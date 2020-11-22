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Путін про визнання перемоги Байдена: Пам'ятаєте, як всі привітали пані Клінтон, а переміг Трамп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін про визнання перемоги Байдена: Пам'ятаєте, як всі привітали пані Клінтон, а переміг Трамп

Росія чекає на визначення переможця виборів президента США, коли один із кандидатів визнає поразку або підібють підсумки "легітимним способом".

Про це заявив Володимир Путін в ефірі одного з російських державних телеканалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

За його словами, відносини між Росією та США "зіпсовані" і гіршими вже не будуть, а Кремль не поспішає вітати Джо Байдена із суто формальних причин.

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"Пам'ятаєте, як усі привітали пані Клінтон, а виявилося потім, що переміг Трамп. Ми з повагою ставимося до всіх: і до чинного президента Трампа, і до кандидата на цю посаду пана Байдена", - сказав Путін.

Російський президент заявив, що працюватиме "з будь-якою людиною, якій американський народ викаже довіру". Але визначення цієї людини має відбутися або "з допомогою політичного звичаю, коли одна зі сторін визнає перемогу іншої", або підбиттям підсумків виборів "легітимним, правовим способом".
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Топ коментарі
+131
странно....а проффесора Януковоща ***** поздравлял трижды до объявления официальных результатов...
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22.11.2020 15:46
+64
Потому он и называется Х.йло - говорит одно, а делает другое !
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22.11.2020 15:58
+43
Короче, ***** объявило выборы в США нелегитимными!
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22.11.2020 15:47
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Республиканские Сенаторы поздравляют Байдена
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22.11.2020 17:05 Відповісти
Ничего, Байден тебя сам со своей победой поздравит...
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22.11.2020 17:04 Відповісти
будет трахать его как попередника
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22.11.2020 17:07 Відповісти
Всётаки кроется какая то незримая любовь между трампушкой и членоликим рассссеянцем.
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22.11.2020 17:09 Відповісти
Или поздравили уголовника Януковича а победил Ющенко.
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22.11.2020 17:09 Відповісти
тогда были нарушения , а в США все законно
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22.11.2020 17:15 Відповісти
Какие нах нарушения,свинособака?сейчас амеры зеидиота заставят:"я устал и ухожу,все Порошенко отдаю" -вообще усрешся
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23.11.2020 11:45 Відповісти
Байден политик опытный и старый, лицемерием этим его не проймёшь, но по человечески может и запомнить это явное выражение непрриязни. Глупо и недальновидно. Пацанские понты корявые вместо дипломатии.
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22.11.2020 17:13 Відповісти
тем более явно забрехался *****
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22.11.2020 17:16 Відповісти
Ну да, не припоминаю, чтобы кто-то из мировых лидеров поздравлял Клинтон в 2016
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22.11.2020 20:39 Відповісти
Так для Путина выгодна Россия, которая осажденная крепость, и чем она осажденнее, тем лучше. Да и российский народ чувствует себя наиболее комфортно, когда он терпит тяжести и лишения из-за "проклятых врагов", осаждающих матушку-Расею.
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22.11.2020 17:24 Відповісти
Насколько я помню, Клинтон в 2016 году признала своё поражение на следующий день после дня голосования, и НИКТО её не поздравлял, поскольку победа Трампа была очевидной. Так что Путин и здесь не смог не соврать, такая уж у него натура.
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22.11.2020 17:19 Відповісти
Трамп 304 , Клинтон 227
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22.11.2020 17:26 Відповісти
Порошенко поздравил Клинтон с президентством.
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22.11.2020 19:37 Відповісти
Ньюс Ван ,твой любимый канал ,да Швондер.
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23.11.2020 07:42 Відповісти
Российский президент -- пересидент.
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22.11.2020 17:20 Відповісти
...**********.
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22.11.2020 17:36 Відповісти
***********
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22.11.2020 20:53 Відповісти
ПаРаша уже 20 лет проживает один и тот же день сурка-паркинсона деградируя в закрытую от цивилизации зону.
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22.11.2020 17:20 Відповісти
Украина уже 29 лет.
