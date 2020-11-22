Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність

Представники громадськості нагадали президенту Володимиру Зеленському про те, що в його офісі працює людина, яка виступала на боці злочинної влади під час Революції Гідності.

Про це йдеться в повідомленні Центру прав людини ZMINA, передає Цензор.НЕТ.

"Цього дня (День гідності та свободи. - Ред.) хочемо нагадати президенту Зеленському, що заступником керівника Офісу президента України працює людина, яку пов'язують із насильством влади проти демонстрантів під час Євромайдану.

Йдеться про Олега Татарова, який за часів Януковича і під час Революції Гідності працював заступником начальника Головного слідчого управління МВС. Він неодноразово публічно заявляв про непричетність міліції до насильницьких дій і вбивств, робив заяви, що міліція не використовувала вогнепальну зброю проти учасників протесту, що ті "стріляли у себе самі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "такі кадри в Офісі президента - це не про гідність".

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"Нагадуємо про вимогу 30 правозахисних організацій звільнити Татарова з обійманої посади і в майбутньому не допускати призначень на відповідальні високі політичні посади осіб, які виправдовували і покривали масові злочини та порушення прав людини", - резюмують автори звернення.