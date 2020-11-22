Другий тур місцевих виборів відбувається у Львові, Дніпрі та ще 9 містах

У 11 містах України сьогодні відбувається другий тур місцевих виборів. Мерів вибирають, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Виборчі дільниці розпочали роботу о 8:00. ДВК працюють із дотриманням протиепідемічних правил.

Другий тур голосування почався в таких містах: Львів, Бердянськ (Запорізька область), Дніпро, Дрогобич (Львівська область), Полтава, Миколаїв, Слов'янськ (Донецька область), Нікополь (Дніпропетровська область), Рівне, Ужгород (Закарпатська область), Черкаси.

Для забезпечення порядку на території дільниць і охорони виборчої документації щодо повторного голосування залучено майже 10 тисяч правоохоронців на території всієї України.

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