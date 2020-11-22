Другий тур місцевих виборів відбувається у Львові, Дніпрі та ще 9 містах
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У 11 містах України сьогодні відбувається другий тур місцевих виборів. Мерів вибирають, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Виборчі дільниці розпочали роботу о 8:00. ДВК працюють із дотриманням протиепідемічних правил.
Другий тур голосування почався в таких містах: Львів, Бердянськ (Запорізька область), Дніпро, Дрогобич (Львівська область), Полтава, Миколаїв, Слов'янськ (Донецька область), Нікополь (Дніпропетровська область), Рівне, Ужгород (Закарпатська область), Черкаси.
Для забезпечення порядку на території дільниць і охорони виборчої документації щодо повторного голосування залучено майже 10 тисяч правоохоронців на території всієї України.
Топ коментарі
+6 5 копійок
показати весь коментар22.11.2020 09:23
+3 Yakov Nemo
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+2 YU ST
показати весь коментар22.11.2020 11:35
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Синютка вже був головою адміністрації й що від зробив -- ніщо !
Евпак - тоже !
За п,ять років Садовий не спромігся навіть ділянку відвести під сміттєпереробний завод, коротка пам'ять у наріду!