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22.11.2020 17:36 Відповісти
Путин из бункера не успел отдать распоряжение доставить спички и соль русским на остров Русский. Ну не успевает он, какие к нему претензии. Страна слишком большая. Могут подождать пока Путин не распорядиться. Чай не бояре-то...!
Путін про визнання перемоги Байдена: Пам'ятаєте, як всі привітали пані Клінтон, а переміг Трамп - Цензор.НЕТ 880
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22.11.2020 17:21 Відповісти
Письмо японцы в бутылке случайно нашли Путін про визнання перемоги Байдена: Пам'ятаєте, як всі привітали пані Клінтон, а переміг Трамп - Цензор.НЕТ 541
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22.11.2020 17:28 Відповісти
Это во Владике сольсо спичками закончились? А говорят , шо санкции - ни по чем.
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22.11.2020 17:30 Відповісти
-- всё, шо за Уралом, практически на китайских харчах и прочем. Северного завоза, давно почти нет...
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22.11.2020 17:56 Відповісти
Це все США винуваті,а путя не,ви ж його обнулили.
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22.11.2020 18:32 Відповісти
Я помню все , Я был не пьяный
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22.11.2020 17:28 Відповісти
Путін про визнання перемоги Байдена: Пам'ятаєте, як всі привітали пані Клінтон, а переміг Трамп - Цензор.НЕТ 4621Show Must Go On, а все может быть, пыня, SSURE, сидит на обезбаливающей наркоте - рак скелетона. Я сам ожидаю к Новому году радостных поздравлений...
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22.11.2020 17:36 Відповісти
Ты трезвый был только в роддоме!
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22.11.2020 17:51 Відповісти
шестерит окурок
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22.11.2020 17:28 Відповісти
Путин: в прошлый раз все поздравили госпожу Клинтон, а оказалось, что победил Трамп.
Знаете, что тут смешно?
На самом деле Клинтон в 2016-м не поздравлял ни один мировой лидер.
А знаете, что тут печально?
У нас опять несменяемый правитель со склерозом и маразмом.
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22.11.2020 17:34 Відповісти
У ботоксного виродка лишається 2 варіанти : 1 підсипати новічка Байдену. Ну це навряд вийде. Тому 2 : розпочати де інде нову війнушку. Щоби була причина пояснити насєлєнію чому так хєрово живеться. Звісна річ через Байдена !
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22.11.2020 17:35 Відповісти
Вот же бывают умные...
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22.11.2020 17:38 Відповісти
могу вас успокоить . На это никто не пойдет, бо пыня не сегодн, завтра ласты склеит... Так шо сирию,Грузию, Приднестровье, Украину , с выводом войск еще можно спихнуть на дохлого пыню. Новые начинания уже не позволят кремлевским крысам, грызущим друг-другу глотки в борьбе за власть, спихнуть и это на хутин пуя... Поезд муйлуши давно ушел, уже и габаритные огоньки еле зыждятся (вдали) ... стекловатой ему кремлевская стена.
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22.11.2020 17:42 Відповісти
Три блевотины- *****, лукашеску и трампнаш
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22.11.2020 17:36 Відповісти
а феофанский черт? Это Вам шо, так себе, хухры-мухры?
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22.11.2020 17:44 Відповісти
А здесь сколько блевотин?
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22.11.2020 17:50 Відповісти
Лучше б я поздравил Трампа, чтобы президентом стал Байден.
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22.11.2020 17:37 Відповісти
пффффф...
- Да не согласный я..
- С Энгельсом или с Кауцким??
- Да с обоими....
))))
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22.11.2020 17:40 Відповісти
Путін про визнання перемоги Байдена: Пам'ятаєте, як всі привітали пані Клінтон, а переміг Трамп - Цензор.НЕТ 2681
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22.11.2020 17:44 Відповісти
Короче, Трамп президент!
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22.11.2020 17:48 Відповісти
Трампуша з фуйлом наварили бабла, на нафтових цінах, і дуркують і плюують на весь цивилізований світ.
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22.11.2020 19:23 Відповісти
Байден уже продолжил гадить в русских подъездах,несмотря на то,что Путин его не признал.Каков шельмец!
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22.11.2020 18:01 Відповісти
Помнит плешивый кремлёвский дурачок, как поздравлял Януковоща ещё до закрытия избирательных участков....Теперь корчит из себя умного и адекватного....
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22.11.2020 18:13 Відповісти
