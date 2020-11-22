Ворог на Донбасі один раз відкривав вогонь за минулу добу, втрат немає

За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим тиші, здійснивши постріли з гранатомета поблизу Водяного, втрат серед українських військовослужбовців немає

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 21 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, які набули чинності 27 липня 2020 року... Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров'ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - сказано в ранковому зведенні в неділю.

Зокрема, постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне в Донецькій області.

"Від початку поточної доби, 22 листопада, на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів із боку противника не зафіксовано", - констатували в штабі.

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