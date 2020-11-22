У Слов'янську розсилають СМС із пропозицією за гроші проголосувати за одного з кандидатів, проводиться перевірка, - Нацполіція
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Поліцейські перевіряють інформацію щодо ймовірного підкупу виборців за одного з кандидатів на пост глави Слов'янської об'єднаної територіальної громади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Зазначається, що місцевий житель повідомив правоохоронцям, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення про грошовий переказ із пропозицією проголосувати за одного з кандидатів.
Поліція проводить перевірку цієї інформації в межах відкритого кримінального провадження. Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборців).
Нагадаємо, 22 листопада у 18 регіонах України відбудеться повторне голосування на виборах сільських, селищних рад та міських голів, зокрема в Слов'янську.
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