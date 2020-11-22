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Ворог на Донбасі один раз відкривав вогонь за минулу добу, втрат немає

Новини Цензор.НЕТ Події

Ворог на Донбасі один раз відкривав вогонь за минулу добу, втрат немає

За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим тиші, здійснивши постріли з гранатомета поблизу Водяного, втрат серед українських військовослужбовців немає

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 21 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, які набули чинності 27 липня 2020 року... Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров'ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - сказано в ранковому зведенні в неділю.

Зокрема, постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне в Донецькій області.

"Від початку поточної доби, 22 листопада, на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів із боку противника не зафіксовано", - констатували в штабі.

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Ворог на Донбасі один раз відкривав вогонь за минулу добу, втрат немає 01
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Враг на Донбассе один раз открывал огонь за минувшие сутки: потерь нет - Цензор.НЕТ 6576
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22.11.2020 08:20 Відповісти
Вот на кой..... это хлебало с утра? У меня кава, сигаретка, спокойное радужное настроение. А тут оце одеробло.
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22.11.2020 09:09 Відповісти
А "миротворца больного"-найти не могут. Враг на Донбассе один раз открывал огонь за минувшие сутки: потерь нет - Цензор.НЕТ 6596
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22.11.2020 08:25 Відповісти
Гнидок Руденко, приготовиться!
Ворог на Донбасі один раз відкривав вогонь за минулу добу, втрат немає - Цензор.НЕТ 1163
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22.11.2020 08:59 Відповісти
Ну не надругались, а сделали поздравительные надписи. Гравер был болен, поэтому не успел. У болгарки сел аккум. Можно было аэрографом Ф-1 или РГД-5 (оставили на сладкое).
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22.11.2020 09:12 Відповісти
один выстрел. даже раненых нет. зрада однозначно.
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22.11.2020 09:50 Відповісти
Никак не пойму смысла Минских договоренностей,о чем там договариваривались о прекращении огня или об лимите погибших и раненых?
Раз нету оговоренного количества погибших то что это означает что соблюдается перемирие?
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22.11.2020 10:22 Відповісти
Кроме минских договорённостей, там после было ещё кучу разных отдельных школьных, хлебных, пасхальных, рождественских перемирий, которые всегда срывались после серьёзного обстрела со стороны орков. А теперь да, никаких лимитов не существует - мы за мир ! (руССкий мир)
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22.11.2020 10:30 Відповісти
 
 