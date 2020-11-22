Зеленський звільнив спійманого на хабарі в $10 тис. голову Чернігівської РДА Журмана за "поданою ним заявою"

Президент України Володимир Зеленський звільнив главу Чернігівської районної державної адміністрації Сергія Журмана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Звільнити Журмана Сергія Миколайовича з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться в розпорядженні.

Його призначили на посаду голови Чернігівської РДА в липні 2020 року, пише "24 канал".

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Нагадаємо, 4 листопада в СБУ повідомили, що голову Чернігівської райдержадміністрації затримали під час одержання хабара.

За даними спецслужби, він вимагав 10 тисяч доларів за зміну цільового призначення земельної ділянки площею 6 гектарів. Також за ці гроші він пропонував дозвіл на розробку детального плану території.

Тоді в СБУ ім'я затриманого не назвали. А про те, що за всім стоїть саме Журман, повідомила голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко. Згодом чиновниця надіслала до Офісу президента подання на звільнення політика.

Якщо провину Журмана доведуть, йому загрожує позбавлення волі терміном 5-10 років.

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