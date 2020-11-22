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Новини Політика України
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Зеленський (17450) злочини проти Майдану (276) Татаров Олег (358)

Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність

Представники громадськості нагадали президенту Володимиру Зеленському про те, що в його офісі працює людина, яка виступала на боці злочинної влади під час Революції Гідності.

Про це йдеться в повідомленні Центру прав людини ZMINA, передає Цензор.НЕТ.

"Цього дня (День гідності та свободи. - Ред.) хочемо нагадати президенту Зеленському, що заступником керівника Офісу президента України працює людина, яку пов'язують із насильством влади проти демонстрантів під час Євромайдану.
Йдеться про Олега Татарова, який за часів Януковича і під час Революції Гідності працював заступником начальника Головного слідчого управління МВС. Він неодноразово публічно заявляв про непричетність міліції до насильницьких дій і вбивств, робив заяви, що міліція не використовувала вогнепальну зброю проти учасників протесту, що ті "стріляли у себе самі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "такі кадри в Офісі президента - це не про гідність".

Читайте також: Веніславський про люстрацію Татарова: Закон про очищення влади "є сумнівно-конституційним"

"Нагадуємо про вимогу 30 правозахисних організацій звільнити Татарова з обійманої посади і в майбутньому не допускати призначень на відповідальні високі політичні посади осіб, які виправдовували і покривали масові злочини та порушення прав людини", - резюмують автори звернення.

Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність 01
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Топ коментарі
+41
У маладих риганалів це сваі люді.
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22.11.2020 10:59
+38
Зеленскому напомнили о заме Ермака, который покрывал насилие милиции на Майдане: Такие кадры как Татаров - это не о достоинстве - Цензор.НЕТ 6601
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22.11.2020 11:05
+34
А САМОГО-хоть нашли?Может опять в Омане-с кем то-встречается. Зеленскому напомнили о заме Ермака, который покрывал насилие милиции на Майдане: Такие кадры как Татаров - это не о достоинстве - Цензор.НЕТ 9258
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22.11.2020 11:02
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У маладих риганалів це сваі люді.
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22.11.2020 10:59 Відповісти
зато мудрий нарід теперь может полностью ощутить

разницу между Гідністю и "достоинством" Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність - Цензор.НЕТ 2806
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22.11.2020 13:39 Відповісти
вот у Зеленского, например, Гідности - ноль,
но зато какое достоинство !!!! - на рояле им фигачить может Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність - Цензор.НЕТ 4783
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22.11.2020 13:41 Відповісти
Вот как бы эти скоморохи не пересаживались из кресла в кресло, бездарность и глупость их конек.
Зеленский готовит отставку Ермака. Главный претендент на должность министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев. Идут разговоры о смене министра иностранных дел Кулебы. Вариант замены - Арсений Яценюк. В обоих случаях смысл есть. Ермак бесполезен, с ВР не справился, работа с регионами завалена. Кулеба в МИДе бездарен и не авторитетен на Западе. Яценюк в Вашингтоне свой человек, при том у обеих фракций Пока непонятно как далеко зашли переговоры сторон, но факт их наличия подтвержден.
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22.11.2020 16:17 Відповісти
А САМОГО-хоть нашли?Может опять в Омане-с кем то-встречается. Зеленскому напомнили о заме Ермака, который покрывал насилие милиции на Майдане: Такие кадры как Татаров - это не о достоинстве - Цензор.НЕТ 9258
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22.11.2020 11:02 Відповісти
Зеленский развлекал за наличные тех, кто потом расстреливал Майдан
Общество / Видео 22-ноя, 19:229 667 0

Зеленский развлекал за наличные тех, кто потом расстреливал Майдан

Украинским олигархам выгодно власти Зеленского - при ней они имеют возможность воровать, считает народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев. Об этом он сказал в эфире марафона на «5 канале».

«Кто такой Зеленский? Зеленский - ставленник олигархов. Тот, кто развлекал за наличные тех, кто потом расстреливал Майдан, развлекал пророссийских деятелей, самого Путина, Медведева, Януковича и всю эту клику. «95 квартал» ходил к ним на корпоративы, развлекал. Он будет ненавидеть всех тех, кто оставил его без тех заработков », - подчеркнул нардеп.

«Вся эта крадивницька клика наличными давала« 95 квартала »огромные деньги. И Зеленский, как руководитель всего того, жил с того, чтобы увидеть то, что он понакупляв себе », - сказал Арьев.

