З приходом президента Зеленського у всіх нас з'явився історичний шанс, ми на зламі епохи, - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, який зараз перебуває у Феофанії з коронавірусом, вчора відзначив свій день народження і підбив підсумок свого року роботи в команді президента Володимира Зеленського.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Єрмак, зокрема, зізнався, що його професійний шлях не був простим, але на нього ніколи не виливалися такі тонни бруду, як цього року, коли він почав займатися політикою.

"Попри це я зовсім не втратив драйву і впевненості, бо з нами йде велика кількість прекрасних і світлих людей. Вдячний президенту за ту можливість, яку він дав нашій команді. Якщо хтось ще не вірить у нас, ми боротимемося за кожну людину, ми переконуватимемо і пояснюватимемо своє бачення і свою стратегію", - зазначив він.

Єрмак також підкреслив, що "попри всі складнощі в долі України, розумію, що у нас всіх з'явився історичний шанс. Це сталося після революцій і повторилося зараз після того, як до влади прийшов президент Зеленський".

"Хто б що не говорив, а я знаю, яку велику повагу викликає наша країна і наш президент у всьому світі. Відчувається, що триває злам епохи, відбуваються зміни", - переконаний глава ОП.

Він додає, що "у нас ще багато роботи попереду: нам треба зміцнювати економіку, зміцнювати незалежність, захищати нашу країну, повернути наші території і наших людей і ніколи більше не дозволити нікому нічого забрати у нас".

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