввести через неделю, когда будет под 20 тыс. заболевших в сутки
а можно под Новый год, когда будет Бергамо-2...
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21.11.2020 16:08 Відповісти
Шо ты Бергамо приплетаешь, Милан, это 60км от него, знакомые там, ничего не было от слова вообще , фейки копипастишь
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21.11.2020 16:50 Відповісти
шо я про бергамо?
та я ж не для тебя, цап! у тебя все хорошо, иди жри биоматериал темнейшего и привычно извиняйся перед дыркой драным
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21.11.2020 17:46 Відповісти
Жорсткий карантин - це "план Б", він розробляється, але точної дати його запровадження немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2447
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21.11.2020 16:09 Відповісти
Вырубайте школы, давбайопе..
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21.11.2020 16:10 Відповісти
эпидемиологи и инфекционисты молчат, они не тупые как этот шмыгалюка, такой бред про орз нести
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21.11.2020 16:11 Відповісти
только очень циничные люди могт говорить о плане Б, не имея плана А
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21.11.2020 16:21 Відповісти
У нас в Украине последнии полтора года не власть, а сплошные наркоманы. У них только план на уме. План "А", Афганский. План "Б" Барнаульский. План "Г", ...... ну за это понятно
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21.11.2020 16:26 Відповісти
Гималайская дурь.
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21.11.2020 16:27 Відповісти
Возможно, но хоть гималайская хоть памирская, а Г остаётся всегда Г. Как Г+Г и все его сотрудники.
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21.11.2020 16:51 Відповісти
ФИКС ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПЛАН?? УЖНЕ ПЛАН Б ПО ДАУНБАСУ БЫЛ ИИИ? , ВЫ СКОРО 33 ПЛАНА БУДЕТЕ ИМЕТЬ, ПО АЛФАВИТУ Жорсткий карантин - це "план Б", він розробляється, але точної дати його запровадження немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6957
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21.11.2020 16:43 Відповісти
Жорсткий карантин буде для шмигаля на гиляці.
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21.11.2020 16:53 Відповісти
и все таки...так хочется услышать про аудит коронавирусного фонда... за каждые 100 грн.
и на хера его раздерибанили??? и кто персонально ответственен за нецелевое использование критично важных денег во время разворачивающейся мировой пандемии и украинского...можно сказать геноцида, конкретно
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21.11.2020 17:01 Відповісти
Зам-зав-гав ОПУ Тимошенко вже провів. По його словам - бухгалтерський "ажур", гроші на рахунку "дєньгі в путі", що в перекладі означає в прямому і переносному розумінні - в дорозі.
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21.11.2020 17:27 Відповісти
гдэта гдэта пасрэдынэ лэта....
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21.11.2020 17:56 Відповісти
А могли и взять, и тупо всех застрелить - дали время помучиться...
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21.11.2020 18:43 Відповісти
Жорсткий карантин - це "план Б", він розробляється, але точної дати його запровадження немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 613
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21.11.2020 21:15 Відповісти
Тут некоторые желают смерти спекулянтам, мол, паразитируют, ничего не производят. Ну, а что скажете фитнес-тренерам, мастерам маникюра и так далее? Скажете: та без тренажеров и маникюра страна проживет? Ну, вот пойдите людям, которые этим 30 лет занимались, расскажите. И не надо Италию и Австрию в пример приводить - сами знаете почему.
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21.11.2020 21:50 Відповісти
Детей не учить, стариков под замок,
Пусть дохнут в холодных квартирах,
А мы будем править, нам дьявол - бог,
Мор пожирнее мира.
Инфаркты, инсульты и рак - фуфло,
Без масочки ты - букашка,
А лОхам про заговор и НЛО
Лапши электронная бражка.
В театр, на концерт и в кино - ни-ни,
По клавиатуре фигачь ты,
И Эльма святого увидишь огни
На мультимедийных мачтах.
Спорт очень опасен - дохлей и жри,
Повсюду аптек, как грязи,
Ковидные правят нынче ферзи,
Услуг ритуальных князи.
А наши заводы бодяжат спирт
И шьют от всего костюмы,
Будь счастлив, чипирован и привит,
И размножайся в зуме.
Нам искренно хочется, чтоб ты не сдох,
Не заплатив налоги,
Ведь мысли твои и каждый твой вздох -
Наше бабло в итоге.
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21.11.2020 22:41 Відповісти
 
 