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Зеленський звільнив спійманого на хабарі в $10 тис. голову Чернігівської РДА Журмана за "поданою ним заявою"

Новини Цензор.НЕТ Події

Зеленський звільнив спійманого на хабарі в $10 тис. голову Чернігівської РДА Журмана за

Президент України Володимир Зеленський звільнив главу Чернігівської районної державної адміністрації Сергія Журмана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Звільнити Журмана Сергія Миколайовича з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться в розпорядженні.

Його призначили на посаду голови Чернігівської РДА в липні 2020 року, пише "24 канал".

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Нагадаємо, 4 листопада в СБУ повідомили, що голову Чернігівської райдержадміністрації затримали під час одержання хабара.

За даними спецслужби, він вимагав 10 тисяч доларів за зміну цільового призначення земельної ділянки площею 6 гектарів. Також за ці гроші він пропонував дозвіл на розробку детального плану території.

Тоді в СБУ ім'я затриманого не назвали. А про те, що за всім стоїть саме Журман, повідомила голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко. Згодом чиновниця надіслала до Офісу президента подання на звільнення політика.

Якщо провину Журмана доведуть, йому загрожує позбавлення волі терміном 5-10 років.

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Топ коментарі
+11
А если бы тот не подал заявление, то и занимал бы посаду и дальше?
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22.11.2020 03:07
+10
О, перший непрохідний допоміг так що команда Віслюка Оманського розгрібає залишені Порошенком завали. 130 млрд вже розгребли. Навіть вирили яму в 300 млрд

Продовжуємо вірити "правдорубу-пацифісту", що в угоду мокшанських свнсбк розпродав армійську техніку та обладнання? Зелений популіст

Хто розпродавав військове озброєння України

Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению" - Цензор.НЕТ 410
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22.11.2020 01:49
+8
Пам'ятаю передвиборчі рекламні роліки Гриценка, де він так послужливо шахматку блазню подавав і ходи підказував. Вже тоді помножив себе на нуль.
Нагадаю - цей під0р вітчим того самого разумкова і чоловік однієї відомої ТП....
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22.11.2020 01:32
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Ну наконец-то -- хоть одного коррупционера наказал! -- теперь его точно не посадят... -- одно преступление -- одно наказание.
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22.11.2020 00:57 Відповісти
Гриценко ще в 2010 році пропонував давати довічне чиновникам, правоохоронцям, суддям, депутатам за хабар в 10 тис. доларів. Гриценка у владу!
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22.11.2020 01:23 Відповісти
Пам'ятаю передвиборчі рекламні роліки Гриценка, де він так послужливо шахматку блазню подавав і ходи підказував. Вже тоді помножив себе на нуль.
Нагадаю - цей під0р вітчим того самого разумкова і чоловік однієї відомої ТП....
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22.11.2020 01:32 Відповісти
У Разумкова два сина. Молодший син - Глеб Разумков від Юлії Мостової, зараз вчиться в Японії, вигравши грант японського уряду на навчання. А старший син Дмитро Разумков від акторки театру, зараз спікер ВРУ. Отже Гриценка ніяк не пов'язують родинні зв'язки з Дмитром Разумковим, це по-перше, а по-друге бажання допомогти нефаховому кандидату в Президенти це правильний крок.
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22.11.2020 01:37 Відповісти
О, перший непрохідний допоміг так що команда Віслюка Оманського розгрібає залишені Порошенком завали. 130 млрд вже розгребли. Навіть вирили яму в 300 млрд

Продовжуємо вірити "правдорубу-пацифісту", що в угоду мокшанських свнсбк розпродав армійську техніку та обладнання? Зелений популіст

Хто розпродавав військове озброєння України

Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению" - Цензор.НЕТ 410
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22.11.2020 01:49 Відповісти
"4 ноября в СБУ сообщили, что главу Черниговской райгосадминистрации задержали на получении взятки. Если вину Журмана докажут, ему грозит лишение свободы на 5-10 лет."Как это, он задержан и пишет ещё какое-то заявление об увольнении. После задержания, в принципе, он ничего не имеет права делать, а то тогда он мог бы задержанным распродавать, переписывать на кого-то другого своё имущество, а когда будет суд - смотрите, у меня нет ничего, гол как сокол.. )
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22.11.2020 13:55 Відповісти
Новоє літсо підісрало бубачкє. Редиска. Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению" - Цензор.НЕТ 7659
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22.11.2020 01:00 Відповісти
Не звільняти потрібно, а саджати за грати!
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22.11.2020 01:00 Відповісти
Деньги Зеленский Журману наверняка оставил. А че уж тут...Переведет в администрацию к себе. Такие люди на вес золота.
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22.11.2020 01:02 Відповісти
Пацелавал и... атпустил..Рыб . ..мля....
🤑
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22.11.2020 01:29 Відповісти
Зєльман звільнив Журмана.
Как ето міло! Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению" - Цензор.НЕТ 7683

Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению" - Цензор.НЕТ 7854
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22.11.2020 01:33 Відповісти
Кому хуже , первому или второму ?
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22.11.2020 05:34 Відповісти
Санта-Барбара: XXX edition Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению" - Цензор.НЕТ 9322
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22.11.2020 07:15 Відповісти
Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению". Что ж ты, паразит, такую фамилию позоришь?! И все себе, себе, себе...
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22.11.2020 02:19 Відповісти
А если бы тот не подал заявление, то и занимал бы посаду и дальше?
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22.11.2020 03:07 Відповісти
Сегодня на увольнение, завтра глядишь на кандидата в офис президента. Там такие и кучкуются
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22.11.2020 06:55 Відповісти
Только уволить и все ?
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22.11.2020 05:32 Відповісти
Пришел товаровед на базу, украл машину барахла с ентой базы, а после написал директору заявление "Прошу уволить по собственному желанию". Красота Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению" - Цензор.НЕТ 882 Но ведь бред Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению" - Цензор.НЕТ 7487!
Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению" - Цензор.НЕТ 4910
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22.11.2020 06:52 Відповісти
А що, так теж міжна?
Спалився на злочині, пішов звільнився з роботи за власним - і достатньо. "Лады, судить не будем - и так видно, кается пацан... переживает..."
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22.11.2020 07:14 Відповісти
А при цій владі ще такі "затійники". Он іншій той також звільнився з роботи з виходом на пенсію, отримав вихідну допомогу в сотні тисяч, а через 10 днів поновився на роботі.
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22.11.2020 08:42 Відповісти
Ха,цей хочу б звільнився.Кілька років тому по тв був сюжет про майора з військомату,якого засудили за хабар на три роки позбавлення волі.Та от,цей майор після судового вироку ні в яку в'язницю не відправився,а спокійнісінько працював (і скоріше за все звично брав хабарі далі) в рідному військоматі.Коли через чималий час ним зацікавилися журналісти,їм керівництво засудженого злочинця дало оригінальне пояснення:майор незамінний працівник,тому вони домовилися(?) з управлінням виконання покарань,що він залишиться на волі(!),але не буде претендувати на підвищення по службі.Був сюжет і про засудженого мера,який просто відмовився сідати у в'язницю і продовжував бути мером і отримувати зарплату.
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22.11.2020 12:01 Відповісти
Яка гнучка пенітенціарна система... Зеленський звільнив спійманого на хабарі в $10 тис. голову Чернігівської РДА Журмана за "поданою ним заявою" - Цензор.НЕТ 9091
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22.11.2020 17:38 Відповісти
По факту взятки никто никого увольнять не собирается. Нужно заявление от взяточника. А если его не будет?
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22.11.2020 08:23 Відповісти
Шо ти твориш, Зеля? )))
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22.11.2020 08:47 Відповісти
Да не переживайте,это выходное пособие.Через несколько месяцев этот крендель будет восстановлен в должности,если не пойдет на повышение из компенсацией зарплаты и уплаты ему из бюджета морального ущерба.
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22.11.2020 10:09 Відповісти
Носи в кармане пачку баксов и, одновременно, заявление о явке с повинной! И тебе воздастся сторицей!
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22.11.2020 10:13 Відповісти
Через месяц восстановится когда получить миллион компенсации?
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22.11.2020 10:20 Відповісти
не уволить "по собственному желанию", а уволить по статье без права работать в госслужбе и СУДИТЬ!
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22.11.2020 10:55 Відповісти
Пацан для следующего майдана бабки собирал, а вы его так... Эх!
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22.11.2020 11:20 Відповісти
Уволил с выплатой 700 тысяч выходного пособия и востановился Зеленський звільнив спійманого на хабарі в $10 тис. голову Чернігівської РДА Журмана за "поданою ним заявою" - Цензор.НЕТ 3055
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22.11.2020 11:20 Відповісти
"Если вину Журмана докажут..." - ключевые слова, ха-ха-ха Зеленський звільнив спійманого на хабарі в $10 тис. голову Чернігівської РДА Журмана за "поданою ним заявою" - Цензор.НЕТ 7923
Вина не доказана, но человек, тем не менее (на минуточку!), уволен.

ДЫРКУ ВАМ ОТ БУБЛИКА, А НЕ ЖУРМАНА!
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22.11.2020 11:28 Відповісти
А как с депутаном от врагов народа юрченко за взятку в $300000?
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22.11.2020 11:36 Відповісти
Заяву відмовляється писати.
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22.11.2020 12:02 Відповісти
Зеленський звільнив спійманого на хабарі в $10 тис. голову Чернігівської РДА Журмана за "поданою ним заявою" - Цензор.НЕТ 7260
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22.11.2020 12:23 Відповісти
Журман стане радником Єрмака,або Авакова.До гадалки не ходи.
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22.11.2020 18:49 Відповісти
 
 