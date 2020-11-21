Пашинян прийняв делегацію РФ на чолі з Лавровим: "Вірменія завжди відчувала підтримку Росії та Путіна"
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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та міністр оборони Сергій Шойгу 21 листопада зустрілися в Єревані з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, щоб обговорити імплементацію перемир’я у війні за Нагірний Карабах, укладене за участі Росії між Вірменією та Азербайджаном.
Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
За повідомленням офісу Пашиняна, під час зустрічі голова вірменського уряду заявив, що вірмени "завжди відчували підтримку Росії" під час війни, в тому числі особисту "підтримку" президента Росії Володимира Путіна та російського уряду.
Шойгу сказав Пашиняну, що російські миротворці, розміщені для спостереження за перемир’ям, "охопили майже всю територію" сепаратистського регіону Азербайджану Нагірного Карабаху з моменту підписання перемир’я 10 листопада. За його словами, російські військові стежать за дорогою до Степанакерта – головного міста Нагірного Карабаху, відомого азербайджанською мовою як Ханкенді.
Візити російської делегації відбулися на наступний день після того, як президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його війська взяли під контроль азербайджанський район Агдам на північному сході Нагірного Карабаху за умовами перемир’я.
Агдам – один із семи азербайджанських районів навколо Нагірного Карабаху, який був захоплений етнічними вірменськими сепаратистами, під час бойових дій проти азербайджанських сил на початку 1990-х.
Будь ласка, зачекайте...
Кацапам такой нравится, им уже можно крутить.
Но тут наоборот конь на лихом пашиняне.
в гнать надо таких "поддержщиков"
21 ноября в 14:27
Грозные российские «Искандеры» не смогли поразить ни одну цель в войне в Карабахе
Выяснилось, что запущенная Арменией российская тактическая ракета «Искандер» промахнулась по цели на 6 километров.
Война в Карабахе стала очередной демонстрацией несостоятельности российского вооружения - от систем ПВО до оперативно-тактических ракет «Искандер», которыми Россия пугает Европу.
Несмотря на заявления о том, что «Искандер» являются высокоточным вооружение, оказалось, что в ходе использования тактического ракетного комплекса армянскими формированиями в ходе войны в Карабахе, ракета вовсе не была сбита азербайджанскими средствами противовоздушной обороны - она просто промахнулась мимо цели - причём, не менее чем на 6 километров.
Согласно данным СМИ, запущенная тактическая ракета должен была поразить свои цели на территории аэропорта Гянджи, однако, промахнулась и нанесла удар по центру второго по величине города Азербайджана.
Руководитель Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов объяснил удар ракеты армянского комплекса «Искандер» российского производства по жилому кварталу в Гяндже в ходе войны в Нагорном Карабахе.
По словам эксперта, «Искандер» «был закуплен в значительной степени как оружие сдерживания». «Но у ракет всегда есть круговое (вероятное) отклонение. Очевидно, что они стреляли по военному аэродрому (второго по численности населения в Азербайджане) города Гянджа, но ракета упала на жилые кварталы», - сказал специалист».
Специалисты в свою очередь называют указанную причину 6 километрового промаха «очень смешной»
«Отклонение от цели на 6 километров для высокоточного вооружения, да впрочем и для любого иного, это просто ужас. В таком случае говорить об эффективности данного вооружения нельзя вообще, даже с учётом того, что противник мог применять средства РЭБ», - подчеркнул эксперт.
Также сообщается, что ни одна из четырёх выпущенных армянами российских ракет «Искандер» не смогла поразить цель на территории Азербайджана.
Согласно данным источников в оборонном ведомстве Азербайджана, за период военных действий длившегося на территории Карабаха 45 дней, армянская армия 4 раза применила комплексы «Искандер» для нанесения ударов по территории Азербайджана, однако, ни одна из ракет не смогла поразить свои цели.
Источник не стал уточнять, были ли ракеты сбиты или же попросту отклонились от целей, однако, нулевая эффективность российского вооружения в ходе войны в Карабахе стала очередным болезненным ударом по Москве.
Известно о том, что Армения активно применяла против Азербайджана оперативно-тактические ракеты «Точка-У», «Эльбрус», а также «Искандер». Наибольшие разрушения и ущерб принесли советские «Эльбрусы», которые нанесли удары по территории Гянджи и то по причине того, что армяне били «по площадям» - густонаселенным жилым кварталам большого города, чтобы вызвать панику и протесты в Азербайджане и ни о какой точности здесь речи нет.
