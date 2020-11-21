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Лідери G20 і бізнес мають зібрати $5 млрд на вакцину від COVID-19 для бідних країн, - представник глобального партнерства GAVI Оконджо-Івеала

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лідери G20 і бізнес мають зібрати $5 млрд на вакцину від COVID-19 для бідних країн, - представник глобального партнерства GAVI Оконджо-Івеала

Найбільш економічно розвинуті держави світу мають використати свої можливості та вплив для того, щоби зібрати необхідні кошти на забезпечення майбутніми вакцинами проти COVID-19 найменш заможні країни.

До цього лідерів G20 під час саміту групи закликала голова правління альянсу GAVI Нгозі Оконджо-Івеала під час відеоконференції на тему готовності до пандемії та відповіді на неї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вірус перемагає. Лише завдяки адекватному фінансуванню глобальної стратегії виходу, як-от ACT Accelerator і його механізм COVAX, можна відновити економічну життєздатність та запобігти катастрофі в найбідніших країнах", - заявила Оконджо-Івеала.

COVAX наразі займається забезпеченням 2 млрд доз вакцин до кінця 2021 року. Оконджо-Івеала впевнена, що попит на вакцини буде дуже великим, що робить завдання справедливого їх розподілу ще більш нагальним, оскільки "доти поки не будуть захищені всі, ніхто не буде в безпеці".

Убезпечити доступ найбідніших країн до вакцин повинен спеціальний механізм підтримки – GAVI COVAX Advance Market Commitment (AMC), який за останні 7 місяців отримав 2 млрд доларів на 2020 рік. Але до кінця року, заявила Оконджо-Івеала, потрібно, щоб лідери G20 та бізнес допомогли зібрати додатково ще 5 млрд доларів.

"Зобов’язання лідерів G20 інвестувати 4,6 мільярда доларів для заповнення негайного дефіциту фінансування ACT Accelerator, взяті в березні 2020 року, врятує життя людей, створить основу для масових закупівель та доставки тестів, методів лікування та вакцин - по всьому світу", - сказала Оконджо-Івеала. Крім того, спільне зобов’язання щодо мобілізації 24 мільярдів доларів, необхідних у 2021 році, на засоби проти COVID-19, необхідні у всьому світі, створить міцну основу для завершення активної фази пандемії.

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Альянс GAVI (раніше Глобальний альянс за вакцину та імунізацію) - це глобальне партнерство у галузі охорони здоров'я державного та приватного секторів, що займається "імунізацією для всіх". З 2007 року GAVI фінансує нові програми зміцнення системи охорони здоров'я (HSS), які заохочують та дозволяють країнам виявляти слабкі місця в галузі інфраструктури та ресурсів, що є перешкодою для досягнення імунізації та інших цілей охорони здоров'я. Вони гарантують, що кваліфіковані фахівці отримують інструменти, необхідні для належного догляду тим, хто цього найбільше потребує. З 2020 року GAVI є одним із провідних керівників COVAX - COVID-19 Vaccines Global Access.
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Топ коментарі
+4
Как по мне Китай должен оплатить вакцинации,это меньшее что он может сделать из за всего что случилось.
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21.11.2020 23:52
+3
Лидеры G20 и бизнес должны собрать $5 млрд на вакцину от COVID-19 для бедных стран
Собирать, надо полагать, эти лидеры будут среди таких работяг, как я и мы...

Тут хочется вставить нэвмырущу цитату от Зели: Я вам ничего не должен!
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22.11.2020 00:02
+3
Думаешь, они за вакциной в Европу ломятся?

...они за Западной Демократией гонятся -- догонят и затопчут -- и будет сплошная Африка кругом...*)
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22.11.2020 00:25
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Нам не давать. Поскольку эти деньги все-равно достанутся не нам, а им. Им это нужно.
А нам?
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21.11.2020 23:26 Відповісти
Ага.. Так і лідери G20 печуться, щоб допомогти бідним країнам в боротьбі з коронавірусом... Дай Бог своїм європейським жителям допомогти і зупитити цю заразу, а іншим це вже десяте питання...
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21.11.2020 23:29 Відповісти
Приятно, что русня будет сдавать для нас деньги Лидеры G20 и бизнес должны собрать $5 млрд на вакцину от COVID-19 для бедных стран, - представитель глобального партнерства GAVI Оконджо-Ивеала - Цензор.НЕТ 8875
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21.11.2020 23:36 Відповісти
это гешефт янелоха, так шо губу не раскатуй
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22.11.2020 00:26 Відповісти
Всіх патріотів з Днем Гідності і втрачених можливостей. А могли ж....Ну хоч ригів...
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21.11.2020 23:39 Відповісти
Как по мне Китай должен оплатить вакцинации,это меньшее что он может сделать из за всего что случилось.
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21.11.2020 23:52 Відповісти
Cui bono?, Cui prodest? - Кому выгодно? Кому на пользу? (латынь)

