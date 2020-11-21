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Гроші на будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні перераховані підрядникам, матеріали куплені, - директор музею Революції Гідності Пошивайло

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Гроші на будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні перераховані підрядникам, матеріали куплені, - директор музею Революції Гідності Пошивайло

Кошти, виділені на будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні, були перераховані підрядникам для закупівлі матеріалів. Під час обшуків у музеї Революції Гідності правоохоронці вилучили документи, що були у публічному доступі, а про проблеми будівництва було відомо вже два роки.

Про це директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло розповів у коментарі hromadske, прокоментувавши заяву прокуратури про можливе розкрадання коштів на будівництві меморіалу Небесної сотні, інформує Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що проблеми з будівництвом пов’язані з арештом території, де відбуваються слідчі експерименти, а на час перерахування коштів підряднику не було про це відомо. За словами Пошивайла, підрядник закупив необхідні матеріали для будівництва.

"Був чіткий план і графік робіт, що 20 лютого мав би бути збудований, відкритий меморіал, треба було закуповувати матеріали. Саме тому і була виплачена така сума. Виплата авансу — це стала практика, це не є злочином", — заявив Пошивайло.

Також він додав, що недовіри до підрядника в них не може бути, оскільки вони перевіряли наявність тих матеріалів самостійно.

"В нас є звіти підрядника за закуплені матеріали. Ми самі бачили ті дерева, граніт. Гроші не зникли. Єдина перешкода — це арешт ділянки. Це звучить дуже маніпулятивно, оскільки жодних звинувачень нам не надано, ми не знаємо в якому статусі нас викликали (на допит. - Ред.)", — сказав директор музею.

Також дивіться: "Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.
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Топ коментарі
+16
Деньги на строительство Мемориала Героев Небесной Сотни перечислены подрядчикам, материалы куплены, - директор музея Революции Достоинства Пошивайло - Цензор.НЕТ 24
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21.11.2020 22:58
+14
а все тому, що інформаційний простір зараз важливіший, аніж фізичний
"...уже не потрібно розстрілювати міста з "градів" - достатньо розбомбити мізки через медіа"

Himikus@MrHimikus 19 ****.

Ну, і шо тепер ви скажете, защітнічки Зеленського і хейтери Пороха всіх мастей.
Шо вам ще потрібно, щоб роззявити ваші баньки і побачити, що всю цю зелень привела до влади росія вашими руками, зазомбувавши фейками про роттердам, свинарчуків і ліпєцку фабрику. Продались ні за грош
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21.11.2020 23:03
+12
Ну вот и замечательно.
Покажите материалы.
Укажите стоимость.
И всё будет ОК.
Зачем столько шума?
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21.11.2020 23:01
Коментувати
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випускав вбивць порошенко. наприкладсадовніка. а про іншу маячню.не хочу навтіь коментувати. бо то ділетантська мура.
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23.11.2020 04:43 Відповісти
А я думав , садовніка випустив суд, бо у Пороха не було ручних судей, нажаль, а може й нащастя, як зараз у кловуна. Я не вимагаю від тебе щось коментувати, бо аналіз- не твоє, а тим більше синтез, якщо ти розумієш про що я.
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23.11.2020 11:32 Відповісти
ти думав? Це явне перебільшення.
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24.11.2020 01:58 Відповісти
Ну шо, жидокасабська мразота, обісралися в чергове мар'яни, тетяни, максіми й інша наволоч. Ось вам відповідь з перших вуст на всі ваші запитання " зглибоким підтекстом.
https://censor.net/ua/resonance/3232625/**********************************************************************************************************
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23.11.2020 18:46 Відповісти
Що тобі відповісти мацкалику, навіть, не знаю. Якщо я для тебе такий молодий, то в мій час і до того Тарас асоціювався лише з Шевченком, навіть, не Бульбою. З чого я роблю висновок, що ти альбо припудрений мацкаль, альбо малорос-хохол. Так що не напружуйся, граючи тут роль свабодного мацкаля. Таких в природі не існує.
А що Тараса читаєш, то - добре, може, хоч чомусь тебе наш пророк навчить. Шанс, правда, невеликий, але все ж таки існує, малоросе.
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24.11.2020 21:12 Відповісти
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