«Если «Искандеры» действительно не справились со своими задачами в локальном конфликте, то их применение в широкомасштабном конфликте и вовсе находится под большим сомнением», отмечают в этой связи комментаторы.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
@newkc14
Арабские нувориши из ОАЭ все никак не утихомирятся. Поняв что русские ПВО это хлам, они купили у Сербии для банд Хафтара ЗРК LRSVM Morava, в расчете на то, что может быть сербское оружие поможет против турецких дронов
@newkc14
‼ Китайское агентство Sina сообщает что Анкара разочаровалась в купленных у России ЗРК С-400. "Турецкая армия не может полагаться на С-400" пишут китайцы. В случае нападения Турция может остаться беззащитной. С-400 не защитят от авиации и ракет. Турки считают покупку ошибкой
это победа
/этнический армянин калинкаров/ является министром иностранных дел у премьер-министра армении николы пашиняна.
Наиболее очевидный сценарий уже озвучил "внутренний голос" Путина - Владимир Жириновский, предложивший Армении просто-напросто возвратиться в состав России. Путина же скорее привлекает превращение Армении в гибридную колонию вроде ОРДЛО, Абхазии, Южной Осетии или ПМР, имеющую ценность обладания суверенитетом. А это позволяет действовать на международной арене армянскими руками, а также, как бонус, отмывать деньги через безукоризненно, по крайней мере, в первое время, легальный офшор. С территории Армении также можно тревожить Грузию, дергать за усы Эрдогана и Алиева, а за бороду - иранских аятолл. В общем, почти беспрепятственно "гадить", из чего и состоит российская внешняя политика уже без малого десятилетие.
Наихудший для армян сценарий - это, разумеется, банальный захват собственно Армении (территории бывшей Армянской ССР) турецко-азербайджанским альянсом с изгнанием местного населения в другие страны. Такое уже бывало в истории региона, а учитывая недавнюю риторику Баку и представление о будущем в Анкаре - мало ли что. Считают ли в этих двух столицах войну законченной?
Стервятник для Еревана. Что ждет Армению под российским протекторатом после Карабаха - Максим Михайленко
А ці кадри везли, везли з росії і привезли згоду на поставку нової техніки, яка створена ще маршалом устіновим -видатним вотяком, це схоже, як брежнев привіз у 1967 році "новітню" техніку арабам, чи це закінчилось - відомо.
святой Софии в Константинополе, который был постоен в 537 году, турки в 1453 году сделали мечеть.
В письменных источниках термин армянин впервые упоминается в VI веке до н. э. в древнеперсидских и древнегреческих источниках.
16-го марта 1921 года подписан Московский договор, по которому Москва обеспечила передачу Турции древней столицы армянского царства город Карс и гору Арарат, а также населенный до того грузинами, армянами и греками округ Ардаган.
За Амасійським договором 1555 року 3ахідна Вірменія потрапила під панування Османської Туреччини. Становище в 3ахідній Вірменії різко змінилося в XIX ст. Вірмени, як й інші християнські народи, що населяли Османську імперію, зазнавали жорстоких переслідувань. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
Это засланец))
Откуда наверное говорить не нужно)
А для культурного розвитку почитай наступний текст:
Во времена Византийской империи Софийский собор находился рядом с императорским дворцом. В 1453 году после захвата Константинополя османами собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея. В 1985 году Софийский собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО[2]. В 2020 году он снова стал мечетью[3].
Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире - вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота здания - 55,6 м, диаметр купола - 31 м. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
Коли я його на сміх підняв, він мене назвав якимсь вірменським прізвищем, і сказав, що я "агент вірменського КГБ"...
Несчастное государство, вынужденное дружить с Мордором.
Но мне искренне жаль армян,променявших армянские хашламу и хоровац на кацапскую баланду.Блин...имея таких развитых соседей как Азербайджан, Грузия, Турция без выхода к морю Армения могла бы стать развитым государством,но подначивая армянской мафией из кацапии,где хаи типа Лаврова при власти,армяне стали всеми презираемыми,оказались просто как тупое стадо овец,поселись на слащавые слова из кремля,уверовали в свою исключительную идентичность и величие,а оказалось все просто мыльный пузырь.
Армянам нужно не с кацапией мосты наводить,а с соседями мирится,просить прощения у народов Азербайджана,вливается в единую кавказскую семью,быть процветающим государством,.
Но эти бараны в очередной раз идут в тот загон,где они опять будут ниже уровня городской канализации.