Подсказка - не Китаю, кто-то круто наварится на торговле вакцинами.
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22.11.2020 01:07 Відповісти
-- вот именно!
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22.11.2020 00:03 Відповісти
А ще шо?
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21.11.2020 23:57 Відповісти
Как же побеждает вирус, если не везде от него умирают?
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21.11.2020 23:57 Відповісти
Лидеры G20 и бизнес должны собрать $5 млрд на вакцину от COVID-19 для бедных стран
Собирать, надо полагать, эти лидеры будут среди таких работяг, как я и мы...

Тут хочется вставить нэвмырущу цитату от Зели: Я вам ничего не должен!
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22.11.2020 00:02 Відповісти
Не соберут на вакцину, будут и дальше кормить африканцев в лучшем случае в самой Африке.
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22.11.2020 00:06 Відповісти
Ага -- щас -- будут дарможёры в своей Африке сидеть... -- только за эту неделю на Канары 17000 беженцев вывалилось! ...против 7000 за прошлый год.

Испания уже хрипит голосом Зеленского. *)
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22.11.2020 00:09 Відповісти
Я же и говорю - в лучшем случае.
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22.11.2020 00:10 Відповісти
В лучшем случае, уговорят Испанию на Канарах огромадный концентрационный лагерь организовать -- Европа ж закрыта из-за Короны. Уже уговаривают...

Капэць любимому куррорту немецкой молодёжи...
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22.11.2020 00:18 Відповісти
Так им надо с вакциной поторопиться.
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22.11.2020 00:21 Відповісти
Думаешь, они за вакциной в Европу ломятся?

...они за Западной Демократией гонятся -- догонят и затопчут -- и будет сплошная Африка кругом...*)
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22.11.2020 00:25 Відповісти
Думаю, шо шото есть эдакое в этой вакцине.
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22.11.2020 00:28 Відповісти
Шо-то есть... -- вчера по радио сказали, что её несколько дней можно в обычном домашнем холодильнике хранить -- в морозилке, наверное? Это открывает перспективы для самообслуживания населения, а не только на станциях вакцинирования....

Интересная деталь. -- доживём --ширнёмся...*)
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22.11.2020 00:32 Відповісти
Выпускали б уже в виде жвачки, например. Зачем так усложнять с холодильником и самовкалыванием?
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22.11.2020 00:38 Відповісти
Когда ты понадобишься -- тебя спросят про то, как тебе ввести? *)
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22.11.2020 00:44 Відповісти
Обама когда ездил в Африку выложил 7 миллиардов долларов на модернизацию энергетики в нескольких странах. А тут сам Бог велел. Запад любит изображать спасителя несчастных и обделенных, тем более для 20 стран это не такая уж и большая сумма.
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22.11.2020 00:11 Відповісти
-- в Украину больше вложили... -- не хочется параллелей, но всё же...
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22.11.2020 00:19 Відповісти
Китайско-российские ушлепки пусть платят, которые и запустили эту ковидную чуму.
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22.11.2020 00:19 Відповісти
Обратитесь в Бильдербергский клуб, там люди богатые, подадут на вакцину.
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22.11.2020 01:51 Відповісти
И для тех стран, которые выделенные им ковидные деньги закапывают на дорогах, тоже собирать будут?
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22.11.2020 02:25 Відповісти
Этим деньги нельзя ни в коем случае. ТОлько натуральный обмен.
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22.11.2020 05:25 Відповісти
должны...
Лідери G20 і бізнес мають зібрати $5 млрд на вакцину від COVID-19 для бідних країн, - представник глобального партнерства GAVI Оконджо-Івеала - Цензор.НЕТ 1102
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22.11.2020 07:04 Відповісти
Будут втюхивать свое плацебо. За морем телушка полушка но рубль перевоз, а хранение вообще золотое. милиарды отбьют и бедным правительствам дадут заработать они же введут поголовное вакцинирование потом.
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22.11.2020 08:24 Відповісти
Зате у нас кондитерська промисловість розвинута
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22.11.2020 08:50 Відповісти
Ага. І серіали про сватів і гологобородька знімають.
А ще президент вміє х.ром на роялі грати 😂😂😂
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22.11.2020 08:58 Відповісти
це теж викликає занепокоєння
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22.11.2020 08:59 Відповісти
 
 