Moderna назвала вартість однієї дози своєї вакцини проти COVID-19: від $25 до $37

Вартість однієї дози вакцини проти коронавірусу від американської фармкомпанії Moderna буде в діапозоні від $25 до $37 залежно від обсягу замовлення.

Про це заявив керівник компанії Стефан Бансель в інтерв'ю Die Welt, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Це справедлива ціна, враховуючи вартість лікування важкохворого на COVID-19 для системи охорони здоров'я. Ми не зацікавлені в максимальному прибутку", - пояснив Бансель.

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Він також анонсував підписання контракту з Євросоюзом про постачання препарату в Європу і чекає, що документ буде підписано упродовж декількох днів.

"Ми хочемо поставляти в Європу і ведемо конструктивні переговори", - сказав глава Moderna. За його словами, одним із ключових моментів переговорів є плата за резервування вакцини.

Бансель підтвердив, що до кінця 2020 року компанія має намір виробити 20 млн доз, "мала частина" від цього обсягу з'явиться до кінця грудня у країнах Європи. Водночас вакцинація препаратом Moderna, як і більшістю аналогічних, передбачає введення двох ін'єкцій.

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