З приходом президента Зеленського у всіх нас з'явився історичний шанс, ми на зламі епохи, - Єрмак
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Глава Офісу президента Андрій Єрмак, який зараз перебуває у Феофанії з коронавірусом, вчора відзначив свій день народження і підбив підсумок свого року роботи в команді президента Володимира Зеленського.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Єрмак, зокрема, зізнався, що його професійний шлях не був простим, але на нього ніколи не виливалися такі тонни бруду, як цього року, коли він почав займатися політикою.
"Попри це я зовсім не втратив драйву і впевненості, бо з нами йде велика кількість прекрасних і світлих людей. Вдячний президенту за ту можливість, яку він дав нашій команді. Якщо хтось ще не вірить у нас, ми боротимемося за кожну людину, ми переконуватимемо і пояснюватимемо своє бачення і свою стратегію", - зазначив він.
Єрмак також підкреслив, що "попри всі складнощі в долі України, розумію, що у нас всіх з'явився історичний шанс. Це сталося після революцій і повторилося зараз після того, як до влади прийшов президент Зеленський".
"Хто б що не говорив, а я знаю, яку велику повагу викликає наша країна і наш президент у всьому світі. Відчувається, що триває злам епохи, відбуваються зміни", - переконаний глава ОП.
Він додає, що "у нас ще багато роботи попереду: нам треба зміцнювати економіку, зміцнювати незалежність, захищати нашу країну, повернути наші території і наших людей і ніколи більше не дозволити нікому нічого забрати у нас".
Будь ласка, зачекайте...
Вы жалуетесь, что на вас «льют грязь». Послушайте мнение незаинтересованного человека, который много лет жил в Украине и который опирается только на факты и ни на что, кроме фактов. Давайте по пунктам.
1.Всё началось с Омана - неожиданной и скрытой от народа якобы семейной поездки президента Зеленского. Логичный вопрос: что там делал помощник президента Ермак, если поездка семейная? Вы ведь не подали, как публично обещали, в суд на журналистов «схем». Следовательно, вы солгали - переговоры с Россией были. Именно после Омана начался зондаж предательских шагов: Штайнмайер, консультативная группа, выборы в ордло в октябре, вода в Крым.
2.Вы самочинно присвоили себе обязанности президента Украины и министра иностранных дел: встречаетесь с послами иностранных государств, ведёте преговоры с Россией, выступаете с широковещательными заявлениями по политике Украины. Вся эта ваша деятельность есть не соответствующее Конституции Украины и уголовно наказуемое превышение полномочий.
3.Вы опровергали в программе Шустера свою вину в срыве операции по задержанию преступников, которую разработало СБУ Украины при участии союзников. Вы говорили длинно общие слова и по сути ничего не значщие утверждения.Но вы побоялись прямой дискуссии с Юрием Бутусовым. Вывод: вы лгали - утечка из ОП была.
4.Господин Зеленский, избранный президентом Украины, не имеет ни фундаментального образования, ни опыта работы по полученной в вузе специальности юриста, ни опыта государственного строительства, ни надлежащего кругозора в области истории, литературы и искусства. Все комплиментарные ваши выражения в его адрес - неправда. Тактика Зеленского может временно воздействовать на недалёкую, малообразованную, верящую видео и телевизору часть украинского общества. А телевизионные каналы все в руках олигархата и пророссийских сил. Она, эта тактика Зеленского, заключается в произнесении речей. Состоящих из общих слов и движимых желанием понравиться публике и поднять свой рейтинг.
5.Правди ніде діти: президент Зеленский некомпетентен, безволен, груб, не правдив, мстителен и труслив. У меня ничего личного: только факты.
6.Для страны и для вас обоих самое правильное и самое лучшее и самое законное - подать в отставку и спокойно начать подготовку к новым выборам.