МВС надасть Міністерству охорони здоров'я свій авіапарк для порятунку важких пацієнтів і термінових трансплантацій, - Геращенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністерство внутрішніх справ підпише меморандум із Міністерством охорони здоров'я щодо надання літаків і вертольотів стуктур МВС для медицини катастроф.
Про це повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що йдеться про термінове транспортування учасників ДТП, які зазнали важких травм, про транспортування донорських органів і термінове переміщення бригад хірургів, як це було в недавній ситуації з пересадкою серця Борисом Тодуровим, про яку повідомив Геращенко.
"Минулої п'ятниці лише за 4 години вдалося забезпечити екстрене транспортування Бориса Тодурова з Маріуполя до Львова для пересадки серця від раптового донора (людини, особистості, життя якої, на жаль, добігло кінця) 36-річному жителю Хмельницької області, який помер би найближчими тижнями, якби йому не вставили в груди новий "мотор".
Військові льотчики на вертольоті перекинули Бориса Тодурова із закритого для цивільної авіації аеродрому Маріуполя в Запоріжжя. Звідти на приватному літаку, який організував Вадим Новинський, Борис перелетів до Львова, де екіпаж патрульної поліції максимально швидко доставив хірурга в госпіталь, де готувалася операція з трансплантації серця", - розповів Геращенко подробиці.
"Зокрема, з цією метою міністр МВС Арсен Аваков просував і лобіював проєкт із закупівлі 55 вертольотів Eurocopter, які покриють всю територію України і рятуватимуть життя людей, як у випадку надзвичайних подій і катастроф, так і надаючи допомогу у разі термінового транспортування людей і вантажів у медичних цілях", - підсумував Геращенко.
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МВС придбало 55 гелікоптерів для потреб рятувальників та ...
По-друге, изто заважав Зєлєнскому перекидати гроші е на потреби МВС, дороги і іншу чухню, а на потреби Мінздоров'я. Хт заважав у піку Порошенку придбати гелікоптери для потреб медицини? Півтори року було.
Та і яким боком МВД до єпідемії як що це діло МОЗ та МЧС?
Все як завжди,МВД зайсається медициною,СБУ бомжами та проституцією а МЧС охороною заповідників де розташовані дачі ,,впливових,,чиновників.
А медицина?А при чому тут медицина,скажете,,адже ,,членів,,і так в Україні не лікують.
А теперь к нам так несходительны менты которые к спасению людей ничего общего не имеют так как их обязанность ограничивается на соблюдении правового порядка в стране а не к спасению пострадавших.
У нас как всегда не соблюдается структурное строение ветвей власти.
Или МЧС не предназначены для помощи народу?
Тебя услышали.
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