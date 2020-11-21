Пашинян прийняв делегацію РФ на чолі з Лавровим: "Вірменія завжди відчувала підтримку Росії та Путіна"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та міністр оборони Сергій Шойгу 21 листопада зустрілися в Єревані з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, щоб обговорити імплементацію перемир’я у війні за Нагірний Карабах, укладене за участі Росії між Вірменією та Азербайджаном.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За повідомленням офісу Пашиняна, під час зустрічі голова вірменського уряду заявив, що вірмени "завжди відчували підтримку Росії" під час війни, в тому числі особисту "підтримку" президента Росії Володимира Путіна та російського уряду.

Шойгу сказав Пашиняну, що російські миротворці, розміщені для спостереження за перемир’ям, "охопили майже всю територію" сепаратистського регіону Азербайджану Нагірного Карабаху з моменту підписання перемир’я 10 листопада. За його словами, російські військові стежать за дорогою до Степанакерта – головного міста Нагірного Карабаху, відомого азербайджанською мовою як Ханкенді.

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Візити російської делегації відбулися на наступний день після того, як президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його війська взяли під контроль азербайджанський район Агдам на північному сході Нагірного Карабаху за умовами перемир’я.

Агдам – один із семи азербайджанських районів навколо Нагірного Карабаху, який був захоплений етнічними вірменськими сепаратистами, під час бойових дій проти азербайджанських сил на початку 1990-х.