а кому вітати! Це у нормальних людей, без зайвої хромосоми" вітання - це прояв поваги. А у ординців ніяких вітань немає, вони як 800 років назад ждуть ясак - волхви самі повинні принести його. Під патронатом "отца русской демократии" два сопродюсери (Джуліані та Патрушев) з сорежисерами (Зеленським,Єрмаком) з "питомцами Ясенево" деркачем-юніором, з силовими гімнастами Юрасем Луценком та Ірочкою Венедиктовою та дбр Бабіковим здійснили постановку доларової опери, америкоси посміялись по приколу і оцінили рівень естрадно-циркового мистецтва ОПУ як " зеро". Один Злочевський втратив 300 млн.грн. Правда, в операції прикриття, слуги завчено говорять, що в цьому винна саме росія, саме вона причетна до афери.
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22.11.2020 18:15 Відповісти
Кто про что,а вошь (лысая) про баню!
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22.11.2020 18:18 Відповісти
США вышли из Договора об открытом небе из-за России
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22.11.2020 18:23 Відповісти
Лукашеску вітав - не став чекати, а тут чекає... обнульониш...
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22.11.2020 18:24 Відповісти
Трампа ?
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22.11.2020 18:28 Відповісти
Казахстан Да ,Беларусия нет
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22.11.2020 18:30 Відповісти
А пам'ятаєш путлер,як перший поздоровив з перемогою на виборах свого прихвостня Лукашенко,який сам собі намалював 86 %за,а не тут то було.
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22.11.2020 18:29 Відповісти
Трамп : - "Я легитимный !"....... Янукович : - "Как я тебя понимаю "
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22.11.2020 18:32 Відповісти
Этот маразматик еще помнит фамилии президентов США и кандидатов? Удивительно
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22.11.2020 18:43 Відповісти
Якщо х-ло так каже - то, мабуть, щось знає і міцно приклало руку...
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22.11.2020 18:57 Відповісти
От хто мені пояснить, якого чорта Тромб обнімався-цілувався із Кім Чен Ином!
Що змінилось від того для Штатів, Ин атомні бомби здав на металолом?
Або Тромб цялувався з Путлером, для чого, що це змінило!
Трамп і не мій президент, і я поважаю Штати, але мені здається воно помилка американського народу!!!
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22.11.2020 19:09 Відповісти
Трумп через Іна відмив нафтові доляри, тому і не чіпав пандьониша.
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22.11.2020 19:25 Відповісти
Моль не согласна с результатами. Короче....перевыборы и точка.
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22.11.2020 19:14 Відповісти
Бздит СКОТИНА
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22.11.2020 19:39 Відповісти
Путін про визнання перемоги Байдена: Пам'ятаєте, як всі привітали пані Клінтон, а переміг Трамп - Цензор.НЕТ 3675
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22.11.2020 19:58 Відповісти
Кремлівський агент під прикриттям та американський президент за сумісництвом, під кодовим ім'ям рудий Донні, не впорався з місією, тому Новічок йому ху#ло вже забодяжило.
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22.11.2020 22:22 Відповісти
Конечно он не хочет что бы его подельник по тёмным делишкам проиграл...
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22.11.2020 23:03 Відповісти
Ку-ку, плакали денежки ордынцев, которые Путин вкачивал в Трампа! И купить суды США - тоже не получается, хотя, по мнению Путина, "там все гнилое, все продается - дело только в сумме". Вот пусть и посмотрит наглый чекистский главарь на результаты - глядишь, немного поумнеет.
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23.11.2020 14:51 Відповісти
да ботаксный педофильный Шнырь это тебе не рыжий *******, которого ты держал за яйца с времен Гнилого сесесера( за его художества) Байден будет тебя снашать со всей твоей ПИД,,,,рашенской Помойкой по полной программе!!!!
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23.11.2020 07:54 Відповісти
Политический Трумп Путін про визнання перемоги Байдена: Пам'ятаєте, як всі привітали пані Клінтон, а переміг Трамп - Цензор.НЕТ 3293 никак не может быть президентом США, это только в орде и Беларуси возможно.
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23.11.2020 14:44 Відповісти
Издание Defense One полагает, что США должны присоединиться к санкциям, которые ЕС и Великобритания ввели против кремлевских чиновников и руководителей спецслужб. "Трамп должен незамедлительно принять меры и привлечь Москву к ответственности в соответствии с актом CBW (контроль над биологическим и химическим оружием). Конгресс утвердил двухпартийную резолюцию, призывающую Трампа наказать Россию за отравление Навального и применить санкции против российских чиновников на основании Акта Магницкого, а также применить санкции в отношении ключевых российских чиновников и личных активов Путина - но администрация пока бездействует", - пишет Defense One.
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23.11.2020 16:08 Відповісти
Подгорело знатно, это уже не импотент в парике
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23.11.2020 16:26 Відповісти
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