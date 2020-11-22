Явка виборців на виборах мерів на 13:00 становить 12,7%, - ЦВК
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Станом на 13:00 середня кількість виборців, які отримали бюлетені на дільницях (явка виборців) на виборах міських голів 22 листопада, становить 12,7%.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.
Зокрема, явка на виборах мера Дніпра становить 13,24%;
міського голови Нікополя - 12,91%;
міського голови Слов'янська - 18,14%;
міського голови Ужгорода - 12,19%;
міського голови Бердянська - 12,38%;
міського голови Львова - 12,89%;
міського голови Дрогобича - 11,46;
міського голови Миколаєва - 12,26%;
міського голови Полтави - 11,15%;
міського голови Рівного - 12,35,
міського голови Черкас - 11,59%.
У ЦВК зазначили, що ці відомості не мають офіційного характеру, оскільки надходять від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами зв'язку, зокрема телефоном або електронною поштою.
Будь ласка, зачекайте...
Я не бачу принципової різниці. Але економія в папері та друкарській фарбі -- так. Бо можуть додати таку графу, а "шуліка" все одно лежатиме на дивані, бо йому не до шмиґи кандидати й він не готовий до жодних компромісів через те, що сам чистий як дитяча сльоза
Явка теж погано,щоб там не прописали, сьогодні їх прийшло на дільниці всього 2000 громадян, а завтра збереться під мерією 2500 і скажуть :" ПАШЕЛ Вон! Ми тебе не вибирали, а ми народ" І шо робить?
Ще раз згадаю, що у 2014 р. у Пороха був классний хід-знятися з виборів, явка ради одного кандидата не було б 50% , як не крути,а немає явки-вибори не дійсні
Не хило вибранці підлаштували під себе закони.
...это не явка, это массовая капитуляция...
По одной простой причине -- в заботе о тех, кто на выборы не ходит -- когда они ломанутся в Европу, как политические беженцы -- чтоб они свои паспорта не ховали, а честно признавались, что они из Украины -- их там притесняют! Тогда им законно дадут убежище и перспективы...
...а щас украинцы, за кого только себя не выдают, шоб годик-два посидеть на Азюле -- то за беларусов, то за азеров -- чисто армяне -- те такие же жулики, но до безвиза и за украинцев себя выдавали...*)
Эх, душа моя -- тельняшка -- 40 полос, 7 прорех... (с)
-- На что жалуетесь, больной?
-- Апатия и телепатия...