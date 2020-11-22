На початку 2021 року Європу може накрити третя хвиля коронавірусу, - ВООЗ

У разі відсутності необхідної інфраструктури Європу чекає третя хвиля пандемії коронавірусу вже на початку 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Європейські уряди не збудували необхідну інфраструктуру влітку після того, як взяли під контроль першу хвилю пандемії коронавірусу. Зараз ми маємо другу хвилю. Якщо вони не збудують необхідну інфраструктуру, то ми матимемо на початку наступного року третю хвилю", - заявив спеціальний представник генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я з COVID-19 Девід Набарро.

Як приклад боротьби з коронавірусом він наводить країни Азії, де люди дотримуються карантинних обмежень.

"Жителі Азії дотримуються дистанції, носять маски, самоізолюються, коли хворіють, миють руки. Вони захищають найбільш вразливі групи. Це уповільнює поширення коронавірусу", - додав Набарро.

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Водночас представник ВООЗ закликає країни Азії занадто рано не послаблювати обмеження. "Треба почекати, поки кількість випадків захворювання на COVID-19 зменшиться і залишатиметься низькою", - сказав Набарро.

Нагадуємо, станом на ранок 22 листопада у світі зафіксовано 58 508 271 випадок коронавірусу. 1 386 729 летальних випадків, одужали 40 473 821 особа.

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