УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14867 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
9 892 111
вакцина (3528) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Moderna назвала вартість однієї дози своєї вакцини проти COVID-19: від $25 до $37

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Moderna назвала вартість однієї дози своєї вакцини проти COVID-19: від $25 до $37

Вартість однієї дози вакцини проти коронавірусу від американської фармкомпанії Moderna буде в діапозоні від $25 до $37 залежно від обсягу замовлення.

Про це заявив керівник компанії Стефан Бансель в інтерв'ю Die Welt, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Це справедлива ціна, враховуючи вартість лікування важкохворого на COVID-19 для системи охорони здоров'я. Ми не зацікавлені в максимальному прибутку", - пояснив Бансель.

Читайте також: Лідери G20 і бізнес мають зібрати $5 млрд на вакцину від COVID-19 для бідних країн, - представник глобального партнерства GAVI Оконджо-Івеала

Він також анонсував підписання контракту з Євросоюзом про постачання препарату в Європу і чекає, що документ буде підписано упродовж декількох днів.

"Ми хочемо поставляти в Європу і ведемо конструктивні переговори", - сказав глава Moderna. За його словами, одним із ключових моментів переговорів є плата за резервування вакцини.

Бансель підтвердив, що до кінця 2020 року компанія має намір виробити 20 млн доз, "мала частина" від цього обсягу з'явиться до кінця грудня у країнах Європи. Водночас вакцинація препаратом Moderna, як і більшістю аналогічних, передбачає введення двох ін'єкцій.

Читайте також: BioNTech і Pfizer подають запит на реєстрацію вакцини проти COVID-19 по всьому світу
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
Moderna назвала вартість однієї дози своєї вакцини проти COVID-19: від $25 до $37 - Цензор.НЕТ 275
показати весь коментар
22.11.2020 12:46
+18
помножте на 10 і це буде стартова ціна в Україні..якщо не більше..
показати весь коментар
22.11.2020 12:26
+8
Простой нарид пролетает.
показати весь коментар
22.11.2020 12:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
сейчас не хватает медиков - с появлением вакцины в Украине "медиков" будет перебор как минимум раз в десять...
показати весь коментар
22.11.2020 14:23 Відповісти
Така ціна буде спочатку. Потім її суттєво знизять. Їм не вигідно щоб вакцинувалось тільки менше 10 % (буржуїв і бідних депутатів), бо енфективність від такого вакцинування буде невелика. Не менше 70 % має бути провакциновано щоб побороти пандемію
показати весь коментар
22.11.2020 14:27 Відповісти
кто нибуть вспомнил что $70 это месячная пенсия 5 млн пенсионеров
без учёта обязательных расходов
а это 13% населения страны
может депутаты пару месяцев поездят на работу на велосипедах
поживут как все простые граждане
а за эти деньги закупим вакцину
показати весь коментар
22.11.2020 15:01 Відповісти
Ну если что, то курс лечения от Covid одного пациента обходится государству в 30 с копейками тысяч гривен. Это если не дошло до реанимации. И своих еще тысяч 10-20 доложишь. Так что даже для государства выгодней все же закупать вакцину, чем лечить потом. Но эту никто закупать не будет - не переживай. Сначала штаты вообще заявляли, что она не пойдет на внешние рынки. Сейчас почему-то изменили мнение. Но в любом случае для нашей страны это дорогое удовольствие. Хотя с чем сравнивать. Курс оригинального Ремдесивира стоит больше 2000$ и не помогает от слова "совсем".
показати весь коментар
22.11.2020 15:57 Відповісти
Эта цена американской вакцины. А лицензионная индийская, египетская или пакистанская будет в разы дешевле. Такую и закупает ВОЗ для раздачи беднейшим странам.
показати весь коментар
22.11.2020 22:14 Відповісти
Не думаю. Я не слышал про дженерики американской вакцины. Аналог ремдесивира - да, скорей всего мы закупили индийский по цене в 10 раз дешевле. Я бы купил вакцину именно от Moderna для всей семьи, но к сожалению такой возможности у нас нет.
показати весь коментар
23.11.2020 00:11 Відповісти
Значить зеленський буде продавати українцям по 400 баксів, за дозу.
показати весь коментар
22.11.2020 15:30 Відповісти
Привился, через пол года вирус мутировал и нужно прививаться снова, и так до гробовой доски - налог на право существовать.
показати весь коментар
22.11.2020 15:54 Відповісти
спішать продати вже ціну склали, а про придатність мовчать. Нічого особистого-це просто бізнес. Напевне, бубоноси вже підписали попередню угоду про поставки.
показати весь коментар
22.11.2020 18:23 Відповісти
Пока вся наша помойная элита не переколется,то серым вакцины не видать,да еще остатки налево загонят. Moderna назвала вартість однієї дози своєї вакцини проти COVID-19: від $25 до $37 - Цензор.НЕТ 2759
показати весь коментар
22.11.2020 18:26 Відповісти
в Україні її ціна буде від 250 до 370 ))
показати весь коментар
23.11.2020 03:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 