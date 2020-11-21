Гроші на будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні перераховані підрядникам, матеріали куплені, - директор музею Революції Гідності Пошивайло
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Кошти, виділені на будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні, були перераховані підрядникам для закупівлі матеріалів. Під час обшуків у музеї Революції Гідності правоохоронці вилучили документи, що були у публічному доступі, а про проблеми будівництва було відомо вже два роки.
Про це директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло розповів у коментарі hromadske, прокоментувавши заяву прокуратури про можливе розкрадання коштів на будівництві меморіалу Небесної сотні, інформує Цензор.НЕТ.
Він запевнив, що проблеми з будівництвом пов’язані з арештом території, де відбуваються слідчі експерименти, а на час перерахування коштів підряднику не було про це відомо. За словами Пошивайла, підрядник закупив необхідні матеріали для будівництва.
"Був чіткий план і графік робіт, що 20 лютого мав би бути збудований, відкритий меморіал, треба було закуповувати матеріали. Саме тому і була виплачена така сума. Виплата авансу — це стала практика, це не є злочином", — заявив Пошивайло.
Також він додав, що недовіри до підрядника в них не може бути, оскільки вони перевіряли наявність тих матеріалів самостійно.
"В нас є звіти підрядника за закуплені матеріали. Ми самі бачили ті дерева, граніт. Гроші не зникли. Єдина перешкода — це арешт ділянки. Це звучить дуже маніпулятивно, оскільки жодних звинувачень нам не надано, ми не знаємо в якому статусі нас викликали (на допит. - Ред.)", — сказав директор музею.
Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.
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А що Тараса читаєш, то - добре, може, хоч чомусь тебе наш пророк навчить. Шанс, правда, невеликий, але все ж таки існує, малоросе.