Жорсткий карантин - це "план Б", він розробляється, але точної дати його запровадження немає, - Шмигаль
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План запровадження жорсткішого карантину в Україні для протидії пандемії COVID-19 розробляється, проте його буде запроваджено лише в тому разі, якщо не спрацює карантин вихідного дня.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Щодо запровадження жорсткішого карантину. Цей план справді розробляється, але це "план Б", якщо не спрацює карантин вихідного дня. Ми почали публічне обговорення цього "плану Б", щоб вся країна розуміла його. Ми хочемо, щоб наші кроки були зрозумілими і передбачуваними для людей і бізнесу.
Тому цього тижня ми двічі зустрічалися з міськими головами. Відбулася зустріч із Радою церков. Зустріч та обговорення з бізнесом. Міським головам розсилається опитування про те, які протиепідемічні правила і обмеження вони вважають оптимальними. Обмеження для яких місць скупчення людей краще застосувати. Відбуваються щоденні консультації з епідеміологами й інфекціоністами. Аналізується ситуація щодо кожного регіону. Все це ми робимо зараз, щоб напрацювати спільний, зважений і підтриманий усіма план", - написав Шмигаль.
Прем'єр підкреслив, що точної дати запровадження в Україні жорсткішого карантину наразі немає.
Будь ласка, зачекайте...
Раньше сядем-раньше вийдем!
Якби ви, зелені су...и, потрапили в провінційну лікарню, ви б по іншому заспівали
Тепер би той карантин був якраз в тему але срані "чемпіони" чомусь передумали...
п.с. сначала они "имели план ввести жесткий карантин когда число заразившихся достигнет 10 тысяч"..
потом - "когда достигнет 15 000 заразившихся в день"..
сейчас у них "новый" план - когда "достигнет 50 000 в день"))..
Иных планов они не имеют... бо "конец эпохи зубожиння и уже не будет"
по факту идет прирост +1000 в день.. так что может быть и раньше... если лаборатории справятся объемами тестирования и денег у людей хватит
Приякій Цифрі вводимо карантин.
Шмигаль: 10 тисяч
ЗЄбанат: 15 тисяч
МВС: 20 тисяч
Стеанов: 30 тисяч
Шановні учасники аукціону, хто більше?
21 НОЯБРЯ, 2020
Вот такие трубочки для кислорода стоят дешевле маски , но покупают почему то маски ( Видно на фото в СМИ )
это факт
но можно его ввести через неделю, когда будет под 20 тыс. заболевших в сутки
а можно под Новый год, когда будет Бергамо-2...
та я ж не для тебя, цап! у тебя все хорошо, иди жри биоматериал темнейшего и привычно извиняйся перед дыркой драным
и на хера его раздерибанили??? и кто персонально ответственен за нецелевое использование критично важных денег во время разворачивающейся мировой пандемии и украинского...можно сказать геноцида, конкретно
Пусть дохнут в холодных квартирах,
А мы будем править, нам дьявол - бог,
Мор пожирнее мира.
Инфаркты, инсульты и рак - фуфло,
Без масочки ты - букашка,
А лОхам про заговор и НЛО
Лапши электронная бражка.
В театр, на концерт и в кино - ни-ни,
По клавиатуре фигачь ты,
И Эльма святого увидишь огни
На мультимедийных мачтах.
Спорт очень опасен - дохлей и жри,
Повсюду аптек, как грязи,
Ковидные правят нынче ферзи,
Услуг ритуальных князи.
А наши заводы бодяжат спирт
И шьют от всего костюмы,
Будь счастлив, чипирован и привит,
И размножайся в зуме.
Нам искренно хочется, чтоб ты не сдох,
Не заплатив налоги,
Ведь мысли твои и каждый твой вздох -
Наше бабло в итоге.