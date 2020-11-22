У ЗСУ за добу 137 нових випадків COVID-19, хворіє 2 866 осіб

У Збройних силах України за минулу добу лабораторно підтверджено 137 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"З них у заклади охорони здоров'я госпіталізовано 19 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 118 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - йдеться в повідомленні.

Станом на 10:00 неділі, 22 листопада, в ЗСУ на COVID-19 хворіє 2 866 осіб.

Загалом за час пандемії одужали 6 124 особи, летальних випадків - 25.

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На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 384 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція упродовж найближчих трьох діб, - 56 осіб.