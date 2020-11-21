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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) мер (484)

Центрвиборчком повідомив про реєстрацію усіх мерів, обраних на виборах 15 листопада

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Центрвиборчком повідомив про реєстрацію усіх мерів, обраних на виборах 15 листопада

Центральна виборча комісія оприлюднила результати виборів мерів у семи містах, де 15 листопада відбулося повторне голосування на місцевих виборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Йдеться про Краматорськ (Донецька область), Українку (Київська область), Херсон, Кам'янець-Подільський (Хмельницька область), Луцьк, Суми та Одесу.

У Сумах переміг чинний мер Олександр Лисенко. У другому турі його підтримали 60,32% городян.

В Одесі на своєму посту залишиться Геннадій Труханов, якого підтримали 54,28% жителів міста.

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У Луцьку мером став член партії "За майбутнє" Ігор Поліщук, якого підтримали 54,6% виборців.

Міським головою Херсона став народний депутат Ігор Колихаєв. У Краматорську - самовисуванець Олександр Гончаренко.

У Кам'янці-Подільському переміг "свободівець" Михайло Посітко, в Українці - член партії "Європейська Солідарність" Олександр Туренко.
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У нас новый мэр , мой старый знакомый , колись у дитинствi в футбол играли Центризбирком сообщил о регистрации всех мэров, избранных на выборах 15 ноября - Цензор.НЕТ 6497
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21.11.2020 18:49 Відповісти
Некоторые мэры до этого не дожили, а одна гнида таки доживет. Наверно...
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21.11.2020 18:58 Відповісти
Завтра важкий день, вибори мерів у містах України. Зекоманда притихли, не люблю я тої їхньої тиші.
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21.11.2020 19:42 Відповісти
Центризбирком сообщил о регистрации всех мэров
Мэров в Украине нет, а Центризбирком для них есть...*)
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21.11.2020 20:35 Відповісти
 
 