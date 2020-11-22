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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Явка виборців на виборах мерів на 13:00 становить 12,7%, - ЦВК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Явка виборців на виборах мерів на 13:00 становить 12,7%, - ЦВК

Станом на 13:00 середня кількість виборців, які отримали бюлетені на дільницях (явка виборців) на виборах міських голів 22 листопада, становить 12,7%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Зокрема, явка на виборах мера Дніпра становить 13,24%;

міського голови Нікополя - 12,91%;

міського голови Слов'янська - 18,14%;

міського голови Ужгорода - 12,19%;

міського голови Бердянська - 12,38%;

міського голови Львова - 12,89%;

міського голови Дрогобича - 11,46;

міського голови Миколаєва - 12,26%;

міського голови Полтави - 11,15%;

міського голови Рівного - 12,35,

міського голови Черкас - 11,59%.

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У ЦВК зазначили, що ці відомості не мають офіційного характеру, оскільки надходять від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами зв'язку, зокрема  телефоном або електронною поштою.
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Топ коментарі
+3
12,7%
...это не явка, это массовая капитуляция...
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22.11.2020 15:19
+3
Явка виборців на виборах мерів на 13:00 становить 12,7%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9758
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22.11.2020 15:20
+2
Печалька... большинство ложили болт на все это. Вот на самом то деле, даже те кто идет голосовать, не голосуют за кого то, а против кого то. Апатия, которая вылезет нам боком, уже скоро.
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22.11.2020 16:58
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Переможців в другому турі буде визначати дисциплінована меншість виборців. Явка мізерна. Може задарма прибрали графу "Проти всіх"?
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22.11.2020 15:02 Відповісти
Якщо викреслите обох, то це буде за кого з них? Явка виборців на виборах мерів на 13:00 становить 12,7%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7667
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22.11.2020 15:26 Відповісти
це буде просто недійсний бюлетень,помилився типу, а не те що не має кандидатів для вибору
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22.11.2020 15:36 Відповісти
і так "помилилося", скажімо 10тис. виборців? Явка виборців на виборах мерів на 13:00 становить 12,7%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4773
Я не бачу принципової різниці. Але економія в папері та друкарській фарбі -- так. Бо можуть додати таку графу, а "шуліка" все одно лежатиме на дивані, бо йому не до шмиґи кандидати й він не готовий до жодних компромісів через те, що сам чистий як дитяча сльоза Явка виборців на виборах мерів на 13:00 становить 12,7%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9658
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22.11.2020 15:42 Відповісти
ну да, і будуть гадать, де ж собака порилась,чи погано розказали як галочки ставити, чи виборці не задоволені що немає кандидатів.
Явка теж погано,щоб там не прописали, сьогодні їх прийшло на дільниці всього 2000 громадян, а завтра збереться під мерією 2500 і скажуть :" ПАШЕЛ Вон! Ми тебе не вибирали, а ми народ" І шо робить?
Ще раз згадаю, що у 2014 р. у Пороха був классний хід-знятися з виборів, явка ради одного кандидата не було б 50% , як не крути,а немає явки-вибори не дійсні
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22.11.2020 16:51 Відповісти
А яке значення має явка на виборах?Адже по виборчих законах не вказана явка виборців,так якщо прийдуть всього три людини то за кого проголосують дві той і виграє.А другі 99.9% в унітаз,так як їння думка нікому непотрібна.
Не хило вибранці підлаштували під себе закони.
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22.11.2020 15:10 Відповісти
12,7%
...это не явка, это массовая капитуляция...
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22.11.2020 15:19 Відповісти
Явка виборців на виборах мерів на 13:00 становить 12,7%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9758
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22.11.2020 15:20 Відповісти
Патриотичненько, так...
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22.11.2020 15:22 Відповісти
Я бы срочно отменил Украине безвиз! -- не потому, что я не патриот -- а совсем наоборот...
По одной простой причине -- в заботе о тех, кто на выборы не ходит -- когда они ломанутся в Европу, как политические беженцы -- чтоб они свои паспорта не ховали, а честно признавались, что они из Украины -- их там притесняют! Тогда им законно дадут убежище и перспективы...
...а щас украинцы, за кого только себя не выдают, шоб годик-два посидеть на Азюле -- то за беларусов, то за азеров -- чисто армяне -- те такие же жулики, но до безвиза и за украинцев себя выдавали...*)
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22.11.2020 16:45 Відповісти
да, шеф мечтает об отмене безвиза, вспоминает как до него сварщик і бульдозерист за 100 долларов работали и бьіли счастливьі
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22.11.2020 16:55 Відповісти
УЕ -- это не деньги! -- это условная жизнь за счёт чужого дяди...
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22.11.2020 17:15 Відповісти
УЕ потом переводятся в настоящие деньги-грн, и шикуем
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22.11.2020 17:38 Відповісти
Рубь не деньги -- рубь бумажка! Экономить -- тяжкий грех.
Эх, душа моя -- тельняшка -- 40 полос, 7 прорех... (с)
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22.11.2020 17:46 Відповісти
До безвиза как раз за 400 и выше работали....
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22.11.2020 19:17 Відповісти
О, точно.Хозяева решили, мол зачем много платить, теперь они могут поехать и заработать много , в 2-3 раза больше,пускай едут на зароботки, а тут платить не будем, а те кто не поехал, уже никуда не денутся , будем им платить мало?Так?
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22.11.2020 21:27 Відповісти
Печалька... большинство ложили болт на все это. Вот на самом то деле, даже те кто идет голосовать, не голосуют за кого то, а против кого то. Апатия, которая вылезет нам боком, уже скоро.
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22.11.2020 16:58 Відповісти
На приёме у сексолога.
-- На что жалуетесь, больной?
-- Апатия и телепатия...
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22.11.2020 17:05 Відповісти
население какая разница
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22.11.2020 17:35 Відповісти
ну так население вкурило, что от него мало чего зависит и забило на вьіборьі, многое зависит от денег,если не все, так вот, деньги ходят на вьіборьі четко, строем, как часьі
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22.11.2020 17:41 Відповісти
население даже не начинало что то делать, просто ждало бабок или гречки, а все делало меньшинство.
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22.11.2020 17:44 Відповісти
Не меньшинство а меньшины.
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22.11.2020 19:19 Відповісти
о і не кажи! Колись робив в одній організації, то все ждали гречки, аванса і зарплати, а меншість, главбух і директор,все щось робили і никали так, що і зами нічого не знали
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23.11.2020 00:58 Відповісти
Такі цифри показують зневіру і відсутність довіри до політичної системи в Україні. Тепер на вибори ходять тільки ті хто є зацікавлений особисто в своєму кандидаті і пенсіонери, які просто йдуть.... Потрібно обовязково ввевти в закон про вибори всіх рівнів вимогу про те, що якщо на вибори зявилося менше 75% виборців від загальної кількості вибори визнвються такими, що не відбулися. І ще одне кожен кандидат обовязково в своїй передвиборчій програмі останнім пунктом має вказати, що виборці можуть з ним зробити у випадку не виконання ним своїх обіцянок за час його керівництва, якщо його оберуть на посаду Президента, мера, депутата. Це дасть можливість зразу зрозуміти хто перед вами і вдсіче шлях до керівних посад різним шахраям та брехунам, які лізуть до корита, щоб запанувати у своїй сторонці.
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22.11.2020 19:30 Відповісти
 
 