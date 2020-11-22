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В Україні виявлено 12 079 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, 4 604 - одужали

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні виявлено 12 079 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, 4 604 - одужали

В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 12 079 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали 4 604 особи, померли 138 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 489 дітей і 375 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 1 134 людини; летальних випадків - 138; одужали 4 604 людини", - написав Степанов у фейсбуці в неділю вранці.

Днем раніше, 21 листопада, було зафіксовано антирекорд у 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби за добу, 20 листопада повідомлялося про 14 575 випадків інфікування; 19 листопада було зафіксовано 13 357 нових випадків; 18 листопада було 12 496 хворих.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок неділі становила 624 744 особи, 10 951 особа померла від COVID-19, одужали 286 917 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) і Запорізькій (765) областях.

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В Україні виявлено 12 079 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, 4 604 - одужали 01
В Україні виявлено 12 079 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, 4 604 - одужали 02
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Топ коментарі
+12
И сколько за сутки построено оманских дорог?

В Украине выявлены 12 079 новых случаев COVID-19: умерли 138 человек, 4 604 - выздоровели - Цензор.НЕТ 9442
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22.11.2020 09:12
+9
Весенний карантин оказался пердежем в лужу
Готовность медицины к эпидемии - фейком
10 млн. $ Зеленского на разработку отечественной вакцины - брехней
Короновиручный фонд - "великим крадивництвом"...
Что дальше?
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22.11.2020 09:06
+5
Шото переживаю за лубного (ака Дмітро) с его картінкамі. куда-то он пропал...
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22.11.2020 08:53
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Шото переживаю за лубного (ака Дмітро) с его картінкамі. куда-то он пропал...
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22.11.2020 08:53 Відповісти
Весенний карантин оказался пердежем в лужу
Готовность медицины к эпидемии - фейком
10 млн. $ Зеленского на разработку отечественной вакцины - брехней
Короновиручный фонд - "великим крадивництвом"...
Что дальше?
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22.11.2020 09:06 Відповісти
зебил за разработку вакцЫны 1 мнл долларов обицял, а не 10)))
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22.11.2020 09:07 Відповісти
точно. 1 млн. - но и этого не выделил. Так что "какая разница" В Україні виявлено 12 079 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, 4 604 - одужали - Цензор.НЕТ 3528
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22.11.2020 10:32 Відповісти
"Что дальше ? "
Дальше не продолжайте ...
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22.11.2020 09:32 Відповісти
И сколько за сутки построено оманских дорог?

В Украине выявлены 12 079 новых случаев COVID-19: умерли 138 человек, 4 604 - выздоровели - Цензор.НЕТ 9442
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22.11.2020 09:12 Відповісти
это 5 В Україні виявлено 12 079 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, 4 604 - одужали - Цензор.НЕТ 8114
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22.11.2020 13:24 Відповісти
Зараз в Україні вся відповідальність за зростання захворювання на коронавірус лежить на поліції.За вчорашній день захворіло 12079 людей.На хрін така поліція потрібна? В Україні виявлено 12 079 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, 4 604 - одужали - Цензор.НЕТ 2807
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22.11.2020 09:24 Відповісти
Вся ответственность лежит на Зеленском из-за его призывов всем вернуться в Украину и не обеспечении миллионам вернувшимся двухнедельной изоляции.
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22.11.2020 10:20 Відповісти
Сегодня меньше, чем за последние дни. Может, уже спад пошёл.
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22.11.2020 09:34 Відповісти
Та не, то они так считают. Точнее, суббота - лаборатории не работают, результаты тестов не выдают. За воскресенье будет еще меньше. А в понедельник, скорее всего, перепрыгнет за 15к. Не верю я в чудеса. Ну, или второй вариант - степашка песдит.
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22.11.2020 09:38 Відповісти
а мрут меньше тоже из-за закрытых лабораторий?
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22.11.2020 09:48 Відповісти
А мрут меньше,значит повезло людям.Хотя из-за выходных статистика могла опоздать.А вообще сегодня опубликованные данные - это данные семи-восьми дневной давности.Частные лаборатории дают данные в среднем через двое суток, государственные - через восемь-десять.
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22.11.2020 11:44 Відповісти
не знаю как это объяснить, но, например, в США тоже недельные колебания очень сильные от 1600 смертей до 300-400 и минимумы тоже на выходные попадают.
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22.11.2020 09:53 Відповісти
В США население в 10 раз больше чем в Украине. Хочешь сравнить с ситуцией в Украине - дели статистику в США на 10.
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22.11.2020 09:59 Відповісти
при чем здесь кол-во населения? и при чем здесь абсолютные значения?
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22.11.2020 12:50 Відповісти
Вывод: в течение года-двух эта зараза обязательно пройдет через нас всех.
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22.11.2020 09:54 Відповісти
не,если дурак то это надолго.
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22.11.2020 10:08 Відповісти
У нас меленький городок до 30 тис. населения и ежедневно в больнице умирает от ковид 2- 3 человека в день, а в статистику попадает, как минимум в 2 раза меньше. Это видно по официальным данным. В больнице уже полный ЛОКДАУН. Медперсонала катастрофически не хватает, что бы оказать в полном обьеме медецинскую помощь. Не говоря уже про наличие лекарств в достаточном количестве...Предпринимателям необходимо не бастовать, а становиться на биржу труда и получать пособие, а страну закрыть полностю на карантин.Закрыть предпринимательство можно онлайн за один день. В стране контроля за самоизоляцией нет, адекватна медицина только в Феофании. Народ брошен на самовыживания, а статистика по смертности - туфта.
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22.11.2020 10:11 Відповісти
общей статистики умерших за октябрь и сентябрь нету!! где-то она конечно есть, но найти вы ёё не сможете. Хотя раньше писали скаждый день сколько умерло и родилось человек в городе, за прошедшие сутки. Теперь только родившиеся. 33 ребенка родилось в Харькове в четверг, 19 ноября. Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 16 мальчиков и 17 девочек, в том числе одна двойня - мальчик и девочка, которые появились на свет в родильном доме №7. Статистика очень точная, как и по умершим. Только по умершим НЕТУ! Скрывают!
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22.11.2020 10:33 Відповісти
статистика смертності - не туфта. Бо легко перевіряється. а от інфа від панченко - туфта. Бо типу одна баба сказала. Вона бачте точно знає, що від ковіда померли. Висновок паталогоанатома є? Дані тесту (а він завжди неточний) є? То якого нести, шо мруть саме від ковіду?
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22.11.2020 20:26 Відповісти
Ну что лошки, помог вам дурантин выходного дня в борьбе с короновирусом? А асфальтирование дорог за деньги короновирусного фонда?
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22.11.2020 10:51 Відповісти
Лошарикам бздливым наморднички помогают очень
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22.11.2020 19:37 Відповісти
В Україні виявлено 12 079 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, 4 604 - одужали - Цензор.НЕТ 9485В Україні виявлено 12 079 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, 4 604 - одужали - Цензор.НЕТ 9662
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22.11.2020 20:11 Відповісти
Этника не наша, неконгруэнтность бро
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23.11.2020 05:26 Відповісти



Πραβдοργδ™

@ChopperWatte


Влада зелених мародерів продає населенню тести на COVID-19 по 1700 грн., ціна яких на світовому ринку 2,5$.
В Україні виявлено 12 079 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, 4 604 - одужали - Цензор.НЕТ 8992
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22.11.2020 22:57 Відповісти
Смотрю на первые три залайканых места, и чувствуется один почерк
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23.11.2020 05:22 Відповісти
 
 