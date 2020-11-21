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У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Активісти громадської організації "Рух опору капітуляції" провели акцію в Феофанії, де взараз проходить лікування від COVID-19 президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+63 Алекс Мышкевич
показати весь коментар21.11.2020 17:15
+47 Scorpman Y
показати весь коментар21.11.2020 17:12
+47 Стрелок
показати весь коментар21.11.2020 17:19
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Будь ласка, зачекайте...
Вот у вас на Антимайдане все честно было - расценки, тарифы, автобусы.
Такие с виду разные и такие одинаковые по сути...
Хотя, если ты правда считаешь балаган с автобусом "прямого канала" на заднем плане настоящей общественной акцией, то ты просто туп до крайности.
Дякули їдуть підФеофанію кошмарити Блазня.
Батрахоміомахія!
На свинячили под ,,благородным,,видом и уехали.