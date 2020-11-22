На початку 2021 року Європу може накрити третя хвиля коронавірусу, - ВООЗ
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У разі відсутності необхідної інфраструктури Європу чекає третя хвиля пандемії коронавірусу вже на початку 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Європейські уряди не збудували необхідну інфраструктуру влітку після того, як взяли під контроль першу хвилю пандемії коронавірусу. Зараз ми маємо другу хвилю. Якщо вони не збудують необхідну інфраструктуру, то ми матимемо на початку наступного року третю хвилю", - заявив спеціальний представник генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я з COVID-19 Девід Набарро.
Як приклад боротьби з коронавірусом він наводить країни Азії, де люди дотримуються карантинних обмежень.
"Жителі Азії дотримуються дистанції, носять маски, самоізолюються, коли хворіють, миють руки. Вони захищають найбільш вразливі групи. Це уповільнює поширення коронавірусу", - додав Набарро.
Водночас представник ВООЗ закликає країни Азії занадто рано не послаблювати обмеження. "Треба почекати, поки кількість випадків захворювання на COVID-19 зменшиться і залишатиметься низькою", - сказав Набарро.
Нагадуємо, станом на ранок 22 листопада у світі зафіксовано 58 508 271 випадок коронавірусу. 1 386 729 летальних випадків, одужали 40 473 821 особа.
Будь ласка, зачекайте...
-- волны они считают -- короткие, средние и длинные...*)
в ВООЗ прям гении сидят.....
-- Так у вас же Океан под окнами.
-- А мы его уже не замечаем... *)
кого боится комуннистический Китай?
почему китвйцы,которым все посвист при обнаружении ДВУХ инфицированных вчера город на 170 тыс намеления МОМЕНТАЛЬНО зокрыли на жесткий карантин сразу на две недели?
Рождество католическое, Новый Год, Рождество православное станут катализатором и после них к середине - концу января 2021 года будет пик второй волны, которая весной пойдет на убыль. Никакого спада заболеваемости как окончания второй волны коронавируса до весны не будет.
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
то выводы напрашиваются прямо противоположные