«Эти люди не захотят жить в стране достоинства, потому что они всех считают быдлом. Они всех кормят низкосортным продуктом и паразитируют на этом », - считает политик.

Нардеп отметил, что олигархи, которые имеют общенациональные каналы, очень заинтересованы, чтобы все скандалы по Зеленский не доносились до украинском.

«Раньше они так или иначе поддерживали информационные поводы, а сейчас они делают вид, что этого не существует. Что Ахметов, что Коломойский, Пинчук, все остальные - они делают четкие месседжи: «Нас эта власть устраивает, так как при ней мы можем воровать, мы можем получать от правительства все, что мы хотим», - резюмировал Арьев.
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22.11.2020 20:38 Відповісти
Так в его офисе (неказонном к слову и не предусмотренном ни Конституцией и ни какими другими Законами Украины) работают адвокаты Ефремова и Януковичаю, а тут мент.
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22.11.2020 11:02 Відповісти
Зеленскому напомнили о заме Ермака, который покрывал насилие милиции на Майдане: Такие кадры как Татаров - это не о достоинстве - Цензор.НЕТ 8860
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22.11.2020 11:05 Відповісти
Ото зараз прибіжить зебот Виктор Ли і розкаже, що ніякої зради нема.
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22.11.2020 11:15 Відповісти
Да им чем хуже Украине,тем лучше им.Они открыто ждут рюзького мира.Чего себя обманывать.Зебилы это наши бульбоеды.
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22.11.2020 11:36 Відповісти
Хм... Гете був мольфаром?
"...Не верю я в порядочность шута.
Он трижды куплен был, и столько же продался!
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже
и зритель глупый ликовал - ведь он и клоун так похожи...
Пусть в гриме правду говорит, да как за то, с мурашками по коже!
И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи.
Цинизм, беспечность, простота на представлениях царили.
А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили.
Шут правит бал! Дивится Сатана,
Ад льдом покрыт, зеленый бес резвится...
Длине очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился..."
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22.11.2020 19:49 Відповісти
Зеленскому напомнили о заме Ермака, который покрывал насилие милиции на Майдане: Такие кадры как Татаров - это не о достоинстве - Цензор.НЕТ 6601
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22.11.2020 11:05 Відповісти
Достоїнство Зєлєнского, як ерекція у 90-річного дідуся. Упало 29 років тому і ніяка Віагра вже не підніме.
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22.11.2020 11:17 Відповісти
Нашли кому напоминать. Рояль бы подарили бы хороший, да нотную тетрадь с картинками. Ну, шоб играть было сподручнее. А они про татарова.
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22.11.2020 11:06 Відповісти
У порношута- членограя , достоинство ? 🧐😹
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22.11.2020 12:01 Відповісти



V.V.


@VV23059778

·14 ч

Зеленскому напомнили о заме Ермака, который покрывал насилие милиции на Майдане: Такие кадры как Татаров - это не о достоинстве - Цензор.НЕТ 8087
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22.11.2020 11:13 Відповісти
а кремлевская Крыса и твой малоПИД,,,роский кореш ермак это про достоинство.....
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22.11.2020 11:13 Відповісти
такие кадры в Офисе Президента - это не про достоинство

Зеленскому напомнили о заме Ермака, который покрывал насилие милиции на Майдане: Такие кадры как Татаров - это не о достоинстве - Цензор.НЕТ 6974 Зеленскому напомнили о заме Ермака, который покрывал насилие милиции на Майдане: Такие кадры как Татаров - это не о достоинстве - Цензор.НЕТ 6974 Зеленскому напомнили о заме Ермака, который покрывал насилие милиции на Майдане: Такие кадры как Татаров - это не о достоинстве - Цензор.НЕТ 6965

