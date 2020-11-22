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У Слов'янську розсилають СМС із пропозицією за гроші проголосувати за одного з кандидатів, проводиться перевірка, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

У Слов'янську розсилають СМС із пропозицією за гроші проголосувати за одного з кандидатів, проводиться перевірка, - Нацполіція

Поліцейські перевіряють інформацію щодо ймовірного підкупу виборців за одного з кандидатів на пост глави Слов'янської об'єднаної територіальної громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зазначається, що місцевий житель повідомив правоохоронцям, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення про грошовий переказ із пропозицією проголосувати за одного з кандидатів.

Поліція проводить перевірку цієї інформації в межах відкритого кримінального провадження. Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборців).

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Нагадаємо, 22 листопада у 18 регіонах України відбудеться повторне голосування на виборах сільських, селищних рад та міських голів, зокрема в Слов'янську.
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Какая ещё проверка, если корупция зашкаливает во всех сферах !!!
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22.11.2020 00:56 Відповісти
кто подкупал уже даёт показания? Нет? Тогда то это всё вброс туфты и технология
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22.11.2020 09:38 Відповісти
Там 90% население = тупые животные. У них во втором туре 2 проросийских кандидата. То есть, для Украины значение нет, кто из этих любителей рюзьге будет мэром. Все равно прийдется по второму кругу этот город освобождать.
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22.11.2020 10:16 Відповісти
 
 