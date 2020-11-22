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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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ЦВК зобов'язала Полтавську міську ТВК встановити результати виборів до міськради з урахуванням висновків суду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦВК зобов'язала Полтавську міську ТВК встановити результати виборів до міськради з урахуванням висновків суду

Центральна виборча комісія на черговому засіданні 21 листопада зобов'язала Полтавську міську ТВК встановити результати виборів депутатів Полтавської міської ради з урахуванням висновків суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Комісія зобов'язала Полтавську міську ТВК встановити результати виборів депутатів Полтавської міської ради з урахуванням висновків суду", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що в ЦВК надійшла скарга від кандидата в депутати Полтавської міськради Сьоміка, в якій він просить "визнати протиправною бездіяльність Полтавської міської територіальної виборчої комісії Полтавського району Полтавської області щодо невиконання постанови Другого апеляційного адміністративного суду від 17 листопада 2020 р., неусунення порушень виборчого законодавства, встановлених судом, встановлення результатів виборів у Полтавській міській раді з урахуванням висновків суду "і зобов'язати цю комісію усунути зазначені порушення та встановити зазначені результати виборів".

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"Розглянувши скаргу, а також інші документи та матеріали, що надійшли до ЦВК, Комісія задовольнила її частково, визнавши протиправною бездіяльність Полтавської міської ТВК, яка полягає у незабезпеченні встановлення точних і достовірних результатів виборів депутатів Полтавської міської ради з урахуванням голосів виборців на виборчій дільниці №531236 та невиконанні нею постанови Другого апеляційного адміністративного суду від 17 листопада 2020 року", - сказано в повідомленні.

Крім того, ЦВК зобов'язала зазначену ТВК невідкладно вжити заходів, спрямованих на виконання зазначеної постанови суду і встановлення результатів виборів депутатів Полтавської міськради з урахуванням висновків суду.

Також ЦВК зобовʼязала Полтавську міську ТВК передати Шевченківській районній у місті Полтава ТВК виборчу документацію з виборів депутатів Полтавської міської ради ДВК зазначеної виборчої дільниці із особливостями, визначеними в цій постанові. Після цього зазначена районна ТВК має невідкладно встановити підсумки голосування з врахуванням голосів виборців на вказаній виборчій дільниці, а Полтавська міська ТВК – результати виборів депутатів Полтавської міської ради.

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"Судебная реформа" при ЗЕ пришла в логическому финалу. Теперь результаты голосования устанавливаются с учетом решения суда. Напомню, что в законодательстве Украины существуют такие понятия, как исключительное разделение полномочий, то-есть, каждый орган власти осуществляет свои полномочия исключительно в пределах предоставленных полномочий. Суд в праве отменить решение любого органа госвласти, но не имеет права создавать какие-либо ограничения или условия для принятия решения органом, уполномоченным на принятие данного решения. Суд может заставить более вышестоящий орган принять решение по сути или упразднить орган, допустивший нарушение закона. Но обязательство комиссии принять решение с учетом рекомендации суда - правовой нонсенс. Теперь для нужных решений нужен всего лишь один продажный судья. Зеля, поздравляю.
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22.11.2020 01:57 Відповісти
Ноябрьские выборы - сплошные ноу - хау.
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22.11.2020 09:39 Відповісти
А хто ж запустив таку "потужну" реформу? Не Порошенко, ні?
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22.11.2020 10:39 Відповісти
Хватит косить на "папередников", Зеленский уже полтора года отвечает за порядок в стране. Я не оправдываю Порошенко, но что-то я не припомню такого маразма при его президентстве. Этого джина из бутылки выпустил ЗЕ. При нем продажные судьи и Портновы перестали бояться и все сейчас решают в пользу того, у кого бабла больше. И раньше суды были коррумпированы, но сейчас уже - перебор.
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22.11.2020 11:07 Відповісти
Складається враження, що скоріше в США пройде інаугурація нововибранного президента чим у нас оприлюднять результати місцевих виборів.
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22.11.2020 08:33 Відповісти
Это просто писец какой-то.
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22.11.2020 09:18 Відповісти
ААС обязало ЦИК трахнуть ТИК и отсосать у УИК - правова держава,*****!
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22.11.2020 10:49 Відповісти
Зранку 22 листопада, у день виборів міського голови, полтавці на свої телефони отримали sms-повідомлення від абонента «Poltava». Текст повідомлення був стандартний: «Не йдіть на дільницю! На отримавших продуктові набори чекає поліція!».ЦВК зобов'язала Полтавську міську ТВК встановити результати виборів до міськради з урахуванням висновків суду - Цензор.НЕТ 5053 Просто ШЕДЕВР !!!
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22.11.2020 10:56 Відповісти
 
 