Говорить о достоинстве с человеком, который понятия не имеет что это такое?
Ну можно и крокодилу напомнить о вегетарианстве, но зачем?
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22.11.2020 11:13 Відповісти
А кому напоминать,ведь с легкой руки Ермака теперь таскают участников Майдана по допросам а те кто их убивал успешно обменяны на украинских заробитчан или дана возможность безпрепятственно покинуть Украину во времья их домашнего ареста.
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22.11.2020 11:17 Відповісти
Всякі Ермаки та Зе неподумали що треба подякувати ***** за те що із голодранців нас вони зробил країну яка в змозі дати пізди всій кацапії https://www.youtube.com/watch?v=6jlhttps://www.youtube.com/watch?v=bRF9D0EGhIQv7ptkoko,
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22.11.2020 21:51 Відповісти
P.S.Вы кацапы хотели сделатьселян рабами вот и получили на свою тупую бошку https://www.youtube.com/watch?v=fu5620mKWhU https://www.youtube.com/watch?v=COhqi_Ofzls Это уже вам не это..
Деилы хреновы.
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22.11.2020 22:03 Відповісти
у преЗЕрватива хорошо получается только одно - каждый день доказывать 73% что они тупорылые лошары
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22.11.2020 11:20 Відповісти
А ещё "сватов" и другой ватный бред транслировать на 1+1 и "квартале" .
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22.11.2020 11:40 Відповісти
Соли на хвост татарову насыпали уже ? ну-ну Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність - Цензор.НЕТ 3691
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22.11.2020 11:23 Відповісти
оно то факт - хвост и рога у этого упыря присутствуют.
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22.11.2020 12:11 Відповісти
Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність - Цензор.НЕТ 3508
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22.11.2020 11:29 Відповісти
Теперь терпите . Многим возмущённым данным фактом было лень проголосовать . Гастроли цирка продлятся ещё три года .
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22.11.2020 11:35 Відповісти
Максимум до лета 21 года. Осла уже даже свои сливают и прекрасно знают , что ему все хана , потому и гребут все как в последний раз бо понимают , что времени у них мало.Сей час у Осла реально две перспективы , это 1- это могила , в этом больше всех заинтересован Беня и Ермак и 2 - 15 лет на нарах , а это уже очень надо Пете .
Хотя второй вариант для создания прецедента нужен и всем сознательным гражданам Украины , что бы любой находясь на посту президента больше не когда в жизни не вздумал Конституцию и УК использовать как туалетную бумагу.
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22.11.2020 11:59 Відповісти
Осел специально взял этого уплюдка. Будь он не ссыкливый карлик а посмелее и здоровее -сам бы лично бил майдановцев.
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22.11.2020 11:40 Відповісти
А кто бы в это время играл на рояле ?
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22.11.2020 11:41 Відповісти
Да скорее всего , специально взял этого мудака Ермак , а Осла уже давно в хер не кто не ставит , просто перед фактом поставили.
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22.11.2020 12:00 Відповісти
А він їх і бив, зі сцени: ЗеБенін про Майдан. Тільки коли люди бачили, як беркут бив студентів, то це викликало у них обурення, спротив і жаль до постраждалих. А коли взявся блазень, то жахливе побоїще викликало регіт. Він знає що робить.
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22.11.2020 15:19 Відповісти
Таких назначенцев у шута большинство, может хватит об этом рассуждать, а пора взять метлу и вымести эту местечковую нечисть.
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22.11.2020 11:41 Відповісти
Вже вимели на місцевих виборах, де зелень пройшла в дупатути.
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22.11.2020 11:59 Відповісти
За Подоляка чого забули нагадати? Щоб і далі отакі висерухи штопав?
Чи Щоб організовував оцю тіткшню?
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22.11.2020 11:43 Відповісти
Є ще заступник директора ДБР, адвокат януковича Бабіков.
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22.11.2020 15:28 Відповісти
ну, так Бабіков не в офісі-адміністрації, інший рівень. Хоча зауваження по морді - правильне. Інша справа, що морд доку...
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22.11.2020 16:28 Відповісти
Это ведь позор какой-то, Володя ....
Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність - Цензор.НЕТ 674
