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Чорнобильську зону минулого року відвідали 124 тисячі туристів, - Держагентство розвитку туризму

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Чорнобильську зону минулого року відвідали 124 тисячі туристів, - Держагентство розвитку туризму

Чорнобильська зона відчуження давно стала туристичним магнітом, особливо для іноземців, які приїжджають спеціально сюди.

Про це повідомляє пресслужба Держагентства розвитку туризму, передає Цензор.НЕТ.

Наприклад, за 2019 рік найбільше їх прибуло із Великої Британії – 18 000, по 10 000 із Польщі та Німеччини, а також 6 500 із США.

"Звичайно, пандемія COVID-19 внесла свої корективи, через закриті кордони та обмеження туристична галузь потерпає чи не найбільше. За даними Державного агентства України з управління зоною відчуження, такий успішний 2019 рік, коли зону відчуження відвідало 124 000 туристів, змінився 2020-м, коли за десять місяців маємо статистику лише у 31 720 відвідувачів. Для порівняння: жовтень 2019 – 17 038 туристів і жовтень 2020 – 7 202.

Позитивом можна вважати лише те, що восени цього року вперше серед туристів у зоні відчуження було 90% українців", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: МОЗ оновило карантинний список країн: 44 у "червоній" зоні. ПЕРЕЛІК

Чорнобильську зону минулого року відвідали 124 тисячі туристів, - Держагентство розвитку туризму 01
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Топ коментарі
+2
И это не считая той кучи китайцев, что один китайский аферист возил в Челябинск под видом экскурсий в Чернобыль. Там такой же неиллюзорный писец кацапы устроили и без аварии на АЭС.
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21.11.2020 19:38
+1
"панутым нет покоя..
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21.11.2020 19:21
+1
От спасибо...
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21.11.2020 19:25
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а денег сколько получили в бюджет ?
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21.11.2020 19:06 Відповісти
Какая разница...
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21.11.2020 19:25 Відповісти
должно быть около 40 млн. долларов в виде туристического сбора и налогов всяких. по факту, ноль, конечно.
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21.11.2020 22:12 Відповісти
эти туристы привезли в страну и потратили миллионы. их напрямую получили отельеры, рестораторы и т.д. и т.п. Чорнобильську зону минулого року відвідали 124 тисячі туристів, - Держагентство розвитку туризму - Цензор.НЕТ 857
а тебе абы ото "в бюджет", чтобы уродам кровосисям всех уровней было что расхищать! Чорнобильську зону минулого року відвідали 124 тисячі туристів, - Держагентство розвитку туризму - Цензор.НЕТ 2922 про "врачи и учителя" еще напиши Чорнобильську зону минулого року відвідали 124 тисячі туристів, - Держагентство розвитку туризму - Цензор.НЕТ 5008
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22.11.2020 12:10 Відповісти
Для тех кто не верит в существование ковида нужно организовывать экскурсию в поврежденный реактор станции, все равно в их понимании радиацию как и вирус не видно, значит ее не существует!!!
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21.11.2020 19:09 Відповісти
Там треба зробити регіон-атракціон з мішенями різних створіннь із книжок про Зону) Плюс тематичні заклади, де туристи можуть придбати обладнання і, звичайно, місії. І бажаючих буде дохріна, тільки великий цінник повинен буде стримувати хоч якось. Мені здається, це ідея на міліарди)
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21.11.2020 19:10 Відповісти
"панутым нет покоя..
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21.11.2020 19:21 Відповісти
А в этом году, ее сжег ЗеМародер, чтобы скрыть вырубку леса.
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21.11.2020 19:23 Відповісти
От спасибо...
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21.11.2020 19:25 Відповісти
330. С каждого.
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21.11.2020 19:28 Відповісти
И это не считая той кучи китайцев, что один китайский аферист возил в Челябинск под видом экскурсий в Чернобыль. Там такой же неиллюзорный писец кацапы устроили и без аварии на АЭС.
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21.11.2020 19:38 Відповісти
Лапти там могли и радиацией все засрать - это их почерк, рутением вроде в тех краях все отравили, потом испытания всякого нелетающего дерьма по требованию плешивого недофюрера, да и если там есть АЭС - тоже выбросы могли быть. Турист нынче привередливый пошел, с дозиметром в кармане.
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21.11.2020 21:23 Відповісти
Наперекор всей логике, лапти могут засрать даже говно.
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21.11.2020 21:36 Відповісти
Это п-ц какое достижение!
Как минимум, на уровне платных тюремных камер.
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21.11.2020 21:31 Відповісти
Есть Слава Рабинович, а есть гандон Рабинович. Гугл их идентифицирует очень четко.
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21.11.2020 22:10 Відповісти
Кто нибудь в курсе почему на саркофаге британский флаг? Чорнобильську зону минулого року відвідали 124 тисячі туристів, - Держагентство розвитку туризму - Цензор.НЕТ 431
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22.11.2020 14:42 Відповісти
 
 