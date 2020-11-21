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акція (1103) Зеленський (17431) Феофанія (40) Богачук Олег (1426)

У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти громадської організації "Рух опору капітуляції" провели акцію в Феофанії, де взараз проходить лікування від COVID-19 президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: "У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча"

У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 01
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 02

У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 03
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 04
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 05
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 06
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 07
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 08
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 09
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 10
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 11


У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 12
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 13
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 14
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 15
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 16
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 17
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 18
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 19
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 20
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 21
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 22
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 23
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 24
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом 25

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+63
напомните, как там было написано?
"каждому свое", кажется:
Януковичу брусчатка,

Зеленскому асфальт..... В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом - Цензор.НЕТ 6917
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21.11.2020 17:15
+47
там зеленой шмаркли нет)
прячется и ссытся оно на вилле, которую обещал "передать детям"
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21.11.2020 17:12
+47
пока потерпевший хрипит на камеру как бывшие политики ему мешают...

Петро Порошенко візьме участь у безпековому форумі в Галіфаксі
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21.11.2020 17:19
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Делать нефик. Наорали, надымили и дальше? Нечем заняться толпе.
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21.11.2020 18:53 Відповісти
там погодинна оплата
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21.11.2020 18:54 Відповісти
А сколько платят шоб флажком помахать ? Бо лолиботы шось не хотят говорить У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом - Цензор.НЕТ 6799
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21.11.2020 18:59 Відповісти
Как и прежде у рыгов считалось - за печеньки Госдепа.

Вот у вас на Антимайдане все честно было - расценки, тарифы, автобусы.
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21.11.2020 19:46 Відповісти
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом - Цензор.НЕТ 298 У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом - Цензор.НЕТ 6097
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21.11.2020 18:45 Відповісти
Діма- ти лучшій, але навпаки.
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21.11.2020 18:55 Відповісти
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом - Цензор.НЕТ 9722
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21.11.2020 18:48 Відповісти
Всі ці дійства не що інше, як заставка для "60 минут".
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21.11.2020 18:51 Відповісти
Сразу почему-то вспоминается такая организация, как "Пора" ,Каськив и испанский лыжник.
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21.11.2020 19:12 Відповісти
Була інфа, що Каськів від *зажоповцев * на цих виборах в списках був
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21.11.2020 19:15 Відповісти
Так и прошёл вроде.
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21.11.2020 19:19 Відповісти
Я теж там був...
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21.11.2020 19:27 Відповісти
Правда ? У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом - Цензор.НЕТ 6260
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21.11.2020 19:39 Відповісти
«Сифилис русского шовинизма вошел в кровь русского гражданства. Мы не ошибемся, если скажем, что 99% русской буржуазной интеллигенции стояло на положении полной негации украинской народности, а 98% социалистической русской интеллигенции всяких партийных оттенков стояло на том же».
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21.11.2020 19:36 Відповісти
Как и ожидалось акцией возмущены кацапы, шарийовцы, опзжопники и тимошонковцы.

Такие с виду разные и такие одинаковые по сути... У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом - Цензор.НЕТ 8222
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21.11.2020 19:48 Відповісти
Так же вполне ожидаемо- у порохобота все вокруг говно, один он Д'Артаньян.)) Так чем же ты тогда лучше "свидетеля шария" или любого другого зомбо-тролля?
Хотя, если ты правда считаешь балаган с автобусом "прямого канала" на заднем плане настоящей общественной акцией, то ты просто туп до крайности.
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21.11.2020 20:21 Відповісти
Ну не порохоботы ж виноваты, что вы тупое говно.
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21.11.2020 21:57 Відповісти
шоколадні фабрики не чужі а українські. А ось клоунський квартал за який ви собі дерете дупу - геть не український
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22.11.2020 06:41 Відповісти
опять флаги "демократична сокира". это же платные протестанты и ботоферма на получке у глюкозно-мармеладного.
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21.11.2020 19:51 Відповісти
Заробили хлопці по копійчині,та й додому поки не темно
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21.11.2020 19:54 Відповісти
Така ж безглузда акція як і проти гідранта №5. Коли дійде до прямої дії - погукайте.
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21.11.2020 20:01 Відповісти
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом - Цензор.НЕТ 3383
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21.11.2020 20:09 Відповісти
ти відстав від життя на рік? До чого на фото Гончарук? Там має бути ШМИГ! Переробляй на ШМИГА замість Гончара! І СІДАЙ - ДВА!
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22.11.2020 01:35 Відповісти
Наркоман клоун опять памперсы меняет
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21.11.2020 20:10 Відповісти
тільки що в московському комсомольці поставили діагноз ОПУ - "СИНДРОМ САМОЗВАНЦА" а Кравчука назвали "брошенним в воду старим кирпичом, от которого пошлі" волни и кто треп не поймет. Коротко але влучно.
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21.11.2020 20:27 Відповісти
В Коыму что-то пошло не так https://www.rosbalt.ru/russia/2020/11/21/1874146.html
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21.11.2020 21:21 Відповісти
ну так Мертвечук вколов собі всі вакцини які були привезені для кримчан - то ж результат очікуваний
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22.11.2020 06:47 Відповісти
Зеленяку на гілляку.
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21.11.2020 22:33 Відповісти
Повно кацапів.
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21.11.2020 22:39 Відповісти
Да не разворачивает, а продолжает курс папередника на разграбление и уничтожение Украины.
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21.11.2020 23:24 Відповісти
ЗЕбіли їдуть в Козятин кошмарити Баригу.
Дякули їдуть підФеофанію кошмарити Блазня.
Батрахоміомахія! У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом - Цензор.НЕТ 4565
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом - Цензор.НЕТ 7094
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22.11.2020 08:01 Відповісти
вования
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22.11.2020 10:34 Відповісти
Это конечно впечатляюще но безполезно,лучше бы каждый из участников собрал по мешку мусора вдоль дороги по которой следовали в Феофанию вот это была-бы акция так акция.А теперь после этой акции комунальным службам нужно будет неделю разгребать ее последствия.
На свинячили под ,,благородным,,видом и уехали.
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22.11.2020 11:42 Відповісти
А еще лучше бы пенсионерам помогли! У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом - Цензор.НЕТ 7756
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22.11.2020 20:00 Відповісти
Зелена тваринанамагається розв'язати громадянську війну. Мабуть Ху.ло дав наказ йти вабанк!
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22.11.2020 18:04 Відповісти
Найкраща акція з асфальтом - це закатати в нього бубочку.
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22.11.2020 19:57 Відповісти
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