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22.11.2020 11:55 Відповісти
к чему здесь этот моральный урод Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність - Цензор.НЕТ 4403
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22.11.2020 22:13 Відповісти
Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність - Цензор.НЕТ 9466
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22.11.2020 11:59 Відповісти
Поскольку Зеленский уже не главный, как он может уволить целого ЗАМА ЕРМАКА? Зе знает свое место- ему предписано видосики снимать.
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22.11.2020 12:02 Відповісти
Я тоже жил в стране Януковича,и даже работал на стройке.Надо и меня под люстрацию.Президент одной державы был не абы яким министром у Януковича долгое время,сдал значительную часть Донецкой и Луганской области ,Ил -76 ,Иловайск,Дебальцево,Донецкий аэропорт на его совести.Позорнейшие Мински,которые нас заставляют выполнять до сих пор.Гривна с 8 до 30,обанкротил средний класс.Все арсеналы взорвал..И так далее,и так далее.Но я его люблю.За красивые слова,за Панаму .
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22.11.2020 12:04 Відповісти
Тупорылый, ватный бот. В спам, козлина
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22.11.2020 12:06 Відповісти
А плять овшоры, Липецкую фабрику, убийство брата. мародера забыл?
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22.11.2020 12:08 Відповісти
Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність - Цензор.НЕТ 3626 .Ти справді ідіот , чи ним прикидаєшся . ? Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність - Цензор.НЕТ 5477 .
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22.11.2020 12:10 Відповісти
одне слово - зебіл
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22.11.2020 16:29 Відповісти
А про тих, хто називав п-ровокацією повідомлення про підготовку до силового розгону Євромайдану ніхто не згадував:
https://twitter.com/TyshkomNyshkom/status/1330205672491900934
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22.11.2020 12:16 Відповісти
Навіщо ці картинки ? Що в них такого ? Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність - Цензор.НЕТ 6243 .
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22.11.2020 12:34 Відповісти
Та нічого - саме життя...
А воно наразі свідчить про одне: реальних організаторів подій на Майдані не шукали (і, відповідно, не знайшли) славні папєрєдніки, не шукатимуть їх і зенаступнікі. А у борців перманентного спротиву залишиться на душі (чи на губах) неприємний осад: 72 відсотки українців виявилися несправжніми петріотами і справжніми зрадниками Майдану, як і їх не менш славні папєрєднікі десять років тому. Тоді, правда, справжніх було втричі менше, але і зрадників реваншистів лиш трохи більше половини. Яку річницю гасла "Не зрадь Майдан!" нині віжзначають?
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22.11.2020 12:54 Відповісти
Я питав лише про картинки . Звідки ти взяв що то беркутята , в них же навіть одяг іншої розкраски , п'ятнистий , сірий з чорним . Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність - Цензор.НЕТ 2959 . ... ?!
На першому фото міліція носить коробки марки Рошен , і що .? Їм що , заборонено купувати продукцію цієї марки .? Чи хочеш сказати що це Петро їм особисто привіз , в багажнику свого авто ? То де на фото сам Порошенко ?
Третє фото - Турчинов з Порошенком про щось жартують , очевидно йдучи на Майдан , в день Пам'яті ,, то чому ти вирішим що вони сміються саме з Майдану . ?? То ж я й питаю ,що в цих звичайних картинках , такого незвичайного . ??
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22.11.2020 13:09 Відповісти
Картіни історичні, а що "мєліцея з народом" на Майдані почули аж перед самим оцтупом всєнародноізбраного (до речі, а хто ж його чесно-прозоро-дємлкратічєскі обрав після папєрєднього переможного Майдану, коли та міліція хвіг би була з народом, якби не ЗСУ?).
При нагоді можеш розповісти, що знаєш про "повномасштабні міліцеські обладунки" для дільничих та чергових нарядів. Тільки не втирай, що ВВ - то така колишня славна нацгвардія, яка тимчасово стала мєліциєю, а на Майдані перетворилася взад, а бернутня - то такі тітухани із спєцотрядов путєна.
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22.11.2020 18:38 Відповісти
До речі, можеш також розповісти про те, де і скільки продукції "тієї марки" закуповували революційні майданівці.
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22.11.2020 18:42 Відповісти
Слухай , шо ти мені тут "чешеш" ,, я запитував тебе - що в них такого грішного .? Просте запитання . Не хочеш відповідати , не відповідай .

