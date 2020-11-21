Лідери G20 і бізнес мають зібрати $5 млрд на вакцину від COVID-19 для бідних країн, - представник глобального партнерства GAVI Оконджо-Івеала
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Найбільш економічно розвинуті держави світу мають використати свої можливості та вплив для того, щоби зібрати необхідні кошти на забезпечення майбутніми вакцинами проти COVID-19 найменш заможні країни.
До цього лідерів G20 під час саміту групи закликала голова правління альянсу GAVI Нгозі Оконджо-Івеала під час відеоконференції на тему готовності до пандемії та відповіді на неї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Вірус перемагає. Лише завдяки адекватному фінансуванню глобальної стратегії виходу, як-от ACT Accelerator і його механізм COVAX, можна відновити економічну життєздатність та запобігти катастрофі в найбідніших країнах", - заявила Оконджо-Івеала.
COVAX наразі займається забезпеченням 2 млрд доз вакцин до кінця 2021 року. Оконджо-Івеала впевнена, що попит на вакцини буде дуже великим, що робить завдання справедливого їх розподілу ще більш нагальним, оскільки "доти поки не будуть захищені всі, ніхто не буде в безпеці".
Убезпечити доступ найбідніших країн до вакцин повинен спеціальний механізм підтримки – GAVI COVAX Advance Market Commitment (AMC), який за останні 7 місяців отримав 2 млрд доларів на 2020 рік. Але до кінця року, заявила Оконджо-Івеала, потрібно, щоб лідери G20 та бізнес допомогли зібрати додатково ще 5 млрд доларів.
"Зобов’язання лідерів G20 інвестувати 4,6 мільярда доларів для заповнення негайного дефіциту фінансування ACT Accelerator, взяті в березні 2020 року, врятує життя людей, створить основу для масових закупівель та доставки тестів, методів лікування та вакцин - по всьому світу", - сказала Оконджо-Івеала. Крім того, спільне зобов’язання щодо мобілізації 24 мільярдів доларів, необхідних у 2021 році, на засоби проти COVID-19, необхідні у всьому світі, створить міцну основу для завершення активної фази пандемії.
Альянс GAVI (раніше Глобальний альянс за вакцину та імунізацію) - це глобальне партнерство у галузі охорони здоров'я державного та приватного секторів, що займається "імунізацією для всіх". З 2007 року GAVI фінансує нові програми зміцнення системи охорони здоров'я (HSS), які заохочують та дозволяють країнам виявляти слабкі місця в галузі інфраструктури та ресурсів, що є перешкодою для досягнення імунізації та інших цілей охорони здоров'я. Вони гарантують, що кваліфіковані фахівці отримують інструменти, необхідні для належного догляду тим, хто цього найбільше потребує. З 2020 року GAVI є одним із провідних керівників COVAX - COVID-19 Vaccines Global Access.
Будь ласка, зачекайте...
А нам?
Подсказка - не Китаю, кто-то круто наварится на торговле вакцинами.
Собирать, надо полагать, эти лидеры будут среди таких работяг, как я и мы...
Тут хочется вставить нэвмырущу цитату от Зели: Я вам ничего не должен!
Испания уже хрипит голосом Зеленского. *)
Капэць любимому куррорту немецкой молодёжи...
...они за Западной Демократией гонятся -- догонят и затопчут -- и будет сплошная Африка кругом...*)
Интересная деталь. -- доживём --ширнёмся...*)
А ще президент вміє х.ром на роялі грати 😂😂😂