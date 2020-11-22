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МВС (2877) МОЗ (3881) трансплантація (99) Геращенко Антон (925)

МВС надасть Міністерству охорони здоров'я свій авіапарк для порятунку важких пацієнтів і термінових трансплантацій, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МВС надасть Міністерству охорони здоров'я свій авіапарк для порятунку важких пацієнтів і термінових трансплантацій, - Геращенко

Міністерство внутрішніх справ підпише меморандум із Міністерством охорони здоров'я щодо надання літаків і вертольотів стуктур МВС для медицини катастроф.

Про це повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що йдеться про термінове транспортування учасників ДТП, які зазнали важких травм, про транспортування донорських органів і термінове переміщення бригад хірургів, як це було в недавній ситуації з пересадкою серця Борисом Тодуровим, про яку повідомив Геращенко.

"Минулої п'ятниці лише за 4 години вдалося забезпечити екстрене транспортування Бориса Тодурова з Маріуполя до Львова для пересадки серця від раптового донора (людини, особистості, життя якої, на жаль, добігло кінця) 36-річному жителю Хмельницької області, який помер би найближчими тижнями, якби йому не вставили в груди новий "мотор".

Військові льотчики на вертольоті перекинули Бориса Тодурова із закритого для цивільної авіації аеродрому Маріуполя в Запоріжжя. Звідти на приватному літаку, який організував Вадим Новинський, Борис перелетів до Львова, де екіпаж патрульної поліції максимально швидко доставив хірурга в госпіталь, де готувалася операція з трансплантації серця", - розповів Геращенко подробиці.

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"Зокрема, з цією метою міністр МВС Арсен Аваков просував і лобіював проєкт із закупівлі 55 вертольотів Eurocopter, які покриють всю територію України і рятуватимуть життя людей, як у випадку надзвичайних подій і катастроф, так і надаючи допомогу у разі термінового транспортування людей і вантажів у медичних цілях", - підсумував Геращенко.