На біса мені твої високоматеріальні " лекції" про якусь міліцію з народом .?? Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність - Цензор.НЕТ 9152 .
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22.11.2020 18:57 Відповісти
Та яке там грішне... Все святе!
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22.11.2020 20:05 Відповісти
дебил. это ВВ земляки Пороха. которые перешли на нашу сторону...
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22.11.2020 12:35 Відповісти
Це вже третя версія пояснення цих подій. Жодна не клеїться з подіями попередніми та наступними. Чи то беркутята, які перейшли на бік вашого бунсхвера?
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22.11.2020 12:44 Відповісти
Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність - Цензор.НЕТ 4287

Будь ласко, що то за фото? Який рік?
Як казав лєнь in: "Фуйню нэсти лэгчэ, чэм брэвно!"
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22.11.2020 13:20 Відповісти
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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22.11.2020 12:23 Відповісти
За моєю версією організатором розстрілів на майдані є каламойскій.Такі непрямі докази:20.02.2014 почалося масове вбивство на майдані,А в цей день дочка тимошенко святкувала своє ДН,коли мати в тюрьмі.Тобто вона також святкувала майбутній вихід мамані з тюрьми?Їй цей подарунок пообіцяв каламойскій через своїх шісток?Янукович з представниками опозиції домовився про проведення президентських виборів.Але чомусь парасюк вилазить на трибуну і закликає до штурму.Тобто каламойскава і тимошенко вибори не влаштовували.Вони розраховували,що президентом тимошенко вибере майдан.Навіть була домовленість з путіним через медведчука (моя версія),що путін може забрати Крим(тимошенко:не один танк не повинен ....на РНБО) і Донбас,які не підтримують тимошенко.Згадайте,як ВАНА заявляла,щоб Донбас обгородили колючим дротом.Тобто спеціально війна була спровокована каламойскім медведчуком-путіним.Але щось пішло не так.
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22.11.2020 12:32 Відповісти
Та щоб вас зесранці всіх разом смертельна ковідка напала і ви вищезли!!!
І Дермаки, і Тутарови, Зелебенські!!!
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22.11.2020 12:35 Відповісти
А с этим как быть?Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність - Цензор.НЕТ 4768
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22.11.2020 12:58 Відповісти
Пытаться что-то тебе дебилу объяснить - просто время терять.
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22.11.2020 13:04 Відповісти
Бить - з чим ?? А що тут "кримінального" .? Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність - Цензор.НЕТ 9945 . Може це фото і взагалі не з Майдану .
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22.11.2020 13:16 Відповісти
Кстати, обратите внимание на волосы, уже поседел!!! Но зебилам лишняя хромосома мешает заметить... Прав лаврошадь: "зЕбилы бл#я!"
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22.11.2020 13:41 Відповісти
Это в Харькове. Можно еще штук сто подобных найти, не останавливайся.
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22.11.2020 14:11 Відповісти
Не сто-тыщи...
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22.11.2020 14:44 Відповісти
Пожалста!Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність - Цензор.НЕТ 5400
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22.11.2020 15:20 Відповісти
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - это классическая пятая колонна РФ в Украине, и политики, представляющие партию ОПЗЖ - это не украинские политики, а пророссийские политики.
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22.11.2020 13:58 Відповісти
ОПезжисты - вон из УкраинЫ. Вам тут ничего не светит. Дозреете шо будут сбивать вас с деревьев. Лучше сами по хорошему.
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22.11.2020 14:05 Відповісти
Это то же не майдан Это с дидами...Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність - Цензор.НЕТ 8848
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22.11.2020 14:43 Відповісти
Серёжка, пошли на хутор бабочек ловить своего куратора!!! =))))
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22.11.2020 15:02 Відповісти
Саша,какому такому "куратору" нужен этот сбитый летчик? Проиграл все мыслимые выборы,с треском проиграл. Прошлогодний снег...
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22.11.2020 15:14 Відповісти
А кому проиграл? креатуре Хремля, поэтому пошли все таки СереШка своего куратора на хуртор)
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22.11.2020 15:42 Відповісти
Не спорь с зебилом и кацапом. Сразу нах (в спам).
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22.11.2020 17:44 Відповісти
порошенко=зеленский
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22.11.2020 15:04 Відповісти
В спам ботяра.
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22.11.2020 17:43 Відповісти
Олег Татаров был завербован ФСБ в 2011 году, получил оперативное псевдо "Кувшинов". Подробности на телеграмм-канале Генерал СВР
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22.11.2020 15:41 Відповісти
Да сам блаЗень продолжает политику яныка.И где видели шо б жиденок поддерживал украинцев.
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22.11.2020 15:42 Відповісти
--- Знахабніли ЗЕ- срулята .сподіваючись на заступництво кремлівського ракла . а мали б пам*ятати:--- Від коломійщини . до коліївщини---один крок !!!
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22.11.2020 15:44 Відповісти
Та разве он подбирает и назначает кадры. Подсунули бумаги, подписал не глядя и по сему.
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22.11.2020 15:46 Відповісти
БЛАЗЕНЬ ТО УОСОБЛЕННЯ ВІДСУТНОСТІ ГІДНОСТІ А ПРЕЗИДЕНТ ДЕРЖАВИ МАЄ УОСОБЛЮВАТИ САМУ ГІДНІСТЬ А КОЛИ БЛАЗЕНЬ ЗІБРАВ НА РОЗМОВУ УЧАСНИКІВ МАЙДАНУ ТА ЩОСЬ ЇМ ТАМ РОЗКАЗУВАВ ТО ГИДКО НА НЬОГО ДИВИТИСЬ
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22.11.2020 16:25 Відповісти
 
 