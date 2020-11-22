Путін про визнання перемоги Байдена: Пам'ятаєте, як всі привітали пані Клінтон, а переміг Трамп

Росія чекає на визначення переможця виборів президента США, коли один із кандидатів визнає поразку або підібють підсумки "легітимним способом".

Про це заявив Володимир Путін в ефірі одного з російських державних телеканалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

За його словами, відносини між Росією та США "зіпсовані" і гіршими вже не будуть, а Кремль не поспішає вітати Джо Байдена із суто формальних причин.

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"Пам'ятаєте, як усі привітали пані Клінтон, а виявилося потім, що переміг Трамп. Ми з повагою ставимося до всіх: і до чинного президента Трампа, і до кандидата на цю посаду пана Байдена", - сказав Путін.

Російський президент заявив, що працюватиме "з будь-якою людиною, якій американський народ викаже довіру". Але визначення цієї людини має відбутися або "з допомогою політичного звичаю, коли одна зі сторін визнає перемогу іншої", або підбиттям підсумків виборів "легітимним, правовим способом".