МВС надасть Міністерству охорони здоровя свій авіапарк для порятунку важких пацієнтів і термінових трансплантацій, - Геращенко 01
МВС надасть Міністерству охорони здоровя свій авіапарк для порятунку важких пацієнтів і термінових трансплантацій, - Геращенко 02
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Топ коментарі
+8
МВД надасть не свій авіапарк а державний бо придбаний не аваковим і геращенком а на кошти платників податків. Геращенку слід відокремлювати свою шерсть від державної. МВС надасть Міністерству охорони здоров'я свій авіапарк для порятунку важких пацієнтів і термінових трансплантацій, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2659
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22.11.2020 10:43
+7
Таке враження що спілкуюсь з дебілом.Нема різниці на яку структуру були придбані ці гелікоптери бо вони придбані на наші кошти а не на кошти даних структур і тому мають бути використані там де треба для людей котрі їх придбали, а не по забаганках високих мусорів.Бо вони зміняться а техніка лишиться в державі.
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22.11.2020 11:00
+6
Ща прям расплачусь! Антоша, боров ты наш спасательный. Это можно было бы сделать тихо, а не ради пиара. А не демонстрировать, что страна нищая, Минздрав голимый, а страна полицейская. и свой авиапарк, как у Люфтваффе. Чем ты козыряешь, тем что все бабло идет на МВД, а народу болт? На то бабло, что вы с шефом скрысятничали на закупках, полицейские должны не штрафовать за отсутствие маски, а ходить и их раздавать....
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22.11.2020 11:27
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хто ж це у хмельницькій області став вартий такої движухи?...
стефанчуки крають область, як заманеться...путають волинь з поділлям
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22.11.2020 10:33 Відповісти
Цікаво, чого у медиків немає свого власного авіапарку? От наочний факт, що для зеленої влади влади є прерогативою. І це нездоров'я громадян.
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22.11.2020 10:33 Відповісти
Авіа парк придбали за порошенка тож не треба ля ля.
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22.11.2020 10:44 Відповісти
По перше, навчися гулити m.youtube.com › watch
Результати веб-пошуку
МВС придбало 55 гелікоптерів для потреб рятувальників та ...
По-друге, изто заважав Зєлєнскому перекидати гроші е на потреби МВС, дороги і іншу чухню, а на потреби Мінздоров'я. Хт заважав у піку Порошенку придбати гелікоптери для потреб медицини? Півтори року було.
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22.11.2020 10:52 Відповісти
Таке враження що спілкуюсь з дебілом.Нема різниці на яку структуру були придбані ці гелікоптери бо вони придбані на наші кошти а не на кошти даних структур і тому мають бути використані там де треба для людей котрі їх придбали, а не по забаганках високих мусорів.Бо вони зміняться а техніка лишиться в державі.
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22.11.2020 11:00 Відповісти
У мене е враження. Я таки спілкуюся з дебілом. Чому наші гроші у проекті нового б'юджету на потреби МВС збільшені, а на армію зменшені? Це ж наші гроші. Чи ми маємо платити так як білоруси - поліцаям, які будуть рлзганяти наші протести? І головне. То чому Зєлєнскій за 1,5 року нічого не зробив для медицини за наші гроші?
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22.11.2020 11:08 Відповісти
Читай внимательно и думай и всё поймёшь
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22.11.2020 11:30 Відповісти
Ви маєте претензії до моїх роздумів? 😮
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22.11.2020 11:58 Відповісти
Я що дійсно спілкуюсь з дебілом? Я що тобі депутат що приймав той бюджет? Я так само невдоволений тим як приймаються бюджети і не тільки цей а й попередні бо попередня влада так само забезпечувала мусарню прокуратуру і суддів як і теперішня,і в мене теж є питання до зеленського чому такий розподіл.Надія лише на те що не втече і буде відповідать але разом з попередником.
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22.11.2020 11:30 Відповісти
Не звізди. Ти задоволений, бо захищпюаєш і Зєлєнского і його зелений каал, а отже несеш пряму відповідальність за всі рішення, цієї влади. І за перекидання грошей з антиковідного фонду на асфальт, і за аз по 20 гривень. І не кажи що при Порошенку газ теж коштував 8,66. Бо рошлю тебе знову гугл ти, скільки у світі коштував аз у 2018 році і скільки зараз. Якщо хочеш бути схожим на людину, у якої є совість, краще покайся.
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22.11.2020 11:57 Відповісти
У нас так спокійно пересаджують серце?
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22.11.2020 10:42 Відповісти
МВД надасть не свій авіапарк а державний бо придбаний не аваковим і геращенком а на кошти платників податків. Геращенку слід відокремлювати свою шерсть від державної. МВС надасть Міністерству охорони здоров'я свій авіапарк для порятунку важких пацієнтів і термінових трансплантацій, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2659
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22.11.2020 10:43 Відповісти
А звідки у МВД гелікоптери,адже,по їх же словах,всі вертолети закупленні у Франції передані МЧС.Тільки чомусь на світлинах та коментарах СМІ чомусь в Мукачево прилетіли Нацгвардійці на французькому гелікоптері чомусь придназначеному для МЧС.
Та і яким боком МВД до єпідемії як що це діло МОЗ та МЧС?
Все як завжди,МВД зайсається медициною,СБУ бомжами та проституцією а МЧС охороною заповідників де розташовані дачі ,,впливових,,чиновників.
А медицина?А при чому тут медицина,скажете,,адже ,,членів,,і так в Україні не лікують.
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22.11.2020 13:38 Відповісти
МВС,МЧС ,нацгвардія і прикордонна служба підпорядковані міністру внутришніх справ
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22.11.2020 13:51 Відповісти
Возможно,но целевое предназначение вертолетов,если помните было предназначено для МЧС.Тем более что,как я думаю,этой структурой МЧС должна управлять структура 104,так как у нас нету 911.
А теперь к нам так несходительны менты которые к спасению людей ничего общего не имеют так как их обязанность ограничивается на соблюдении правового порядка в стране а не к спасению пострадавших.
У нас как всегда не соблюдается структурное строение ветвей власти.
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22.11.2020 14:05 Відповісти
Спасали пациентов от COVID-19, а себя не уберегли: истории врачей, погибших от коронавируса в Украине https://www.obozrevatel.com/society/spasali-patsientov-ot-coviv-19-a-sebya-sberech-ne-smogli-istorii-vrachej-pogibshih-ot-koronavirusa.htm
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22.11.2020 10:44 Відповісти
Красивый жест, конечно...
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22.11.2020 10:45 Відповісти
Вы о чьем и о каком жесте говорите, все имеет свою ценУ. Клан тодуровых рулит.Сходите почитайте https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/02/12/7206431/
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22.11.2020 11:28 Відповісти
Жест, даже красивый, не то же самое что поступок. Об этом и речь.
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22.11.2020 13:45 Відповісти
упс, значит кваковская банда будет драть три шкуры с медицины тоже, а ведь прикроеться велики целями - спасением жызни человека.
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22.11.2020 10:55 Відповісти
За чей счет будет тот банкет? коммерческое предложение минздраву интересное... на дополнительные премии верхушка мвд может подзаработать...
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22.11.2020 11:00 Відповісти
"Аваков продвигал и лоббировал проект по закупке 55 вертолетов Eurocopter..." То де ці гелікоптери, коли вони будуть в Україні і чи взагалі колись у нас будуть?
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22.11.2020 11:03 Відповісти
Ьудут, попизжее.
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22.11.2020 12:43 Відповісти
А почему МВД?Ведь закуплена же Украиной целая армада вертолетов у Франции для МЧС или их по назначению не существует?
Или МЧС не предназначены для помощи народу?
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22.11.2020 11:11 Відповісти
Ща прям расплачусь! Антоша, боров ты наш спасательный. Это можно было бы сделать тихо, а не ради пиара. А не демонстрировать, что страна нищая, Минздрав голимый, а страна полицейская. и свой авиапарк, как у Люфтваффе. Чем ты козыряешь, тем что все бабло идет на МВД, а народу болт? На то бабло, что вы с шефом скрысятничали на закупках, полицейские должны не штрафовать за отсутствие маски, а ходить и их раздавать....
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22.11.2020 11:27 Відповісти
Блин. Только, сейчас прочитал, что ходят, и раздают.
Тебя услышали. МВС надасть Міністерству охорони здоров'я свій авіапарк для порятунку важких пацієнтів і термінових трансплантацій, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5457
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22.11.2020 12:22 Відповісти
https://kurs.com.ua/novost/243533-policija-kieva-vmesto-shtrafov-razdaet-maski?source=ukrnet
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22.11.2020 12:27 Відповісти
АВАКОВА -- В ОТСТАВКУ!!!
ПРОЕКТ ЗАКОНА ОБ ОРУЖИИ №1222 УЧАЙКИНА -- ПРИНЯТЬ НЕМЕДЛЕННО!!!
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22.11.2020 12:25 Відповісти
 
 